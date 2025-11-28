Demos Fuarcılık Genel Müdürü Sebahattin Aslan: Amaç Türkiye’nin pazardaki payını büyütmek
Bu yıl 6’ncı kez kapılarını açan IAAF İstanbul Sanat Fuarı, antika ve çağdaş sanatı aynı platformda sunuyor. Demos Fuarcılık Genel Müdürü Sebahattin Aslan, dijitalleşme ve genç koleksiyonerlerle artık bir yaratım aracı haline gelen çağdaş sanat piyasasında ülkeyi dünya çapında görünür kılma hedefinde.
Meltem KERRAR
meltemkerrar@gmail.com
Bu yıl Denizbank sponsorluğunda gerçekleşen IAAF İstanbul Sanat Fuarı 4-7 Aralık tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde izleyicisini ağırlıyor. Yerli yabancı 500 sanatçı ve 40 galeriyi ağırlayan fuar, antika ve çağdaş sanatı bir arada sunarken benzerlerinden fark yaratıyor. Fuarın düzenleyicisi Demos Fuarcılık Genel Müdürü Sebahattin Aslan’a bu yılı ve çağdaş sanat piyasasını konuştuk.
1993’ten bu yana farklı sektörlerde deneyim kazanan Demos’un sanata yönelme süreci nasıl gelişti? Demos Fuarcılık’ın geleceğe yönelik vizyonu nedir?
Sanata yönelme sürecimiz zaman içinde sanatın toplumsal ve kültürel etkisini yakından görmemizle başladı. Sanatın birleştirici ve ilham verici gücüne inanıyoruz. Bu nedenle yalnızca fuar düzenleyen bir yapı olmaktan çıkıp sanatçıları, galerileri, koleksiyonerleri ve izleyicileri bir araya getiren bir platform olma hedefiyle hareket ediyoruz. Gelecek vizyonumuz, Türkiye’yi uluslararası sanat haritasında daha güçlü bir konuma taşımak ve sürdürülebilir, kapsayıcı projelerle bu alanın gelişimine katkı sağlamak.
Bu yıl 6’ncısını düzenlediğiniz fuarda sanat ve antikayı bir arada sunuyorsunuz. Bu tercihinizin nedeni nedir?
Sanat ve antika, birbirini tamamlayan iki önemli alan. Antika, geçmişin kültürel birikimini, çağdaş sanat ise bugünün yaratıcı enerjisini temsil ediyor. Biz bu iki alanı aynı platformda buluşturarak ziyaretçilere hem tarihsel bir bakış hem de güncel sanat deneyimi sunuyoruz. Bu birliktelik sayesinde IAAF, klasik bir fuardan öte zamanlar arasında bir kültür yolculuğuna dönüşüyor.
Sanat fuarları artık koleksiyonerlerin yanı sıra yatırımcıları da çekiyor mu sizce? Demos olarak bu alanda nasıl bir strateji izliyorsunuz?
Evet, sanat artık yalnızca estetik değil, aynı zamanda bir yatırım alanı olarak da görülüyor. Genç koleksiyonerlerin artması ve dijitalleşmenin etkisiyle yatırımcıların ilgisi her geçen yıl büyüyor. Demos olarak hem fiziksel hem dijital etkileşimi bir araya getiren hibrit fuar modellerine odaklanıyoruz. IAAF Online ile de sanatçı ve galerilerin dünya çapında görünürlük kazanmasını sağlıyoruz. Amacımız, sanatın ekonomik değerini artırırken Türkiye’nin bu pazardaki payını da büyütmek.
Sanat ve fuarcılığın birleşimi hangi yeni iş modellerini ortaya çıkarıyor?
Dijitalleşmenin etkisiyle sanat ve fuarcılık çok daha geniş bir iş alanına dönüştü. Çevrimiçi sergileme ve satış, NFT ve dijital sanat, veri analitiğiyle izleyici davranışlarının ölçümlenmesi, hibrit etkinlik modelleri… IAAF Online, fiziksel fuar deneyimini dijital dünyanın sunduğu imkanlarla birleştirerek hem sanatçılara hem galerilere hem de izleyicilere yeni fırsatlar sağlıyor.
Türkiye’nin kültür-sanat ekosistemi, önümüzdeki on yılda nasıl bir ekonomik rol üstlenebilir?
Türkiye, kültürel çeşitliliği ve stratejik konumuyla büyük bir potansiyele sahip. Genç sanatçıların çoğalması, galerilerin uluslararası sahneye açılması ve yabancı kurumların Türkiye’ye artan ilgisi bu potansiyeli daha da güçlendiriyor. Doğru stratejilerle Türkiye önümüzdeki on yılda bölgesel bir sanat merkezi olabilir; kültür turizmi ve yaratıcı endüstrilerle ciddi ekonomik değer üretebilir.