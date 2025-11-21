Bu yemek trendlerine doyduk!
Yıl sonuna yaklaşırken restoranlarda görmekten sıkıldığımız yeme içme trendlerine göz attık. İşte parmesan tekerinde makarnadan altına kaplanmış yiyeceklere 2026’da veda etmek istediğimiz trendler.
AYDİL DURGUN
aydil.durgun@dunya.com
1 Parmesan tekerinde makarna servis etmek
Sosyal medyada videolar arasında kaydırırken parmesan tekerinde servis edilen makarna içeriğiyle karşılaşmayan kaldı mı?
Aslında bu trendin geçmişi 2025 öncesine dayanıyor. Ancak bu yıl o kadar yayıldı ki başta İstanbul’da olmak üzere yalnızca bu şekilde hazırlanmış makarnalar servis eden mekanlar açıldı. Her şovlu yemek gibi bu da sosyal medyanın yıldızı oldu. Artık “bir zamanların ünlü gastronomi yıldızının son hali görenleri şaşırttı” başlıklı haberlere konu olmasının zamanı geldi. Peynir tekerinde makarnaya hepimiz doyduk sanıyorum.
Üstelik tekerlekte makarna geleneksel bir İtalyan lezzeti bile değil. Evlerde ya da İtalyanların şık esnaf lokantası diyebileceğimiz trattoria’larda hazırlanan bir yemek değil. Ülkede daha çok turistik mekanlarda servis edilen ve aslında yaygın olarak İtalya’nın dışında görmeye alışık olduğumuz bir tabak. Herkes paylaşımını yaptıysa mümkünse bir daha görmeyelim!
2 Nostalji duygumuzu sömüren tabaklar
Hepimizin çocukluğundan aşina olduğu tabakları, havalı bir sunumla karşımıza lüks muamelesi yapılmasının artık sonu gelmeli. Klasik tarifleri ya da geleneksel tabakları akıllıca birkaç dokunuşla başka bir seviyeye getiren şeflere değil sözümüz. ‘Anne köftesi’ni, annelerimiz duysa ağızları açık kalacak bir fiyattan satan restoranlara... Üstelik tadı herhangi bir esnaf lokantasının da altında kalan tabaklarla karşı karşı kalıyoruz. Ve hayır, tabaklarken benimsediğiniz yapıbozumcu stil vasat tabağınıza bir katkıda bulunmuyor.
3 Her parıldayan altın değildir
Altın tozu serpiştirilmiş tatlı, altın yaprakla kaplanmış Tomahawk steak… Ve artık yeni gelinlerin sunum telaşında bile karşımıza çıkan altınlı kahveler. Bilimsel olarak baktığımızda tadı, aroması olmayan bir elementten söz ediyoruz. Ağızda hızlıca eridiğinden yemeğin dokusuna bir katkıda bulunduğu da söylenemez O halde halde amaç ne? Altını yiyecek kadar zengin olduğunu göstermek belki de… İyi malzemelerle hazırlanmış, başarılı bir şefin elinden çıkan ve servisiyle de bütüncül bir deneyim yaşatan sofralara küçük bir servet akıtmakla ilgili bir derdimiz yok. Ancak altının tabaklarımızdan çıkma zamanı geldi de geçti bile. Ben soframda altından vazgeçmem derseniz altın servislerle lüks deneyimizi tamamlayabilirsiniz. Altın kaplama et deyince akla ilk gelen isimlerden olan Nusret Gökçe’ye de pek yaramış gibi görünüyor. Gökçe’nin İngiltere’deki restoranlarından 5.5 milyon sterlin zarar ettiği yazıldı. ABD’deki yedi restoranından yalnızca ikisi ayakta. Parıldayan her şeyin, altın dahi olsa, altın olmadığının göstergesi.
4 Her şeyin suşisi olmasın
Suşi Japon mutfağının en ünlü ve rafine lezzetti. Doğru ellerde, doğru malzemeyle buluşunca dünyanın en iyi lezzetlerinden biri. Bırakalım da böyle kalsın. Suşi burger, suşi burrito, suşi çiğ köfte gibi formlarda karşımıza çıkmasın. Japon suşi ustalarında harakiri yapma isteği uyandırmayalım!
5 Trüf yağını yavaşça tezgaha bırakma vakti
Trüf mantarı yerinde kullanıldığında tabağı arşa çıkarabilecek bir lezzet. Kısa mevsimi ve bolca bulunmaması nedeniyle lüks bir dokunuş. Ancak trüf yağı bambaşka bir konu. Piyasada bulunan çoğu trüf yağı gerçek trüf içermiyor. Yalnızca aromasını barındıran ucuz taklidi diyebiliriz. Çoğu restoranda yediğiniz trüf soslu hamburger, ‘trüf yağı dokunuşlu’ makarna, trüflü patates kızartmalarında bu yağ kullanılıyor. Trüfün aksine tek boyutlu, yapay bir tadı var. İçine girdiği her tabağın en baskın öğesi oluyor ve bunu hak edecek bir katmanlılığa sahip değil. Damakta kalıyor kalmasına ama keşke kalmasa dediğiniz bir tatla…
6 Lüks algısı için havyar kullanımı
Gastronomide lüks denince akla gelen ilk malzemelerden biri havyar. Yine doğru eşleşmelerle kullanılması önemli. Son yıllarda kullanımı giderek artıyor. Her dengeli tabakta olduğu gibi sormamız gereken soru şu: Havyar kullanımı bu yemeğe nasıl bir katkıda bulunmuş, tabağı bir üst seviyeye mi taşımış? Cevap evetse çekinmeyin, açın kavanozun kapağını koyun havyarı. Ancak amaç yalnızca beklenmedik bir tabak etkisi yaratmak ya da müşteriyi lüks bir yemek yediğine ikna etmekse balık yumurtalarını ziyan etmenin anlamı yok. Yalnızca havyarla hava atmak için müşterilerinizin daha fazla hesap ödemesini istemeyin.
7 Yenilebilir çiçekler yeniyor mu?
Tabakların daha estetik görünmesi, “sanat eseri gibi yemek” algısını yaratmak için sıklıkla kullanılan malzemelerden bir yenilebilir çiçekler. Havyar gibi zamanla kullanımı arttı. Ancak artık süpermarketlerde bile yaygın olarak satıldığından bu etkisi giderek azalıyor. Yeme deneyimine katkısına gelince… Çoğu müşteri hala bu çiçeklerin yenebildiği konusunda ikna olmuş gibi görünmüyor, bu nedenle tabağın kenarına itildiğiyle kalıyor. Tadına katkısı ile tartışılır. Altın kadar boş bir malzemeden bahsetmiyoruz elbette ancak çoğu tabakta olmazsa olmaz bir öğe değil. Mikrofilizler ise daha farklı. Çoğu durumda tabağa bir katkı sunsa da müşteriler bu mikrofilizlerin tadı konusunda emin olamadıklarından genelde tabağın kenarında mutfağa geri dönebiliyor.
Üstelik iki malzemenin de ömrü pek kısa; maliyetlerin bu kadar arttığı bir dönemde bir başka masraf kalemi olarak mutfaklarda yer almasına gerek var mı gerçekten?