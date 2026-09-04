Eskişehir’e yepyeni bir festival!
Modern sanattan, geleneksel kültüre uzanan müzeleri, tiyatro toplulukları ve orkestralarıyla geniş bir kültür-sanat ortamı yaşatan Eskişehir, yepyeni bir festivalle karşımızda bu kez. “2026 Eskişehir Yılı” kapsamında ilki düzenlenen Uluslararası Porsuk Festivali 6 Eylül’e dek kenti tiyatro, müzik ve sinemayla dolu kültürler arası bir merkez haline getiriyor.
MELTEM KERRAR
meltemkerrar@gmail.com
Porsuk Nehri’ni merkeze alan Uluslararası Porsuk Festivali müzikten sinemaya, tiyatrodan dansa, sergilerden atölyelere, spordan söyleşilere uzanan programıyla farklı ülkelerden sanatçıları Eskişehir’de bir araya getiriyor. Kentpark, Sümerpark, Adalar Mevkii, Köprübaşı ve İskele26 olmak üzere tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu programda, açık hava etkinliklerinin yanı sıra ödüllü birçok tiyatro oyunu da Haldun Dormen Sahnesi ile Sanat ve Kültür Merkezi (Opera) binasında sanatseverlerle buluşuyor. Eskişehir’in kültürel üretim kapasitesini uluslararası ölçekte görünür kılmayı ve farklı ülkeler arasında kültürel etkileşimi güçlendirmeyi amaçlayan festival, aynı zamanda yerel sanatçılar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, yaratıcı sektörler ve özel sektör arasında yeni işbirliklerinin gelişmesi için ortak bir üretim zemini oluşturmak istiyor. Festival koordinatörü Murat Danacı ile festival heyecanını paylaştık.
Merkezi nehir olan festival
Her daim kültür-sanatla iç içe olan Eskişehir yepyeni bir festivale ev sahipliği yapıyor. Porsuk Festivali hangi ihtiyaç ve amaçlarla doğdu?
Eskişehir, kültür ve sanat hayatı oldukça güçlü, farklı kültürleri bir arada yaşatabilen ve kentlilik bilinci yüksek bir şehir. Ancak uzun zamandır Eskişehir’in kendi kimliğini, kültürel zenginliğini ve Porsuk’un kent yaşamındaki yerini merkeze alan, şehrin tamamını içine alan büyük bir kent festivaline ihtiyaç duyuluyordu. Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali aslında tam da bu ihtiyaçtan doğdu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce’nin de uzun zamandır hayalini kurduğu; Eskişehir’in sanat ve kültür dünyasını bir araya getiren, şehrin tüm dinamiklerinin içinde yer aldığı ve uluslararası bir niteliğe sahip bir festival fikrini 2026 yılında hayata geçirmek istedik. Burada yalnızca konserlerin olduğu bir festival tasarlamadık. Çocukların, gençlerin, ailelerin, sanatçıların, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, belediye birimlerinin ve uluslararası konukların aynı atmosferde buluştuğu bir şehir festivali hayal ettik ve Porsuk’u da bu hikayenin merkezine koyduk. Çünkü Porsuk yalnızca şehrin içinden geçen bir nehir değil; Eskişehir’in hafızasında, sosyal yaşamında ve kent kimliğinde çok önemli bir yere sahip. Festival aracılığıyla hem Porsuk’un değerini yeniden hatırlatmak hem de onu sanat, kültür ve sosyal yaşamla daha güçlü biçimde buluşturmak istiyoruz.
Festivalin yapısından söz eder misiniz? Nasıl bir programınız var?
Porsuk Festivali’ni tek bir alana ve tek bir etkinlik türüne sıkıştırmak istemedik. Şehrin farklı noktalarına yayılan, farklı yaş gruplarını ve ilgi alanlarını bir araya getiren büyük bir şehir buluşması olsun istedik. Müzik, tiyatro, dans, folklor, filmler, sergiler, söyleşiler, nehir sohbetleri, atölyeler, çocuk etkinlikleri ve çeşitli deneyim alanları var programda. Akşamları konserlerle festivalin müzik tarafını güçlendirirken, gün içerisinde özellikle çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik daha etkileşimli bir program hazırladık. Her alanı kendi karakterine uygun şekilde kurguladık. Adalar ve Köprübaşı’nda uluslararası gösteriler, müzik performansları, danslar ve nehirle bütünleşen etkinliklerle daha hareketli ve kent merkezine yayılan bir atmosfer oluşturuyoruz. Sümerpark’ta ise Porsuk’un doğal ve sosyal atmosferini merkeze alan daha sakin ama yine oldukça zengin bir program hazırladık. Nehir yogasıyla başlayan gün; atıktan sanata heykel atölyesi, tasarım pazarı, nehir kenarı şövaleleri ve akustik müzik performanslarıyla devam ediyor. Kentpark’ta çocuklarımızın ve ailelerin birlikte vakit geçirebileceği; bilim, teknoloji, çevre, sanat, kültür ve oyun temalarının bir araya geldiği atölyeler ve deneyim alanları oluşturduk.
