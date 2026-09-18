Abalone kabuğu kakma işçiliğiyle otomobile taşındı

Rolls-Royce Motor Cars, bir müşterisinin eşine ithafen Phantom Extended Private Commission modeli Phantom Hummingbird’ü tasarladı. Private Office Dubai aracılığıyla hayata geçirilen ve neşenin, dayanıklılığın ve her anın içindeki güzelliği keşfetmeyi simgeleyen sinek kuşundan adını alan otomobil, doğanın incelikli güzelliğini yansıtmak üzere tasarlandı.

Rolls-Royce tarihinde bir ilke imza atan bu Private Commission, olağanüstü doğal ışıltısıyla öne çıkan abalone kabuğundan yaratılan özel kakma işçiliğini tasarıma taşıyor. Kabuğun sedefli iç yüzeyi ışıkla etkileşime girdiğinde, karakteristik mavi-yeşil bir parlaklık ortaya çıkarıyor. Bu özel malzeme, dünyanın en renkli canlılarından biri olan sinek kuşunun ışıltılı tüylerini yansıtmak üzere sedefle buluşturuluyor. Sinek kuşunun canlı renkleri, tüylerindeki mikroskobik yapıların ışığı küçük prizmalar gibi kırıp yansıtmasıyla oluşuyor ve bakış açısına göre değişen renk parlamaları yaratıyor. El boyaması bir sinek kuşu motifi ise dış Coachline tasarımını tamamlıyor.

Doğanın ışıltısını yansıtmak

İncelikli kakma işçiliği, iki farklı kompozisyonda kendini gösteriyor. Her Picnic Table (arka koltuk masası) üzerinde uçuşa geçen sinek kuşu motifi, 53 ayrı abalone kabuğu ve sedef parçasının bir araya gelmesiyle oluşturuluyor. Motifin kanatlarında ise 18 ayrı parça yer alıyor. İki arka koltuğun arasında yer alan Rear Waterfall (arka orta panel) bölümünde, 84 parçadan oluşan bir botanik motif açılarak uzanıyor. Toplamda dokuz aydan uzun sürede geliştirilen bu kompozisyon hem malzeme hem de onunla çalışmayı öğrenen zanaatkârlar açısından yoğun bir geliştirme süreci gerektirdi. Son derece ince ve kırılgan olan abalone kabuğuyla çalışırken, Bespoke Collective’in tasarımcı, mühendis ve zanaatkârları her bir parçanın kesiminden yüzey işlemine ve kaplama üzerine kusursuz biçimde yerleştirilmesine kadar tüm detayları titizlikle geliştirdi.