Doğanın sanat galerisi: Kapadokya
Dünya üzerinde öyle yerler vardır ki adım attığınız an kendi gezegeninizde olduğunuzu unutursunuz. Ay yüzeyini andıran manzarası, gökyüzünü rengarenk boyayan balonları ve sırlarla dolu yeraltı dünyasıyla Kapadokya, işte tam da böyle bir yer.
Kapadokya, milyonlarca yıllık doğa hareketlerinin şekillendirdiği kaya oluşumları, yeraltına uzanan şehirleri ve insanın kayalara işlediği yaşam izleriyle, ziyaretçisine yalnızca bir manzara değil; geçmişle bugünü aynı anda hissettiren benzersiz bir deneyim sunuyor.
Milyonlarca yıl önce, Erciyes, Hasan Dağı ve Güllüdağ’ın püskürttüğü lavlar, küller ve tüfler, bugün hayranlıkla izlediğimiz bu büyüleyici coğrafyanın temelini attı. Doğa; rüzgâr ve yağmur sularını kullanarak bir heykeltıraş gibi bu yumuşak tabakayı oydu ve karşımıza o meşhur "Peri Bacaları"nı çıkardı. Ancak Kapadokya’yı eşsiz kılan sadece doğası değil, insanın bu doğayla kurduğu mucizevi ilişkidir.
Bölgenin tarihi, yazılı tarihin ötesine, Paleolitik döneme kadar uzanıyor. Hititler döneminde şekillenen, İpek Yolu’nun önemli bir kavşağı haline gelen bu topraklar, Persler tarafından “Katpatuka” yani “Güzel atlar diyarı” olarak adlandırıldı. Kapadokya’nın kültürel dokusunu asıl şekillendiren, Roma İmparatorluğu’nun baskı ve zulmünden kaçan ilk Hristiyanlar oldu. İnançlarını özgürce yaşamak ve hayatta kalmak isteyen bu insanlar, kayaları oyarak kendilerine yenilmez kaleler, gizli kiliseler, barınaklar inşa ettiler. Kapadokya'da her taşın altında jeolojik bir serüven insanlığın varoluş ve inanç mücadelesi yatar. Gökyüzüne uzanan taş kulelerin arasında kaybolurken, ayaklarınızın altında bambaşka bir medeniyetin nefes aldığını hissetmek Kapadokya'nın en sarsıcı gerçeğidir.
Muhteşem vadiler ve kanyonlar
Kapadokya vadileri, doğanın sanat galerisi gibidir. Paşabağ (Keşişler) Vadisi'nde mantar başlı devasa peri bacaları sizi karşılarken, Güvercinlik Vadisi'nin adını aldığı güvercinlerin yuvaları kayaların yüzeyine dantel gibi işlenmiştir. Ancak bir kanyon var ki, bozkırın ortasında bir vaha gibi saklanır: Ihlara Vadisi. Melendiz Çayı’nın binlerce yılda aşındırdığı bu devasa kanyon, dik yamaçlarına gizlenmiş yüzlerce kilise ve tabanında uzanan yemyeşil doğasıyla eşsiz bir yürüyüş rotasıdır. Kızılçukur Vadisi'nde ise gün batımını izlemek, güneşin kayaları kızıla, turuncuya ve pembeye boyayışına şahit olmak bir Kapadokya ritüelidir.
Gizemli yeraltı şehirleri
Düşman akınlarından korunmak için inşa edilen yeraltı şehirleri, dönemin mühendislik harikalarıdır. Derinkuyu ve Kaymaklı bunların en bilinenleri. Bugün 36 tanesi gün yüzüne çıkarılmış olsa da aslında yerin altında 150- 200 civarı yeraltı şehri olduğu tahmin ediliyor. Yerin metrelerce altına, adeta bir karınca yuvası gibi 8 kat boyunca inen Derinkuyu Yeraltı Şehri'nde; daracık tünellerden geçerek şaraphanelere, ahırlara, kiliselere ve devasa havalandırma bacalarına ulaşıyorsunuz. Binlerce insanın aylarca gün ışığı görmeden yaşayabildiği bu şehirlerin dev sürgü taşları, dışarıdan açılamayacak şekilde tasarlanmış, kusursuz bir savunma mekanizmasının ürünüdür.
