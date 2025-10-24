Foça’dan esen Akdeniz rüzgârı: Marsilya
Güneşin altında parıldayan mavi sular, binlerce yıllık bir hikâyeyi fısıldıyor… Fransa’nın güneyindeki Marsilya, aslında Anadolu’nun Ege kıyılarında doğan bir efsanenin devamı. İzmir’in şirin Foça’sı, antik adıyla Phokaia, MÖ 600’lerde yelken açan cesur denizcileriyle, bugün hâlâ canlı olan bu Akdeniz şehrinin temellerini atmıştı.
Antik tarihçi Herodot, Foçalıları “uzun deniz yolculuklarının öncüleri” olarak anar. Onlar sadece koloniler kurmadı; zeytinyağını, şarabı, kent planlamasını ve tanrıça Kybele kültünü de batıya taşıdılar. Marsilya’dan Nice (Nicea) ve Antibes (Antipolis) gibi kardeş şehirler doğdu. Roma döneminde özerkliğini koruyan Marsilya, Julius Caesar’ın gözde limanlarından biri oldu. Ortaçağ’da Haçlı Seferleri’nin çıkış noktası, Rönesans’ta ise ticaretin kalbiydi. 18. yüzyılda Fransız Devrimi’nin ateşiyle yanarken, adını tüm ülkeye duyurdu: Fransa’nın milli marşı “La Marseillaise”, adını bu şehirden alır. Bugün Marsilya Belediye Sarayı’nın cephesinde gururla yazar:“Bu şehir, Foçalı denizcilerce MÖ 600 yılında kuruldu. Uygarlık güneşi buradan doğdu.”
Marsilya’nın hikâyesi, mitlerle örülmüş bir aşk öyküsüyle başlıyor. Pers istilasından kaçarak batıya doğru yelken açan Foçalı denizcilerin liderleri Protis, Provence kıyılarında, rüzgârlardan korunan doğal bir liman keşfetmiş. Orada, yerli Ligurya kabilesinin kralı Nannus’un kızı Gyptis’le tanışmış. Bir şölen sırasında Gyptis, elindeki şarap kadehini Protis’e uzatmış ve bu sade jest, hem iki kalbi hem de iki uygarlığı birleştirmiş: Anadolu’nun İyon kültürü ile Batı Akdeniz’in yerel gelenekleri. Bu evlilik, Massalia’nın barış içinde doğuşunu mühürlemiş.
Bir turistik duraktan fazlası
Marsilya, 800 bini aşkın nüfusuyla bugün kozmopolit bir mozaik. Kuzey Afrikalılar, İtalyanlar, Asyalılar… Hepsi bu limanda aynı rüzgârı soluyor. 1978’de imzalanan kardeş şehir protokolü, Foça ile Marsilya arasındaki bağı yeniden canlandırdı. Marsilya’da bir “Rue de Phocée” (Foça Sokağı), Foça’da ise “Protis Sokağı” var. 2023’te başlatılan “Miras Köprüsü” projesiyle iki şehir, arkeolojik bulgularını ve denizcilik mirasını birlikte paylaşıyor. Bugün Marsilya, bir turistik duraktan çok daha fazlası; Anadolu’nun Batı’ya uzanan ilk kültür izidir. Foça’daki Phokaia Festivali’nde nasıl Yunan mirası kutlanıyorsa, Marsilya’da da “Massalia Günleri” ile bu kökler yaşatılıyor. İki kıyı, zeytinyağı ve şarapla kardeşliğini sürdürüyor.
Marsilya’nın kalbi, Foçalıların ilk adım attığı yer olan Vieux- Port’ta atıyor. Sabahın erken saatlerinde balıkçılar ağlarını toplarken, akşamları rıhtımdaki kadehlerde Akdeniz’in ışıltısı yansıyor.
Şehrin en eski mahallesi Le Panier, Foçalıların yerleştiği sokaklardır. Renkli cepheler, grafitiler, sanat atölyeleri, küçük butikler... Her köşesi fotoğraflık. Vieille Charité Müzesi’ndeki antik eserler, ziyaretçiyi bir anda Foça kıyılarına ışınlayabilir. Burada kaybolmak serbesttir; hatta önerilir.
Tepelere tırmandığınızda Notre-Dame de la Garde Bazilikası, halkın deyimiyle “La Bonne Mère” sizi kucaklar. Neo-Bizans mimarisiyle yükselen bu yapı, denizcilerin koruyucusudur. İçerideki ex-voto tabloları, yüzyıllardır denizden sağ dönenlerin şükran dualarını anlatır. Gün batımında terastan izlenen şehir manzarası, Akdeniz’in sonsuzluğunu hissettirir.
