Google Haberler

Foça’dan esen Akdeniz rüzgârı: Marsilya

Güneşin altında parıldayan mavi sular, binlerce yıllık bir hikâyeyi fısıldıyor… Fransa’nın güneyindeki Marsilya, aslında Anadolu’nun Ege kıyılarında doğan bir efsanenin devamı. İzmir’in şirin Foça’sı, antik adıyla Phokaia, MÖ 600’lerde yelken açan cesur denizcileriyle, bugün hâlâ canlı olan bu Akdeniz şehrinin temellerini atmıştı.

Serkan Raşa
Foça’dan esen Akdeniz rüzgârı: Marsilya

Antik tarihçi Herodot, Fo­çalıları “uzun deniz yol­culuklarının öncüleri” olarak anar. Onlar sadece kolo­niler kurmadı; zeytinyağını, şa­rabı, kent planlamasını ve tanrı­ça Kybele kültünü de batıya taşı­dılar. Marsilya’dan Nice (Nicea) ve Antibes (Antipolis) gibi kardeş şehirler doğdu. Roma dönemin­de özerkliğini koruyan Marsilya, Julius Caesar’ın gözde limanla­rından biri oldu. Ortaçağ’da Haç­lı Seferleri’nin çıkış noktası, Rö­nesans’ta ise ticaretin kalbiydi. 18. yüzyılda Fransız Devrimi’nin ateşiyle yanarken, adını tüm ül­keye duyurdu: Fransa’nın mil­li marşı “La Marseillaise”, adını bu şehirden alır. Bugün Marsil­ya Belediye Sarayı’nın cephesin­de gururla yazar:“Bu şehir, Foçalı denizcilerce MÖ 600 yılında ku­ruldu. Uygarlık güneşi buradan doğdu.”

Marsilya’nın hikâyesi, mit­lerle örülmüş bir aşk öyküsüyle başlıyor. Pers istilasından kaça­rak batıya doğru yelken açan Fo­çalı denizcilerin liderleri Protis, Provence kıyılarında, rüzgârlar­dan korunan doğal bir liman keş­fetmiş. Orada, yerli Ligurya ka­bilesinin kralı Nannus’un kızı Gyptis’le tanışmış. Bir şölen sı­rasında Gyptis, elindeki şarap ka­dehini Protis’e uzatmış ve bu sa­de jest, hem iki kalbi hem de iki uygarlığı birleştirmiş: Anado­lu’nun İyon kültürü ile Batı Akde­niz’in yerel gelenekleri. Bu evli­lik, Massalia’nın barış içinde do­ğuşunu mühürlemiş.

Foça’dan esen Akdeniz rüzgârı: Marsilya - Resim : 1

Bir turistik duraktan fazlası

Marsilya, 800 bini aşkın nüfu­suyla bugün kozmopolit bir mo­zaik. Kuzey Afrikalılar, İtalyan­lar, Asyalılar… Hepsi bu limanda aynı rüzgârı soluyor. 1978’de im­zalanan kardeş şehir protokolü, Foça ile Marsilya arasındaki ba­ğı yeniden canlandırdı. Marsil­ya’da bir “Rue de Phocée” (Foça Sokağı), Foça’da ise “Protis So­kağı” var. 2023’te başlatılan “Mi­ras Köprüsü” projesiyle iki şehir, arkeolojik bulgularını ve deniz­cilik mirasını birlikte paylaşıyor. Bugün Marsilya, bir turistik du­raktan çok daha fazlası; Anado­lu’nun Batı’ya uzanan ilk kültür izidir. Foça’daki Phokaia Festiva­li’nde nasıl Yunan mirası kutlanı­yorsa, Marsilya’da da “Massalia Günleri” ile bu kökler yaşatılıyor. İki kıyı, zeytinyağı ve şarapla kar­deşliğini sürdürüyor.

Marsilya’nın kalbi, Foçalıla­rın ilk adım attığı yer olan Vieux- Port’ta atıyor. Sabahın erken saatlerinde balıkçılar ağlarını toplarken, akşamları rıhtımda­ki kadehlerde Akdeniz’in ışıltısı yansıyor.

Şehrin en eski mahallesi Le Panier, Foçalıların yerleştiği so­kaklardır. Renkli cepheler, grafi­tiler, sanat atölyeleri, küçük bu­tikler... Her köşesi fotoğraflık. Vieille Charité Müzesi’ndeki an­tik eserler, ziyaretçiyi bir anda Foça kıyılarına ışınlayabilir. Bu­rada kaybolmak serbesttir; hatta önerilir.

Tepelere tırmandığınızda Notre-Dame de la Garde Bazili­kası, halkın deyimiyle “La Bon­ne Mère” sizi kucaklar. Neo-Bi­zans mimarisiyle yükselen bu ya­pı, denizcilerin koruyucusudur. İçerideki ex-voto tabloları, yüz­yıllardır denizden sağ dönenle­rin şükran dualarını anlatır. Gün batımında terastan izlenen şehir manzarası, Akdeniz’in sonsuzlu­ğunu hissettirir.