Farklı kültürlerin buluşması
Yerli sanatçıların yanı sıra dünyadan da isimleri ağırlayacak festival, bu seçimleri nasıl yaptınız?
Yalnızca tanınmış isimleri bir araya getirmek yerine, farklı kültürleri, sanat disiplinlerini ve kuşakları aynı program içerisinde buluşturmayı hedefledik. Uluslararası programı oluştururken de festivalin “Porsuk” fikrinden hareket ettik. Porsuk nasıl farklı kıyıları birbirine bağlıyorsa, festivalin de farklı kültürleri Eskişehir’de buluşturmasını istedik ve dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıları, müzisyenleri, tiyatro topluluklarını ve kültür-sanat ekiplerini davet ettik. Yaklaşık 21 farklı ülkeden 136 sanatçı konuğumuz olacak.
Festivalin sonraki yıllarını nasıl planladınız?
Porsuk Festivali’nin geleceğini, her yıl daha fazla etkinlik, sanatçı ya da izleyici üzerinden tanımlamıyoruz. Elbette festivalin büyümesini ve uluslararası ölçekte daha fazla tanınmasını istiyoruz; ancak bizim için asıl hedef, festivalin Eskişehir’le kurduğu bağın her yıl daha da güçlenmesi. İlk yıl bizim için çok önemli bir başlangıç. Bu yıl hem kentin hem de uluslararası sanat çevrelerinin festival fikrini tanımasını, festivalin nasıl bir potansiyele sahip olduğunu birlikte görmemizi sağlayacak. Sonraki yıllarda ise bu deneyimden öğrenerek programı geliştirmek, uluslararası işbirliklerini artırmak ve yeni kültürel karşılaşmalara alan açmak istiyoruz. Eskişehir değiştikçe festivalin de değişmesini; yeni sanat disiplinlerine, fikirlere, kuşaklara ve uluslararası işbirliklerine açık olmasını istiyoruz. Özellikle uluslararası alanda kurulacak ilişkilerin zaman içerisinde ortak projelere, sanatçı değişimlerine, yeni üretimlere ve farklı iş birliklerine dönüşmesini önemsiyoruz. Böylece festival yalnızca yılda bir kez gerçekleşen bir buluşma olmaktan çıkıp, yıl boyunca devam eden kültürel ilişkilerin başlangıç noktalarından.
NELER VAR?
Gondolda müzik
Festivalde Mor ve Ötesi, Pinhani, Selin Çıngır, Kore Gyeonggi Sinawi Orkestrası, Jomy Jai Ensemble ve Valeria Sonar ve daha fazlası sahnede. Ayrıca “Gondolda Müzik” dinletileri canlı müziği Porsuk’un simgesel gondollarıyla buluşturacak.
Tiyatro
Festivalde Craft Tiyatro’nun “Dalgakıran”, Bahçe Galata’nın “Nora 2”, Luminart’ın “En İyi İkinci” ve Artalan Kolektif’in “Yıldız” oyunları sahne alacak. İtalya’dan “Bavul Dolusu ve Eskişehir Şehir Tiyatroları “Rüzgarda Savrulan Yapraklar” festivalin çocuklara yönelik oyunlarından.
Söyleşiler
Oyuncu Tansu Biçer, yönetmen Vuslat Saraçoğlu, doğa aktivisti Güven İslamoğlu, Prof. Dr. Medine Sivri ve Prof. Dr. Zülfükar Bayraktar söyleşilerde izleyicilerle bir araya gelecek. “Can Suyu 15” adlı belgesel gösteriminin ardından ise Batuhan Bayram ve Merve Özkiremitçi’nin katılımıyla bir söyleşi gerçekleşecek.