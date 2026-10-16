Çantanın geleceği geçmişinde saklı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bir çanta tasarlamak için ilhamı nerede ararsınız? Moda arşivlerinde, sokak stilinde, belki de sosyal medya­da… Beymen’in genç tasarımcıla­rı biraz daha geriye gitmiş. Hem de birkaç sezon değil, birkaç yüz­yıl. Ortaya, geçmişten ilham alan ama bugünün modasına ait üç ödüllü tasarım çıkmış.

Moda dünyasının geçmiş­le ilişkisi hiç bitmiyor. Bir sezon 1970’lere dönüyoruz, başka bir sezon 1990’ların gardırobunu ye­niden keşfediyoruz. Ancak geç­mişten ilham almak yalnızca eski kıyafetleri yeniden üretmek de­ğil. Bazen unutulmuş bir zanaat, bazen de gündelik hayatın için­den bir gelenek yepyeni bir tasa­rımın başlangıcı olabiliyor.

Beymen Genç Yetenekler Ta­sarım Yarışması da bu düşünce­den hareketle düzenlendi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Marmara, Bahçeşehir ve İstanbul Bilgi üni­versitelerinden 12 ekip, Anado­lu’nun kültürel birikimini çağdaş lüks anlayışıyla yorumlayarak özgün çantalar tasarladı. Öğren­ciler, Beymen’in tasarım ekiple­riyle çalışarak profesyonel moda dünyasını da yakından tanıdı.

Birincilik Lale Devri’ne gitti

İstanbul Modern’de açıklanan sonuçlara göre birincilik, Marma­ra Üniversitesi öğrencileri Nihal Velioğlu, Selda Kara ve Ebrar Bay­ram’ın “Tulip Elegance” tasarımı­na verildi. Lale Devri’nin zarafeti, akışkan çizgilerle çağdaş bir çanta­ya uyarlanmış.

İkincilik ödülünü yine Marma­ra Üniversitesi’nden Aleyna Gök­demir, Buse Liman ve Rümeysa Özdemir kazandı. “Dilruba”, Os­manlı kahve kültüründen ve mi­safirperverlik geleneğinden il­ham alıyor. Bir fincanın kırk yıl hatırı varsa, çantasının da bir hikâyesi olabilir!

Üçüncülük ise İstanbul Bil­gi Üniversitesi öğrencileri Esma Tuğba Ürün, Zeynep Sude Tuç ve Hilal Naz Durak’ın “Hatır-ı Zer” ta­sarımına gitti. Saray zanaatların­dan ve geleneksel altın işçiliğinden beslenen çanta, yalın formuyla in­celikli detayları buluşturuyor.

Genç tasarımlar dünya markalarıyla buluşacak

Yarışma, Beymen’in kültür ve tasarımı buluşturan çalışmalarının devamı niteliğinde. Marka, 2023 yılında hazırladığı Golden Opulence projesiyle bu topraklarda lüksün 500 yıllık geçmişini ele almıştı. Şimdi ise odağında çanta var. 8 Kasım’da Beymen Tersane’de açılacak “Timeless Treasures – The Eternal Journey of the Bag” sergisi, çantanın tarih boyunca değişen anlamını konu alacak. Yarışmada seçilen üç tasarım da Beymen’in üretim desteğiyle hayata geçirilerek serginin Heritage Reimagined bölümünde uluslararası modaevlerinin eserleriyle birlikte gösterilecek.

Kazanan öğrenciler ayrıca nakit ödüllerin yanı sıra Beymen Group bünyesinde staj imkânı elde etti. Beymen Group CEO’su Elif Çapçı da genç yetenekleri desteklemenin ve kültürel birikimi yeni neslin yaratıcılığıyla buluşturmanın önemini vurguladı.

Genç tasarımcılar için iyi bir fikir bulmak kadar, o fikri hayata geçirebilmek de önemli. Bir çanta çizmek başka, onu üretip dünyanın önemli moda markalarıyla aynı sergide gösterebilmek başka.

Dünya modası aynı masada

Yarışmanın jüri kadrosu da dikkat çekiciydi. Valentino CEO’su Riccardo Bellini, moda yazarı Laurence Benaïm, Fédération de la Haute Couture et de la Mode İcra Başkanı Pascal Morand ve Vogue Business Kıdemli Editörü Laure Guilbault gibi uluslararası isimler değerlendirmede yer aldı. Türkiye’den Misela’nın kurucusu Serra Türker ve Mehry Mu’nun kurucusu Güneş Mutlu da jüri üyeleri arasındaydı.