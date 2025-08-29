Çıplaklar turu trendi büyüyor

İpek YEZDANİ

Küçükken birbirimize şöyle sorular sorardık: “Ya çıplak bir şekilde dünyayı dolaşacaksın, ya da 24 saat boyunca aynı şarkıyı dinle­yeceksin, hangisini seçersin?” Ancak gün gelip bizim “marji­nal” ya da “imkansız” olduğunu düşündüğümüz şeylerin gerçek olacağını o yaşlarda bilemezdik. Gün geldi, 24 saat boyunca aynı şarkıyı dinlemek gerçek olmasa da çıplak bir şekilde dünyayı do­laşmak gerçek oldu!

ABD merkezli Bare Necessi­ties adlı seyahat acentesi 2013 yılında başlattığı çıplak gemi tur­larını her geçen yıl büyüterek git­gide daha popüler hale getirdi.

2024 yılında, dünyada yakla­şık 34,6 milyon yolcu, kruvaziyer gemilerle düzenlenen turlara ka­tıldı. Kruvaziyer gemi pazarının en büyük olduğu kıta ise 34,6 mil­yon yolcudan 19 milyonunu oluş­turan Kuzey Amerika.

Reuters'a göre, 2025 yılında yolcu sayısının 2024'e göre yüz­de 4,5 artması bekleniyor. Bütün bu gemi turları içinde kendine has bir klasman yaratan “çıplak gemi turları” ise gitgide büyüyen bir pazar haline geldi.

Bu turları düzenleyen acente­lerin başında gelen “Bare Neces­sities” adlı seyahat acentesi, bir­kaç hafta önce 2026 yılının Şubat ayında denize açılacak yeni bir ge­mi seyahati duyurdu. Cruise, 14 Şubat Sevgililer Günü de dahil ol­mak üzere 11 gün sürecek olan yol­culuk için Norveç yapımı Norwe­gian Pearl gemisini kiraladı.

“Big Nude Boat” (Büyük Çıp­lak Gemi) adı verilen gemi, 9 Şu­bat'ta Miami'den hareket ede­cek, Aruba, Bahamalar ve Jama­ika'da mola verecek. Gemi, 20 Şubat'ta Miami'ye geri dönecek.

Çıplak deyip geçmeyin, çıplak­lar gemisinin de kendine özel ku­ralları bulunuyor.

Misafirler aktivitelere çıplak katılabiliyorken, yemek salon­larında ve restoranlarda kıyafet zorunluluğu bulunuyor. Gemi kaptanı tarafından düzenlenen özel resepsiyonda da kıyafet giy­mek gerekiyor.

Neden çıplaklık?

Acentanın web sitesinde, çıp­lak gemi turlarının tanıtım say­falarında “özel tema geceleri”, “atölye çalışmaları” ve “benzer­siz eğlence” tarzı reklamlar yer alıyor.Bare Necessities’in kuru­cusu Nancy Tiemann, 25 yıldan fazla bir süredir giysi giyme zo­runluluğu olmayan bir seyahat şirketinin sahibi olarak, “Neden çıplaklık?” sorusunu şöyle ya­nıtlıyor: “Deneyimlerime göre, sosyal ortamlarda giysilerini bı­rakabilen insanlar, egolarını ka­pıda bırakıp, başkalarının kendi­lerinden beklediği gibi değil, ger­çekte oldukları gibi davranabilen insanlar oluyorlar.”

Peki giysisiz tatil nasıl hisset­tiriyor? Tiemann, “Vücudumu daha az sakladıkça, kendimi da­ha az gizlediğimi fark ediyorum. Kendimi, kusurlarımla birlikte kabul etmeye başlıyorum. Giysi­siz tatil, vücudu kabul etmeye yol açar” diyor.

Web sitesinin “Sık Sorulan So­rular” bölümünde yer alan “Ne­den Çıplak Kruvaziyer?” sorusu­nun cevabı ise şöyle: “Deneyim­lerimize göre, sosyal ortamlarda kıyafetlerini bırakabilen insan­lar, ortamda daha çok kendileri gibi olabiliyorlar.”

Bare Necessities Tour & Tra­vel, web sitesinde yayınladığı bir yazıda yolcu deneyimlerini şöyle anlatıyor: "Big Nude Boat, her yıl yüksek oranda tekrar gelen yol­cularla sevilen bir gelenek haline geldi. Birçok yolcu, geçmiş çıplak yolculuklarda tanıştıkları arka­daşlarıyla yeniden bağlantı kur­mak için geri dönüyor, böylece sıcak ve samimi bir topluluk at­mosferi oluşuyor. Büyük çıplak gemi, harika yemekler, eğlence ve kurulmayı bekleyen yeni dost­luklar sunuyor.”

Çıplak gemi turuna katılmak herkesin harcı değil. Ancak siz o kadar cesursanız şimdiden para biriktirmeye başlayın derim. Zi­ra çıplak olarak dünyayı dolaş­mak hiç de ucuz değil. Gemi tu­runun bilet fiyatları 13 bin dolar (yaklaşık 535 bin TL) ile 51 bin dolar (Yaklaşık 2 milyon TL) ara­sında değişiyor.