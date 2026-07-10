Art On’dan online müzayede

Art On İstanbul tarafından hayata geçirilen platform, yalnızca eser alım satımına aracılık eden bir müzayede sistemi olmanın ötesine geçerek, çağdaş sanat piyasasında daha adil ve sürdürülebilir bir değer paylaşımı oluşturmayı amaçlıyor. Platformda yer alan tüm eserler, sanatçılar veya yetkili temsilcileri aracılığıyla temin ediliyor; orijinallik sertifikaları ve eser geçmişleri titizlikle doğrulanarak koleksiyonerlere güvenli bir satın alma deneyimi sunuluyor. Sanat piyasasında eserler yıllar içinde farklı koleksiyonlara geçmeye devam ederken, oluşan ekonomik değerden sanatçılar çoğu zaman pay alamıyor. Art On İstanbul Online Müzayede ise geliştirdiği özgün modelle bu döngüye daha adil bir yaklaşım getirmeyi hedefliyor. Koleksiyonerler tarafından satışa sunulan eserlerde dahi, kurum komisyonundan sanatçıya ek pay aktarılıyor. Böylece yalnızca alıcı ve satıcı arasında değil, sanatçıyı da kapsayan sürdürülebilir bir değer zinciri kuruluyor.

Güven, şeffaflık ve uzun vadeli işbirlikleri ilkeleri üzerine kurgulanan platform, Türkiye'de çağdaş sanat piyasasında etik paylaşım anlayışını güçlendirmeyi hedefleyen yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Art On İstanbul Online Müzayede'nin ikinci edisyonu bugün çevrimiçi olarak başladı. Seçkide yer alan eserler ve müzayedeye ilişkin detaylı bilgiler www.artonistanbulmuzayede.com adresinde.