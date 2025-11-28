Beymen Tersane Galleries of Luxury: Zamanın kıyısında yeni bir moda sahnesi

Beymen, yarım asrı aşan moda yolculuğunu, Tersa­ne İstanbul’un büyüleyici atmosferiyle birleştirerek klasik bir “mağaza”nın ötesine geçen bir dünya yarattı. Burası, lüks moda­nın, çağdaş mimarinin, sanatın ve yaşam stilinin tek bir sahnede bu­luştuğu yeni bir destinasyon.

Beymen Tersane, alışılmış di­key mağaza kurgusunu bir kena­ra bırakıp, 12 bin metrekarelik yatay bir deneyim alanı sunuyor. Birbirine paralel 9 ayrı galeri, mo­dayı adeta küratöryel bir sergi gi­bi anlatıyor. Her galeri, kendine ait bir renk paleti, malzeme dili ve mekânsal kurguyla tasarlanmış. Mekânlar arasındaki fiziksel ve görsel geçirgenlik sayesinde zi­yaretçi, baştan sona kesintisiz bir akış içinde dolaşıyor, her geçişte farklı bir dünya, farklı bir stil duy­gusu devreye giriyor. Bu mimari kurgunun arkasında, dünya ça­pında saygın projelere imza atan OMA (Office for Metropolitan Ar­chitecture) var.

Tersane’ye özel: Sınırlı sayıda, yüksek seçicilıkte

Beymen Tersane’nin en çarpı­cı yanlarından biri, moda seçkisi. Burada, 350’den fazla markanın koleksiyonları, yalnızca bu adrese özel bir Beymen kürasyonuyla su­nuluyor. Valentino, Brunello Cu­cinelli, Maison Margiela, Jil San­der, The Row, Bottega Veneta gi­bi lüks modanın büyük isimlerine ait sınırlı sayıdaki özel tasarım­lar, yalnızca Beymen Tersane’de yer alıyor. Kadın koleksiyonla­rında, moda dünyasının merakla beklediği Phoebe Philo tasarımla­rından, kaşmir yorumlarıyla dik­kat çeken Kujten’e uzanan pop-up alanlar, koleksiyonları sezon trendlerinin ötesinde, zamansız bir stil diliyle buluşturuyor.

Erkek tarafında ise İtalyan za­naatkârlığını temsil eden San­toni’den sokak kültürüyle lüksü buluşturan Valentino x Vans, Gi­venchy, Rick Owens, Maison Mar­giela, Jacquemus gibi özel kapsül koleksiyonlara uzanan geniş ama dikkatle süzülmüş bir seçki sunu­luyor. Bu kombinasyon, Beymen Tersane’yi en iddialı erkek stil du­raklarından biri haline getiriyor.

Gözlükten vazgeçemeyenler için ise Matsuda, Thierry Lasry, Retrosuperfuture gibi markala­rın yer aldığı özel bir bölüm, op­tik ve güneş gözlüğünü stilin ta­mamlayıcı detayı olmaktan çıka­rıp başrole taşıyor.

Güzellik kategorisi de aynı ti­tizlikle ele alınmış: L’Artisan Par­fumeur, Carolina Herrera Ma­ke-up, Cible Skin gibi markalar, yalnızca Beymen Tersane’de yer alan Beymen Beauty Studio çatı­sı altında kozmetik ve bakım ritü­ellerini lüks bir deneyime dönüş­türüyor.

Tarih, mimari ve moda aynı karede

Beymen Tersane’yi özel kılan sadece içindeki markalar değil, mimari ve iç mekân tasarımı­nın moda diliyle kurduğu bağ. OMA’nın tarihi yapıya yaklaşı­mında; metrekareyi büyütmek yerine, anlamı büyütme hede­fi öne çıkmış. Bazı kütlelerin ge­ri çekilmesiyle ortaya çıkan yeni meydanlar ve binanın arka pla­nında tasarlanan Secret Garden, yeni sosyal alanlar yaratıyor. İç mekânda seçilen mobilya ve ob­jeler de bu deneyimin parça­sı. Mario Bellini’nin ikonik kol­tukları, Patricia Urquiola’nın zamansız yorumları, Andrés Re­isinger & Júlia Esqué’nin dijital­den fiziksele evrilen Hortensia koltuğu ve Koreli tasarımcı Sa­erom Yoon’un Beymen için özel ürettiği parçalar, modayı yalnız­ca giyilen değil, içinde yaşanan bir estetik evren haline getiri­yor. Deniz yoluyla da ulaşılabilen Beymen Tersane, hem İstanbul­lular hem de uluslararası ziyaret­çiler için lüksü yeni bir mekânda yeniden tanımlıyor.

Her galeri bir hikâye

Galeri 1: Women’s Shoes Gallery Haliç manzarasına bakan galeri, kadın ayakkabı koleksiyonlarını ön plana çıkarıyor. Rachel Hayes’in “Dressed in Light” eseri, ayakkabıların üzerine düşen ışığı sanatsal bir oyuna dönüştürürken, gastronomi alanında yer alan Bardot Blue, terasıyla Haliç’e karşı gün boyu sürebilecek bir stil molası vadediyor.

Galeri 2: The Bags Gallery Kadın çantalarına ayrılmış bu galeri, çantayı bir aksesuar değil, güçlü bir karakterin uzantısı olarak ele alıyor. Seçkin çanta tasarımları, mimarinin ışık ve gölge oyunlarıyla birlikte sergileniyor.

Galeri 3 & 4: Women’s Collection Galleries Dünya modasının öncü markalarının kadın giyim koleksiyonları bu iki galeride hayat buluyor. Farklı silüetler, dokular ve kalıplar, galeri geçişleriyle birlikte bir “koleksiyonlar koridoru” hissi yaratıyor.

Galeri 5: Beauty Gallery / Beymen Beauty Studio 700 metrekareyi aşan bu alanda lüks kozmetik, bakım ve güzellik ritüelleri, Beymen seçkisiyle buluşuyor. Üzerinde konumlanan Loft alanında ise Beymen Home ve Beymen Kids koleksiyonları yer alıyor.

Galeri 6 & 7: Men’s Collection / Men’s Shoes & Bags Erkek modasının en özel koleksiyonları, bu iki galeride toplanıyor. Modern kesimler, sneakerlar ve çanta tasarımları aynı eksende buluşurken; bu alanda konumlanan Portekizli sanatçı Miguel Rodrigues’in “İkizler” eseri, moda ve sanat arasında güçlü bir görsel bağlantı kuruyor.

Galeri 8: The Space Burası sanatın kalbi. Açılış döneminde Arcangelo Sassolino’nun “The State of Desire” enstalasyonu, mekânın enerjisini sanatsal bir yorumla yeniden kuruyor.

Galeri 9: Contemporary Gallery Tersane İstanbul’un tarihi dokusuna eklenen tek yeni yapı olan bu galeri, tüm galeriler arasında geçiş noktası olarak konumlanıyor. Çağdaş moda sahnesini yakından takip edenler için burası özellikle önemli: Golden Goose burada kahve, çiçek ve sneaker kişiselleştirme deneyimini bir araya getirirken; moda dünyasında heyecan yaratan The Frankie Shop, Maison Mihara Yasuhiro (MMY), Meta Campania, Entire Studios, Sasuphi ve A.P.C x Marc Jacobs kadın ve erkek kapsül koleksiyonları, Türkiye’deki ilk satış noktalarıyla bu galeride moda severlerle buluşuyor.