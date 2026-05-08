Çığır açan sezon
WNBA yani ABD’nin kadınlar profesyonel basketbol ligi 30’uncu sezonuna bu akşam giriyor. Ama bu sezon öncekilerden birçok açıdan farklı olacak. Özellikle takımların gelirleri ve oyuncuların kazançları açısında adeta çığır açan bir yarış izleyeceğiz. Gelin WNBA’in son beş yıldaki yükselişine bir göz atalım.
WNBA’de henüz geçen sezon hak ettikleri ücretleri alamamaktan yakınan dünyanın en iyi kadın basketbolcuları bundan böyle milyonluk sözleşmelere imza atıyor. Bir yandan lige yapılan yatırım da giderek artıyor. Ama 1997’de kurulan WNBA’in emekleme yıllarında durum pek parlak değildi. Gelirler kısıtlıydı. En düşük yıllık ücret 15 bin dolardı. 2008’de bile en yüksek ücretler ancak ve ancak 95 bin dolara çıkmıştı. Çünkü WNBA kendi gelirlerini yaratmakta zorlanıyordu. Yayın hakları geliri çok kısıtlıydı. Sponsorlar bu çiçeği burnunda lige mesafeliydi. Bu sebeple zarar eden takımlar birer birer kepenk kapattı. Yıllar içinde 16’ya çıkan takım sayısı 2012’de 12’ye kadar indi.
Açıkçası bu durum Avrupa takımlarının işine geldi. En başta Rus takımları, sonra da Türk takımları kış sezonu için WNBA oyuncularına çok daha yüksek teklifler yaptı. Kimi oyuncuların Rusya liginde 1 milyon dolara varan ücretler aldığı söyleniyordu. Mesela 2011’de Diana Taurasi, Angel McCoughtry, Tina Charles, Sylvia Fowles gibi büyük yıldızlar da Türkiye Kadınlar Ligi’nde oynuyordu.
2.2 milyar dolarlık anlaşma
Ancak, Covid sonrası dönemde büyük bir değişiklik yaşandı kadın basketbolunda. Bunun ateşini NCAA üniversite liglerindeki bir grup genç kadın oyuncu yaktı açıkçası. Başta Caitlin Clark olmak üzere, Angel Reese, Cameron Brink, Paige Bueckers gibi oyuncular üniversite yıllarında yarattıkları heyecanı 2024’ten itibaren WNBA’ye taşıdı. Bu sayede profesyonel ligde de büyük bir ilgi patlaması oluştu. Sports Pro’nun araştırmasına göre 2024 sezonunda ESPN'deki ligin izlenme oranları yüzde 170 arttı. Toplam seyirci sayısı 22 yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve ürün satışları yüzde 601 oranında yükseldi
Aynı dönemde WNBA, medya hakları için yayıncıları ikna edip 2024’te çığır açan bir anlaşmaya imza atmıştı. 2026'da yürürlüğe giren 11 yıllık ve 2,2 milyar dolarlık bu anlaşma kadın sporları tarihindeki en büyük medya hakları anlaşmasıydı. Bu yıla kadar WNBA’deki takımlar sezonda toplam 62 milyon dolar kazanabiliyordu yayın haklarından. Yeni anlaşmayla beraber ESPN, Amazon ve diğer yayıncılar toplam 280 milyon dolar ödüyor.
Ligdeki 13 takımın geçen yılki toplam geliri 410 milyon dolardı. Her bir takım ligin merkez gelirlerinden 3 milyon dolar alıyordu. Tahminlere göre bu rakam bu yıl en az iki katına çıkacak. Artan seyirci sayısı ve gişe gelirleri de cabası. Mesela Golden State Valkyries takımı 2025’te ligdeki ilk sezonunu oynarken 10 binden fazla sezonluk bilet satmıştı. Saha kenarı koltukların tek maçlık fiyatı 1500 dolardı. Ortalama 18 bin seyirciye oynadıkları ilk sezonu sportif performans olarak orta sıralarda ve 78 milyon dolarlık parlak bir gelir rakamıyla kapattılar.
