Bir koleksiyon, bir hikâye: Sakura

Brandroom Kanyon’daki lans­manda, sanatçı Kadir Akyol’un “Sakura” hazır giyim koleksiyonu ilk kez izleyiciyle buluştu. Sanat­çının güçlü yüz portreleri, çiçek dokuları ve çarpıcı renk paletiyle şekillenen koleksiyon, sanatı ku­maş yüzeyine taşıyan çağdaş bir anlatı ortaya koyuyor. Giyimi yal­nızca işlevsel bir nesne olmaktan çıkaran parçalar, bedeni bir ifade alanı ve yaşayan bir sanat yüzeyi olarak yeniden tanımlıyor.

Sakura’nın yaratıcı kurgu ve küratörlüğünü Seyed Davoud üstlenilirken, kürasyon uygula­masında Selin Ohanyan (Bakhita Collection) imzası var. Moda ve sanatı yalnızca estetik düzlem­de değil, kavramsal bir bütünlük içinde buluşturan bu işbirliği, sa­natın moda aracılığıyla gündelik hayata nasıl nüfuz edebileceğini gösteren güçlü ve özgün bir ör­nek.