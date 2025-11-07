Bilimin şıklığı: Saçlarda yeni dönem

Bugün güzellik dünyasında teknoloji sadece şekil vermiyor, karakter de inşa ediyor. Dyson, laboratuvardan kullanıcıya uzanan yolculuğunda, mühendislik ve estetiği aynı potada eritiyor. “Isı hasarı olmadan şekillendirme” mottosuyla başlayan hikâye, şimdi yeni teknolojilerle kullanıcıyı tanıyan cihazlara, hatta markanın kendi çiftliklerinden elde ettiği ayçiçeği yağını kullanan bakım serilerine kadar uzanıyor. Bilim, doğa ve zarafetin kesişimini Dyson Güzellik Kategorisi Global Başkanı Kathleen Pierce ile konuştuk.

“Isı hasarı olmadan şekillendirme” günümüzde birçok markanın kullandığı bir slogan. Bu sizin için ne anlama geliyor?

Bu Dyson için sadece bir yenilik değil, bir taahhüt. Yıllarımızı saçın bilimini ve ısının saç ve saç derisi sağlığını nasıl etkilediğini anlamaya adadık. “Isı hasarı olmadan şekillendirme” sadece bir slogan değil, profesyonel kalitede sonuçlar sunan hassas mühendislik sayesinde verdiğimiz bir söz.

Yeni Airwrap Co-anda 2x, hava basıncını iki katına çıkararak teknik açıdan etkileyici bir performans sergiliyor. Peki bu, kullanıcının ayna karşısındaki deneyimini nasıl değiştiriyor?

Airwrap Co-anda 2x, şekillendirme performansında yeni bir sayfa açıyor. En güçlü Hyperdymium™2 motorumuzla 2 kat daha fazla hava basıncı sağlıyor. Kullanıcılar daha az çaba ve zaman harcayarak daha hızlı kurutma, daha iyi bukleler ve daha düz bir şekillendirme elde ediyor. Özellikle yoğun bir günlük rutini olanlar için şekillendirmeyi daha çok yönlü, sezgisel, verimli ve keyifli hale getirmeyi amaçlıyor.

i.d. curl teknolojisi, güzellik sektöründe bir AI devriminin başlangıcı mı?

Kesinlikle. Airwrap Co-anda 2x ve Airwrap i.d.'de bulunan i.d. curl™ ile güzellik ve zekanın sinerjisini görüyoruz. i.d. curl™, tercihlerinizi öğreniyor, saç tipinize uyum sağlıyor ve kişiselleştirilmiş bir şekillendirme sunuyor. Bu sadece şekillendirme değil, sensörler ve akıllı yazılımla desteklenerek, kullanıcı ve cihaz arasındaki bir bağ kurulmasını sağlıyor.

Chitosan ve Omega serileriyle markanız ilk kez bakım ürünleri alanına adım attı. Bu değişim, teknoloji odaklı bir markanın güzelliğe yaklaşımını nasıl yansıtıyor?

Dyson'da güzellik konusunu, cihazların ve formüllerin uyum içinde çalıştığı bir sistem olarak görüyoruz. Saç bilimindeki derin uzmanlığımızı temel alarak saç bakımına adım atmak, bizim için doğal bir gelişmeydi. Triodetic™ teknolojisiyle güçlendirilmiş Chitosan serisi, doğal bir görünümle esnek tutuş sağlıyor. Dyson çiftliklerinden elde edilen ayçiçeği tohumu yağı ile zenginleştirilen Omega serisi ise saçları kökten uca kadar besliyor. Bu formülasyonlar, tüm saç tiplerini, dokuları ve rutinleri desteklemek üzere tasarlandı. Performans ve kapsayıcılık için geliştirildi.

Dyson Omega serisindeki ayçiçek yağı kendi çiftliğinizden geliyor. Sürdürülebilirlik açısından bu yaklaşımı nasıl açıklarsınız?

