Bu tabaklar iyilik soslu

Aydil DURGUN

aydil.durgun@dunya.com

Bu coğrafyanın lezzetleri malum, Anadolu’nun her yanında sayısı her geçen gün artan coğrafi işaretli ürün­ler, mevsiminde meyve ve sebze­lerle hazırlanan geleneksel tat­lar doğru ellerde işlenince tadı­na doyum olmuyor. Son yıllarda birçok başarılı ve genç şef de bu­nun bilinciyle yüzünü Anado­lu’nun lezzetlerine dönmüş du­rumda. Modern tekniklerle şef dokunuşu sonrası bu geleneksel tatlar bir üst seviyeye çıkıyor.

CVK Park Bosphorus Ho­tel’deki Izaka Terrace geçen haf­ta tam da böyle bir şefin masa­sı etkinliğine ev sahipliği yaptı. Yerel ve sürdürülebilirliği oda­ğına alan şef tabaklarından olu­şan menü başlı başına bir lez­zet yolcuğu olmakla beraber bu özel geceden elde edilen gelirle çocukların eğitimine destek ve­rilmesi lezzeti katladı. Şefin ma­sası bundan 30 yıl önce okumak her çocuğun hakkı diyerek yola çıkan TOÇEV(Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) için kuruldu.

Damakta iz bırakan tabaklar

Gelelim masadaki tabakla­ra ve bu tabaklarda imzası olan genç şeflere. Ev sahibi Izaka Ter­race Executive Chef’i Serhat Eliçora, Four Seasons Sultanah­met Avlu Restoran Executive Chef’i Şefi Özgür Üstün ve JW Marriott Istanbul Bosphorus Octo Restoran Executive Chef’i Şafak Erten mutfağa girdi.

İlk tabak şef Serhat Eliçora’ya aitti. Ege usulü kabak çiçeği dol­masını kuzu kulaklı Susurluk ay­ranı eşliğinde sunan şef bu basit ama etkili lezzete katman katma­yı başararak bir üst seviyeye taşı­mış. Ardından şef Şafak Erten’in mavi kuyruk karidesli kuskusu masaya geldi. Octo’nun imza ta­bağı olan bu yemekteki el yapımı kuskusla kadın girişimciler des­tekleniyor. Bebek kalamar ve ah­tapot da eklediği tabakla Şafak şef denizlerimizin zenginliğini tabağa yansıtmış. Kuskusun lez­zeti deniz ürünleriyle birleşince risottoya taş çıkaran bir yemek ortaya çıkmış

Ana yemek olarak Trakya kuzu gerdan servis edildi. Özgür şef bu değerli ürünü rezene kreması ve kakuleli vişne püresiyle sunarak her lokmanın damakta iz bırak­masını sağlamış.

Final ise Izaka’nın 11 yıldır menüsünde yer alan klasiğiyle yapıldı. Güllü dondurma ve li­monlu reyhan şerbetiyle sunu­lan tahinli akıtma, dengeli bir tatlı olarak son noktayı koydu.

Izaka bu etkinliği farklı şef­lerle yine vakıf yararına devam ettirecek. Hem karnınız hem ruhunuz doysun istiyorsanız ta­kipte kalın.