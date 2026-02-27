2026'nın estetik kodları

Filtreli yüzler düşüşte, mik­ro dokunuşlar yükseliyor. 2026’da estetik dünyasının dili değişti: Abartı değil denge, ha­cim değil kalite, gençlik değil “skin span”. Dermatolog Şeyma Demir­ci’yle yeni dönemin güzellik hari­tasını konuştuk.

2026’nın estetik gündemin­de en çok konuşulan değişim ne?

“İşlem yaptırdığım belli olma­sın ama yüz daha iyi görünsün” yaklaşımı. Artık hastalar jawline, elmacık dolgu yapalım, Russian lip ya da taş gibi bir botoks yapalım gibi isteklerle başvurmuyor. Artık “daha dinç, daha taze, daha sağlık­lı bir cilt istiyorum, mimiklerim kalsın, yaşımın iyisi olayım” gibi taleplerle geliyor. Bazı hastalar da “daha önce yapılan dolguları eri­telim, yüzümü daha doğal dengeye geri alalım.” diyor. Yani 2026’nın dili, değişmekten çok skin longe­vity ve skinspan üzerine üzerine kurulu.

Bu yıl en çok hangi uygula­malar “yıldız” statüsüne yük­seldi, hastalar en çok hangi so­nuç için randevu alıyor?

Sosyal medya etkisiyle bu yıl klinikte en çok şunu görüyorum: İnsanlar tek bir işlem aramıyor; cildi daha sağlıklı, daha canlı ve daha dinlenmiş gösteren sonuç­ların peşinde. Bu yüzden talep özellikle cildi yenileyen ve fotoğ­rafta da gerçek hayatta da iyi du­ran uygulamalara kaydı. Fraksi­yonel karbondioksit lazer (de­rinlemesine cilt yenileme ve gençleştirme, kırışıklık, iz ve gö­zenek tedavisi), somon DNA- Po­linükleotid içerikli uygulamalar (nem, ışıltı ve elastikiyet deste­ği), eksozom destekli protokoller (onarım-bariyer odağı), biyosti­mülatörler (kolajen uyarımıyla daha uzun vadeli cilt sıkılaştırma, sıvı yüz germe ve lifting) ve BB la­zer gibi ton eşitleme-ışıltı hedefli enerji bazlı cihazlar en çok soru­lan başlıklar arasında.

2026’da “iyi görünüyorsun” etkisi nasıl yaratılıyor?

Bu etki genelde üç adımla yara­tılıyor:

Cilt kalitesi: Bariyeri güçlen­dirmek, cilt tonunu eşitlemek, cilt yüzeyini pürüzsüzleştirmek… Işıltı dediğimiz şey çoğu zaman burada başlıyor.

Sıkılaşma/kolajen desteği: 20’li yaşlardan itibaren ciltteki elastikiyet azalıyor; kolajen uya­rımı cilt sıkılaştırmak için şart.

Gerektiğinde minimal hacim: Herkese dolgu değil ama yaşla bir­likte kaybolan hacmi yerine koy­mak doğru noktalara çok az doku­nuş yüzü lift etmek ve yorgun gö­rünümü iyileştirmek için gerekli.

Kısacası 2026’nın formülü, az ama doğru, soruna yönelik, kat­man katman ve kişiye özel pro­tokoller.

Yüz gençleştirmede 2026’nın imza yaklaşımı ne; hacim mi, sıkılaşma mı, yoksa cilt kalite­sinde gözle görülür artış mı?

2026’da yüz gençleştirmenin imzası tek bir kelimeyle denge. Yani sadece hacim vermek ya da sadece sıkılaştırmak değil; önce cilt kalitesini belirgin şekilde iyi­leştirip, ihtiyaca göre sıkılaşma ve yaşlanmayla kaybolan hacim kay­bı ve yüz kontürünü minimal ha­cim desteğiyle geri kazandırmak.

Kolajen uyarıcı uygulama­lar bu yıl neden bu kadar popü­ler? Herkes neden “içten genç­leşme” peşinde?

20’li yaşlardan itibaren kola­jen üretimi doğal olarak azalıyor; ciltte gevşeme, sarkma, incelme, kırışıklık, gözenek belirginliği, matlık yavaş yavaş başlıyor. Ko­lajen uyarıcı yaklaşımlar, tüm bu sorunları toparlamayı hedefliyor. Bu yüzden sonuçlar ge­nelde daha etkili ve doğal olu­yor; yüz ifadesi korunuyor, ciddi bir gençleşme sağlıyor. Kısacası herkes “içten gençleşme” peşin­de çünkü günün sonunda en güzel duran şey sağlıklı, sıkı ve ışığı iyi yansıtan bir cilt.