En yeni güzellik inovasyonumuzun ardındaki hikâye, oldukça beklenmedik bir yerde başladı; İngiltere'nin Lincolnshire bölgesinde. Dyson'ın çiftlikten formülasyona dönüşen ilk ürününde, omega açısından zengin yedi bitki yağı içeren Dyson Oil7™ karışımı kullanılıyor. Bu yağların başında, Lincolnshire'daki Dyson Çiftlikleri'nde yetiştirilen ayçiçeği tohumu yağı geliyor. Dyson Farming, hassas teknoloji, döngüsel sistemler ve yenilenebilir uygulamalar kullanarak, çevresel etkiyi en aza indiren, izlenebilir, yüksek kaliteli içerikler sunuyor.

İstiridye mantarından elde edilen kitosan ve çiftliğinizden elde edilen doğal yağlar... Bilim ve doğanın bu karışımında sizi en çok ne etkiledi?

Her zaman problemleri çözmek istiyoruz. Henüz gelişme aşamasında olan alanları inceleyip, bunları nasıl değiştirebileceğimizi ve devrim yaratabileceğimizi düşünmeyi seviyoruz. Bizi en çok etkileyen şey, içerik bilimi ve şimdi de tamamen farklı iki dünyayı, tarımı ve güzelliği bir araya getirerek doğal içeriklerle sağlıklı saçlar için ürünler geliştirmek oldu.

İstiridye mantarından elde edilen Dyson Chitosan™ saç şekillendirme ürünleri, saçta sertlik yaratmadan şeklin korunmasını destekleyen, esnek, tel tel bağlar oluşturuyor. Dyson Omega™ besleyici saç bakım serisinde, Dyson'ın kendi çiftliklerinden hasat edilen ayçiçek yağı, tüm saç tiplerine anında ve uzun süreli beslenme sağlıyor. Bu bileşenler, bilimsel olarak etkili ve doğal olarak besleyici formüller geliştirme konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor.

Güzellik teknolojisi hızla ilerliyor, ancak “çok teknik” olma riski var. Kullanıcıların gerçekten ne kadar teknik ayrıntı istediğini düşünüyorsunuz?

Güzellik teknolojileri hızla ilerliyor, ancak kullanıcılar bunalmış hissetmek istemiyor. Onlar teknolojinin kendilerine nasıl fayda sağladığını önemsiyor, teknik ayrıntıları değil. Dyson olarak, gözle görülür sonuçlar veren sezgisel tasarımlara odaklanıyoruz. Bilimsel özellikler ürünlere entegre ediliyor. Ancak kullanıcılar için deneyim son derece kolaylaştırılıyor.

Kadınlar saçlarıyla derin bir duygusal bağa sahiptir. Teknoloji bu ilişkiye nasıl uyum sağlıyor?

Saç; kimlik, özgüven ve kendini ifade etme biçimi. Dyson teknolojileri, saç sağlığını koruyarak bu ilişkiyi korumak ve zahmetsizce kuaför kalitesinde şekillendirme sağlamak için tasarlandı. Biz sadece makineler üretmiyoruz; ritüelleri güçlendiriyoruz.

Gelecekte, saç bakımını şekillendirecek hangi trendleri öngörüyorsunuz?

Kişiselleştirme ve koruma. Kullanıcılar, saçlarının özel ihtiyaçlarını anlayan ve saç derisini ve saç tellerini koruyan ürünler istiyor. Ayrıca, saç ve saç derisini ciltle aynı özenle tedavi eden “skinification” eğiliminin de arttığını görüyoruz.

Saç güzelliğini tek kelimeyle özetlemek zorunda olsaydınız, bu kelime ne olurdu?

Güç, güzellikten gelir. Çünkü saç en iyi şekilde göründüğünde ve hissettirdiğinde, insanların dünyaya bakış açısı da değişir. İşte bu, amaca hizmet eden güzelliğin gücü.