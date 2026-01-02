Bir koleksiyon, bir hikâye: Sakura
Pera Palace Hotel bünyesinde 1892 yılından bu yana sürdürülen köklü pastacılık geleneğini Kanyon’daki yeni şubesiyle şehir merkezine taşıyan Patisserie de Pera, Demet Sabancı Çetindoğan’ın ev sahipliğinde sanat ve modayı bir araya getiren özel bir lansmana ev sahipliği yaptı.
Brandroom Kanyon’daki lansmanda, sanatçı Kadir Akyol’un “Sakura” hazır giyim koleksiyonu ilk kez izleyiciyle buluştu. Sanatçının güçlü yüz portreleri, çiçek dokuları ve çarpıcı renk paletiyle şekillenen koleksiyon, sanatı kumaş yüzeyine taşıyan çağdaş bir anlatı ortaya koyuyor. Giyimi yalnızca işlevsel bir nesne olmaktan çıkaran parçalar, bedeni bir ifade alanı ve yaşayan bir sanat yüzeyi olarak yeniden tanımlıyor.
Sakura’nın yaratıcı kurgu ve küratörlüğünü Seyed Davoud üstlenilirken, kürasyon uygulamasında Selin Ohanyan (Bakhita Collection) imzası var. Moda ve sanatı yalnızca estetik düzlemde değil, kavramsal bir bütünlük içinde buluşturan bu işbirliği, sanatın moda aracılığıyla gündelik hayata nasıl nüfuz edebileceğini gösteren güçlü ve özgün bir örnek.