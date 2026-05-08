Boğaz’da robata ateşi Roka

AYDİL DURGUN

Londra’da kurulan ve 2022’de İstanbul’daki Ga­laport’a 2025 yazında Bod­rum kıyılarına da taşınan Roka merkezine robata ızgarasını alan bir restoran. Robayataki Kuzey Japonya kıyılarındaki balıkçıla­rın geleneksek pişirme tekniğin­den ilham alan bir ateşte pişirme yöntemi. Ocakbaşı geleneğinin pek sevildiği coğrafyamıza as­lında çok da yabancı olmayan bir teknik. Beyaz ve kırmızı et ile de­niz ürünleri çağdaş Japon mutfa­ğının aromalarıyla birlikte ateşle birleşince ortaya nefis tabaklar çıkıyor. Konfi sarımsak ve uma­minin zirve yaptığı mis ekmeği ile servis edilen dana ilik terikayi, susamlı zencefilli soslu bonfile, tavuk şiş robata menüsünün öne çıkan et seçenekleri. Deniz ürün­lerine gelince; limon ve deniz tuz­lu somon teriyaki ve yuzu mis sos ile servis edilen morina balığı tat­min edici lezzetlerden.

Çiğ ürünleri ustalıkla işliyor

Roka’nın bir başka ustalığı ise çiğ ürünleri işlemesinde yatı­yor. Menüdeki suşi, saşimi ve nigiri çeşitleri muazzam. Tar­tar çeşitleri de mutlaka denen­meli. Menünün bu bölümünden favori tabağım trüflü yuzu sos ile servis edilen akya saşimi. Masa­nıza baştan iki porsiyon sipariş etmenizde fayda var çünkü bu lezzete doyamıyor insan.

Tempuralarda ise trüflü ponzu mayonez eşliğinde tatlı patates dışının çıtırlığı içinin yumuşak­lığıyla masaya geldiği gibi biten bir atıştırmalık tabağı. Wasabi ve acılı mayonezle servis edilen ka­rides tempura ise tatlı tatlı yan­mayı sevenler için ideal. Yuzu ta­hin sosla bir üst seviyeye çıkan yengeç ve karides salatasını da mutlaka deneyin.

Menünün yapısı paylaşım­lı sofra kurmak için ideal. Bu sa­yede aklınızda kalan lezzetlerin hepsini deneyebilir, keyfinizi katlayabilirsiniz.

Keşke şunu da deneseydim di­ye aklınızda kalmaması için bir başka yöntem de tadım menüle­rini denemek. Mevsimsel (3250 lira) ve premium (4620 lira) ol­mak üzere iki ta­dım menüsü var. İkisi de menüdeki her bölümden tatları deneyimlemek için ideal. Bir me­sai gününde ihtiyacınız olan mo­tivasyonu öğlen servis edilen set menüsünde (1700 lira) bulabilir­siniz. Başlangış ve ana yemek ol­mak üzere iki çeşittren oluşan bu menüye dilerseniz ilave ücretle tatlı veya sebze ekleyebilirsiniz. Restoranın lezzetleriyle ilgili fi­kir sahibi olmak ve günün geri ka­lanına lezzet katmak için ideal. Gün sonunda ise 17.30’dan itiba­ren ‘Happy Hour’un tadını çıka­rabilirsiniz. Cuma ve cumartesi akşamları ise yemeğinize canlı DJ performansı eşlik ediyor.

Havaların giderek yazcıları se­vindirdiği şu günlerde Roka’nın açık alanın­da bu lezzetleri dene­menin tam sırası. Akşamın hafif serin esen rüzgarını arkanıza alıp ya da henüz yakmayan ama içini­zi ısıtan güneşi karşınıza alıp şa­hane Boğaz manzarası eşliğinde Roka’nın terası sizi bekler. Üste­lik Galataport’taki çoğu mekanın aksine cruise gemilerinin kesin­tiye uğratmadığı manzara avan­tajına sahip. Yemeklerin lezzeti ve servisin niteli­ği hesaba katıldı­ğında tam bir fi­yat/performans mekanı olduğu­nu vurgulamak­ta fayda var.

Son bir not: Yolunuz Bod­rum’a düşer­se Mandarin Oriental içinde yer alan Roka se­zonu 20 Mayıs’ta açıyor.

Tatlılar için ayrı bir başlık açmak gerekiyor

Tatlılar içinse ayrı bir başlık açmakta fayda var. Menünün genelinde hissedilen dengeli ama vurucu lezzetler tatlı menüsüne de yanısyor. Çikolata ve yeşil çaylı lava kek akışkan kalbiyle adının hakkını veriyor. Karamelize mevsim meyvesi ile servis edilen miso creme brulee karamelize tatlı sevenler için ideal. Bu tatlıların yanında servis edilen dondurmalar bile başlı başına övgüyü hak ediyor.