Akdeniz’in en güçlü hikayesi: Kıbrıs

Kıbrıs denildiğinde çoğumuzun zihninde ilk olarak deniz kıyısındaki bembeyaz oteller, casinolar ve uzun yaz geceleri canlanıyor. Oysa adanın gerçek ruhu biraz daha içeride, taş sokakların arasında saklı. Bu ruhun en güçlü hissedildiği yer ise hiç kuşkusuz Lefkoşa. Dünyanın hâlâ ikiye bölünmüş son başkenti olan şehir, bir yanda Osmanlı’dan kalan hanları, diğer yanda Gotik mimarinin görkemli izlerini taşıyan yapılarıyla adeta yaşayan bir tarih sahnesi gibi.

Surlar içinde yürürken bir sokakta ezan sesi yükselirken birkaç adım sonra çan sesleri duyuluyor; şehir tam da bu karşıtlıkların içinde kendine karakterini kuruyor. Gün batımında meyhane masalarının yavaş yavaş dolduğu, avlularda Kıbrıs kahvesi kokusunun yayıldığı Lefkoşa, Akdeniz’in en güçlü hikâyelerinden birini sessiz ama etkileyici bir dille anlatıyor.

Lefkoşa (Nicosia), dünyadaki bir surla çevrili tek bölünmüş şehir olma özelliğini taşıyor. Şehrin tam ortasından geçen Birleşmiş Milletler kontrolündeki bu hat, şehri Kuzey ve Güney olarak ikiye ayırıyor. Tarihi boyunca Lizinyanlar, Venedikliler, Osmanlılar ve İngilizler bu şehre damgalarını vurmuşlar. Şehrin tarihi merkezi olan “Surlar İçi”, Venedikliler zamanında şehri korumak için inşa edilen en büyük dairesel surlardan biriyle çevrili.

Surlar içinde adım attığınızda, Osmanlı’dan kalma hanlar ve Lizinyan döneminden kalma Gotik mimarinin nefes kesen örneklerinin iç içe geçtiği bir labirente dönüşen kendinizi buluyorsunuz. Daracık sokaklarda yürürken bir köşede minik bir kafe, diğer köşede çan kulesi görüyor; Yunus, Lefkoşa tarihi kitaplarının sayfalarında dolaşmak gibi bir his veriyor.

Türk vatandaşları Kuzeyden Güney’e geçebilir mi?

Lefkoşa’da yürürken ünlü Ledra Caddesi’nin (Lokmacı Sınır Kapısı) sonuna geldiğinizde o meşhur Yeşil Hat ile karşılaşıyorsunuz. Sınır öte yanı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi. Peki, cebinde pasaportu ve Schengen vizesi olan bir Türk vatandaşı bu kapıdan yürüyerek Güney’e geçebilir mi?

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, KKTC’yi tanımadığı için adaya kuzeyden (Ercan Havalimanı ya da Girne Limanı) yapılan girişlerin “yasal giriş” sayılmadığını belirtiyor. Bu sınır kapılarından ancak AB vatandaşları, Güney Kıbrıs pasaportu olanlar ve özel geçiş iznine sahip olanlar serbestçe geçiş yapabiliyor.

Tarihin ortasında kültür ve sanat

Lefkoşa sadece tarihiyle değil, kültür-sanat etkinlikleriyle de dikkat çekiyor. Özellikle yaz aylarında gerçekleştirilen Uluslararası Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin harika oyunları adeta büyülüyor. Yine sonbaharda düzenlenen Lefkoşa Maratonu, şehrin tüm yoğunluğunu ata renkli görüntülere sahne oluyor.

Sur içi özellikle ilkbahar aylarında gelen ve sanatçıların el emeği ürünlerini sokak müziği ve sanat festivalleriyle canlı canlı havaya bürünüyor.

Bir akşam sofrası: Kıbrıs mutfağının en güzel hali

Gelenek Lefkoşa’nın en keyifli taraflarından birine… Çünkü Kıbrıs’ta akşam yemekleri yalnızca yemek yenilen bir zaman dilimi değil; uzun sohbetlerin, kalabalık masaların ve saatler süren sofraların ayrılmaz bir parçası.

Sur içi’nde, Dereboyu’nda ya da şehrin biraz dışındaki taş evlerden dönüştürülmüş restoranlarda kurulan sofralar, Kıbrıs mutfağının ne kadar güçlü bir kültüre sahip olduğunu gösteriyor.

Masaya oturduğunuz anda küçük tabaklar birbiri ardına gelmeye başlıyor. Humus, fava, kısır ve sarımsaklı hellim peynirleri, tereyağında kızartılmış hellim peyniri daha ilk bakışta sofrayı dolduruyor. Kıbrıs mutfağının en güzel yanı da burada ortaya çıkıyor: Acele etmeyen, paylaşmayı seven ve sofrayı bir buluşma alanına dönüştüren o ruh.

Tam “artık doyduk” diye düşünürken bu kez sıcak tabaklar geliyor. Bulgur köfteleri, mantılar, ciğerler derken gecenin yıldızı sahneye çıkıyor: Şeftali kebabı. İsmi meyveyi çağrıştırsa da aslında tamamen Kıbrıs’a özgü bir tarif. Kuzu eti, maydanoz ve soğanın özel bir teknikle hazırlanıp mangalda kızartılmasıyla ortaya çıkan bu lezzet, adanın en karakteristik yemeklerinden biri kabul ediliyor.

Yemeklerin ardından masaya gelen ceviz macunu ve yanındaki Türk kahvesi ise Lefkoşa kahvesi ile gecenin finalini yapıyor.

Gezilecek yerler

Büyük Han

Surlar içinin kalbi. 1572 yılında Osmanlılar tarafından inşa edilen bu muazzam han, adanın en iyi korunmuş tarihi yapılarından biri. Ortasındaki avluda kahvenizi yudumlarken, günümüzde Kıbrıs’a özgü sanatların sergilendiği küçük han ve atölyelerle dolu. Şahbaz bakır işleriyle canlanıyor. Kıbrıs kahvenizi yudumlamak büyük bir keyif.

Arabahmet Mahallesi ve Derviş Paşa Konağı

Lefkoşa’nın en karakteristik mahallesi. Cumbalı taş evleri ve kesme taştan yapılmış tarihi evleri arasında fotoğraf çekmekten yorulacaksınız. Derviş Paşa Konağı ise 19. yüzyıl Osmanlı mimarisini ve Kıbrıs Türk kültürünü yansıtan, mutlaka görülmesi gereken bir Etnografya müzesi.

Selimiye Camii

Eski adıyla St. Sophia Katedrali. Gotik mimarinin Kıbrıs’taki en görkemli örneği. Başlangıçta Lizinyanlar tarafından katedral olarak inşa edilen yapı, Osmanlılar tarafından camiye dönüştürülmüş. Gotik kemerlerin altındaki Osmanlı minaresi bu yapıyı bambaşka bir kimliğe büründürüyor.

Barbarlık Müzesi

Kıbrıs’ın yakın dönem acı tarihine tanıklık etmek isteyenlerin uğraması gereken bir nokta. 1963’teki Kanlı Noel olaylarında yaşamını yitiren bir ailenin evi bugün korunmuş halde müzeye dönüştürülmüş durumda. İnsan boğazını düğümleyen, hüzünlü ama önemli bir durak.

Girne Kapısı

Venedik surlarının şehre giriş kapılarından biri. İngiliz döneminde daha ahşap geçiş için kapının bir bölümü açılmış. Üzerinde Osmanlı dönemine ait kitabeler bulunuyor.