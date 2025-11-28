Google Haberler

Roma’dan Avrupa Birliği’ne uzanan binlerce yıllık geçmiş, kanalların arasına gizlenmiş masalsı sokaklar ve 1570’ten bu yana süren Noel pazarları… Petite France'ın romantik kanalları ve doyurucu Alsas lezzetleriyle Strazburg, kışın en büyülü rotasına dönüşüyor.

Avrupa’nın kalbinde ışıklı bir kış masalı: Strazburg

Kış ayları bazı şehirlere iyi gelir, Strazburg’a çok ya­kışır. Ren kıyısındaki bu Alsas şehri, tarihini ışıkla, mut­fağını ise sıcaklıkla anlatan na­dir Avrupa duraklarından biri. Grande Île’nin UNESCO koru­masındaki sokaklarında, sabah­ları katedralin pembe taşlarına vuran ışıkla uyanır; akşamları Petite France’ın kanallarında bu­ğulu bir masalın içine düşersi­niz. Bu yıl Avrupa’nın kalbi Straz­burg’da biraz daha hızlı atıyor.

Strazburg'un efsanesi, MÖ 1300'lere, Kelt kabilelerinin Ren kıyısındaki köylerine uzanır. Stratejik konumuyla ticaret ve savunma merkezi olan bu nok­ta, MS 12'de Roma'nın "Argen­toratum" garnizonu olarak taçla­nır. İmparatorluğun çöküşünden Frank Krallığı'na, oradan Kutsal Roma İmparatorluğu'na evrilen şehir, 1262'de özgür bir cumhu­riyet olur. Tüccarların, zanaat­kârların hüküm sürdüğü surlar ardında, 15. yüzyılda Johannes Gutenberg matbaayı icat eder ve bilgi devriminin kıvılcımı bura­da yanar. Protestan Reformasyo­nu'nun fikirleri de bu özgür ruhla yayılır. Pembe kum taşından bir dua gibi yükselen Notre-Dame Katedrali (12.-15. yy), 142 met­relik kulesiyle panoramik bir gö­rüntü sunar; astronomik saati ise zamanın büyüsünü fısıldar. Strazburg, barışın yanı sıra sa­vaşların da şehridir. 1681'de XIV. Louis'nin fetihiyle Fransa'ya ka­tılır; 1871'de Prusya Savaşı'yla Almanya'nın kontrolüne geçer; II. Dünya Savaşı'nda Nazi işgali­ne uğrar ve 1944'te özgürleşir. Bu gelgitler mimariye damgasını vu­rur. Alman ahşap evler, Fransız barok saraylar yan yana yükselir. UNESCO korumasındaki Gran­de Île, 2000 yıllık katmanları so­mutlaştırır.

Barışın simgesi, diplomasinin kalbi

Bugün, Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Konseyi ve AİHM’e ev sahipliğiyle “barışın simge­si” olan Strazburg, diplomasinin de kalbidir. Strazburg’u gezme­niz için üç gün yeterlidir; dar Ar­navut kaldırımlarında tarih aya­ğınıza dolanıverir. Grande Île, UNESCO’nun açık hava müzesi gibidir. Ahşap çatkılı Alsas evleri, kanallar ve şarap evleriyle dolu­dur; Katedral Meydanı sabahları sessiz, akşamlarıysa uğultulu bir canlılığa bürünür. Kişisel ipucu: Erken saatte pembe taşlarda gü­neşin yansımasını yakalayın.

Petite France, şehrin roman­tik kartpostal yüzü. Eski un de­ğirmenleri, çiçekli balkonlar, dar köprüler… Orta Çağ deri işçileri­nin mahallesi olan bu bölge bu­gün masalsı bir köprü niteliğin­de. Kanalların kıyısında kahve iç­mek küçük bir ritüele dönüşür; Barrage Vauban’ın (17. yy kalesi) terasından turuncu tonlu pano­ramik manzara her daim büyüle­yicidir. Neustadt, Alman mima­risinin 19 ve 20'nci yüzyıl izlerini taşır: Geniş bulvarlar, etkileyici devlet binaları ve eskiyle yeninin dansı burada belirgindir. Place Gutenberg’de matbaacının hey­keli sizi selamlar; Place Kléber şehrin etkinlik nabzını tutar. Av­rupa Mahallesi’nde Parlamento rehberli turları mutlaktır, kıtanın nabzını burada dinlersiniz.

Rohan Sarayı (18. yy Barok şa­heseri), Güzel Sanatlar, Dekora­tif Sanatlar ve Arkeoloji müze­leriyle sanatseverleri büyüler; iç mekânlar 18. yüzyıl ruhunu bu­gün hâlâ korur. Az bilinenler de vardır: Saint-Thomas Kilisesi’n­de bir org resitali, Kammerzell Evi’nde (15. yy ahşap müze-res­toran) tarihli bir öğle yemeği… Ill Nehri’nde 70–80 dakikalık tekne turları köprüleri ve tarihi binala­rı su üstünden okutur. Neudorf ve Krutenau ise yerel hayatın kalbi.

Strazburg her mevsim ayrı bir hikâyedir ama kış vazgeçilmez­dir.

