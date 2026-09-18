‘En Büyük Sofra Çorum’ Bodrum’da kuruldu

Çorum'un Hititlerden günümüze uzanan gastronomi ve kültür mirası beklenmedik bir lokasyonda düzenlenen festivalde bir araya geldi. Geçen hafta Bodrum’daki Hapimag Sea Garden Resort ev sahipliğinde düzenlenen Çorum Lezzet Festivali ‘En Büyük Sofra Çorum’ etkinliğinde Çorum'un coğrafi işaretli ürünleri ve geleneksel mutfağından lezzetler meraklılarıyla buluştu.

Türkiye’nin farklı coğrafyalarına ait yerel lezzetleri misafirlerinin beğenisine sunmak amacıyla etkinlikler düzenleyen Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, bu kez Çorum'un zengin gastronomi kültürünün daha geniş kitlelere tanıtılmasına vesile olarak UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi adaylığı yolculuğuna destek oldu.

Festivalde Çorum mutfağının yöresel lezzetleri sahil kenarında kurulan tezgahlarda hazırlandı. Bodrum’da tatil yapan yerli ve yabancı turistler, deniz manzarası eşliğinde kurulan alanda ustaların marifetlerini izleyerek İskilip dolması, Kargı tulum peyniri, Kargı Sırık Kebabı, beyaz baklava, has baklava, su böreği, madımak ve çatal aşı gibi yöresel lezzetlerin tadına baktı.

Çorum'un Hititlerden günümüze uzanan gastronomi ve kültür mirasının buluştuğu etkinliğe, Muğla Valisi İdris Akbıyık, AKP İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci katıldı.

Hazırlığı 24 saat süren dolma

Peki Çorum lezzetleri neden Bodrum’da? Cevabı Çorum Belediye Başkanı Aşgın’dan geldi: Turizm merkezi olarak gördükleri için Bodrum’u seçtiklerini belirten Aşgın Çorum’un 8 bin yıllık tahine vurgu yaptı. 35 coğrafi işaretli ürüne sahip Çorum’un yerel lezzetlerinden en önemli olanları festivale taşıdıklarını aktardı: Kargı sırık kebabından, sadece pişmesi 12 saat, hazırlığıyla beraber 24 saat süren İskilip dolmasıyla geldik. Beyaz baklavamızla, su böreğimizle, madımağımızla, çatal aşımızla geldik."

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında Çorum'un ismini yazdırmayı amaçladıklarını anlatan bu kapsamda Berlin Fuarı’na katıldıklarını söyledi ve İspanya müjdesini verdi: “Türkiye'den ilk kez bir şehir davetiyle 5-7 Ekim'de adeta gastronominin başkenti diye görünen İspanya'nın San Sebastian şehrinde fuara inşallah Çorum lezzetlerini götüreceğiz. Çorum'un bu ürünlerini dünyayla da buluşturmuş olacağız. Bu ve benzeri organizasyonlarımız artarak devam edecek ve Çorum gastronomi alanında da aynen ticaret, sanayi ve de futbolda olduğu gibi Süper Lig'de yer alacak."

Etkinliğin bir diğer ev sahibi ise Halk Mutfakları Araştırmacısı Adnan Şahin’di. Şahin Çorum mutfağının Hititlerden bugüne taşınan bir hafıza olduğunu vurgulayarak “Bu buluşmada amacımız, tariflerin ardındaki üreticiyi ve ustayı görünür kılmak, Çorum'un sofrasını sadece bir lezzet değil, bir hafıza olarak anlatmak" dedi.

Çorum'un UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na aday olduğunu hatırlatan Muğla Valisi İdris Akbıyık da yerel lezzetleri görmek için etkinliğe katıldıklarını anlattı: "Çorum ilimiz, gastronomi konusunda büyük gayret ve çalışma içerisinde. Yaratıcı Şehirler Ağı'ndaki Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar'ın ardından Çorum, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda gastronomide aday ve Türkiye'den dördüncü vilayet olmak üzere. Muğla olarak bu da bize örnek olacak, biz de güzel çalışmalar yapacağız."

“Gastronomi açısından çok güçlü”

Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise spor gibi gastronominin de birleştirici bir güç olduğunun altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Anadolu, pek çok zenginliğin sahibi. Bunların bir kısmı keşfedilmiş, bir kısmı yeni keşfediliyor, bir kısmı daha sonra keşfedilecek. Çorum'un daha çok bilinmesi, tanınması gereken mutfağını Bodrum'da hep birlikte tanıtıyoruz. Çorum, gastronomi açısından çok ama çok güçlü bir mutfak. Belki bir kısmını bunların Çorum'da keşfetmek, tatmak nasip olmadı ama bugün Bodrum'da tatmaya geldik."