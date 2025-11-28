Google Haberler

Demos Fuarcılık Genel Müdürü Sebahattin Aslan: Amaç Türkiye’nin pazardaki payını büyütmek

Bu yıl 6’ncı kez kapılarını açan IAAF İstanbul Sanat Fuarı, antika ve çağdaş sanatı aynı platformda sunuyor. Demos Fuarcılık Genel Müdürü Sebahattin Aslan, dijitalleşme ve genç koleksiyonerlerle artık bir yaratım aracı haline gelen çağdaş sanat piyasasında ülkeyi dünya çapında görünür kılma hedefinde.

Meltem KERRAR
meltemkerrar@gmail.com

Bu yıl Denizbank sponsorlu­ğunda gerçekleşen IAAF İs­tanbul Sanat Fuarı 4-7 Aralık ta­rihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde izleyicisini ağırlıyor. Yerli yabancı 500 sanat­çı ve 40 galeriyi ağırlayan fuar, an­tika ve çağdaş sanatı bir arada su­narken benzerlerinden fark yara­tıyor. Fuarın düzenleyicisi Demos Fuarcılık Genel Müdürü Sebahat­tin Aslan’a bu yılı ve çağdaş sanat piyasasını konuştuk.

1993’ten bu yana farklı sek­törlerde deneyim kazanan De­mos’un sanata yönelme süre­ci nasıl gelişti? Demos Fuarcı­lık’ın geleceğe yönelik vizyonu nedir?

Sanata yönelme sürecimiz za­man içinde sanatın toplumsal ve kültürel etkisini yakından görme­mizle başladı. Sanatın birleştirici ve ilham verici gücüne inanıyoruz. Bu nedenle yalnızca fuar düzenle­yen bir yapı olmaktan çıkıp sanat­çıları, galerileri, koleksiyonerleri ve izleyicileri bir araya getiren bir platform olma hedefiyle hareket ediyoruz. Gelecek vizyonumuz, Türkiye’yi uluslararası sanat ha­ritasında daha güçlü bir konuma taşımak ve sürdürülebilir, kapsa­yıcı projelerle bu alanın gelişimine katkı sağlamak.

Bu yıl 6’ncısını düzenlediği­niz fuarda sanat ve antikayı bir arada sunuyorsunuz. Bu terci­hinizin nedeni nedir?

Sanat ve antika, birbirini ta­mamlayan iki önemli alan. Anti­ka, geçmişin kültürel birikimini, çağdaş sanat ise bugünün yaratıcı enerjisini temsil ediyor. Biz bu iki alanı aynı platformda buluştura­rak ziyaretçilere hem tarihsel bir bakış hem de güncel sanat deneyi­mi sunuyoruz. Bu birliktelik saye­sinde IAAF, klasik bir fuardan öte zamanlar arasında bir kültür yol­culuğuna dönüşüyor.

Sanat fuarları artık koleksi­yonerlerin yanı sıra yatırım­cıları da çekiyor mu sizce? De­mos olarak bu alanda nasıl bir strateji izliyorsunuz?

Evet, sanat artık yalnızca este­tik değil, aynı zamanda bir yatırım alanı olarak da görülüyor. Genç ko­leksiyonerlerin artması ve dijital­leşmenin etkisiyle yatırımcıların ilgisi her geçen yıl büyüyor. Demos olarak hem fiziksel hem dijital et­kileşimi bir araya getiren hibrit fuar modellerine odaklanıyoruz. IAAF Online ile de sanatçı ve ga­lerilerin dünya çapında görünür­lük kazanmasını sağlıyoruz. Ama­cımız, sanatın ekonomik değerini artırırken Türkiye’nin bu pazarda­ki payını da büyütmek.

Sanat ve fuarcılığın birleşi­mi hangi yeni iş modellerini or­taya çıkarıyor?

Dijitalleşmenin etkisiyle sanat ve fuarcılık çok daha geniş bir iş alanına dönüştü. Çevrimiçi ser­gileme ve satış, NFT ve dijital sa­nat, veri analitiğiyle izleyici dav­ranışlarının ölçümlenmesi, hibrit etkinlik modelleri… IAAF Onli­ne, fiziksel fuar deneyimini diji­tal dünyanın sunduğu imkanlarla birleştirerek hem sanatçılara hem galerilere hem de izleyicilere yeni fırsatlar sağlıyor.

Türkiye’nin kültür-sanat ekosistemi, önümüzdeki on yılda nasıl bir ekonomik rol üstlenebilir?

Türkiye, kültürel çeşitliliği ve stratejik konumuyla büyük bir po­tansiyele sahip. Genç sanatçıların çoğalması, galerilerin uluslarara­sı sahneye açılması ve yabancı ku­rumların Türkiye’ye artan ilgisi bu potansiyeli daha da güçlendiriyor. Doğru stratejilerle Türkiye önü­müzdeki on yılda bölgesel bir sanat merkezi olabilir; kültür turizmi ve yaratıcı endüstrilerle ciddi ekono­mik değer üretebilir.

