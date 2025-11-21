Bu yemek trendlerine doyduk!

AYDİL DURGUN

aydil.durgun@dunya.com

1 Parmesan tekerinde makarna servis etmek

Sosyal medyada videolar ara­sında kaydırırken parmesan teke­rinde servis edilen makarna içeri­ğiyle karşılaşmayan kaldı mı?

Aslında bu trendin geçmişi 2025 öncesine dayanıyor. Ancak bu yıl o kadar yayıldı ki başta İstan­bul’da olmak üzere yalnızca bu şe­kilde hazırlanmış makarnalar ser­vis eden mekanlar açıldı. Her şovlu yemek gibi bu da sosyal medyanın yıldızı oldu. Artık “bir zamanların ünlü gastronomi yıldızının son ha­li görenleri şaşırttı” başlıklı haber­lere konu olmasının zamanı geldi. Peynir tekerinde makarnaya hepi­miz doyduk sanıyorum.

Üstelik tekerlekte makarna ge­leneksel bir İtalyan lezzeti bile de­ğil. Evlerde ya da İtalyanların şık esnaf lokantası diyebileceğimiz trattoria’larda hazırlanan bir ye­mek değil. Ülkede daha çok turis­tik mekanlarda servis edilen ve as­lında yaygın olarak İtalya’nın dı­şında görmeye alışık olduğumuz bir tabak. Herkes paylaşımını yap­tıysa mümkünse bir daha görme­yelim!

2 Nostalji duygumuzu sömüren tabaklar

Hepimizin çocukluğundan aşi­na olduğu tabakları, havalı bir sunumla karşımıza lüks mua­melesi yapılmasının artık sonu gelmeli. Klasik tarifleri ya da ge­leneksel tabakları akıllıca birkaç dokunuşla başka bir seviyeye ge­tiren şeflere değil sözümüz. ‘An­ne köftesi’ni, annelerimiz duysa ağızları açık kalacak bir fiyattan satan restoranlara... Üstelik ta­dı herhangi bir esnaf lokantası­nın da altında kalan tabaklarla karşı karşı kalıyoruz. Ve hayır, ta­baklarken benimsediğiniz yapı­bozumcu stil vasat tabağınıza bir katkıda bulunmuyor.

3 Her parıldayan altın değildir

Altın tozu serpiştiril­miş tatlı, altın yaprakla kaplan­mış Tomahawk steak… Ve artık yeni gelinlerin sunum telaşında bile karşımıza çıkan altınlı kah­veler. Bilimsel olarak baktığı­mızda tadı, aroması olmayan bir elementten söz ediyoruz. Ağızda hızlıca eridiğinden yemeğin do­kusuna bir katkıda bulunduğu da söylenemez O halde halde amaç ne? Altını yiyecek kadar zengin olduğunu göstermek belki de… İyi malzemelerle hazırlanmış, başarılı bir şefin elinden çıkan ve servisiyle de bütüncül bir dene­yim yaşatan sofralara küçük bir servet akıtmakla ilgili bir derdi­miz yok. Ancak altının tabakla­rımızdan çıkma zamanı geldi de geçti bile. Ben soframda altından vazgeçmem derseniz altın ser­vislerle lüks deneyimizi tamam­layabilirsiniz. Altın kaplama et deyince akla ilk gelen isimlerden olan Nusret Gökçe’ye de pek ya­ramış gibi görünüyor. Gökçe’nin İngiltere’deki restoranlarından 5.5 milyon sterlin zarar ettiği ya­zıldı. ABD’deki yedi restoranın­dan yalnızca ikisi ayakta. Parılda­yan her şeyin, altın dahi olsa, altın olmadığının göstergesi.

4 Her şeyin suşisi olmasın

Suşi Japon mutfa­ğının en ünlü ve rafine lezzetti. Doğru ellerde, doğru malzemey­le buluşunca dünyanın en iyi lez­zetlerinden biri. Bırakalım da böyle kalsın. Suşi burger, suşi burrito, suşi çiğ köfte gibi form­larda karşımıza çıkmasın. Japon suşi ustalarında harakiri yapma isteği uyandırmayalım!

5 Trüf yağını yavaşça tezgaha bırakma vakti

Trüf mantarı yerinde kulla­nıldığında tabağı arşa çıkarabi­lecek bir lezzet. Kısa mevsimi ve bolca bulunmaması nedeniyle lüks bir dokunuş. Ancak trüf yağı bambaşka bir konu. Piyasada bu­lunan çoğu trüf yağı gerçek trüf içermiyor. Yalnızca aromasını barındıran ucuz taklidi diyebi­liriz. Çoğu restoranda yediğiniz trüf soslu hamburger, ‘trüf yağı dokunuşlu’ makarna, trüflü pata­tes kızartmalarında bu yağ kulla­nılıyor. Trüfün aksine tek boyut­lu, yapay bir tadı var. İçine girdiği her tabağın en baskın öğesi olu­yor ve bunu hak edecek bir kat­manlılığa sahip değil. Damakta kalıyor kalmasına ama keşke kal­masa dediğiniz bir tatla…

6 Lüks algısı için havyar kullanımı

Gastronomide lüks denince akla gelen ilk malzemelerden bi­ri havyar. Yine doğru eşleşme­lerle kullanılması önemli. Son yıllarda kullanımı giderek artıyor. Her dengeli tabak­ta olduğu gibi sormamız gereken soru şu: Hav­yar kullanımı bu yeme­ğe nasıl bir katkıda bu­lunmuş, tabağı bir üst seviyeye mi taşımış? Cevap evetse çekin­meyin, açın kavano­zun kapağını koyun havyarı. Ancak amaç yalnızca beklenme­dik bir tabak etkisi yaratmak ya da müş­teriyi lüks bir yemek yediğine ikna etmekse balık yumurtalarını ziyan etmenin anlamı yok. Yal­nızca havyarla hava atmak için müşterilerinizin daha fazla hesap ödemesini istemeyin.

7 Yenilebilir çiçekler yeniyor mu?

Tabakların daha estetik görün­mesi, “sanat eseri gibi yemek” al­gısını yaratmak için sıklıkla kul­lanılan malzemelerden bir yenile­bilir çiçekler. Havyar gibi zamanla kullanımı arttı. Ancak artık sü­permarketlerde bile yaygın ola­rak satıldığından bu etkisi giderek azalıyor. Yeme deneyimine katkı­sına gelince… Çoğu müşteri hala bu çiçeklerin yenebildiği konu­sunda ikna olmuş gibi görünmü­yor, bu nedenle tabağın kenarına itildiğiyle kalıyor. Tadına katkı­sı ile tartışılır. Altın kadar boş bir malzemeden bahsetmiyoruz el­bette ancak çoğu tabakta olmazsa olmaz bir öğe değil. Mikrofilizler ise daha farklı. Çoğu durumda ta­bağa bir katkı sunsa da müşteriler bu mikrofilizlerin tadı konusun­da emin olamadıklarından genel­de tabağın kenarında mutfağa geri dönebiliyor.

Üstelik iki malzemenin de öm­rü pek kısa; maliyetlerin bu ka­dar arttığı bir dönemde bir başka masraf kalemi olarak mutfaklar­da yer almasına gerek var mı ger­çekten?