Demir çelik sektöründe 2000’li yıllarla beraber hızlandırdığı yatırımlarında katma değerli ve çevreci üretimi önceliklendiren Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı, “Hedefimiz hidrojenle üretim, sıfır karbon ayak izi” derken, “Sürdürülebilirlik, 70 yıllık Tosyalı kültüründe var” diyor. Fuat Tosyalı, Contemporary İstanbul Vakfı ile iş birliğiyle yürüttükleri sanatsal destekleri ve bu yıl 17’ncisi düzenlenen Contemporary İstanbul’a damga vuran Artist in Recidence Sanatçı Misafir Programı hakkında açıklamalar yaptı.

DÜNYA Kitap’ın Ekim sayısından başlıklar…

Arolat’ın Kitaplığı’nda Osman Arolat, şiir dünyasında bir yolculuğa çıkarıyor DÜNYA Kitap okurlarını. Geçen ayki yazısında Ataol Behramoğlu’nu ve eserlerini kaleme alan Arolat, bu kez Edip Cansever’den, Attila İlhan’a, Gülten Akın’a, katledilişi, kadınların önderliğinde isyana dönüşen İranlı Jine Emina’ya ve ülkenin özgürlükçü şairi Furuğ Ferruhzat’a uzanıyor. Arolat, vefat yıldönümünü birkaç gün önce geride bıraktığımız Attila İlhan’ın ‘Ayrılık Sevdaya Dahil’ şiirini gönderdiği okuruna, “Şiirsiz kalmayalım” diye sesleniyor.

Kitapla Adım Adım köşesinde Rüştü Bozkurt, Tim Jackson’ın Büyümesiz Kitap adlı eseri hakkında saptamalarda bulunuyor. Çevirisini Alogan Sabri Erdoğan’ın yaptığı Türkiye İş Bankası Yayınları’ndan çıkan kitap ile ilgili yazısında Bozkurt, “Bir kitap yazmakla ya da okumakla dünyanın düzeninin değiştirilemeyeceğini biliyorum. Bir kitap, bin kitaba, bin kitap da milyonlarca okuyucuya ulaşırsa, o kitapların savundukları düşünceleri benimseyenler, “kritik eşiği aşan çoğunluğu” yaratır; “kitle desteği” de her zaman sorunları çözmenin, düşüncelere hayat kazandırmanın en etkili yoludur” satırlarını kaleme alıyor.

Ne Okumalı da Handan Sema Ceylan, “…sanayi ve ekonomiyle ilgilenen herkesin ‘başucu kitabı’ olmalı” diye sunduğu Wolfgang Schivelbusch’un imzasını taşıyan Demiryolu Seyahatinin Tarihi/19. Yüzyılda Mekan ve Zamanın Sanayileşmesi adlı eserini kaleme alıyor. Demiryolu tarihiyle ilgili derinliğine bir araştırma eser niteliğindeki kitapta bahsi geçen birbirinden ilginç anekdotları, şahsi yorumlarıyla okurlarına sunan Ceylan, raylı ulaşımın kültür yaşamımıza etkisini ise köşe başlığına taşıyor; “yolculukta okuma’ alışkanlığımız demiryolu ile doğdu”.

Ceylan, yanı sıra spor alanında dünyada ilk olan ‘Can Tribünü’nden bahsediyor. Darüşşafaka Spor Kulübü ile Can Yayınları arasında gerçekleşen anlaşma çerçevesinde dünyada ilk kez bir tribüne (Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda) bir yayınevinin adının verildiği bilgisini okurlarıyla paylaşıyor.

Anılarda Bir Ozan köşesinde Hüseyin Gökçe, ozan Aşık Veysel için yazılmış iyi eserlerden birini, ‘Basında ve Ustaların Objektifinden Aşık Veysel’ kitabını ele alıyor. Fotoğraf ve yazı ustalarının izinde bir kez daha yorumlanıyor Türkiye’nin değeri. Nazender Süzer Gökçe ile Gürsel Gökçe’nin imzasını taşıyan eserin Türkçe versiyonuna Ankara Ticaret Odası’nın, İngilizce versiyonuna da Ankara Sanayi Odası’nın (Aşık Veysel ile ilgili eserler arasında İngilizce’ye çevrilen ilk yayın) destek olduklarını belirtiyor.

Kopuk Kopuk köşesinde Faruk Şüyün, Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi’nin giriş kapısının hemen karşısındaki bir cafe-restorana ilişkin izlenimlerini aktarıyor. Henüz açılışı yapılmayan cafe-restoranı gezen Şüyün, “Mekanın iki yönü ilgimi çekti; atıklar kullanılarak yapılmış olması ve kütüphanesi. Daha doğrusu giriş katındaki kafede, “askıda kitap” uygulamasına başlanacak olması” ifadelerini kullanıyor. Okuyucusunu, müzeye, mimar Erden Güven ve aynı zamanda meslektaşı olan oğlu Ekin Güven’in imzasını taşıyan cafe-restorana ve kütüphaneye davet ediyor.