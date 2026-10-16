Çantanın geleceği geçmişinde saklı
Lale Devri’nin zarafeti, Osmanlı’nın kahve kültürü, sarayların altın işçiliği… Beymen’in genç tasarımcıları, geçmişin izlerini bugünün çantalarına taşıdı. Yarışmada seçilen üç tasarım, kasım ayında dünya modaevlerinin eserleriyle aynı sergide buluşacak.
Bir çanta tasarlamak için ilhamı nerede ararsınız? Moda arşivlerinde, sokak stilinde, belki de sosyal medyada… Beymen’in genç tasarımcıları biraz daha geriye gitmiş. Hem de birkaç sezon değil, birkaç yüzyıl. Ortaya, geçmişten ilham alan ama bugünün modasına ait üç ödüllü tasarım çıkmış.
Moda dünyasının geçmişle ilişkisi hiç bitmiyor. Bir sezon 1970’lere dönüyoruz, başka bir sezon 1990’ların gardırobunu yeniden keşfediyoruz. Ancak geçmişten ilham almak yalnızca eski kıyafetleri yeniden üretmek değil. Bazen unutulmuş bir zanaat, bazen de gündelik hayatın içinden bir gelenek yepyeni bir tasarımın başlangıcı olabiliyor.
Beymen Genç Yetenekler Tasarım Yarışması da bu düşünceden hareketle düzenlendi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Marmara, Bahçeşehir ve İstanbul Bilgi üniversitelerinden 12 ekip, Anadolu’nun kültürel birikimini çağdaş lüks anlayışıyla yorumlayarak özgün çantalar tasarladı. Öğrenciler, Beymen’in tasarım ekipleriyle çalışarak profesyonel moda dünyasını da yakından tanıdı.
Birincilik Lale Devri’ne gitti
İstanbul Modern’de açıklanan sonuçlara göre birincilik, Marmara Üniversitesi öğrencileri Nihal Velioğlu, Selda Kara ve Ebrar Bayram’ın “Tulip Elegance” tasarımına verildi. Lale Devri’nin zarafeti, akışkan çizgilerle çağdaş bir çantaya uyarlanmış.
İkincilik ödülünü yine Marmara Üniversitesi’nden Aleyna Gökdemir, Buse Liman ve Rümeysa Özdemir kazandı. “Dilruba”, Osmanlı kahve kültüründen ve misafirperverlik geleneğinden ilham alıyor. Bir fincanın kırk yıl hatırı varsa, çantasının da bir hikâyesi olabilir!
Üçüncülük ise İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri Esma Tuğba Ürün, Zeynep Sude Tuç ve Hilal Naz Durak’ın “Hatır-ı Zer” tasarımına gitti. Saray zanaatlarından ve geleneksel altın işçiliğinden beslenen çanta, yalın formuyla incelikli detayları buluşturuyor.
Genç tasarımlar dünya markalarıyla buluşacak
Yarışma, Beymen’in kültür ve tasarımı buluşturan çalışmalarının devamı niteliğinde. Marka, 2023 yılında hazırladığı Golden Opulence projesiyle bu topraklarda lüksün 500 yıllık geçmişini ele almıştı. Şimdi ise odağında çanta var. 8 Kasım’da Beymen Tersane’de açılacak “Timeless Treasures – The Eternal Journey of the Bag” sergisi, çantanın tarih boyunca değişen anlamını konu alacak. Yarışmada seçilen üç tasarım da Beymen’in üretim desteğiyle hayata geçirilerek serginin Heritage Reimagined bölümünde uluslararası modaevlerinin eserleriyle birlikte gösterilecek.
Kazanan öğrenciler ayrıca nakit ödüllerin yanı sıra Beymen Group bünyesinde staj imkânı elde etti. Beymen Group CEO’su Elif Çapçı da genç yetenekleri desteklemenin ve kültürel birikimi yeni neslin yaratıcılığıyla buluşturmanın önemini vurguladı.
Genç tasarımcılar için iyi bir fikir bulmak kadar, o fikri hayata geçirebilmek de önemli. Bir çanta çizmek başka, onu üretip dünyanın önemli moda markalarıyla aynı sergide gösterebilmek başka.
Dünya modası aynı masada
Yarışmanın jüri kadrosu da dikkat çekiciydi. Valentino CEO’su Riccardo Bellini, moda yazarı Laurence Benaïm, Fédération de la Haute Couture et de la Mode İcra Başkanı Pascal Morand ve Vogue Business Kıdemli Editörü Laure Guilbault gibi uluslararası isimler değerlendirmede yer aldı. Türkiye’den Misela’nın kurucusu Serra Türker ve Mehry Mu’nun kurucusu Güneş Mutlu da jüri üyeleri arasındaydı.