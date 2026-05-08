Çığır açan sezon

WNBA’de henüz geçen se­zon hak ettikleri ücretle­ri alamamaktan yakınan dünyanın en iyi kadın basketbolcula­rı bundan böyle milyonluk sözleşme­lere imza atıyor. Bir yandan lige ya­pılan yatırım da giderek artıyor. Ama 1997’de kurulan WNBA’in emekle­me yıllarında durum pek parlak değil­di. Gelirler kısıtlıydı. En düşük yıllık ücret 15 bin dolardı. 2008’de bile en yüksek ücretler ancak ve ancak 95 bin dolara çıkmıştı. Çünkü WNBA ken­di gelirlerini yaratmakta zorlanıyor­du. Yayın hakları geliri çok kısıtlıy­dı. Sponsorlar bu çiçeği burnunda li­ge mesafeliydi. Bu sebeple zarar eden takımlar birer birer kepenk kapattı. Yıllar içinde 16’ya çıkan takım sayısı 2012’de 12’ye kadar indi.

Açıkçası bu durum Avrupa takım­larının işine geldi. En başta Rus ta­kımları, sonra da Türk takımları kış sezonu için WNBA oyuncularına çok daha yüksek teklifler yaptı. Kimi oyuncuların Rusya liginde 1 milyon dolara varan ücretler aldığı söyleni­yordu. Mesela 2011’de Diana Taura­si, Angel McCoughtry, Tina Charles, Sylvia Fowles gibi büyük yıldızlar da Türkiye Kadınlar Ligi’nde oynuyor­du.

2.2 milyar dolarlık anlaşma

Ancak, Covid sonrası dönemde bü­yük bir değişiklik yaşandı kadın bas­ketbolunda. Bunun ateşini NCAA üniversite liglerindeki bir grup genç kadın oyuncu yaktı açıkçası. Baş­ta Caitlin Clark olmak üzere, Angel Reese, Cameron Brink, Paige Buec­kers gibi oyuncular üniversite yılla­rında yarattıkları heyecanı 2024’ten itibaren WNBA’ye taşıdı. Bu saye­de profesyonel ligde de büyük bir il­gi patlaması oluştu. Sports Pro’nun araştırmasına göre 2024 sezonun­da ESPN'deki ligin izlenme oranları yüzde 170 arttı. Toplam seyirci sayı­sı 22 yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve ürün satışları yüzde 601 oranında yükseldi

Aynı dönemde WNBA, medya hak­ları için yayıncıları ikna edip 2024’te çığır açan bir anlaşmaya imza atmış­tı. 2026'da yürürlüğe giren 11 yıllık ve 2,2 milyar dolarlık bu anlaşma kadın sporları tarihindeki en büyük medya hakları anlaşmasıydı. Bu yıla kadar WNBA’deki takımlar sezonda toplam 62 milyon dolar kazanabiliyordu ya­yın haklarından. Yeni anlaşmayla be­raber ESPN, Amazon ve diğer yayın­cılar toplam 280 milyon dolar ödüyor.

Ligdeki 13 takımın geçen yılki top­lam geliri 410 milyon do­lardı. Her bir takım li­gin merkez gelirle­rinden 3 milyon dolar alıyordu. Tahminlere göre bu rakam bu yıl en az iki katına çıkacak. Artan seyirci sayısı ve gişe gelirleri de cabası. Mesela Golden State Valkyries takımı 2025’te ligde­ki ilk sezonunu oynarken 10 binden fazla sezonluk bilet satmıştı. Saha kenarı koltukların tek maçlık fiya­tı 1500 dolardı. Ortalama 18 bin se­yirciye oynadıkları ilk sezonu spor­tif performans olarak orta sıralarda ve 78 milyon dolarlık parlak bir gelir rakamıyla kapattılar.

Yıldızlar milyoner oldu

İşte tam da geçen sezonun sonunda WNBA Oyuncular Birliği yeniden pa­zarlık masasına oturmaya karar ver­di. Mademki ligin medya ve seyirci gelirleri artıyor, takım değerleri artı­yordu, yıllardır aza tamah eden oyun­cular bundan paylarını almak istiyor­du. Yeni CBA yani toplu iş sözleşmesi görüşmeleri geçen yıl bahar ayların­da başladı. İlave pazarlık süreleriyle beraber nihayet bu yılın 18 Mart günü taraflar anlaştıklarını duyurdu.

Bu yeni toplu iş sözleşmesine gö­re her takımın sezonluk ücret topla­mı 1,5 milyondan tam 7 milyon dolara çıktı. Oyuncu menajeri Ceren Ateş’e göre ilk hedef biraz daha yüksekti. “Aslında Oyuncular birliği 9 milyon dolar hedefiyle masaya oturmuştu. Yine de büyük bir artış söz konusu. Bugünkü WNBA oyuncuları ablala­rının saha dışında yapamadığı pazar­lığı yaptı. Şimdi bunun ekmeğini yi­yecekler.”

Böylece bu sezon WNBA’de ortala­ma maaşlar yaklaşık 600 bin dolara çıkacak. Daha geçen sezon bu orta­lama 160 bin dolar civarındaydı. Las Vegas Aces’ın yıldızı Jackie Young bir yıllık sözleşme karşılığı 1 milyon 190 bin dolara anlaşıp WNBA’in ilk mil­yoner oyuncusu oldu. Ama Young’ı bir istisna zannetmeyin. Onun ardın­dan tam 30 oyuncu daha bir milyon dolar veya üzerinde rakamlara imza attı. Hatta Napheesa Collier ve A’ja Wilson gibi süper yıldızlar bu sezon 1,4 milyon dolar kazanacak.

Gelecek sezonlara dair öngörü­lere bakarsak WNBA’deki büyüme eğilimi süreceğe benziyor. Önce­likle ligdeki takım sayısı kademe­li olarak artıyor. Bu sezon Portland ve Toronto’nun gelmesiyle sayı 15’e çıktı. 2030’a kadar üç takım daha eklenecek buna. Bir yanda mevcut ta­kımlar yeni tesis yatırımları yapmayı sürdürüyor. En az beş takım yeni id­man tesisi inşası için kolları sıvamış durumda. Mesela Türk milli oyuncu Sevgi Uzun’un da forma giydiği Los Angeles Sparks 2027’de açılacak 150 milyon dolarlık ve 55 bin metreka­relik bir antrenman tesisi inşa etmeyi planladığını açıkladı.

Clark etkisi

WNBA’in ve kadın basketbolunun ABD’de son beş yılda yaptığı sıçramanın arkasında muhakkak bir Caitlin Clark etkisi var. 24 yaşındaki ve 1.83 boyundaki Amerikalı gard Iowa üniversitesindeki yıllarında büyük bir heyecan yaratmıştı. Sahada sayı rekorları kırıp iki kez yılın oyuncusu seçilirken sponsorları cezbetmeyi de başarmıştı. Henüz WNBA’ye adım atmadan milyoner olmuştu zaten Nike, Gatorade, State Farm gibi markalar sayesinde. Daha sonra bu olumlu tesiri WNBA’ye de taşıdı. Mesela onun takıma gelmesiyle Indiana Fever 2024 sezonunda maçlarını ortalama 17.036 seyirci önünde oynadı. Takımın gelirleri 30 milyon doların üzerine çıktı. Sportico’nun araştırmasına göre Clark aynı zamanda dünyanın en çok para kazanan altıncı kadın sporcusu. Üstelik bunu oyuncu maaşı yılda sadece 119 bin dolarken başardı. Çünkü sponsor ve diğer saha dışı gelirleri 16 milyon doları buluyor.