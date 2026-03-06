Dubai’deki fenomenlerin savaşla imtihanı

Işıltı ve ihtişam, lüks marka­lar, gökdelenler, lüks oteller ve bir vergi cenneti. Bunlar, Dubai'yi birçok influencer ve iş insanı için bu kadar çekici kılan anahtar kelimelerden sadece bir­kaçı. Nüfusunun yaklaşık yüz­de 80’ini expat’ların oluşturdu­ğu, lüks markaları, lüks otelleri ve dört mevsim “deniz-güneş-eğ­lence” üçlemesiyle bilinen Du­bai, uzun süredir dünyanın dört bir yanından gelen influencer’la­rın meskeni haline gelmişti. Öy­le ya, influencer’lar için Duba­i’de sosyal medyada paylaşacak çok şey vardı. Ancak Dubai’de ev alanlar, yatırım yapanlar, her şe­yi bırakıp taşınanlar, geçen haf­tasonu bugüne dek karşılaşma­dıkları bir gerçekle karşı karşıya kaldı: Ne kadar lüks, zengin, kon­forlu ve eğlenceli olursa olsun, Dubai Ortadoğa’daydı. Ortado­ğu’nun göbeğindeydi.

Nitekim 28 Şubat Cumartesi günü ABD ve İsrail’in İran’a sal­dırmasıyla başlayan savaş, kı­sa süre içinde bölgeye yayıldı ve İran’ın Basra Körfezi’ndeki ABD müttefiki olan Arap ülkelere mi­silleme yapmasıyla devam etti. Dubai, üzerine füzelerin düşme­si beklenen belki de en son yer­lerden biriydi, ancak savaştan pa­yını o da aldı. Üstelik ülkenin ha­va sahası geçici olarak kapatıldığı için on binlerce expat ülke dışına da çıkamadı.

Füze saldırısıyla birlikte neye uğradığını şaşıran sosyal med­ya fenomenlerinin neşeli ve vur­dumduymaz paylaşımlarının yerini bu kez çekilen videoların üzerinde “hayatımın en korkunç gecesi” yazılı korku dolu payla­şımlar, Michelin yıldızlı resto­ranların olduğu postların yerini artık sığınakta çekilen “korku do­lu bekleyiş” yazılı görüntüler al­mıştı.

Şuursuz paylaşımlar

Ancak bazı sosyal medya feno­menlerinin paylaşımları tepki de çekti. Örneğin Avustralyalı influ­encer Louise Starkey, Dubai'nin silüetinden geçen füzeleri filme aldıktan sonra “Bunun burada ol­maması gerekiyordu” diyerek o sırada bölgede canını kurtarma­ya çalışan insanları çileden çı­kardı. İngiliz reality show yıldı­zı Miles Nazaire de, saldırıların tırmandığı bir anda, kendisinin “date”e hazırlanırken çekilmiş bir videosunu paylaşarak tepki topladı.

Takipçileri, savaş ortamında böyle bir paylaşımın çekilen acı­lara karşı duyarsız olduğunu söy­lediler, ancak Nazaire daha son­ra yaptığı açıklamada videonun önceden planlanmış olduğunu ve durumun ciddiyetini görmezden gelmeye çalışmadığını açıkladı.

Geçen yıl çocukları ve eski İn­giliz profesyonel futbolcu eşi Rio Ferdinand ile birlikte Londra’dan Dubai’ye taşınan İngiliz TV sta­rı Kate Ferdinand ise Instag­ram’dan şu mesajı paylaştı: “Ger­gin olmama rağmen, güvenli el­lerde olduğumuzu hissediyorum. Bu gece daha sakin bir akşam ge­çirmeyi umuyoruz; dün gece çok korkutucuydu.”

“Her şey normal” çabası

Tüm fenomenler korkutucu paylaşımlarda bulunmadılar el­bette. Bazıları da Dubai’de haya­tın olağan akışının değişmediğini ispat etmeye çalışan paylaşımlar yaptı.

Ian Miles Cheong gibi sosyal medya fenomenleri, gece haya­tı, partiler ve günlük yaşamdan sahneler gösteren videolar pay­laştı. Ancak bu durum da sosyal medyada tartışma başlattı çünkü birçok sosyal medya kullanıcısı, bu kişileri “yanıltıcı bir şekilde sakin bir tablo çizmekle” suçla­dı. Kuşkusuz bu tarz videolar ara­sında Dubai’nin turistik “imajı­nın” kurtarılması çabaları da yer alıyordu.

Hollandalı YouTuber Gio Lato­oy ise eşi Lynn Hermanussen ile birlikte çıktığı Dubai tatilinin ka­bus dönüştüğün yazdı. Telefon­larında acil durum alarmı çaldık­tan sonra, bir yaşındaki oğulla­rıyla birlikte yer altı otoparkına sığınmak zorunda kaldılar. Ins­tagram hikayelerinde de deniz ve plaj yerine bunları yayınladı.