İlkbahar: Çiçekli kanallar, fe­rah hava ve yumuşak ışıklar şehri taze bir romantizme büründürür. Parklar canlanır, teraslar yavaş yavaş dolmaya başlar; bağ rotala­rı bu dönemde huzurludur.

Yaz: Festivaller coşkuludur, te­raslar gün boyu hareketlidir ama oteller erken dolabilir. Nehir kı­yısında yürüyüşler, tekne turları ve açık hava konserleri bu mevsi­min ritmini belirler.

Sonbahar: Sakin sokaklar ve bağ bozumunun altın tonları şeh­re pastoral bir atmosfer verir.

Kış: Noel pazarlarıyla şehir masalsı bir atmosfere bürünür. Işık tünelleri, sıcak kurabiyeler, ve süslerle dolu meydanlar şehri ışıkla sarar. Strazburg’un “Noel Başkenti” unvanı tam da bu bü­yülü mevsimde anlam kazanır.

1570'ten beri "Noel başkenti"

Strazburg'un Noel pazarları kapılarını açtı. Resmi sitede du­yurulan yeniliklere göre, 2025 versiyonu yeni bir tasarımla ge­liyor. Deneyim odaklı navigas­yon, kişiselleştirilmiş rotalar ve sürdürülebilir tezgahlar ön plan­da. Parlamento turları ücretsiz ama randevu alın; tekne gezile­ri 15 euro. Kalabalık için hafta içi sabahları tercih edin, pazar­lar 10:00-20:00 arası açık. 26 Ka­sım-24 Aralık arası 11 meydanda 300 kulübe ve 2 milyon ziyaretçi bekleniyor. Katedral Meydanı'n­da ışık şovları, Place Kléber'de dev yılbaşı ağacı, Broglie'de za­naat tezgahları, Petite France'ta rustik sokaklar, bredle (zencefilli kurabiye), el yapımı süslerle do­lacak. Cumartesi sakin, akşamlar kalabalık ama peri masalı gibi… 31 Aralık'ta Kléber'de havai fişek gösterileri var, rezervasyon şart!

Festival takvimi yıl boyu dolu

Haziran'da Jazzdor Caz Festi­vali ve Strazburg Müzik Festivali, Eylül'de Uluslararası Film Festi­vali ve Avrupa Fuarı; Ekim'de Les Nuits Européennes müzik gece­leri, Ağustos'ta Schiltigheim Bira Festivali yerel lezzetlerle coşar. Doğa cenneti için plaj yok ama, Parc de l’Orangerie (kuğular, göl, piknik), Parc de la Citadelle (tari­hi kale kalıntıları, huzurlu yürü­yüşler), bisikletle Almanya'ya 20 dakikada geçin, sınırların sembo­likliğini hissedin!

Fransız zarafetiyle Alman doyuruculuğunun füzyonu

Choucroute garni (lahana tur­şulu et), tarte flambée (krema– soğan–bacon ince pizza), baec­keoffe (şaraplı et güveci), kougel­hopf (bademli kek)…

Riesling’in ferahlığı, Gewür­ztraminer’in baharatı ve Pinot Gris’in yumuşaklığı bölgenin im­za tatlarını oluşturur. Umami gi­bi Asya mutfağı seçeneklerinin artması, şehre modern bir doku­nuş katar. Noel döneminde sokak tezgâhlarında pain d’épices ve bademli bredle bulunur; Riesling bağ turları ise tam anlamıyla bir damak bayramıdır.

Öneriler: Michelin yıldızlı Au Crocodile (foie gras zarafeti, yük­sek fiyatlı); Chez Yvonne (gele­neksel winstub, choucroute cen­neti); Les Chauvins (modern tar­te flambée, 4.8 puan); La Cloche à Fromage (kış akşamlarında fon­due); Fink Stuebel (Meteor bira­sıyla etler).

Katedral yakınındaki Le Gru­ber samimi bir yöresel deneyim sunar. Petite France’ta Maison des Tanneurs tarte flambée’siy­le ikonik, Au Pont Corbeau otan­tik bir halk mekânıdır. La Corde à Linge ise kanallar boyunca kah­valtı için idealdir.

Şehir, kompakt yapısıyla bi­siklet dostudur. 20 dakikada her yere ulaşabilir, Ren’e paralel yol­larda pedal çevirirken Alman­ya’nın siluetini selamlayabilirsi­niz. Alışveriş için Place des Hal­les pazarı taze peynir ve ekmek vaat eder. Butiklerde el yapımı sabunlara ve seramiklere mutla­ka göz atın.

Burada sürdürülebilirlik vur­gusu güçlüdür. Pazarlar plastik kullanılmadan işler, elektrikli tramvaylar (19 hat) kentin kar­bon ayak izini en aza indirir. Ai­leler için Orangerie Parkı’nda çocuk tiyatroları, çiftler için Ill Nehri’nde gün batımı yürüyüşle­ri idealdir. Engelli dostu rampa­lar ve sesli rehberler şehri herkes için erişilebilir kılar.

Strazburg, kış aylarında yal­nızca ışıklarla değil, duygularla da parlıyor. Ren’in kıyısında bir köprüde duğunuz anda, şehrin hem geçmişi hem geleceği aynı anda yanınızdan akıp gider. Av­rupa’nın kalbini hissetmek iste­yenler için yılın en doğru zama­nı şimdi.

