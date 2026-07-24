Bisikletin 150 milyon Euro’luk yarışı

Fransa Turu dünyanın en bü­yük yol bisikleti yarışı. Her yıl 10 milyondan fazla bisik­let sever dağ yamaçlarında, otoyol kenarlarında kasabaların sokakla­rında ve Paris caddelerinde dünya­nın en iyi bisikletçilerini izlemek için saatlerce bekliyor. Üç hafta boyunca bu bisikletçileri 100 mil­yonlarca kişi televizyon yayınların­da izliyor. Bunun elbette büyük bir ekonomisi olması lazım öyle değil mi? Ancak Fransa Turu’ndaki eko­nomik model farklı. Öncelikle turu yol ve cadde kenarında izlemek be­dava olduğundan bir seyirci geliri yok. Üç hafta boyunca yarış parku­rundaki kaldırımlar ve yol kenar­ları saat kısıtlamaları hariç halka açık. Ancak bu alanlar için elbette bilet kesmek söz konusu değil.

Asıl gelir yayın haklarından geliyor

Peki dünyanın bu en büyük bi­siklet yarışı gelirlerini nasıl temin ediyor? Öncelikle Fransa Turu’nun sahibi Amaury Sport Organisati­on (ASO) tüm yayın haklarını elin­de tutuyor. Başta ev sahibi Fran­sa olmak üzere tüm Avrupa’ya ve dünyanın kalanına bu yayın hak­larını pazarlayıp her sene 100 mil­yon euroya yaklaşan bir gelir elde ediyorlar. Tur, 190’dan fazla ülkede yayınlanıyor. Elbette Avrupa pa­zarı en değerli bölge. Bunun yanı sıra turun ana ve yan sponsorları mevcut. Sarı mayo, yeşil mayo, be­yaz mayo, kırmızı benekli mayo gi­bi her formanın ayrı sponsoru var. Tur boyunca sponsorluk görünür­lüğü olağanüstü yüksek.

Bunun dışında bir gelir kale­mi daha var: Tur geçtiği her kasa­ba ve kentten görünüm bedeli alı­yor. Başlangıç noktası olmak iste­yen kasaba veya şehir 100 bin euro öderken bitiş noktasındakiler 140 bin euro vermek zorunda. Bu, yarı­şın normal etapları için geçerli ra­kamlar. Ama bir büyük başlangıç var. Turun her yıl ilk başladığı şe­hir olmak ayrı bir önem taşıyor. El­bette bunun bedeli de çok daha bü­yük. Fransa Turu son 40 yılda ade­ta bir uluslararası tura dönüştü. Sık sık komşu ülkelere uğruyor. Hatta büyük başlangıçta komşu veya ci­var ülkelerdeki bir şehirde olabi­liyor. 2026 Fransa turunun büyük başlangıcı da Barselona’da yapıl­dı. Barselona şehrinin bu başlan­gıç için Fransa turunun sahibi ASO grubuna 6-7 milyon euro ödediği tahmin ediliyor. Tüm bunları da ekleyince Fransa turunun her yılki gelirinin 150 milyon euroya yaklaş­tığını tahmin edebiliriz.

Ödüller neden bu kadar düşük?

Fransa Turu’nun sahibi olan Amaury Sport Organisation’ın Elindeki tek spor etkinliği bu de­ğil. Çok farklı dallarda geniş yelpa­zede birçok etkinlik düzenliyor­lar yıl boyunca. 36 ülkede 100'den fazla etkinlik organize ediyor ve her yıl yaklaşık 250 yarış gününe ev sahipliği yapıyorlar. Portföyün­de Paris-Dakar Rallisi, Paris-Rou­baix bisiklet yarışı, İspanya Bisik­let Turu ve Paris Maratonu da var. Sports Pro’ya göre tüm bu etkinlik­lerden elde ettikleri gelir yaklaşık 360 milyon euro.

