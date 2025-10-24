Foça’dan esen Akdeniz rüzgârı: Marsilya

Antik tarihçi Herodot, Fo­çalıları “uzun deniz yol­culuklarının öncüleri” olarak anar. Onlar sadece kolo­niler kurmadı; zeytinyağını, şa­rabı, kent planlamasını ve tanrı­ça Kybele kültünü de batıya taşı­dılar. Marsilya’dan Nice (Nicea) ve Antibes (Antipolis) gibi kardeş şehirler doğdu. Roma dönemin­de özerkliğini koruyan Marsilya, Julius Caesar’ın gözde limanla­rından biri oldu. Ortaçağ’da Haç­lı Seferleri’nin çıkış noktası, Rö­nesans’ta ise ticaretin kalbiydi. 18. yüzyılda Fransız Devrimi’nin ateşiyle yanarken, adını tüm ül­keye duyurdu: Fransa’nın mil­li marşı “La Marseillaise”, adını bu şehirden alır. Bugün Marsil­ya Belediye Sarayı’nın cephesin­de gururla yazar:“Bu şehir, Foçalı denizcilerce MÖ 600 yılında ku­ruldu. Uygarlık güneşi buradan doğdu.”

Marsilya’nın hikâyesi, mit­lerle örülmüş bir aşk öyküsüyle başlıyor. Pers istilasından kaça­rak batıya doğru yelken açan Fo­çalı denizcilerin liderleri Protis, Provence kıyılarında, rüzgârlar­dan korunan doğal bir liman keş­fetmiş. Orada, yerli Ligurya ka­bilesinin kralı Nannus’un kızı Gyptis’le tanışmış. Bir şölen sı­rasında Gyptis, elindeki şarap ka­dehini Protis’e uzatmış ve bu sa­de jest, hem iki kalbi hem de iki uygarlığı birleştirmiş: Anado­lu’nun İyon kültürü ile Batı Akde­niz’in yerel gelenekleri. Bu evli­lik, Massalia’nın barış içinde do­ğuşunu mühürlemiş.

Bir turistik duraktan fazlası

Marsilya, 800 bini aşkın nüfu­suyla bugün kozmopolit bir mo­zaik. Kuzey Afrikalılar, İtalyan­lar, Asyalılar… Hepsi bu limanda aynı rüzgârı soluyor. 1978’de im­zalanan kardeş şehir protokolü, Foça ile Marsilya arasındaki ba­ğı yeniden canlandırdı. Marsil­ya’da bir “Rue de Phocée” (Foça Sokağı), Foça’da ise “Protis So­kağı” var. 2023’te başlatılan “Mi­ras Köprüsü” projesiyle iki şehir, arkeolojik bulgularını ve deniz­cilik mirasını birlikte paylaşıyor. Bugün Marsilya, bir turistik du­raktan çok daha fazlası; Anado­lu’nun Batı’ya uzanan ilk kültür izidir. Foça’daki Phokaia Festiva­li’nde nasıl Yunan mirası kutlanı­yorsa, Marsilya’da da “Massalia Günleri” ile bu kökler yaşatılıyor. İki kıyı, zeytinyağı ve şarapla kar­deşliğini sürdürüyor.

Marsilya’nın kalbi, Foçalıla­rın ilk adım attığı yer olan Vieux- Port’ta atıyor. Sabahın erken saatlerinde balıkçılar ağlarını toplarken, akşamları rıhtımda­ki kadehlerde Akdeniz’in ışıltısı yansıyor.

Şehrin en eski mahallesi Le Panier, Foçalıların yerleştiği so­kaklardır. Renkli cepheler, grafi­tiler, sanat atölyeleri, küçük bu­tikler... Her köşesi fotoğraflık. Vieille Charité Müzesi’ndeki an­tik eserler, ziyaretçiyi bir anda Foça kıyılarına ışınlayabilir. Bu­rada kaybolmak serbesttir; hatta önerilir.

Tepelere tırmandığınızda Notre-Dame de la Garde Bazili­kası, halkın deyimiyle “La Bon­ne Mère” sizi kucaklar. Neo-Bi­zans mimarisiyle yükselen bu ya­pı, denizcilerin koruyucusudur. İçerideki ex-voto tabloları, yüz­yıllardır denizden sağ dönenle­rin şükran dualarını anlatır. Gün batımında terastan izlenen şehir manzarası, Akdeniz’in sonsuzlu­ğunu hissettirir.

Modern Marsilya ise Mu­CEM’de (Avrupa ve Akdeniz Me­deniyetleri Müzesi) hayat bulur. 2013 Avrupa Kültür Başkenti unvanıyla açılan bu müze, çelik ağ görünümündeki mimarisiyle kentin simgesidir. Foça’dan Ku­zey Afrika’ya uzanan Akdeniz mirası burada sergilenir. Mü­zenin Fort Saint-Jean’e uzanan köprüsünde yürürken, sanki geç­mişle bugün arasında bir zaman tünelinde ilerlersiniz.