Kapadokya’nın sert kayalıkları sadece sığınak değil, aynı zamanda ruhun ve inancın tuvali, toprağı ise efsanevi Anadolu lezzetlerinin fırını olmuştur. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Göreme Açık Hava Müzesi, döneminin en önemli eğitim ve manastır merkezidir. Bölgedeki kiliselerin (Elmalı, Yılanlı, Çarıklı) iç kısımları, Hristiyanlık tarihini ve İncil'deki sahneleri anlatan muhteşem fresklerle kaplıdır. Işığın içeri çok az girmesi nedeniyle renklerini ilk günkü canlılığıyla koruyan Karanlık Kilise tavanına baktığınızda, bin yıllık bir lacivertin ve kırmızının nasıl hâlâ nefes aldığını görüp büyülenirsiniz. Sanat buralarda, duvarlara inancı kazıyan mütevazı ustaların ellerinden doğmuştur.
Kapadokya muftağı
Elbette bu coğrafyayı gezerken acıkacaksınız. Bölgenin en meşhur yemeği hiç şüphesiz Testi Kebabı'dır. Avanos’un kızıl toprağından yapılan çömleklerin içine et, sarımsak, domates ve biber ustalıkla dizilir. Çömleğin ağzı hamurla mühürlenip saatlerce tandır ateşinde kendi buharıyla pişer. Masanıza geldiğinde garsonun küçük bir çekiçle testiyi kırması, bir yemek şovundan ziyade asırlık bir gelenektir. Bölgenin zengin volkanik tüflü toprağı, üzüm bağları için de muazzam bir zemin sunar. Kapadokya’nın meşhur kavrulmuş kabak çekirdekleri, akşam sohbetlerinin vazgeçilmezidir. Un, pekmez ve cevizle yapılan "Dolaz" veya "Aside" tatlısı ise bu ziyafetin en tatlı kapanışıdır.
Toprağa dokunmak: Avanos’ta çömlek yapımı
Kızılırmak’ın getirdiği kırmızı killi toprak, Avanos’ta sanatçıların elinde bir şahesere dönüşür. İlçe sokaklarında gezerken çömlek atölyelerinin kapısından içeri girmek şarttır. Burada sadece ustaları izlemekle kalmaz, aynı zamanda o meşhur ayak çarkına oturup çamuru kendi ellerinizle şekillendirmeyi deneyebilirsiniz. Toprağın dönen çark üzerindeki o kaygan hissi, insanın doğayla kurduğu en nostaljik bağlardan biridir. Güzel atlar diyarında safari isminin hakkını veren bu topraklarda yapılacak en güzel aktivitelerden biri de atlı safaridir. Vadilerin arasında, asfalttan tamamen uzak, sadece atınızın nal sesleri eşliğinde yapılan gün batımı turları sizi bir anda geçmiş yüzyıllara fırlatır.
Balon turu
Sabahın dördünde, hava henüz aydınlanmamışken yola çıkmak Kapadokya’da hiç kimseye zor gelmez. Vadilerin ortasında yüzlerce sıcak hava balonu ateşin sesiyle şişerken hissedeceğiniz heyecan paha biçilemezdir. Güneş ilk ışıklarını ufuktan gösterirken, siz yerden yüzlerce metre yüksekte süzülür, peri bacalarının tepe noktalarını, uzayıp giden kıvrımlı vadileri kuşbakışı izlersiniz. Gökyüzündeki o sessizlik ve sükunet ortamı, hayatınız boyunca unutamayacağınız bir huzur anı olarak hafızanıza kazınır.
Ne zaman gidilir?
Kapadokya'nın en güzel zamanı ne zamandır diye soracak olursanız: Bence her mevsim ayrı güzel! İlkbaharda uyanan doğanın taze yeşiliyle, yazın sımsıcak enerjisiyle, sonbaharda sarı ve kızılın her tonuyla, kışın ise peri bacalarının üzerine yağan bembeyaz kar örtüsüyle ziyaretçilerine bambaşka masallar fısıldar.
Yapılacaklar listesi:
* Kızılçukur Vadisi’nde güneşi batırın.
* Güllüdere Vadisi’nde dolunay yürüyüşü yapın.
* Kızılırmak’ta gondol turu yapın.
* Kayaların oyularak yapıldığı mağara restoranlarda mistik bir akşam yemeği yiyin.
* Bölgenin eşsiz üzümlerini yerinde tatmak için bağ ziyaretleri yapın.
* Kapadokya'nın tozlu vadilerinde ve kanyonlarında heyecan dolu bir Göreme ATV Safari turuna çıkın.