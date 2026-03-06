Google Haberler

Dubai’deki fenomenlerin savaşla imtihanı

Dünyanın dört bir yanından çok sayıda sosyal medya fenomeninin kendine mesken edindiği Dubai’de, bölgede çıkan savaş nedeniyle füzelerin ve insansız hava araçlarının ard arda patlamasıyla paylaşımlar da değişmeye başladı. Dubai’de adeta “Dolce vita” hayat yaşayan Influencer’ların birçoğu şimdi sığınak videoları paylaşıyor.

İpek YEZDANİ
Işıltı ve ihtişam, lüks marka­lar, gökdelenler, lüks oteller ve bir vergi cenneti. Bunlar, Dubai'yi birçok influencer ve iş insanı için bu kadar çekici kılan anahtar kelimelerden sadece bir­kaçı. Nüfusunun yaklaşık yüz­de 80’ini expat’ların oluşturdu­ğu, lüks markaları, lüks otelleri ve dört mevsim “deniz-güneş-eğ­lence” üçlemesiyle bilinen Du­bai, uzun süredir dünyanın dört bir yanından gelen influencer’la­rın meskeni haline gelmişti. Öy­le ya, influencer’lar için Duba­i’de sosyal medyada paylaşacak çok şey vardı. Ancak Dubai’de ev alanlar, yatırım yapanlar, her şe­yi bırakıp taşınanlar, geçen haf­tasonu bugüne dek karşılaşma­dıkları bir gerçekle karşı karşıya kaldı: Ne kadar lüks, zengin, kon­forlu ve eğlenceli olursa olsun, Dubai Ortadoğa’daydı. Ortado­ğu’nun göbeğindeydi.

Nitekim 28 Şubat Cumartesi günü ABD ve İsrail’in İran’a sal­dırmasıyla başlayan savaş, kı­sa süre içinde bölgeye yayıldı ve İran’ın Basra Körfezi’ndeki ABD müttefiki olan Arap ülkelere mi­silleme yapmasıyla devam etti. Dubai, üzerine füzelerin düşme­si beklenen belki de en son yer­lerden biriydi, ancak savaştan pa­yını o da aldı. Üstelik ülkenin ha­va sahası geçici olarak kapatıldığı için on binlerce expat ülke dışına da çıkamadı.

Füze saldırısıyla birlikte neye uğradığını şaşıran sosyal med­ya fenomenlerinin neşeli ve vur­dumduymaz paylaşımlarının yerini bu kez çekilen videoların üzerinde “hayatımın en korkunç gecesi” yazılı korku dolu payla­şımlar, Michelin yıldızlı resto­ranların olduğu postların yerini artık sığınakta çekilen “korku do­lu bekleyiş” yazılı görüntüler al­mıştı.

Dubai’deki fenomenlerin savaşla imtihanı - Resim : 1

Şuursuz paylaşımlar

Ancak bazı sosyal medya feno­menlerinin paylaşımları tepki de çekti. Örneğin Avustralyalı influ­encer Louise Starkey, Dubai'nin silüetinden geçen füzeleri filme aldıktan sonra “Bunun burada ol­maması gerekiyordu” diyerek o sırada bölgede canını kurtarma­ya çalışan insanları çileden çı­kardı. İngiliz reality show yıldı­zı Miles Nazaire de, saldırıların tırmandığı bir anda, kendisinin “date”e hazırlanırken çekilmiş bir videosunu paylaşarak tepki topladı.

Takipçileri, savaş ortamında böyle bir paylaşımın çekilen acı­lara karşı duyarsız olduğunu söy­lediler, ancak Nazaire daha son­ra yaptığı açıklamada videonun önceden planlanmış olduğunu ve durumun ciddiyetini görmezden gelmeye çalışmadığını açıkladı.

Geçen yıl çocukları ve eski İn­giliz profesyonel futbolcu eşi Rio Ferdinand ile birlikte Londra’dan Dubai’ye taşınan İngiliz TV sta­rı Kate Ferdinand ise Instag­ram’dan şu mesajı paylaştı: “Ger­gin olmama rağmen, güvenli el­lerde olduğumuzu hissediyorum. Bu gece daha sakin bir akşam ge­çirmeyi umuyoruz; dün gece çok korkutucuydu.”

Dubai’deki fenomenlerin savaşla imtihanı - Resim : 2

“Her şey normal” çabası

Tüm fenomenler korkutucu paylaşımlarda bulunmadılar el­bette. Bazıları da Dubai’de haya­tın olağan akışının değişmediğini ispat etmeye çalışan paylaşımlar yaptı.

Ian Miles Cheong gibi sosyal medya fenomenleri, gece haya­tı, partiler ve günlük yaşamdan sahneler gösteren videolar pay­laştı. Ancak bu durum da sosyal medyada tartışma başlattı çünkü birçok sosyal medya kullanıcısı, bu kişileri “yanıltıcı bir şekilde sakin bir tablo çizmekle” suçla­dı. Kuşkusuz bu tarz videolar ara­sında Dubai’nin turistik “imajı­nın” kurtarılması çabaları da yer alıyordu.

Hollandalı YouTuber Gio Lato­oy ise eşi Lynn Hermanussen ile birlikte çıktığı Dubai tatilinin ka­bus dönüştüğün yazdı. Telefon­larında acil durum alarmı çaldık­tan sonra, bir yaşındaki oğulla­rıyla birlikte yer altı otoparkına sığınmak zorunda kaldılar. Ins­tagram hikayelerinde de deniz ve plaj yerine bunları yayınladı.