Doğayı sevenler için Calanqu­es Milli Parkı kaçırılmaz. Şehir merkezinden sadece yarım saat uzaklıkta; turkuaz koylar, dik ki­reçtaşı kayalıklar ve gizli plajlar sizi bekler. Sugiton veya En-Vau koylarına yürüyüşle inebilir, ba­harda kalabalıktan uzak yüzebi­lirsiniz. Yaz aylarında tekne tur­larıyla keşif yapmak en keyiflisi­dir.

Kültürel rotanızı tamamlarken 5. yüzyıldan kalma Abbaye Sa­int-Victor’u, ardından sokak sa­natıyla dolu Cours Julien bölge­sini mutlaka görün. Biri geçmi­şin sessiz tanığı, diğeri bugünün canlı nabzı.

Zeytinyağından Pastis’e: Marsilya’nın lezzetleri

Marsilya mutfağı, Foçalıların Akdeniz’e kazandırdığı zeytinya­ğı ve deniz ürünleri geleneğinin Fransız zarafetiyle buluştuğu eş­siz bir sentezdir.

Bouillabaisse başrolde: Es­kiden balıkçılar tarafından sa­tılamayan balıklarla yapılan bu çorba, bugün gurmelerin vazge­çilmezi. Safran, sarımsak, otlar ve “rouille” sosu ile ritüele dönü­şür. Chez Fonfon veya Le Mira­mar’da deneyin; Michelin yıldızlı Le Petit Nice’te ise lüks versiyo­nu 250 euroya kadar çıkıyor.

Yerel bir dokunuş isteyenlere Pieds et Paquets (kuzu paçası ve işkembesi dolması) önerilir. Tat­lıda Navette mutlaka tadılmalı — portakal çiçeği suyuyla yapılan, gemi pruvası şeklinde kurabiye­ler. 1781’den beri aynı tarifi uygu­layan Four des Navettes fırının­da, taze taze alın.

Sokak lezzetleri de kentin ruhunu yansıtır: Chez Etien­ne’de taş fırından çıkan calzo­ne’lar, Noailles Pazarı’nda fala­fel ve couscous, CopperBay’de istakoz burger... Pastis ise Mar­silya’nın simgesi: anasonlu, suyla karıştırıldığında süt beyazına dö­nen bu aperatif, yaz akşamlarının vazgeçilmezi.

Marsilya’da müzik hiç susmaz.

Festival de Marseille (Hazi­ran–Temmuz), dans ve tiyatro gösterileriyle şehri sahneye çe­virir.

Jazz des Cinq Continents (Temmuz), beş kıtadan caz usta­larını buluşturur.

Le Bon Air (Temmuz–Ağus­tos), Prado Plajı’nı elektronik müziğin kalbi yapar.

Sonbaharda Fiesta des Suds Latin ezgileriyle limanı renklen­dirir.

Kışın Mondial La Marseillaise à Pétanque boule turnuvası, Ara­lık’ta ise Noel’in geleneksel San­ton Fuarı ziyaretçileri ağırlar.

Yaz festivalleri için erken bilet almakta fayda var; kış etkinlik­lerinin çoğu ücretsiz. Marsilya, müziğin, yemeğin ve denizin aynı ritimde dans ettiği bir şehir.

Ne zaman gitmeli?

Marsilya tipik Akdeniz ikli­mine sahip. Yazlar sıcak ve ku­ru (30°C+), kışlar ılık ve yağışlı. En ideal dönem ilkbahar (Nisan– Haziran) ve sonbahar (Eylül– Ekim). Hava 18–25°C civarın­dadır; deniz yüzülebilir, fiyatlar uygundur. Çiçekler açmış, Ca­lanques yürüyüş için nefis. Mist­ral rüzgârı serinletir, günbatım­ları turuncuya boyanır.

Yazın şehir kalabalık ve pahalı olur ama festival atmosferi ben­zersizdir. Kışın müzeler, Noel pa­zarları ve sıcak Bouillabaisse ak­şamları Marsilya’yı romantik bir mola yerine dönüştürür. İlk kez gideceklere önerim: sonbahar. Deniz hâlâ sıcak, şehir dingin.

Marsilya bir seyahat değil, bir keşif duygusudur. Foça’dan yel­ken açan o ilk gemilerin torunla­rıyız biz. Vieux-Port’ta bir kadeh rosé yudumlarken ya da Le Pa­nier sokaklarında kaybolurken, tarih kulağınıza fısıldar:

“Uygarlık güneşi buradan doğ­du.”

Kozmopolit, asi, ama derinlik­li bir şehir Marsilya. Akdeniz’in kalbinde atan bu liman, Anado­lu’nun Batı’ya uzanan ilk adımı­dır.

Bir gün yolunuz düşerse, Foçalı atalarınızın rüzgârını yüzünüzde hissedin.