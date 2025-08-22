Bu tabaklar iyilik soslu
Izaka Terrace çok özel bir akşam yemeğine ev sahipliği yaptı. Üç şefin sürdürülebilirlik ve yerelliğe odaklanan tabaklarını sunduğu şefin masası etkinliğinin geliri çocuklara eğitim bursu olarak bağışlandı.
Aydil DURGUN
aydil.durgun@dunya.com
Bu coğrafyanın lezzetleri malum, Anadolu’nun her yanında sayısı her geçen gün artan coğrafi işaretli ürünler, mevsiminde meyve ve sebzelerle hazırlanan geleneksel tatlar doğru ellerde işlenince tadına doyum olmuyor. Son yıllarda birçok başarılı ve genç şef de bunun bilinciyle yüzünü Anadolu’nun lezzetlerine dönmüş durumda. Modern tekniklerle şef dokunuşu sonrası bu geleneksel tatlar bir üst seviyeye çıkıyor.
CVK Park Bosphorus Hotel’deki Izaka Terrace geçen hafta tam da böyle bir şefin masası etkinliğine ev sahipliği yaptı. Yerel ve sürdürülebilirliği odağına alan şef tabaklarından oluşan menü başlı başına bir lezzet yolcuğu olmakla beraber bu özel geceden elde edilen gelirle çocukların eğitimine destek verilmesi lezzeti katladı. Şefin masası bundan 30 yıl önce okumak her çocuğun hakkı diyerek yola çıkan TOÇEV(Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) için kuruldu.
Damakta iz bırakan tabaklar
Gelelim masadaki tabaklara ve bu tabaklarda imzası olan genç şeflere. Ev sahibi Izaka Terrace Executive Chef’i Serhat Eliçora, Four Seasons Sultanahmet Avlu Restoran Executive Chef’i Şefi Özgür Üstün ve JW Marriott Istanbul Bosphorus Octo Restoran Executive Chef’i Şafak Erten mutfağa girdi.
İlk tabak şef Serhat Eliçora’ya aitti. Ege usulü kabak çiçeği dolmasını kuzu kulaklı Susurluk ayranı eşliğinde sunan şef bu basit ama etkili lezzete katman katmayı başararak bir üst seviyeye taşımış. Ardından şef Şafak Erten’in mavi kuyruk karidesli kuskusu masaya geldi. Octo’nun imza tabağı olan bu yemekteki el yapımı kuskusla kadın girişimciler destekleniyor. Bebek kalamar ve ahtapot da eklediği tabakla Şafak şef denizlerimizin zenginliğini tabağa yansıtmış. Kuskusun lezzeti deniz ürünleriyle birleşince risottoya taş çıkaran bir yemek ortaya çıkmış
Ana yemek olarak Trakya kuzu gerdan servis edildi. Özgür şef bu değerli ürünü rezene kreması ve kakuleli vişne püresiyle sunarak her lokmanın damakta iz bırakmasını sağlamış.
Final ise Izaka’nın 11 yıldır menüsünde yer alan klasiğiyle yapıldı. Güllü dondurma ve limonlu reyhan şerbetiyle sunulan tahinli akıtma, dengeli bir tatlı olarak son noktayı koydu.
Izaka bu etkinliği farklı şeflerle yine vakıf yararına devam ettirecek. Hem karnınız hem ruhunuz doysun istiyorsanız takipte kalın.