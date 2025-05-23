Dünyanın en zenginleri hız ve tutku seviyor

Forbes tarafından kısa bir sü­re önce 39’uncusu yayınla­nan ‘dünyanın en zengin­leri’ listesine bu yıl 247 kişi daha dahil oldu. Milyarderler nüfusu ilk kez 3 bini aştı. Toplam servetleri de 16 trilyon doları geçti. Bu yeni re­korla tarihe bir not düşülmüş oldu.

Peki, bu milyarderler günlük ha­yatta hangi otomobilleri kullanı­yor? Birçoğunun otomobil kolek­siyonları olurken, aslında modeller tam olarak kişiliklerini ve tarzla­rını yansıtıyor. Milyarlarca dolar servete sahip olan zenginlerin ba­zıları daha mütevazı araçlarla top­lum karşısına çıkarken, bazıları da spor otomobilleri tercih ediyor. Kimi sadelik seviyor kimi de haya­tındaki karmaşaları aracına yan­sıtıyor. Dolar milyarderlerinin ilk beşinin tercihlerine gelin bir göz

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos: Continental Convertible GT Cabrio

Dünya çapında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, dünyanın en zenginleri arasında üçüncü sırada. Serveti 215 milyar dolar. Bezos’un rüya bir garajı olduğu biliniyor. Fakat geçmişte oldukça mütevazı araçlarıyla dikkat çekiyordu. Bezos, bir dönem 1996 model bir Honda Accord’a biniyordu. Aynı zamanda yine geçmiş dönemlerde Rivian R1T modeline de sahip. Hatta bu şirkete yatırım da yapmış. Aslında bu tutum çevre dostu yaklaşımını ortaya koyuyor. Fakat en son Monako’da Bezos’un Alman plakalı bir Bentley Continental Convertible GT Cabrio’dan indiği kameralara yansıdı. Araç 0-100 km/s hızlanmasını 3,7 saniyede tamamlarken, maksimum 335 km/s hıza ulaşıyor.

META’nın kurucusu Mark Zuckerberg: Cadillac CT5-V Blackwing

Amerikalı bilgisayar programcısı ve META’nın kurucusu Mark Zuckerberg, 216 milyar dolarlık servetle listeye ikinci sıradan giriş yapıyor. Otomobilleri hakkında tahmin çok. Çünkü gösterişten uzak bir yaşamı olduğu biliniyor. Fakat onu en çok Acura TSX, Volkswagen GTI ve Honda Jazz ile görüldüğü de bir gerçek. Ağırlıklı olarak 30-40 bin dolarlık otomobillerle dikkat çekiyor. Düşük profilli ve ekonomik seçimleri de Zuckerberg’i gündemde tutuyor. Bir videoda Zuckerberg’in bir otoparkta otomobilini aradığını ve bunun da açık bir şekilde Cadillac CT5-V Blackwing olduğu görülüyor. Aracın kalbinde 6.2 litrelik süper şarjlı bir V8 motor yer alıyor. 668 beygir güç ve 659 NM torka sahip model 10 ileri otomatik vitese sahip. 0-100 km/s hızlanması mı? Sadece 3,4 saniye. Aracın fiyatı da 96 bin dolar.

Space X CEO’su ve Tesla’nın kurucusu Elon Musk: Tesla Model S Plaid

342 milyar dolarlık servetle Elon Musk listenin en başındaki isim. Musk’ın iyi bir garajı var ama onu, sahibi olduğu Tesla, günlük hayatta da yalnız bırakmıyor. Musk, en son Tesla Model S Plaid, Tesla Model X, Tesla Cybertruck ile görüldü. Fakat Musk’ın garajında özel tutkusu olan McLaren F1 ve James Bond’un su altı Lotus Esprit’i de yer alıyor. Tesla Model S Plaid deyim yerindeyse tam bir hız makinası. 0-100 km/s hızlanmasını 2,1 saniyede tamamlayan otomobil 322 km/s hıza kadar çıkıyor. Fiyatı 96 bin doların üzerinde.

LVMH holding CEO’su Bernard Arnault: Rolls Royce Ghost

Fransız LVMH holdingin CEO’su Ber­nard Arnault 178 milyar dolarlık serve­tiyle, milyonluk otomobillerin yanında daha mütevazı modeller de tercih edi­yor. Orta sınıf ama geçmişten ilham alan araçlarla dikkat çeken Arnault’un garajında patron katı modelleri var. BMW 7 Serisi, Mercedes-Benz S-Seri­si gibi modellerle dikkat çeken Arna­ult’un ucuz otomobil sevdası bir kez şirkete girememesine neden olmuştu. Geçen yıl sonunda Arnault, 12 bin do­larlık fiyat etiketiyle Peugeot 205 GTI ile kendi şirketinin otoparkına girmek isterken güvenlik tarafından engellen­mişti. Rolls Royce Ghost, Rolls Royce Dawn, Bentley Bentayga, Cadillac Es­calade de koleksiyonları arasında.

Oracle'ın kurucusu Larry Ellison: Audi R8 Coupe

Veritabanı yazılımı firması Oracle'ın kurucusu Larry Ellison da en zen­ginler listesine 4’üncü sıradan giriş yaptı. 192 milyar dolar servetle Elli­son, geniş bir lüks araba koleksiyo­nuna sahip. Kolek­siyonunda 4 milyon dolardan fazla fiyatlı McLaren F1’i olduğu biliniyor. Ellison, günlük hayatta Audi R8 ile de oldukça fazla kadrajlara giriyor.