Az çoktur: Yıl boyu sürecek yeme alışkanlıkları

AYDİL DURGUN

aydil.durgun@dunya.com

● Haftalık yemek planı hazırlayın

Düzenli ve sağlıklı beslenme­nin en temel yollarından biri plan yapmak. Plan yapmaya ayrılan za­man nedeniyle planladıklarınızı yapmaya zaman ayırmakta zor­landığımız bir çağda yaşadığımı­zın farkındayım. Çoğumuzun di­zilerdeki ultra zengin aileler gibi haftalık menüyü birlikte gözden geçirdiğiniz yardımcılarının ya da profesyonel mutfaklarda ol­duğu gibi bir ekibinin olmadığını da… Ancak haftalık olarak kaba­ca öğünlerinizi planlamanın her akşam ne yesem derdinden kur­taracağı aşikar. Çorba-salata, ba­lık-garnitür gibi ana hatlarını be­lirlediğiniz menüler işinizi ko­laylaştırır. Böylece daha hedefe yönelik market alışverişi yapar, mutfağınızdaki malzemelerini­zin hakkını verirsiniz.

● Kendi yeşil yıldızınızın peşine düşün

Hayatta olduğu gibi mutfakta da her şey planladığınız gibi gitme­yebilir elbette. Bu durumda imda­dımıza son yıllarda profesyonel mutfaklardan yükselen en belirgin trend sürdürülebilirlik yetişiyor. Dünyanın en prestijli gastronomi rehberi Michelin bunun için özel yeşil yıldızlar bile dağıtıyor. Siz de mutfağınızı sürdürülebilirlik il­kesiyle yönetebilirsiniz. Nasıl mı? Mesela yemek hazırlarken sebze ve etlerin kullanmadığınız kısım­larından stok hazırlayın. Zaten ha­lihazırda mutfaktasınız ve bütün doğrama, yıkama işlerini yaptınız; o günkü yemeğinizi hazırlarken yanda zahmetsizce bir tencere da­ha kaynatacaksınız sadece. Böyle­ce elinizdeki malzemelerden so­nuna kadar yararlanırsınız, üstelik bir sonraki yemeğinizin lezzetini artıracak sağlıklı, katkısız bir mal­zemeniz olur.

Bir başka yöntem de eldekileri değerlendirmek. Buzdolabında bir gün daha beklemeye tahammülü kalmamış o sebzeyi ya da fazla faz­la aldığınız o malzemeyi bir arada hayal edemiyor musunuz? Sizin için bunu yapabilecek biri var: Ya­pay zekâ. Elinizde bulunan birkaç malzemeyle farklı ülke mutfakla­rında ne tarifler var kim bilir. So­run yapay zekâya söylesin. Böylece hiçbir malzeme çöpe gitmediği gi­bi yeni favori ev yemeğinizi de bu­labilirsiniz belki.

Bir gün önceden kalan yemeği tekrar ısıtıp önünüze koymak iste­miyor musunuz? Küçük dokunuş­larla hem yepyeni bir yemek olur hem de iştahsızlığınızın kurbanı olarak çöpe gitmez. Mesela pilavı kolaylıkla İtalyanların leziz pirinç topları arancini benzeri bir yeme­ğe dönüştürebilirsiniz. Ya da bakli­yat kullanarak hazırladığınız sulu yemek birkaç eklemeyle doyurucu bir çorba haline gelebilir. Bütün bu küçük adaptasyonlar market alış­verişinizi de azaltarak bütçe dostu bir mutfağın kapısını da aralar.

● Köklere dönüş yolculuğuna çıkın

Profesyonel mutfaklarda yük­selen bir diğer trend köklere dö­nüş; evinizin mutfağına da peka­la uyarlayabilirsiniz. Mutfakta aile büyüklerini taklit etmek işlerinizi kolaylaştırabilir. Düşünün market raflarının bu kadar çeşitle dolup taşmadığı, dünya mutfaklarından malzemelere erişimin olmadığı, uygulamadan iki dakika içinde si­pariş verip kapınıza kadar gelen malzemelerin olmadığı zamanlar… Yine de en unutulmaz yemeklerin başında hep o çocukluğunuzda ye­diğiniz tabaklar var. Az ve öz ama mevsiminde malzemeyle yapılan, paketli, aşırı işlenmiş sosların, malzemelerin girmediği yemekler. Sırrı o küçük dokunuşlarda. Alın telefonları, arayın aile büyüklerini ve sırlarını öğrenin. Bu sayede bel­ki de unutulmaya yüz tutmuş bir tarif de gelecek nesillere taşınır.

● Mutfağa yatırım yapın

Bir dönem mutfaklarda krallığını ilan eden airfry’ların yerini çok da­ha çeşitli ve spesifik işlevleri olan mutfak aletleri aldı. Bunların ba­şında doğramadan karıştırmaya, yoğurmadan pişirmeye hatta tart­maya her şeyi yapabilen mutfak aletleri geliyor. Kendi uygulaması da olan bu aletlerle yüzlerce tari­fi başarıyla masanıza taşıyabilirsi­niz. Tek yapmanız gereken nasıl ça­lıştığını öğrenmek. Geri kalan her şeyi bu robot hallediyor. Böylece doğrama, karıştrıma, yoğurma gibi işlemler için ayrı ayrı aletler alma­nıza da gerek kalmaz. Pizza fırının­dan dondurma makinesine mut­fağınıza ekleyebileceğiniz ve mo­tivasyonunuzu yükseltecek aletler de diğer seçenekler. Mutfağa yapı­lacak bu yatırımlar yemek hazırla­makla arası iyi olmayanlar için ide­al; geri dönüş alacağınız garanti.

● Yeni restoranlar keşfedin

Dışarıda yemek her ne kadar ca­zip bir seçenek olsa da aynı yemek­lerden-mekanlardan sıkıldığınız­da cazibesini kaybedip başlı başına bir derde dönüşebiliyor. Dolayısıy­la daha az dışarıda yemek ama me­kanları özenle seçmek daha makul bir seçenek. Üstelik hafta boyunca yukarıdaki tavsiyelere uyduktan sonra bir gün de kendinizi güzel bir yemekle şımartmak hakkınız. Kendinize denemek istediğiniz mekanların listesini yapın ve her hafta birini keşfedin. Farklı kül­türlerin mutfağını keşfetmek ya da çok sevdiğiniz bir bölgenin yeme­ğini başka bir açıdan deneyimle­mek için ideal.