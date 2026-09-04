Eskişehir’e yepyeni bir festival!

MELTEM KERRAR

meltemkerrar@gmail.com

Porsuk Nehri’ni merke­ze alan Uluslararası Por­suk Festivali müzikten si­nemaya, tiyatrodan dansa, ser­gilerden atölyelere, spordan söyleşilere uzanan programıy­la farklı ülkelerden sanatçıları Eskişehir’de bir araya getiriyor. Kentpark, Sümerpark, Adalar Mevkii, Köprübaşı ve İskele26 olmak üzere tüm etkinlikle­rin ücretsiz olduğu programda, açık hava etkinliklerinin yanı sı­ra ödüllü birçok tiyatro oyunu da Haldun Dormen Sahnesi ile Sa­nat ve Kültür Merkezi (Opera) bi­nasında sanatseverlerle buluşu­yor. Eskişehir’in kültürel üretim kapasitesini uluslararası ölçek­te görünür kılmayı ve farklı ülke­ler arasında kültürel etkileşimi güçlendirmeyi amaçlayan fes­tival, aynı zamanda yerel sanat­çılar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, yaratıcı sektörler ve özel sektör arasında yeni işbir­liklerinin gelişmesi için ortak bir üretim zemini oluşturmak isti­yor. Festival koordinatörü Mu­rat Danacı ile festival heyecanını paylaştık.

Merkezi nehir olan festival

Her daim kültür-sanatla iç içe olan Eskişehir yepyeni bir festivale ev sahipliği yapıyor. Porsuk Festivali hangi ihti­yaç ve amaçlarla doğdu?

Eskişehir, kültür ve sanat ha­yatı oldukça güçlü, farklı kültür­leri bir arada yaşatabilen ve kent­lilik bilinci yüksek bir şehir. An­cak uzun zamandır Eskişehir’in kendi kimliğini, kültürel zengin­liğini ve Porsuk’un kent yaşamın­daki yerini merkeze alan, şeh­rin tamamını içine alan büyük bir kent festivaline ihtiyaç du­yuluyordu. Uluslararası Eskişe­hir Porsuk Festivali aslında tam da bu ihtiyaçtan doğdu. Büyük­şehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce’nin de uzun zamandır ha­yalini kurduğu; Eskişehir’in sa­nat ve kültür dünyasını bir araya getiren, şehrin tüm dinamikle­rinin içinde yer aldığı ve ulusla­rarası bir niteliğe sahip bir fes­tival fikrini 2026 yılında hayata geçirmek istedik. Burada yalnız­ca konserlerin olduğu bir festi­val tasarlamadık. Çocukların, gençlerin, ailelerin, sanatçıla­rın, üniversitelerin, sivil top­lum kuruluşlarının, belediye birimlerinin ve uluslararası konukların aynı atmosferde buluştuğu bir şehir festiva­li hayal ettik ve Porsuk’u da bu hikayenin mer­kezine koyduk. Çünkü Porsuk yalnızca şehrin içinden geçen bir nehir değil; Eskişehir’in ha­fızasında, sosyal ya­şamında ve kent kim­liğinde çok önemli bir yere sahip. Fes­tival aracılığıyla hem Porsuk’un değerini yeniden hatırlatmak hem de onu sanat, kültür ve sosyal yaşamla daha güçlü biçimde buluşturmak isti­yoruz.

Festivalin yapısından söz eder misiniz? Nasıl bir prog­ramınız var?

Porsuk Festivali’ni tek bir ala­na ve tek bir etkinlik türüne sıkış­tırmak istemedik. Şehrin fark­lı noktalarına yayılan, farklı yaş gruplarını ve ilgi alanlarını bir araya getiren büyük bir şehir bu­luşması olsun istedik. Müzik, ti­yatro, dans, folklor, filmler, ser­giler, söyleşiler, nehir sohbetle­ri, atölyeler, çocuk etkinlikleri ve çeşitli deneyim alanları var prog­ramda. Akşamları konserlerle festivalin müzik tarafını güçlen­dirirken, gün içerisinde özellik­le çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik daha etkileşimli bir prog­ram hazırladık. Her alanı kendi karakterine uygun şekilde kur­guladık. Adalar ve Köprübaşı’n­da uluslararası gösteriler, müzik performansları, danslar ve nehir­le bütünleşen etkinliklerle daha hareketli ve kent merkezine ya­yılan bir atmosfer oluşturuyoruz. Sümerpark’ta ise Porsuk’un do­ğal ve sosyal atmosferini merke­ze alan daha sakin ama yine ol­dukça zengin bir program hazır­ladık. Nehir yogasıyla başlayan gün; atıktan sanata heykel atöl­yesi, tasarım pazarı, nehir ke­narı şövaleleri ve akustik müzik performanslarıyla devam ediyor. Kentpark’ta çocuklarımızın ve ailelerin birlikte vakit geçirebi­leceği; bilim, teknoloji, çevre, sa­nat, kültür ve oyun temalarının bir araya geldiği atölyeler ve de­neyim alanları oluşturduk.

