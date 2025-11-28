Beymen Tersane Galleries of Luxury: Zamanın kıyısında yeni bir moda sahnesi
İstanbul’da bazı yapılar vardır; yalnızca şehrin siluetine değil, hafızasına da kazınır. Haliç kıyısındaki 600 yıllık Tersane de onlardan biri. Yüzyıllar boyunca gemilere, denizcilere, imparatorluklara eşlik eden bu tarihi yapı, şimdi bambaşka bir hikâyenin ev sahibi.
Beymen, yarım asrı aşan moda yolculuğunu, Tersane İstanbul’un büyüleyici atmosferiyle birleştirerek klasik bir “mağaza”nın ötesine geçen bir dünya yarattı. Burası, lüks modanın, çağdaş mimarinin, sanatın ve yaşam stilinin tek bir sahnede buluştuğu yeni bir destinasyon.
Beymen Tersane, alışılmış dikey mağaza kurgusunu bir kenara bırakıp, 12 bin metrekarelik yatay bir deneyim alanı sunuyor. Birbirine paralel 9 ayrı galeri, modayı adeta küratöryel bir sergi gibi anlatıyor. Her galeri, kendine ait bir renk paleti, malzeme dili ve mekânsal kurguyla tasarlanmış. Mekânlar arasındaki fiziksel ve görsel geçirgenlik sayesinde ziyaretçi, baştan sona kesintisiz bir akış içinde dolaşıyor, her geçişte farklı bir dünya, farklı bir stil duygusu devreye giriyor. Bu mimari kurgunun arkasında, dünya çapında saygın projelere imza atan OMA (Office for Metropolitan Architecture) var.
Tersane’ye özel: Sınırlı sayıda, yüksek seçicilıkte
Beymen Tersane’nin en çarpıcı yanlarından biri, moda seçkisi. Burada, 350’den fazla markanın koleksiyonları, yalnızca bu adrese özel bir Beymen kürasyonuyla sunuluyor. Valentino, Brunello Cucinelli, Maison Margiela, Jil Sander, The Row, Bottega Veneta gibi lüks modanın büyük isimlerine ait sınırlı sayıdaki özel tasarımlar, yalnızca Beymen Tersane’de yer alıyor. Kadın koleksiyonlarında, moda dünyasının merakla beklediği Phoebe Philo tasarımlarından, kaşmir yorumlarıyla dikkat çeken Kujten’e uzanan pop-up alanlar, koleksiyonları sezon trendlerinin ötesinde, zamansız bir stil diliyle buluşturuyor.
Erkek tarafında ise İtalyan zanaatkârlığını temsil eden Santoni’den sokak kültürüyle lüksü buluşturan Valentino x Vans, Givenchy, Rick Owens, Maison Margiela, Jacquemus gibi özel kapsül koleksiyonlara uzanan geniş ama dikkatle süzülmüş bir seçki sunuluyor. Bu kombinasyon, Beymen Tersane’yi en iddialı erkek stil duraklarından biri haline getiriyor.
Gözlükten vazgeçemeyenler için ise Matsuda, Thierry Lasry, Retrosuperfuture gibi markaların yer aldığı özel bir bölüm, optik ve güneş gözlüğünü stilin tamamlayıcı detayı olmaktan çıkarıp başrole taşıyor.
Güzellik kategorisi de aynı titizlikle ele alınmış: L’Artisan Parfumeur, Carolina Herrera Make-up, Cible Skin gibi markalar, yalnızca Beymen Tersane’de yer alan Beymen Beauty Studio çatısı altında kozmetik ve bakım ritüellerini lüks bir deneyime dönüştürüyor.
Tarih, mimari ve moda aynı karede
Beymen Tersane’yi özel kılan sadece içindeki markalar değil, mimari ve iç mekân tasarımının moda diliyle kurduğu bağ. OMA’nın tarihi yapıya yaklaşımında; metrekareyi büyütmek yerine, anlamı büyütme hedefi öne çıkmış. Bazı kütlelerin geri çekilmesiyle ortaya çıkan yeni meydanlar ve binanın arka planında tasarlanan Secret Garden, yeni sosyal alanlar yaratıyor. İç mekânda seçilen mobilya ve objeler de bu deneyimin parçası. Mario Bellini’nin ikonik koltukları, Patricia Urquiola’nın zamansız yorumları, Andrés Reisinger & Júlia Esqué’nin dijitalden fiziksele evrilen Hortensia koltuğu ve Koreli tasarımcı Saerom Yoon’un Beymen için özel ürettiği parçalar, modayı yalnızca giyilen değil, içinde yaşanan bir estetik evren haline getiriyor. Deniz yoluyla da ulaşılabilen Beymen Tersane, hem İstanbullular hem de uluslararası ziyaretçiler için lüksü yeni bir mekânda yeniden tanımlıyor.
Her galeri bir hikâye
Galeri 1: Women’s Shoes Gallery Haliç manzarasına bakan galeri, kadın ayakkabı koleksiyonlarını ön plana çıkarıyor. Rachel Hayes’in “Dressed in Light” eseri, ayakkabıların üzerine düşen ışığı sanatsal bir oyuna dönüştürürken, gastronomi alanında yer alan Bardot Blue, terasıyla Haliç’e karşı gün boyu sürebilecek bir stil molası vadediyor.
Galeri 2: The Bags Gallery Kadın çantalarına ayrılmış bu galeri, çantayı bir aksesuar değil, güçlü bir karakterin uzantısı olarak ele alıyor. Seçkin çanta tasarımları, mimarinin ışık ve gölge oyunlarıyla birlikte sergileniyor.
Galeri 3 & 4: Women’s Collection Galleries Dünya modasının öncü markalarının kadın giyim koleksiyonları bu iki galeride hayat buluyor. Farklı silüetler, dokular ve kalıplar, galeri geçişleriyle birlikte bir “koleksiyonlar koridoru” hissi yaratıyor.
Galeri 5: Beauty Gallery / Beymen Beauty Studio 700 metrekareyi aşan bu alanda lüks kozmetik, bakım ve güzellik ritüelleri, Beymen seçkisiyle buluşuyor. Üzerinde konumlanan Loft alanında ise Beymen Home ve Beymen Kids koleksiyonları yer alıyor.
Galeri 6 & 7: Men’s Collection / Men’s Shoes & Bags Erkek modasının en özel koleksiyonları, bu iki galeride toplanıyor. Modern kesimler, sneakerlar ve çanta tasarımları aynı eksende buluşurken; bu alanda konumlanan Portekizli sanatçı Miguel Rodrigues’in “İkizler” eseri, moda ve sanat arasında güçlü bir görsel bağlantı kuruyor.
Galeri 8: The Space Burası sanatın kalbi. Açılış döneminde Arcangelo Sassolino’nun “The State of Desire” enstalasyonu, mekânın enerjisini sanatsal bir yorumla yeniden kuruyor.
Galeri 9: Contemporary Gallery Tersane İstanbul’un tarihi dokusuna eklenen tek yeni yapı olan bu galeri, tüm galeriler arasında geçiş noktası olarak konumlanıyor. Çağdaş moda sahnesini yakından takip edenler için burası özellikle önemli: Golden Goose burada kahve, çiçek ve sneaker kişiselleştirme deneyimini bir araya getirirken; moda dünyasında heyecan yaratan The Frankie Shop, Maison Mihara Yasuhiro (MMY), Meta Campania, Entire Studios, Sasuphi ve A.P.C x Marc Jacobs kadın ve erkek kapsül koleksiyonları, Türkiye’deki ilk satış noktalarıyla bu galeride moda severlerle buluşuyor.