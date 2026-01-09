Ahşap atölyesinden çıkan tiyatro

Meltem KERRAR

Bu hafta, küçükler ve büyük­leri bir araya getiren ve el yapımı üretimleriyle sanat ve zanaati eş zamanlı sunan fark­lı bir tiyatro oluşumu olan Anuş­ka'nın Atölyesi ile tanışalım.

Çocuklara yönelik kukla göste­rileri, atölyeler, çevrimiçi video­lar ve yetişkinlere yönelik tiyatro gösterileri üreten topluluk, tur­neler hedefleyerek mobil çözüm­ler arıyor.

İlk gösteri 2018’de Bodrum’da sahnelenen ”Midas'ın Kulakları" olmuş. Pandemi döneminde ise Youtube’dan yayınladıkları kla­sik masallardan uyarlan kuklalı videoları ile tiyatroyla teknoloji­yi bir araya getiren farklı bir ça­lışmaya imza atıyorlar. 2021’de İKSV ile ortak yapımları "Mi­tolojik Hikâyeler" in ardından 2022’de İstanbul Tiyatro Festi­vali'nde, "İstanbul Mon Amour" adlı gösterinin "Ben Hayvan" bö­lümüne özel maskeler tasarla­yan Anuşka’nın Atölyesi, Ferhan Şensoy'un Karl Valentin uyar­laması ”İçinden Tramvay Ge­çen Şarkı"yı yeniden yorumlaya­rak sahneye taşıyor. Şanslıyız ki “Mitolojik Hikayeler” bu sezon da sahnelenmeye devam ediyor. “Mitolojik Hikayeler”de, ortao­yunu ve kukla tiyatrosu gelene­ğinden yola çıkılarak Yunan mi­tolojisinden hikâyeler anlatılıyor. Tahta kuklalarla tasarlanan bu mitler, oyunu ana karakteri, gü­zelliğin ve aşkın temsilcisi Afro­dit’in anlatımıyla ve her hikâyeye bir konuk sanatçının eşlik etme­siyle sunuluyor. Tüm kuklalar, ay­nı zamanda oyunu yazıp yöneten ve tasarlayan Ani Haddeler’in ye­tenekli ellerinden çıkmış. Onur Gürçay, Hande Ömürlü Yılma­zer’le sahneyi paylaşan Hadde­ler’e 24 Ocak’ta Moda Sahnesi’n­de Ezgi Çelik, Gülinler ve Cembir eşlik edecek. Çocuklarıyla birlik­te hayal kurmak ve eğlenerek gü­zel bir anı yaşamak isteyenler ka­çırmasın!

Bodrum’dan Mudanya’ya uza­nan atölyesinde ahşaba anlam ka­tan kukla ve heykeller üreten Ani Haddeler’le özgün teatral yolcu­luğunu konuştuk.

Merkezine kukla ve maskla­rı alan, benzeri çok da olma­yan bir oluşum Anuşka’nın Atölyesi. Böyle bir tiyatro yapma fikri nasıl ve hangi ih­tiyaçlarla doğdu?

Kukla tiyatrosu, dokuz yıl ön­ce İstanbul’dan taşınmaya karar verdiğimde çevremden de gelen “İyi ama tek başına nasıl tiyatro yapacaksın, emekli gibi mi yaşa­yacaksın?” sorusuyla yüzleştik­ten sonra bir çıkış yolu oldu bana. Kalbimin bir köşesinde sakladı­ğım ve öncesinde hiç denemedi­ğim ahşap kukla sevgisini Bod­rum’da geliştirme şansı buldum. Ama tabii ki tek başıma altından kalkmam mümkün değildi; ora­da çok yakın arkadaşlarımla pro­fesyonel bir ekip oluşturduk ve Anuşka’nın Atölyesi ortaya çık­tı. Boyutu ne olursa olsun kukla, yazarına yönetmenine ve oyun­cusuna çok geniş yaratıcı alanlar açıyor; bunu gördükten sonra in­san daha da farklı formları dene­mek istiyor, mask da bunlardan biri. Sadece Anuşka’da olduğunu söylemek pek doğru olmaz sanı­rım, bugün birçok tiyatro yapı­mında bunun örneklerini görüyo­rum ve çok hoşuma gidiyor.