Peki bu tesisi ve hiçbir takımı ol­mayan Fransa Turu elde ettiği bu geliri nasıl paylaşıyor? İşin ilginci pek de paylaşıldığını söyleyeme­yiz. Dünyanın en önemli World­Tour bisiklet takımı bu yarışa ka­tılmak için can atıyor. Hatta takım başına 100 bin euro katılım bede­li ödüyorlar. Buna karşılık şampi­yonlara ödenen para ödülleri son derece düşük. Fransa turu şam­piyonu olan bisikletçinin hak et­tiği ödül miktarı yalnızca 500 bin euro. Diğer spor dallarındaki ödül miktarlarıyla kıyaslandığında son derece düşük kaldığını görebilirsi­niz. Turnuvanın resmi açıklama­sına göre de 2020 altıdaki toplam ödül miktarı 2,3 milyon euro olacak.

Peki neden dünyanın en iyi bisiklet takımları ve bisik­letçileri Fransa turunda yer almak istiyor? Çünkü pro­fesyonel bisiklet dünyasın­daki takım sahipliği ve ge­lir modeli buna imkân sağ­lıyor. Takımların ana gelir kaynağı sponsorlardan ge­liyor. Onlar da bu sponsor­ların ismini yıl boyunca du­yurmakla yükümlü. Tüm dünyada izlenen Fransa Tu­ru da bunun için biçilmiş kaf­tan. Üç hafta boyunca takım isminin ve dolayısıyla sponsor isimlerinin tüm dünyada izlene­ceği bir numaralı yarış.

Bisiklette para yarıştan değil maaştan geliyor

Bisikletçilerin geliri modeli de diğer sporlardan biraz farklı. Po­gacar, Vingegaard, Evenepool gi­bi dünyanın en iyi bisikletçilerinin en önemli gelir kaynağı takımla­rından aldığı yüksek maaş. Buna karşılık bisiklette tenisteki veya golfteki gibi turnuva ya da yarış pa­ra ödülü söz konusu değil. Durum böyle olunca da iddialı bir takım kurmak için çok yüksek bütçeler gerekebiliyor. EF Education Eas­yPost yöneticisi Jonathan Vaugh­ters’ın Sports Pro’ya söylediğine göre Dünya Turu'nda esasen beş zengin ve 13 yoksul takım var. Or­talama bütçe şu anda 32-33 milyon euro. Sadece beş takım 50 milyon euro üstünde bütçeye sahip. Süper takım UAE bu sayede geçen yıl 100 yarış kazandı.

Süper yıldız beşinci şampiyonluğun eşiğinde

Profesyonel yol bisikletinin süper yıldızı Sloven Tadej Pogacar siz bu satırları okuduğunuzda beşinci kez Fransa turu şampiyonluğuna yaklaşmış olacak. 2021, 2022, 2024 ve 2025’ten Sonra bu sene de rakiplerine ezici bir üstünlük kurdu. Hayranlarının deyimiyle Pogi aynı zamanda bisiklet dünyasının en fazla kazanan sporcusu. İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin tahminlerine göre takımı UAE’den aldığı yıllık maaş 8 milyon euroya çıktı. Ve anlaşması 2030 yılına kadar devam edecek. Bu maaşının yanı sıra aynı zamanda prim anlaşması da var. Fransa turunu kazanırsa 1 milyon euro, diğer büyük turları kazanırsa 500’er bin euro ve dünya şampiyonu olursa 250 bin euro alıyor. İtalyan spor gazetesi ayrıca, Pogacar'ın hızla bir sponsorluk devine dönüştüğünü ve UAE'den aldığı maaşın yanı sıra kendisine yıllık 2 milyon Euro'ya kadar ek gelir sağladığını tahmin ediyor. Üstelik bu rakam her geçen sezon artıyor. A&J All Sports tarafından yönetilen Pogačar'ın kişisel marka portföyü; Colnago, DMT, Met, Continental, Enervit, Jana, Plume, MyWhoosh ve Slovenya Turizm Ofisi'ni içeriyor. Menajeri Alex Carera’ya göre bu sponsorların her biri yıllık 500 bin euro ödüyor. Carera’ya göre Pogacar dünyanın en iyi sporcularından biri. “Bu yüzden rakam bu seviyede değilse masaya bile oturmayız” diyor. Sponsor sayısının beşten fazla olmamasının nedeni, her bir sponsorun “Tadej’i yılda iki günlüğüne istemesi; bizim önceliğimizin ise Tadej’in antrenman yapması, toparlanması ve ailesiyle vakit geçirmesi” şeklinde açıklanıyor Carera tarafından.