Modern Marsilya ise Mu­CEM’de (Avrupa ve Akdeniz Me­deniyetleri Müzesi) hayat bulur. 2013 Avrupa Kültür Başkenti unvanıyla açılan bu müze, çelik ağ görünümündeki mimarisiyle kentin simgesidir. Foça’dan Ku­zey Afrika’ya uzanan Akdeniz mirası burada sergilenir. Mü­zenin Fort Saint-Jean’e uzanan köprüsünde yürürken, sanki geç­mişle bugün arasında bir zaman tünelinde ilerlersiniz.

Doğayı sevenler için Calanqu­es Milli Parkı kaçırılmaz. Şehir merkezinden sadece yarım saat uzaklıkta; turkuaz koylar, dik ki­reçtaşı kayalıklar ve gizli plajlar sizi bekler. Sugiton veya En-Vau koylarına yürüyüşle inebilir, ba­harda kalabalıktan uzak yüzebi­lirsiniz. Yaz aylarında tekne tur­larıyla keşif yapmak en keyiflisi­dir.

Kültürel rotanızı tamamlarken 5. yüzyıldan kalma Abbaye Sa­int-Victor’u, ardından sokak sa­natıyla dolu Cours Julien bölge­sini mutlaka görün. Biri geçmi­şin sessiz tanığı, diğeri bugünün canlı nabzı.

Foça’dan esen Akdeniz rüzgârı: Marsilya - Resim : 2

Zeytinyağından Pastis’e: Marsilya’nın lezzetleri

Marsilya mutfağı, Foçalıların Akdeniz’e kazandırdığı zeytinya­ğı ve deniz ürünleri geleneğinin Fransız zarafetiyle buluştuğu eş­siz bir sentezdir.

Bouillabaisse başrolde: Es­kiden balıkçılar tarafından sa­tılamayan balıklarla yapılan bu çorba, bugün gurmelerin vazge­çilmezi. Safran, sarımsak, otlar ve “rouille” sosu ile ritüele dönü­şür. Chez Fonfon veya Le Mira­mar’da deneyin; Michelin yıldızlı Le Petit Nice’te ise lüks versiyo­nu 250 euroya kadar çıkıyor.

Yerel bir dokunuş isteyenlere Pieds et Paquets (kuzu paçası ve işkembesi dolması) önerilir. Tat­lıda Navette mutlaka tadılmalı — portakal çiçeği suyuyla yapılan, gemi pruvası şeklinde kurabiye­ler. 1781’den beri aynı tarifi uygu­layan Four des Navettes fırının­da, taze taze alın.

Sokak lezzetleri de kentin ruhunu yansıtır: Chez Etien­ne’de taş fırından çıkan calzo­ne’lar, Noailles Pazarı’nda fala­fel ve couscous, CopperBay’de istakoz burger... Pastis ise Mar­silya’nın simgesi: anasonlu, suyla karıştırıldığında süt beyazına dö­nen bu aperatif, yaz akşamlarının vazgeçilmezi.

Marsilya’da müzik hiç susmaz.

Festival de Marseille (Hazi­ran–Temmuz), dans ve tiyatro gösterileriyle şehri sahneye çe­virir.

Jazz des Cinq Continents (Temmuz), beş kıtadan caz usta­larını buluşturur.

Le Bon Air (Temmuz–Ağus­tos), Prado Plajı’nı elektronik müziğin kalbi yapar.

Sonbaharda Fiesta des Suds Latin ezgileriyle limanı renklen­dirir.

Kışın Mondial La Marseillaise à Pétanque boule turnuvası, Ara­lık’ta ise Noel’in geleneksel San­ton Fuarı ziyaretçileri ağırlar.

Yaz festivalleri için erken bilet almakta fayda var; kış etkinlik­lerinin çoğu ücretsiz. Marsilya, müziğin, yemeğin ve denizin aynı ritimde dans ettiği bir şehir.

Ne zaman gitmeli?

Marsilya tipik Akdeniz ikli­mine sahip. Yazlar sıcak ve ku­ru (30°C+), kışlar ılık ve yağışlı. En ideal dönem ilkbahar (Nisan– Haziran) ve sonbahar (Eylül– Ekim). Hava 18–25°C civarın­dadır; deniz yüzülebilir, fiyatlar uygundur. Çiçekler açmış, Ca­lanques yürüyüş için nefis. Mist­ral rüzgârı serinletir, günbatım­ları turuncuya boyanır.

Yazın şehir kalabalık ve pahalı olur ama festival atmosferi ben­zersizdir. Kışın müzeler, Noel pa­zarları ve sıcak Bouillabaisse ak­şamları Marsilya’yı romantik bir mola yerine dönüştürür. İlk kez gideceklere önerim: sonbahar. Deniz hâlâ sıcak, şehir dingin.

Marsilya bir seyahat değil, bir keşif duygusudur. Foça’dan yel­ken açan o ilk gemilerin torunla­rıyız biz. Vieux-Port’ta bir kadeh rosé yudumlarken ya da Le Pa­nier sokaklarında kaybolurken, tarih kulağınıza fısıldar:

“Uygarlık güneşi buradan doğ­du.”

Kozmopolit, asi, ama derinlik­li bir şehir Marsilya. Akdeniz’in kalbinde atan bu liman, Anado­lu’nun Batı’ya uzanan ilk adımı­dır.

Bir gün yolunuz düşerse, Foçalı atalarınızın rüzgârını yüzünüzde hissedin.

Çok Okunanlar