Modern Marsilya ise MuCEM’de (Avrupa ve Akdeniz Medeniyetleri Müzesi) hayat bulur. 2013 Avrupa Kültür Başkenti unvanıyla açılan bu müze, çelik ağ görünümündeki mimarisiyle kentin simgesidir. Foça’dan Kuzey Afrika’ya uzanan Akdeniz mirası burada sergilenir. Müzenin Fort Saint-Jean’e uzanan köprüsünde yürürken, sanki geçmişle bugün arasında bir zaman tünelinde ilerlersiniz.
Doğayı sevenler için Calanques Milli Parkı kaçırılmaz. Şehir merkezinden sadece yarım saat uzaklıkta; turkuaz koylar, dik kireçtaşı kayalıklar ve gizli plajlar sizi bekler. Sugiton veya En-Vau koylarına yürüyüşle inebilir, baharda kalabalıktan uzak yüzebilirsiniz. Yaz aylarında tekne turlarıyla keşif yapmak en keyiflisidir.
Kültürel rotanızı tamamlarken 5. yüzyıldan kalma Abbaye Saint-Victor’u, ardından sokak sanatıyla dolu Cours Julien bölgesini mutlaka görün. Biri geçmişin sessiz tanığı, diğeri bugünün canlı nabzı.
Zeytinyağından Pastis’e: Marsilya’nın lezzetleri
Marsilya mutfağı, Foçalıların Akdeniz’e kazandırdığı zeytinyağı ve deniz ürünleri geleneğinin Fransız zarafetiyle buluştuğu eşsiz bir sentezdir.
Bouillabaisse başrolde: Eskiden balıkçılar tarafından satılamayan balıklarla yapılan bu çorba, bugün gurmelerin vazgeçilmezi. Safran, sarımsak, otlar ve “rouille” sosu ile ritüele dönüşür. Chez Fonfon veya Le Miramar’da deneyin; Michelin yıldızlı Le Petit Nice’te ise lüks versiyonu 250 euroya kadar çıkıyor.
Yerel bir dokunuş isteyenlere Pieds et Paquets (kuzu paçası ve işkembesi dolması) önerilir. Tatlıda Navette mutlaka tadılmalı — portakal çiçeği suyuyla yapılan, gemi pruvası şeklinde kurabiyeler. 1781’den beri aynı tarifi uygulayan Four des Navettes fırınında, taze taze alın.
Sokak lezzetleri de kentin ruhunu yansıtır: Chez Etienne’de taş fırından çıkan calzone’lar, Noailles Pazarı’nda falafel ve couscous, CopperBay’de istakoz burger... Pastis ise Marsilya’nın simgesi: anasonlu, suyla karıştırıldığında süt beyazına dönen bu aperatif, yaz akşamlarının vazgeçilmezi.
Marsilya’da müzik hiç susmaz.
Festival de Marseille (Haziran–Temmuz), dans ve tiyatro gösterileriyle şehri sahneye çevirir.
Jazz des Cinq Continents (Temmuz), beş kıtadan caz ustalarını buluşturur.
Le Bon Air (Temmuz–Ağustos), Prado Plajı’nı elektronik müziğin kalbi yapar.
Sonbaharda Fiesta des Suds Latin ezgileriyle limanı renklendirir.
Kışın Mondial La Marseillaise à Pétanque boule turnuvası, Aralık’ta ise Noel’in geleneksel Santon Fuarı ziyaretçileri ağırlar.
Yaz festivalleri için erken bilet almakta fayda var; kış etkinliklerinin çoğu ücretsiz. Marsilya, müziğin, yemeğin ve denizin aynı ritimde dans ettiği bir şehir.
Ne zaman gitmeli?
Marsilya tipik Akdeniz iklimine sahip. Yazlar sıcak ve kuru (30°C+), kışlar ılık ve yağışlı. En ideal dönem ilkbahar (Nisan– Haziran) ve sonbahar (Eylül– Ekim). Hava 18–25°C civarındadır; deniz yüzülebilir, fiyatlar uygundur. Çiçekler açmış, Calanques yürüyüş için nefis. Mistral rüzgârı serinletir, günbatımları turuncuya boyanır.
Yazın şehir kalabalık ve pahalı olur ama festival atmosferi benzersizdir. Kışın müzeler, Noel pazarları ve sıcak Bouillabaisse akşamları Marsilya’yı romantik bir mola yerine dönüştürür. İlk kez gideceklere önerim: sonbahar. Deniz hâlâ sıcak, şehir dingin.
Marsilya bir seyahat değil, bir keşif duygusudur. Foça’dan yelken açan o ilk gemilerin torunlarıyız biz. Vieux-Port’ta bir kadeh rosé yudumlarken ya da Le Panier sokaklarında kaybolurken, tarih kulağınıza fısıldar:
“Uygarlık güneşi buradan doğdu.”
Kozmopolit, asi, ama derinlikli bir şehir Marsilya. Akdeniz’in kalbinde atan bu liman, Anadolu’nun Batı’ya uzanan ilk adımıdır.
Bir gün yolunuz düşerse, Foçalı atalarınızın rüzgârını yüzünüzde hissedin.