Fısıldayan Duvarlar izleyiciyle buluştu

Yönetmenliğini Eylem Kaftan’ın yaptığı belgeselin ilk gösterimi, İstanbul Modern’de düzenlenen özel galada gerçekleştirildi.

Fısıldayan Duvarlar, 1960'lar da New York'a göç eden Burhan Doğançay'ın, Amerikan tarihi nin karmaşık, sivil hak mücadelelerin sokaklara, oradan duvarlara kendini ifade ettiği bir dönemde kendi sanat yolunu arayışını ele alıyor.

Doğançay’ın resimlerinde kullandığı kolaj tekniğini sinema diline de yansıtan belgesel, genç bir Türk sanatçının yabancı bir ülkede yer edinme çabasından, dünyanın önemli ressamların dan biri haline gelmesinin yolculuğunu sinemaya aktarıyor. Sanatçının yolculuğu İstanbul Mo dern'de Bülent Eczacıbaşı'nın anlatımıyla aktarılan retrospektifle sanatsal doruğuna ulaşıyor.

İlk kez gün yüzüne çıkan fotoğraflar

Fısıldayan Duvarlar, 1960'lar dan 2000'lere toplumsal değişim rüzgarlarını Doğançay’ın resimleriyle ifade ederken, sanatçının 114 ülkede çektiği fotoğrafları da ilk kez bu belgeselde gün yüzü ne çıkıyor. Bugün Metropolitan Müzesi gibi dünyanın en büyük sanatsal anıtları olarak tanımlanan dünya müzelerindeki eserleriyle günümüze nasıl konuştuğunun da izini sürüyor.

Hayat arkadaşı Angela Doğançay

Fısıldayan Duvarlar, sanatçının yolculuğundaki dayanıklılık temalarından, imza tarzını ara yışına yolculuğunun izini sürü yor. Sanatçının mirasını ölümsüzleştirmeye kendini adamış hayat arkadaşı Angela Doğançay filmin başkarakteri olarak öne çıkıyor. Fısıldayan Duvarlar'ın sinematik dili, Doğançay'ın re simlerinde başardığı gibi, sokak tan esere, eserden hayata gidip gelen, 'Çift Gerçekçilik' tarzını yansıtıyor. Müziklerini ünlü müzisyen Doğan Duru’nun bestele diği belgesel, 44. İstanbul Uluslararası Film Festivali, Belgesel Kuşağı bölümünde dünya prömiyerini yapacak.