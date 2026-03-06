Dubai’deki fenomenlerin savaşla imtihanı
Dünyanın dört bir yanından çok sayıda sosyal medya fenomeninin kendine mesken edindiği Dubai’de, bölgede çıkan savaş nedeniyle füzelerin ve insansız hava araçlarının ard arda patlamasıyla paylaşımlar da değişmeye başladı. Dubai’de adeta “Dolce vita” hayat yaşayan Influencer’ların birçoğu şimdi sığınak videoları paylaşıyor.
Işıltı ve ihtişam, lüks markalar, gökdelenler, lüks oteller ve bir vergi cenneti. Bunlar, Dubai'yi birçok influencer ve iş insanı için bu kadar çekici kılan anahtar kelimelerden sadece birkaçı. Nüfusunun yaklaşık yüzde 80’ini expat’ların oluşturduğu, lüks markaları, lüks otelleri ve dört mevsim “deniz-güneş-eğlence” üçlemesiyle bilinen Dubai, uzun süredir dünyanın dört bir yanından gelen influencer’ların meskeni haline gelmişti. Öyle ya, influencer’lar için Dubai’de sosyal medyada paylaşacak çok şey vardı. Ancak Dubai’de ev alanlar, yatırım yapanlar, her şeyi bırakıp taşınanlar, geçen haftasonu bugüne dek karşılaşmadıkları bir gerçekle karşı karşıya kaldı: Ne kadar lüks, zengin, konforlu ve eğlenceli olursa olsun, Dubai Ortadoğa’daydı. Ortadoğu’nun göbeğindeydi.
Nitekim 28 Şubat Cumartesi günü ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayan savaş, kısa süre içinde bölgeye yayıldı ve İran’ın Basra Körfezi’ndeki ABD müttefiki olan Arap ülkelere misilleme yapmasıyla devam etti. Dubai, üzerine füzelerin düşmesi beklenen belki de en son yerlerden biriydi, ancak savaştan payını o da aldı. Üstelik ülkenin hava sahası geçici olarak kapatıldığı için on binlerce expat ülke dışına da çıkamadı.
Füze saldırısıyla birlikte neye uğradığını şaşıran sosyal medya fenomenlerinin neşeli ve vurdumduymaz paylaşımlarının yerini bu kez çekilen videoların üzerinde “hayatımın en korkunç gecesi” yazılı korku dolu paylaşımlar, Michelin yıldızlı restoranların olduğu postların yerini artık sığınakta çekilen “korku dolu bekleyiş” yazılı görüntüler almıştı.
Şuursuz paylaşımlar
Ancak bazı sosyal medya fenomenlerinin paylaşımları tepki de çekti. Örneğin Avustralyalı influencer Louise Starkey, Dubai'nin silüetinden geçen füzeleri filme aldıktan sonra “Bunun burada olmaması gerekiyordu” diyerek o sırada bölgede canını kurtarmaya çalışan insanları çileden çıkardı. İngiliz reality show yıldızı Miles Nazaire de, saldırıların tırmandığı bir anda, kendisinin “date”e hazırlanırken çekilmiş bir videosunu paylaşarak tepki topladı.
Takipçileri, savaş ortamında böyle bir paylaşımın çekilen acılara karşı duyarsız olduğunu söylediler, ancak Nazaire daha sonra yaptığı açıklamada videonun önceden planlanmış olduğunu ve durumun ciddiyetini görmezden gelmeye çalışmadığını açıkladı.
Geçen yıl çocukları ve eski İngiliz profesyonel futbolcu eşi Rio Ferdinand ile birlikte Londra’dan Dubai’ye taşınan İngiliz TV starı Kate Ferdinand ise Instagram’dan şu mesajı paylaştı: “Gergin olmama rağmen, güvenli ellerde olduğumuzu hissediyorum. Bu gece daha sakin bir akşam geçirmeyi umuyoruz; dün gece çok korkutucuydu.”
“Her şey normal” çabası
Tüm fenomenler korkutucu paylaşımlarda bulunmadılar elbette. Bazıları da Dubai’de hayatın olağan akışının değişmediğini ispat etmeye çalışan paylaşımlar yaptı.
Ian Miles Cheong gibi sosyal medya fenomenleri, gece hayatı, partiler ve günlük yaşamdan sahneler gösteren videolar paylaştı. Ancak bu durum da sosyal medyada tartışma başlattı çünkü birçok sosyal medya kullanıcısı, bu kişileri “yanıltıcı bir şekilde sakin bir tablo çizmekle” suçladı. Kuşkusuz bu tarz videolar arasında Dubai’nin turistik “imajının” kurtarılması çabaları da yer alıyordu.
Hollandalı YouTuber Gio Latooy ise eşi Lynn Hermanussen ile birlikte çıktığı Dubai tatilinin kabus dönüştüğün yazdı. Telefonlarında acil durum alarmı çaldıktan sonra, bir yaşındaki oğullarıyla birlikte yer altı otoparkına sığınmak zorunda kaldılar. Instagram hikayelerinde de deniz ve plaj yerine bunları yayınladı.