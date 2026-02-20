Çin bir üst seviyeye çıkıyor

Dans eden ve yakın dövüş gösterisi yapan insansı robotlar, bu hafta başın­da Çin'in en çok izlenen resmi te­levizyon yayını olan Çin Medya Grubu'nun yıllık Bahar Festivali Galası'nda sahneye çıktı. Şovları sırasında hep birlikte senkronize bir şekilde zıpladılar, geriye takla attılar, döndüler ve dizlerinin üze­rine indiler.

Örneğin gösteride, MagicLab tarafından geliştirilen MagicBot Z1, Thomas 360 olarak bilinen 360 derecelik bir dönme hareketi sergiledi. Şirket, benzer boyutta­ki bir insansı robotun bu kadar zor bir sürekli dönme hareketini ilk kez tamamladığını belirtti.

Amerikan basını ve Amerikalı uzmanlar Çin’in bu gösterisinin “propaganda amaçlı” olduğunu yazdılar. Örneğin ABD merkezli Brookings Institute’da Çin Uzma­nı olarak görev yapan Kyle Chan, Pekin'in bu halka açık robot göste­rilerini “Çin'in teknolojik üstün­lüğüyle yerli ve yabancı izleyici­leri etkilemek” için kullandığını söyledi.

Ancak Çin’in bu gösteriyi pro­paganda amaçlı yapıp yapmadığı­nın bizim açımızdan önemi yok. Önemli olan, Çin’in ulaşmış oldu­ğu bu teknolojinin daha nerelere varabileceği konusu…

Çin’in otomasyon ve akıllı tek­nolojilerin kullanımıyla artık tüm dünyada zirveye oynadığı bilinen bir gerçek. Çin’e giden Batılı iş in­sanları ve CEO’ların, ülkenin ağır otomasyonlu imalat endüstrisi­nin, özellikle elektrikli araçlar ko­nusunda Batılı ülkeleri hızla ge­ride bırakabileceği konusunda uyarıda bulunduklarını bu köşede daha önce yazmıştım.

Yöneticiler, Çin’deki fabrikalar­da robotların işin büyük bir kısmı­nı tek başına yaptığı anlatıyordu. Fabrika üretiminde otomasyon o kadar ileri seviyedeydi ki üretim yapılan devasa ve karanlık fabri­kalarda insanlar için ışıkları aç­maya bile gerek duyulmuyordu.

İngiliz enerji tedarikçisi Oc­topus'un patronu Greg Jackson, Çin’de gördüklerini şöyle anla­tıyordu: “Astronomik sayıda cep telefonu üreten karanlık bir fab­rikayı ziyaret ettik. Süreç o kadar otomatikleştirilmişti ki, üretim tarafında hiç işçi yoktu, sadece ro­botlar ve fabrikanın çalıştığından emin olmak için orada bulunan az sayıda insan vardı.”

Malum Çin ve ABD arasında teknoloji alanında büyük bir re­kabet var. Uzmanlara göre iki ülke yapay zeka konusunda iki ülke başa baş gidiyorlar. Ancak in­sansı robotlar konusunda Çin’in ABD’yi geçtiği artık su götürmez bir gerçek.

Akıllardaki en büyük soru işa­retlerinden biriyse şu: Senkroni­ze dans edip dövüş sanatları sergi­leyebilen robotlar başka neler ya­pabilir?

Pekin’in öncelikli hedefi robotik gelişme

Küresel teknoloji danışmanlık firması Stieler Technology and Marketing'in robotik ve otomasyon başkanı Georg Stieler, çok sayıda neredeyse aynı insansı robotu, istikrarlı yürüyüşler ve tutarlı eklem hareketleriyle senkronize bir şekilde çalıştırma yeteneği”nin, Çin’in robotik teknolojideki ilerlemesinin önemli bir göstergesi olduğunu söylüyor.

Çin Devlet verilerine göre, 2024 yılı sonu itibarıyla Çin'de toplam sermayesi 6,44 trilyon yuan (yaklaşık 932,16 milyar dolar) olan 451.700 akıllı robotik şirketi kayıtlı. “Made in China 2025” ve “14’üncü beş yıllık plan” gibi büyük hükümet projeleri, robotik gelişme ve yapay zekayı Pekin'in öncelikli hedefleri haline getirmişti.

Morgan Stanley, Çin'in insansı robot satışlarının 2026 yılında iki katından fazla artarak 28 bin adede ulaşacağını öngörüyor.

Sahibi olduğu Tesla şirketini, elektrikli arabalardan somutlaştırılmış yapay zekaya ve insansı robot Optimus'a yönlendiren Elon Musk, yakın gelecekte en büyük rakibinin Çinli şirketler olacağını söylemişti. Musk geçen ay, “Çin dışındaki insanlar Çin'i hafife alıyor, ancak Çin bir üst seviyeye çıkacak” dedi.

Sidney Teknoloji Üniversitesi'nde teknoloji profesörü olan Marina Zhang ise böylesine göze çarpan bir vitrinin, Çin'in üretim master planında “robotik teknolojisinin düşük maliyetli montajdan yüksek kaliteli, akıllı üretime geçişte kilit rol oynadığı” yeni bir aşamaya işaret ediyor olabileceğini söyledi.

Şurası bir gerçek, insansı robotlar karmaşık ortamlarda hareket kabiliyetlerini ve koordinasyonlarını geliştirmeye devam ettikçe, bu robotların kullanımları da ticari vitrinlerden hizmet sektörüne kadar birçok sektörde giderek yayılacak. Bu yayılmayla birlikte Çin’in teknolojide bir üst seviyeye çıkması an meselesi olacak.