20’li yaşlarda estetik moti­vasyonu ne; koruma içgüdüsü mü, daha keskin bir görünüm arzusu mu?

Gen Z’de daha baskın olan ikin­ci taraf. Daha keskin bir görünüm. Daha keskin ve net jawline hattı, daha kontürlü elmacıklar, taş gi­bi yapılmış botoks uygulamaları ve Russian lip tekniğiyle yapılmış dudaklar. Çünkü bu şekilde yüz kesinlikle daha fotojenik çıkıyor. Kamera her zaman keskin kon­türlü yüzleri sever. Bu kuşak sos­yal medyayla büyüdüğü için bek­lenti de çoğu zaman kamera dili­ne yakın oluyor.

Cilt bakımında 2026’nın parlayan başlığı hangisi; cam gibi parlaklık mı, güçlü ve sağ­lıklı bir bariyer mi?

2025’da sosyal medyada en çok trend olan başlık hala cam gibi parlak Kore cildiydi. Ama klinik gerçek şu: O ışıltının sürdürülebi­lir olması için arkasında güçlü ve sağlıklı bir bariyer olmak zorun­da. 2026’da da ibre bu yöne kaydı.

Bariyer iyi değilse “cam cilt” he­defi çoğu kişide kızarıklık, hassa­siyet, pul pul dökülme ya da ani si­vilcelenme olarak geri dönebili­yor. Bariyer güçlendiğinde ise cilt hem daha dengeli, hem daha dinç, hem de yaşlanma sürecine karşı daha dayanıklı oluyor.

Özetle ben 2026’yı şöyle tarif ediyorum: cam gibi parlaklık bir görüntü; sağlıklı bariyer ise o gö­rüntüyü taşıyan altyapı. Işıltı isti­yorsak önce bariyeri doğru kuru­yoruz, sonra parlaklık zaten daha doğal şekilde geliyor.

Kolajen ışıltısı mı, anında hacim mi?

Gençlik sırrı anında hacimde değil, cildin kendi kolajenini sürdürülebilir biçimde artırmaktan geçiyor. Buradaki “içten kolajen desteği” ağızdan kolajen değil; retinoid, c vitamini gibi kolajeni uyaran topikal destekleyiciler; biyostimülatör, mezoterapi, lazerler ve enerji bazlı cihazlarla ciltteki kolajen sentezini arttıran uygulamalar. Yaşla birlikte yüzümüzde yer yer hacim kaybı olabilir. Bu yüzden kaybolanı yerine koymak için dolgu gerekebilir. Dolgu gerekiyorsa da az ve doğru planda uzman bir hekim tarafından uygulanması düşünülebilir. Ağızdan kolajen için ise bilimsel yayınlarda küçük/ orta düzey faydalı olabileceği söylense de etki mütevazı ve bazı analizlerde sonuçların fonlamaya göre değişebildiği vurgulanıyor. Yani mucize gibi konumlamak doğru değil.

Dolgun dudaklar mı, dokunulmamış gibi duran kontür mü?

Yeni dönemin favorisi dolgun dudak değil. İyi tasarlanmış, neredeyse dokunulmamış gibi duran dudak. 2026’da hastalarımın en sık söylediği cümle şu: “Dudaklarım belirginleşsin ama şiş durmasın” . Yani trend, ilk bakışta fark edilen hacimden çok dudak kontürünün doğal şekilde belirginleşmesi, dudağın nemli, pürüzsüz durması, yüzle ve kişinin tarzıyla uyumu.

2026’da hangisi?

“Hiçbir şey yaptırmadım” etkisi mi, aynaya bakınca fark edilen net değişim mi?

2026’da estetikte yıldız olan şey aslında çok net; işlemli görünmeyen ama iyi görünen yüz. Bu yüzden dil de antiagingden; skinspan-skin longevitye kaydı. Benim muayenehanede en çok duyduğum cümle şu: “Kimse fark etmesin, sadece ben aynaya bakınca daha dinç olayım, yorgun görünümüm gitsin.” Çünkü artık insanlar abartılı, ilk bakışta işlem yapılmış hissi veren görünüm değil, daha sağlıklı bir cilt, yaşına göre daha iyi görünen ve daha dengeli bir yüz oranı istiyor. Bu da şu anlama geliyor: 2026’nın trendi iki uçtan birini seçmek değil; doğal görünümü koruyarak net iyileşme yaratmak. Yani aynaya baktığınızda fark ediyorsunuz ama çevreniz “ne yaptırdın?” demiyor, “iyi görünüyorsun” diyor.