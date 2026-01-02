Az çoktur: Yıl boyu sürecek yeme alışkanlıkları
Ofis yılbaşı yemeği, arkadaşlarla yeni yıl kutlaması, aile sofrası derken bolca yediğimiz aralık ayı geride kaldı. Gelin itiraf edelim; iş hayatı, sosyalleşmek derken yıl boyu istediğiniz gibi bir beslenme düzenini zaten sürdüremediniz. Yeni yıl kararları almak adettindir; birkaç hafta sonra bu kararları uygulamayı bırakmak da... Bu kısır döngüyü kırmak için yıl boyu sürdürebileceğiniz, temelde “az çoktur” fikrinden yola çıkan birkaç yeme alışkanlığı önerisi…
● Haftalık yemek planı hazırlayın
Düzenli ve sağlıklı beslenmenin en temel yollarından biri plan yapmak. Plan yapmaya ayrılan zaman nedeniyle planladıklarınızı yapmaya zaman ayırmakta zorlandığımız bir çağda yaşadığımızın farkındayım. Çoğumuzun dizilerdeki ultra zengin aileler gibi haftalık menüyü birlikte gözden geçirdiğiniz yardımcılarının ya da profesyonel mutfaklarda olduğu gibi bir ekibinin olmadığını da… Ancak haftalık olarak kabaca öğünlerinizi planlamanın her akşam ne yesem derdinden kurtaracağı aşikar. Çorba-salata, balık-garnitür gibi ana hatlarını belirlediğiniz menüler işinizi kolaylaştırır. Böylece daha hedefe yönelik market alışverişi yapar, mutfağınızdaki malzemelerinizin hakkını verirsiniz.
● Kendi yeşil yıldızınızın peşine düşün
Hayatta olduğu gibi mutfakta da her şey planladığınız gibi gitmeyebilir elbette. Bu durumda imdadımıza son yıllarda profesyonel mutfaklardan yükselen en belirgin trend sürdürülebilirlik yetişiyor. Dünyanın en prestijli gastronomi rehberi Michelin bunun için özel yeşil yıldızlar bile dağıtıyor. Siz de mutfağınızı sürdürülebilirlik ilkesiyle yönetebilirsiniz. Nasıl mı? Mesela yemek hazırlarken sebze ve etlerin kullanmadığınız kısımlarından stok hazırlayın. Zaten halihazırda mutfaktasınız ve bütün doğrama, yıkama işlerini yaptınız; o günkü yemeğinizi hazırlarken yanda zahmetsizce bir tencere daha kaynatacaksınız sadece. Böylece elinizdeki malzemelerden sonuna kadar yararlanırsınız, üstelik bir sonraki yemeğinizin lezzetini artıracak sağlıklı, katkısız bir malzemeniz olur.
Bir başka yöntem de eldekileri değerlendirmek. Buzdolabında bir gün daha beklemeye tahammülü kalmamış o sebzeyi ya da fazla fazla aldığınız o malzemeyi bir arada hayal edemiyor musunuz? Sizin için bunu yapabilecek biri var: Yapay zekâ. Elinizde bulunan birkaç malzemeyle farklı ülke mutfaklarında ne tarifler var kim bilir. Sorun yapay zekâya söylesin. Böylece hiçbir malzeme çöpe gitmediği gibi yeni favori ev yemeğinizi de bulabilirsiniz belki.
Bir gün önceden kalan yemeği tekrar ısıtıp önünüze koymak istemiyor musunuz? Küçük dokunuşlarla hem yepyeni bir yemek olur hem de iştahsızlığınızın kurbanı olarak çöpe gitmez. Mesela pilavı kolaylıkla İtalyanların leziz pirinç topları arancini benzeri bir yemeğe dönüştürebilirsiniz. Ya da bakliyat kullanarak hazırladığınız sulu yemek birkaç eklemeyle doyurucu bir çorba haline gelebilir. Bütün bu küçük adaptasyonlar market alışverişinizi de azaltarak bütçe dostu bir mutfağın kapısını da aralar.
● Köklere dönüş yolculuğuna çıkın
Profesyonel mutfaklarda yükselen bir diğer trend köklere dönüş; evinizin mutfağına da pekala uyarlayabilirsiniz. Mutfakta aile büyüklerini taklit etmek işlerinizi kolaylaştırabilir. Düşünün market raflarının bu kadar çeşitle dolup taşmadığı, dünya mutfaklarından malzemelere erişimin olmadığı, uygulamadan iki dakika içinde sipariş verip kapınıza kadar gelen malzemelerin olmadığı zamanlar… Yine de en unutulmaz yemeklerin başında hep o çocukluğunuzda yediğiniz tabaklar var. Az ve öz ama mevsiminde malzemeyle yapılan, paketli, aşırı işlenmiş sosların, malzemelerin girmediği yemekler. Sırrı o küçük dokunuşlarda. Alın telefonları, arayın aile büyüklerini ve sırlarını öğrenin. Bu sayede belki de unutulmaya yüz tutmuş bir tarif de gelecek nesillere taşınır.
● Mutfağa yatırım yapın
Bir dönem mutfaklarda krallığını ilan eden airfry’ların yerini çok daha çeşitli ve spesifik işlevleri olan mutfak aletleri aldı. Bunların başında doğramadan karıştırmaya, yoğurmadan pişirmeye hatta tartmaya her şeyi yapabilen mutfak aletleri geliyor. Kendi uygulaması da olan bu aletlerle yüzlerce tarifi başarıyla masanıza taşıyabilirsiniz. Tek yapmanız gereken nasıl çalıştığını öğrenmek. Geri kalan her şeyi bu robot hallediyor. Böylece doğrama, karıştrıma, yoğurma gibi işlemler için ayrı ayrı aletler almanıza da gerek kalmaz. Pizza fırınından dondurma makinesine mutfağınıza ekleyebileceğiniz ve motivasyonunuzu yükseltecek aletler de diğer seçenekler. Mutfağa yapılacak bu yatırımlar yemek hazırlamakla arası iyi olmayanlar için ideal; geri dönüş alacağınız garanti.
● Yeni restoranlar keşfedin
Dışarıda yemek her ne kadar cazip bir seçenek olsa da aynı yemeklerden-mekanlardan sıkıldığınızda cazibesini kaybedip başlı başına bir derde dönüşebiliyor. Dolayısıyla daha az dışarıda yemek ama mekanları özenle seçmek daha makul bir seçenek. Üstelik hafta boyunca yukarıdaki tavsiyelere uyduktan sonra bir gün de kendinizi güzel bir yemekle şımartmak hakkınız. Kendinize denemek istediğiniz mekanların listesini yapın ve her hafta birini keşfedin. Farklı kültürlerin mutfağını keşfetmek ya da çok sevdiğiniz bir bölgenin yemeğini başka bir açıdan deneyimlemek için ideal.