Yıldızlar milyoner oldu
İşte tam da geçen sezonun sonunda WNBA Oyuncular Birliği yeniden pazarlık masasına oturmaya karar verdi. Mademki ligin medya ve seyirci gelirleri artıyor, takım değerleri artıyordu, yıllardır aza tamah eden oyuncular bundan paylarını almak istiyordu. Yeni CBA yani toplu iş sözleşmesi görüşmeleri geçen yıl bahar aylarında başladı. İlave pazarlık süreleriyle beraber nihayet bu yılın 18 Mart günü taraflar anlaştıklarını duyurdu.
Bu yeni toplu iş sözleşmesine göre her takımın sezonluk ücret toplamı 1,5 milyondan tam 7 milyon dolara çıktı. Oyuncu menajeri Ceren Ateş’e göre ilk hedef biraz daha yüksekti. “Aslında Oyuncular birliği 9 milyon dolar hedefiyle masaya oturmuştu. Yine de büyük bir artış söz konusu. Bugünkü WNBA oyuncuları ablalarının saha dışında yapamadığı pazarlığı yaptı. Şimdi bunun ekmeğini yiyecekler.”
Böylece bu sezon WNBA’de ortalama maaşlar yaklaşık 600 bin dolara çıkacak. Daha geçen sezon bu ortalama 160 bin dolar civarındaydı. Las Vegas Aces’ın yıldızı Jackie Young bir yıllık sözleşme karşılığı 1 milyon 190 bin dolara anlaşıp WNBA’in ilk milyoner oyuncusu oldu. Ama Young’ı bir istisna zannetmeyin. Onun ardından tam 30 oyuncu daha bir milyon dolar veya üzerinde rakamlara imza attı. Hatta Napheesa Collier ve A’ja Wilson gibi süper yıldızlar bu sezon 1,4 milyon dolar kazanacak.
Gelecek sezonlara dair öngörülere bakarsak WNBA’deki büyüme eğilimi süreceğe benziyor. Öncelikle ligdeki takım sayısı kademeli olarak artıyor. Bu sezon Portland ve Toronto’nun gelmesiyle sayı 15’e çıktı. 2030’a kadar üç takım daha eklenecek buna. Bir yanda mevcut takımlar yeni tesis yatırımları yapmayı sürdürüyor. En az beş takım yeni idman tesisi inşası için kolları sıvamış durumda. Mesela Türk milli oyuncu Sevgi Uzun’un da forma giydiği Los Angeles Sparks 2027’de açılacak 150 milyon dolarlık ve 55 bin metrekarelik bir antrenman tesisi inşa etmeyi planladığını açıkladı.
Clark etkisi
WNBA’in ve kadın basketbolunun ABD’de son beş yılda yaptığı sıçramanın arkasında muhakkak bir Caitlin Clark etkisi var. 24 yaşındaki ve 1.83 boyundaki Amerikalı gard Iowa üniversitesindeki yıllarında büyük bir heyecan yaratmıştı. Sahada sayı rekorları kırıp iki kez yılın oyuncusu seçilirken sponsorları cezbetmeyi de başarmıştı. Henüz WNBA’ye adım atmadan milyoner olmuştu zaten Nike, Gatorade, State Farm gibi markalar sayesinde. Daha sonra bu olumlu tesiri WNBA’ye de taşıdı. Mesela onun takıma gelmesiyle Indiana Fever 2024 sezonunda maçlarını ortalama 17.036 seyirci önünde oynadı. Takımın gelirleri 30 milyon doların üzerine çıktı. Sportico’nun araştırmasına göre Clark aynı zamanda dünyanın en çok para kazanan altıncı kadın sporcusu. Üstelik bunu oyuncu maaşı yılda sadece 119 bin dolarken başardı. Çünkü sponsor ve diğer saha dışı gelirleri 16 milyon doları buluyor.