“İstanbul Mon Amour”dan son proje “Mitolojik Hikaye­ler”e neredeyse tüm oyunla­rınızda mask ve kuklalar da sizin elinizden çıkıyor. Bir anlamda oyuncuları da siz üretirken sahne öncesinde nasıl bir çalışma gerektiriyor bu süreç?

“Mitolojik Hikayeler”i yazar­ken başından beri ahşap kuklayla sahneleneceğini biliyordum. Da­ha yazarken kuklaların tasarım­larını, oyunun dekorunu kafam­da aşağı yukarı canlandırmıştım. Bu proje için önce metin yazıldı sonra oyunun provaları sırasın­da kuklalar üretildi. Onur’cuğum (Gürçay) bir yandan prova önce­si ezberini yaparken bir yandan zımpara yapıyordu. Kuklaların kostümlerinin tasarım ve diki­mi Hande’ye (Ömürlü) ait. O da bir yandan dikiş yapıp bir yandan provalara katılıyordu. Nasıl ki bir tiyatro yapımında oyundaki ka­rakterler yavaş yavaş oluşuyor­sa, burada da kuklalar peyderpey aramıza katıldı diyebiliriz.

“İstanbul Mon Amour”un “Ben Hayvan” bölümünde de benzer bir şekilde masklı karakterleri oyunun oluşum süreciyle paralel geliştirdik. Ancak burada fark; bu bölümün ayrı bir yazarının (Bil­gesu Kasapoğlu) ve yönetmeni­nin (Sarp Aydınoğlu) olmasıydı ve biz esas metnin çalışıldığı pro­valara dahil değildik.

Kukla, mask ve buna benzer her ‘gerçek olmayan’ form, bence oyuna/ sahneye fantastik bir bo­yut kazandırırken çok güçlü duy­gular katabiliyor, benim en çok il­gimi çeken kısmı bu.

Çocukluk, algılarımız ve ha­yal gücümüzün derin ve yoğun olduğu bir dönem. Ağırlıklı olarak bu dönem için üretmek, nasıl bir dil gerektiriyor?

Hiçbir yetişkin, bir çocuğun ha­yal gücüyle aşık atamaz. Bu artık kesin bir bilgi. Yapılan 3D ani­masyon filmlerle de yarışmak söz konusu olamaz. “Mitolojik Hika­yeler”de çocuklara ulaşmak için, zor ve çetrefilli görünen bir konu­nun aslında çok da güç olmadığını samimi bir dille anlatmayı dene­dim. Samimiyet burada anahtar kelime ve işin en zor kısmı. Çünkü samimi olmadığınızı hissettikleri an, ortamdan kopuyorlar ve geç­miş olsun!

Yeni projeleriniz ve hayalle­rinizden söz eder misiniz?

Ah, o kadar çok var ki! Dokuz yıl önce İstanbul’dan kaçış yolculu­ğumun başında kukla yapacağım derken bir atölyeye girmiş ve ah­şapla tanışmış bulundum ve bam­başka bir dünyaya girdim. Ahşap kukla devam ederken bir yandan da ahşap heykel yapmaya başla­dım; orası bambaşka bir dehliz ve daha çok fırın ekmek yemem la­zım, bunun haricinde stop-mo­tion için ahşap karakterler ya­parken buldum kendimi. Sonuç olarak artık Bodrum’da değilim, İstanbul’a yaklaştım ama büyük şehre dönmemek için direniyo­rum ve en güzel tarafı yine bir atölyemin olması ve Anuşka’nın Atölyesinin devam etmesi! Ço­cuklara yönelik yeni bir proje yaz­maya başladım, ekip her an pro­vaya girmeye hazır, bir yapımcı/ sponsor bulduk mu yeşil ışığa ba­sacağız!

