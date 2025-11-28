Demos Fuarcılık Genel Müdürü Sebahattin Aslan: Amaç Türkiye’nin pazardaki payını büyütmek

Meltem KERRAR

meltemkerrar@gmail.com

Bu yıl Denizbank sponsorlu­ğunda gerçekleşen IAAF İs­tanbul Sanat Fuarı 4-7 Aralık ta­rihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde izleyicisini ağırlıyor. Yerli yabancı 500 sanat­çı ve 40 galeriyi ağırlayan fuar, an­tika ve çağdaş sanatı bir arada su­narken benzerlerinden fark yara­tıyor. Fuarın düzenleyicisi Demos Fuarcılık Genel Müdürü Sebahat­tin Aslan’a bu yılı ve çağdaş sanat piyasasını konuştuk.

1993’ten bu yana farklı sek­törlerde deneyim kazanan De­mos’un sanata yönelme süre­ci nasıl gelişti? Demos Fuarcı­lık’ın geleceğe yönelik vizyonu nedir?

Sanata yönelme sürecimiz za­man içinde sanatın toplumsal ve kültürel etkisini yakından görme­mizle başladı. Sanatın birleştirici ve ilham verici gücüne inanıyoruz. Bu nedenle yalnızca fuar düzenle­yen bir yapı olmaktan çıkıp sanat­çıları, galerileri, koleksiyonerleri ve izleyicileri bir araya getiren bir platform olma hedefiyle hareket ediyoruz. Gelecek vizyonumuz, Türkiye’yi uluslararası sanat ha­ritasında daha güçlü bir konuma taşımak ve sürdürülebilir, kapsa­yıcı projelerle bu alanın gelişimine katkı sağlamak.

Bu yıl 6’ncısını düzenlediği­niz fuarda sanat ve antikayı bir arada sunuyorsunuz. Bu terci­hinizin nedeni nedir?

Sanat ve antika, birbirini ta­mamlayan iki önemli alan. Anti­ka, geçmişin kültürel birikimini, çağdaş sanat ise bugünün yaratıcı enerjisini temsil ediyor. Biz bu iki alanı aynı platformda buluştura­rak ziyaretçilere hem tarihsel bir bakış hem de güncel sanat deneyi­mi sunuyoruz. Bu birliktelik saye­sinde IAAF, klasik bir fuardan öte zamanlar arasında bir kültür yol­culuğuna dönüşüyor.

Sanat fuarları artık koleksi­yonerlerin yanı sıra yatırım­cıları da çekiyor mu sizce? De­mos olarak bu alanda nasıl bir strateji izliyorsunuz?

Evet, sanat artık yalnızca este­tik değil, aynı zamanda bir yatırım alanı olarak da görülüyor. Genç ko­leksiyonerlerin artması ve dijital­leşmenin etkisiyle yatırımcıların ilgisi her geçen yıl büyüyor. Demos olarak hem fiziksel hem dijital et­kileşimi bir araya getiren hibrit fuar modellerine odaklanıyoruz. IAAF Online ile de sanatçı ve ga­lerilerin dünya çapında görünür­lük kazanmasını sağlıyoruz. Ama­cımız, sanatın ekonomik değerini artırırken Türkiye’nin bu pazarda­ki payını da büyütmek.

Sanat ve fuarcılığın birleşi­mi hangi yeni iş modellerini or­taya çıkarıyor?

Dijitalleşmenin etkisiyle sanat ve fuarcılık çok daha geniş bir iş alanına dönüştü. Çevrimiçi ser­gileme ve satış, NFT ve dijital sa­nat, veri analitiğiyle izleyici dav­ranışlarının ölçümlenmesi, hibrit etkinlik modelleri… IAAF Onli­ne, fiziksel fuar deneyimini diji­tal dünyanın sunduğu imkanlarla birleştirerek hem sanatçılara hem galerilere hem de izleyicilere yeni fırsatlar sağlıyor.

Türkiye’nin kültür-sanat ekosistemi, önümüzdeki on yılda nasıl bir ekonomik rol üstlenebilir?

Türkiye, kültürel çeşitliliği ve stratejik konumuyla büyük bir po­tansiyele sahip. Genç sanatçıların çoğalması, galerilerin uluslarara­sı sahneye açılması ve yabancı ku­rumların Türkiye’ye artan ilgisi bu potansiyeli daha da güçlendiriyor. Doğru stratejilerle Türkiye önü­müzdeki on yılda bölgesel bir sanat merkezi olabilir; kültür turizmi ve yaratıcı endüstrilerle ciddi ekono­mik değer üretebilir.