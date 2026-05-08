Boğaz’da robata ateşi Roka
Japon mutfağı sevenlerdenseniz ve henüz Roka’yı denemediyseniz çok şey kaçırdınız. Limonata tadındaki bu güzel havalarda, Boğaz manzarası eşliğinde İstanbul’un en iyi Japon restoranlarından birini deneyimlemek için ideal zamanlar.
AYDİL DURGUN
aydil.durgun@dunya.com
Londra’da kurulan ve 2022’de İstanbul’daki Galaport’a 2025 yazında Bodrum kıyılarına da taşınan Roka merkezine robata ızgarasını alan bir restoran. Robayataki Kuzey Japonya kıyılarındaki balıkçıların geleneksek pişirme tekniğinden ilham alan bir ateşte pişirme yöntemi. Ocakbaşı geleneğinin pek sevildiği coğrafyamıza aslında çok da yabancı olmayan bir teknik. Beyaz ve kırmızı et ile deniz ürünleri çağdaş Japon mutfağının aromalarıyla birlikte ateşle birleşince ortaya nefis tabaklar çıkıyor. Konfi sarımsak ve umaminin zirve yaptığı mis ekmeği ile servis edilen dana ilik terikayi, susamlı zencefilli soslu bonfile, tavuk şiş robata menüsünün öne çıkan et seçenekleri. Deniz ürünlerine gelince; limon ve deniz tuzlu somon teriyaki ve yuzu mis sos ile servis edilen morina balığı tatmin edici lezzetlerden.
Çiğ ürünleri ustalıkla işliyor
Roka’nın bir başka ustalığı ise çiğ ürünleri işlemesinde yatıyor. Menüdeki suşi, saşimi ve nigiri çeşitleri muazzam. Tartar çeşitleri de mutlaka denenmeli. Menünün bu bölümünden favori tabağım trüflü yuzu sos ile servis edilen akya saşimi. Masanıza baştan iki porsiyon sipariş etmenizde fayda var çünkü bu lezzete doyamıyor insan.
Tempuralarda ise trüflü ponzu mayonez eşliğinde tatlı patates dışının çıtırlığı içinin yumuşaklığıyla masaya geldiği gibi biten bir atıştırmalık tabağı. Wasabi ve acılı mayonezle servis edilen karides tempura ise tatlı tatlı yanmayı sevenler için ideal. Yuzu tahin sosla bir üst seviyeye çıkan yengeç ve karides salatasını da mutlaka deneyin.
Menünün yapısı paylaşımlı sofra kurmak için ideal. Bu sayede aklınızda kalan lezzetlerin hepsini deneyebilir, keyfinizi katlayabilirsiniz.
Keşke şunu da deneseydim diye aklınızda kalmaması için bir başka yöntem de tadım menülerini denemek. Mevsimsel (3250 lira) ve premium (4620 lira) olmak üzere iki tadım menüsü var. İkisi de menüdeki her bölümden tatları deneyimlemek için ideal. Bir mesai gününde ihtiyacınız olan motivasyonu öğlen servis edilen set menüsünde (1700 lira) bulabilirsiniz. Başlangış ve ana yemek olmak üzere iki çeşittren oluşan bu menüye dilerseniz ilave ücretle tatlı veya sebze ekleyebilirsiniz. Restoranın lezzetleriyle ilgili fikir sahibi olmak ve günün geri kalanına lezzet katmak için ideal. Gün sonunda ise 17.30’dan itibaren ‘Happy Hour’un tadını çıkarabilirsiniz. Cuma ve cumartesi akşamları ise yemeğinize canlı DJ performansı eşlik ediyor.
Havaların giderek yazcıları sevindirdiği şu günlerde Roka’nın açık alanında bu lezzetleri denemenin tam sırası. Akşamın hafif serin esen rüzgarını arkanıza alıp ya da henüz yakmayan ama içinizi ısıtan güneşi karşınıza alıp şahane Boğaz manzarası eşliğinde Roka’nın terası sizi bekler. Üstelik Galataport’taki çoğu mekanın aksine cruise gemilerinin kesintiye uğratmadığı manzara avantajına sahip. Yemeklerin lezzeti ve servisin niteliği hesaba katıldığında tam bir fiyat/performans mekanı olduğunu vurgulamakta fayda var.
Son bir not: Yolunuz Bodrum’a düşerse Mandarin Oriental içinde yer alan Roka sezonu 20 Mayıs’ta açıyor.
Tatlılar için ayrı bir başlık açmak gerekiyor
Tatlılar içinse ayrı bir başlık açmakta fayda var. Menünün genelinde hissedilen dengeli ama vurucu lezzetler tatlı menüsüne de yanısyor. Çikolata ve yeşil çaylı lava kek akışkan kalbiyle adının hakkını veriyor. Karamelize mevsim meyvesi ile servis edilen miso creme brulee karamelize tatlı sevenler için ideal. Bu tatlıların yanında servis edilen dondurmalar bile başlı başına övgüyü hak ediyor.