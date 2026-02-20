Çin bir üst seviyeye çıkıyor
Elon Musk’ın geçen ay söylediği “Çin dışındaki insanlar Çin'i hafife alıyor, ancak Çin bir üst seviyeye çıkacak” kehanetinin gerçekleşmesi çok uzun sürmedi. Geçen pazartesi günü Çin'in resmi televizyonu tarafından düzenlenen 2026 CCTV Bahar Festivali Galası’nda insansı robotların sergilediği senkronize dans gösterisi bütün dünyanın ağzını açık bıraktı.
Dans eden ve yakın dövüş gösterisi yapan insansı robotlar, bu hafta başında Çin'in en çok izlenen resmi televizyon yayını olan Çin Medya Grubu'nun yıllık Bahar Festivali Galası'nda sahneye çıktı. Şovları sırasında hep birlikte senkronize bir şekilde zıpladılar, geriye takla attılar, döndüler ve dizlerinin üzerine indiler.
Örneğin gösteride, MagicLab tarafından geliştirilen MagicBot Z1, Thomas 360 olarak bilinen 360 derecelik bir dönme hareketi sergiledi. Şirket, benzer boyuttaki bir insansı robotun bu kadar zor bir sürekli dönme hareketini ilk kez tamamladığını belirtti.
Amerikan basını ve Amerikalı uzmanlar Çin’in bu gösterisinin “propaganda amaçlı” olduğunu yazdılar. Örneğin ABD merkezli Brookings Institute’da Çin Uzmanı olarak görev yapan Kyle Chan, Pekin'in bu halka açık robot gösterilerini “Çin'in teknolojik üstünlüğüyle yerli ve yabancı izleyicileri etkilemek” için kullandığını söyledi.
Ancak Çin’in bu gösteriyi propaganda amaçlı yapıp yapmadığının bizim açımızdan önemi yok. Önemli olan, Çin’in ulaşmış olduğu bu teknolojinin daha nerelere varabileceği konusu…
Çin’in otomasyon ve akıllı teknolojilerin kullanımıyla artık tüm dünyada zirveye oynadığı bilinen bir gerçek. Çin’e giden Batılı iş insanları ve CEO’ların, ülkenin ağır otomasyonlu imalat endüstrisinin, özellikle elektrikli araçlar konusunda Batılı ülkeleri hızla geride bırakabileceği konusunda uyarıda bulunduklarını bu köşede daha önce yazmıştım.
Yöneticiler, Çin’deki fabrikalarda robotların işin büyük bir kısmını tek başına yaptığı anlatıyordu. Fabrika üretiminde otomasyon o kadar ileri seviyedeydi ki üretim yapılan devasa ve karanlık fabrikalarda insanlar için ışıkları açmaya bile gerek duyulmuyordu.
İngiliz enerji tedarikçisi Octopus'un patronu Greg Jackson, Çin’de gördüklerini şöyle anlatıyordu: “Astronomik sayıda cep telefonu üreten karanlık bir fabrikayı ziyaret ettik. Süreç o kadar otomatikleştirilmişti ki, üretim tarafında hiç işçi yoktu, sadece robotlar ve fabrikanın çalıştığından emin olmak için orada bulunan az sayıda insan vardı.”
Malum Çin ve ABD arasında teknoloji alanında büyük bir rekabet var. Uzmanlara göre iki ülke yapay zeka konusunda iki ülke başa baş gidiyorlar. Ancak insansı robotlar konusunda Çin’in ABD’yi geçtiği artık su götürmez bir gerçek.
Akıllardaki en büyük soru işaretlerinden biriyse şu: Senkronize dans edip dövüş sanatları sergileyebilen robotlar başka neler yapabilir?
Pekin’in öncelikli hedefi robotik gelişme
Küresel teknoloji danışmanlık firması Stieler Technology and Marketing'in robotik ve otomasyon başkanı Georg Stieler, çok sayıda neredeyse aynı insansı robotu, istikrarlı yürüyüşler ve tutarlı eklem hareketleriyle senkronize bir şekilde çalıştırma yeteneği”nin, Çin’in robotik teknolojideki ilerlemesinin önemli bir göstergesi olduğunu söylüyor.
Çin Devlet verilerine göre, 2024 yılı sonu itibarıyla Çin'de toplam sermayesi 6,44 trilyon yuan (yaklaşık 932,16 milyar dolar) olan 451.700 akıllı robotik şirketi kayıtlı. “Made in China 2025” ve “14’üncü beş yıllık plan” gibi büyük hükümet projeleri, robotik gelişme ve yapay zekayı Pekin'in öncelikli hedefleri haline getirmişti.
Morgan Stanley, Çin'in insansı robot satışlarının 2026 yılında iki katından fazla artarak 28 bin adede ulaşacağını öngörüyor.
Sahibi olduğu Tesla şirketini, elektrikli arabalardan somutlaştırılmış yapay zekaya ve insansı robot Optimus'a yönlendiren Elon Musk, yakın gelecekte en büyük rakibinin Çinli şirketler olacağını söylemişti. Musk geçen ay, “Çin dışındaki insanlar Çin'i hafife alıyor, ancak Çin bir üst seviyeye çıkacak” dedi.
Sidney Teknoloji Üniversitesi'nde teknoloji profesörü olan Marina Zhang ise böylesine göze çarpan bir vitrinin, Çin'in üretim master planında “robotik teknolojisinin düşük maliyetli montajdan yüksek kaliteli, akıllı üretime geçişte kilit rol oynadığı” yeni bir aşamaya işaret ediyor olabileceğini söyledi.
Şurası bir gerçek, insansı robotlar karmaşık ortamlarda hareket kabiliyetlerini ve koordinasyonlarını geliştirmeye devam ettikçe, bu robotların kullanımları da ticari vitrinlerden hizmet sektörüne kadar birçok sektörde giderek yayılacak. Bu yayılmayla birlikte Çin’in teknolojide bir üst seviyeye çıkması an meselesi olacak.