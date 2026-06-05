Bosphorus Cup’ta 25'inci yıl heyecanı

Türkiye’nin en prestijli yelken organizasyonları arasında yer alan Bosphorus Cup, bu yıl 25'inci yaşını kutlamaya hazırlanıyor.

17-18-19 Eylül tarihlerinde İstanbul’un eşsiz silueti eşliğinde gerçekleşecek organizasyon öncesinde, sponsorlar ve marka temsilcilerinin katılımıyla özel bir “Partners Round Table” (Ortaklar Yuvarlak Masası) buluşması düzenlendi.

İstanbul Yelken Kulübü’nde gerçekleşen etkinlikte, Bosphorus Cup Kurucusu Orhan Gorbon ve Bosphorus Cup Yöneticisi Efe Özbil ev sahipliğinde organizasyonun gelecek vizyonu, büyüme hedefleri ve yeni dönem projeleri ele alındı. Mevcut iş ortakları ve potansiyel sponsor adaylarının bir araya geldiği buluşmada, Bosphorus Cup’ın uluslararası görünürlüğünü artıracak projeler ve deneyim odaklı yenilikçi fikirler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda; yarış deneyimini geliştirecek uygulamalar, sürdürülebilirlik odaklı projeler ve markaların organizasyona sağlayabileceği katkılar masaya yatırıldı. Bosphorus Cup’ın yalnızca bir yarış organizasyonu değil, aynı zamanda İstanbul’un kültürel, sportif ve sosyal dinamizmini dünyaya taşıyan güçlü bir platform olduğu vurgulandı.

Çeyrek asırlık geçmişi boyunca Türkiye’nin denizcilik kültürünü uluslararası arenada başarıyla temsil eden Bosphorus Cup, her yıl dünyanın farklı ülkelerinden profesyonel ve amatör yelkencileri İstanbul’da buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl da yüksek katılım ve büyük bir heyecanla gerçekleşmesi beklenen organizasyon kapsamında; 17 Eylül’de Kalamış – Marmara Denizi Yarışı, 18 Eylül’de Adalar Yarışı ve 19 Eylül’de İstanbul Boğazı’nın büyüleyici atmosferinde Boğaz Yarışı düzenlenecek.

Ayrıca 12-13 Eylül tarihlerinde çocuklara özel gerçekleştirilecek Goldenhorn yarışlarıyla genç yelkenciler de Haliç’in tarihi atmosferinde denizle buluşacak.

İstanbul’un tarihi dokusu ve benzersiz coğrafyası eşliğinde gerçekleşecek Bosphorus Cup, 25’inci yılında da spor, yaşam tarzı, marka iş birlikleri ve uluslararası iletişimi bir araya getiren önemli bir buluşma noktası olmaya devam edecek.