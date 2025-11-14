Coğrafi işaretli ürünler: Güven, mükemmellik ve kültürel miras

Bu kıymetli araştırma, Coğrafi işaretlerin sadece bir gıda ürünü değil, aynı zamanda güven, değer, mükemmellik ve kültürel mirasın bir yansıması olduğunu teyit ediyor.

Güven kavramı ve bilinirlik düzeyi

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 72'si coğrafi işaret tescilli ürünün ne olduğunu bildiğini be­lirtse de, her 10 kişiden sadece 2'si doğru tanım yapabiliyor. Tüketi­cilerin yüzde 34'ü ise bu ürünleri özellikle tercih ettiğini ifade edi­yor. Bu tercihteki en önemli kavra­mın ise “güven” olduğu görülüyor.

Tüketiciler coğrafi işaretle­ri kültürel bir "miras" olarak algı­larken, sektör profesyonelleri ise bu ürünleri "mükemmellik" unsu­ru olarak değerlendiriyor. Coğra­fi işaret dendiğinde akla ilk gelen ürün, yüzde 26'yla Antep baklava­sı olurken, bunu Malatya kayısısı, Adana kebap ve Antep fıstığı takip ediyor.

Araştırmanın en çarpıcı so­nuçlarından biri, coğrafi işaretli ürünlere olan ilgide kadınların be­lirleyici rolü. Genel olarak her 10 kişiden 3'ü coğrafi işaret tescilli ürünleri özellikle tercih ederken, kadınlarda bu oranın daha yüksek olduğu görülmekte. Tüketicilerin yüzde 34'ü coğrafi işaretli ürün­leri özellikle tercih ettiğini ifade ediyor.

Ayrıca önemli bir bulgu da ürü­nü tatmak kadar, ait olduğu coğ­rafyanın, üreticilerin ve üretim yolculuğunun hikayelerine duyu­lan merak. Aradığı güveni ve değe­ri bu hikayelerin özünde bulmak isteyen bir profil var, ilginç…

FutureBright Kurucusu Akan Abdula ‘”Ama benim için en önem­lisi genç çiftçiler. Son on yılda pek çoğu toprağını bırakıp büyük şe­hirlere göç etti. Oysa coğrafi işaret­lerin bu gençleri köylerinde tutma potansiyeli çok yüksek. Bu ürün­ler, sadece geçmişi korumakla kal­maz, geleceği de yeniden yeşertir. Türkiye’nin tarım sorununu çöz­mede en umut verici alanlardan biri burası. Savunmalıyız. Destek­lemeliyiz. Çünkü ürünün kimliği, genç çiftçinin geleceğidir’’ sözleri­ni de çok önemsiyorum, genç çift­çilere çok ihtiyacımız var.

Üreticiler ile profesyoneller arasında köprü

Üretici ise kısıtlı bütçeler, yeter­siz altyapı ve lojistik koşulları ve ürünlerinin tanıtımını yapama­ma gibi sorunlarla karşılaşıyor. Bu noktada, Metro Türkiye'nin yaptı­ğı gibi, üreticiler ile sektör profes­yonelleri arasında köprü kurula­rak ürünlerin tanıtılması ve mut­faklarda kullanılması büyük önem taşıyor.

Tüketiciler de sektör profesyo­nelleri de denetimler konusun­da şikayetçi. Ürünlerin marka de­ğerinin korunması için, yalnızca üretim aşaması değil, mutfağa ula­şana kadar her adımın denetlen­mesi gerekiyor.

Restoranlar, şefler tarafından baktığımda iki açıdan coğrafi işa­retler kullanımını çok önemli bu­luyorum. Bunlardan ilki; fark ya­ratma. Bölgenin toprağı, iklimi, suyu ve insanının yarattığı, taklit edilemez benzersiz bir aroma ve lezzet profili, coğrafi işaretlerin en önemli kriteridir. Şefler mükem­meli kullanmak ister, en iyi lezzeti yakalamak için çalışırlar. Coğra­fi işaretler, şeflere ve restoranlara belgeli, denetimli ve standart ka­litede bir hammadde sunar. Her coğrafi işaretli ürünün ardında ait olduğu yörenin bir kültür, tarih ve üretim hikayesi var ve restoranlar, bu hikayeleri menülerine taşıya­rak sadece bir yemek değil, bir de­neyim de sunuyor. Bu, restoranın kimliğini ve felsefesini güçlendi­riyor. İkinci olarak; tüketiciyi bil­gilendirme noktasında restoran­lar büyük bir farkındalık yaratıyor. Müşteriler eline menüye baktı­ğında ürünle tanışıyor. Müşteriler restoranda coğrafi işaretli ürünün lezzete olan katkısını deneyimle­yebiliyor. Coğrafi işaret, tüketici ile ürün arasında güçlü bir güven bağı kuruyor, güven ve şeffaflık, emeğe saygı ve katma değerli bir ürüne sahip olmak gibi farklı açı­lardan tatmin sağlıyor.

Metro Türkiye bu araştırma ile coğrafi işaretli ürünleri bir üst se­viyeye taşımayı hedefliyor, bun­dan sonrası çok önemli. 1800’e ya­kın ürün coğrafi işaret almış, 900’e yakın ürün sırada. Bu zenginliğe sürdürülebilir bir işlevsellik ka­zandırmak için yeni bir planlama gerekiyor, ihtiyaç ortada. Coğra­fi işaretler konusunda en yetkin, en üretken isimlerden biri olan Bi­rol Uluşan 10 yıl önce bu rakam­ların hayal edilmesinin bile im­kansız olduğunu hatırlattı. Metro Türkiye’nin coğrafi işaretli ürün­ler penetrasyonu konusunda ya­rattığı değer ve farkındalık da çok kıymetli, mevsimsel değişiklikler göstermekle birlikte 750 civarın­da ürünü denetimli ve güvenli rafa taşımak ciddi bir uğraş.