F arklı kültürlerin buluşması

Yerli sanatçıların yanı sıra dünyadan da isimleri ağırla­yacak festival, bu seçimleri nasıl yaptınız?

Yalnızca tanınmış isimleri bir araya getirmek yerine, farklı kül­türleri, sanat disiplinlerini ve ku­şakları aynı program içerisinde buluşturmayı hedefledik. Ulus­lararası programı oluştururken de festivalin “Porsuk” fikrinden hareket ettik. Porsuk nasıl farklı kıyıları birbiri­ne bağlıyorsa, festiva­lin de farklı kültürleri Eskişehir’de buluştur­masını istedik ve dün­yanın farklı coğrafya­larından sanatçıları, müzisyenleri, tiyat­ro topluluklarını ve kültür-sanat ekiplerini davet ettik. Yaklaşık 21 farklı ülkeden 136 sanatçı konuğumuz olacak.

Festivalin son­raki yıllarını nasıl planla­dınız?

Porsuk Festivali’nin geleceği­ni, her yıl daha fazla etkinlik, sa­natçı ya da izleyici üzerinden ta­nımlamıyoruz. Elbette festivalin büyümesini ve uluslararası öl­çekte daha fazla tanınmasını isti­yoruz; ancak bizim için asıl hedef, festivalin Eskişehir’le kurduğu bağın her yıl daha da güçlenme­si. İlk yıl bizim için çok önemli bir başlangıç. Bu yıl hem kentin hem de uluslararası sanat çevre­lerinin festival fikrini tanıması­nı, festivalin nasıl bir potansiyele sahip olduğunu birlikte görme­mizi sağlayacak. Sonraki yıllar­da ise bu deneyimden öğrenerek programı geliştirmek, uluslara­rası işbirliklerini artırmak ve ye­ni kültürel karşılaşmalara alan açmak istiyoruz. Eskişehir değiş­tikçe festivalin de değişmesini; yeni sanat disiplinlerine, fikirle­re, kuşaklara ve uluslararası iş­birliklerine açık olmasını istiyo­ruz. Özellikle uluslararası alanda kurulacak ilişkilerin zaman içe­risinde ortak projelere, sanatçı değişimlerine, yeni üretimlere ve farklı iş birliklerine dönüşmesi­ni önemsiyoruz. Böylece festival yalnızca yılda bir kez gerçekle­şen bir buluşma olmaktan çıkıp, yıl boyunca devam eden kültürel ilişkilerin başlangıç noktalarından.

NELER VAR?

Gondolda müzik

Festivalde Mor ve Ötesi, Pinhani, Selin Çıngır, Kore Gyeonggi Sinawi Orkestrası, Jomy Jai Ensemble ve Valeria Sonar ve daha fazlası sahnede. Ayrıca “Gondolda Müzik” dinletileri canlı müziği Porsuk’un simgesel gondollarıyla buluşturacak.

Tiyatro

Festivalde Craft Tiyatro’nun “Dalgakıran”, Bahçe Galata’nın “Nora 2”, Luminart’ın “En İyi İkinci” ve Artalan Kolektif’in “Yıldız” oyunları sahne alacak. İtalya’dan “Bavul Dolusu ve Eskişehir Şehir Tiyatroları “Rüzgarda Savrulan Yapraklar” festivalin çocuklara yönelik oyunlarından.

Söyleşiler

Oyuncu Tansu Biçer, yönetmen Vuslat Saraçoğlu, doğa aktivisti Güven İslamoğlu, Prof. Dr. Medine Sivri ve Prof. Dr. Zülfükar Bayraktar söyleşilerde izleyicilerle bir araya gelecek. “Can Suyu 15” adlı belgesel gösteriminin ardından ise Batuhan Bayram ve Merve Özkiremitçi’nin katılımıyla bir söyleşi gerçekleşecek.