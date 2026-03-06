Formula 1'de ekonomi tıkırında

Formula 1’de yeni se­zon geldi çattı. Bu hafta sonu Melbour­ne’deki Avustralya Grand Prix’siyle 2026 sezonu baş­lıyor. Bu sezon ilave yeni bir takımın yanı sıra bazı teknik yenilikler de var. Ama evve­la şu Formula 1’in mali du­rumuna bir göz atalım. For­mula 1’in sahibi Liberty gru­bunun son açıklamalarına ve takımların durumuna ba­kınca işler güllük gülistanlık.

Geçen yılın son çeyrek rakamları açıklandığı için 2025’in gelir tablosuna da hâkimiz artık. Buna göre Formula 1 geçen yıl 3 milyar 865 milyon dolar gelir elde etti. Böylece üst üste beşinci yıl gelirlerini artırmış oldu. 2017’de Liberty, Formula 1’i satın aldığında toplam gelir­ler 1 milyar 830 milyon do­lar seviyesindeydi. 10 yıldan kısa sürede gelirleri iki katı­na çıkarmayı başardılar. Üs­telik 2025’teki faaliyet kârı da 632 milyon dolara ulaştı. Yani geliri istikrarlı biçim­de artırmaya devam ederken geçen senelerdeki gibi kârlı­lığı sağlamaya da devam edi­yorlar.

Sponsor yağıyor

2025 bilançosuna bakın­ca her gelir kaleminde artış sağladıklarını görüyoruz. En büyük paya sahip gelir kale­mi olan yayın hakları 1 mil­yar 210 milyon dolara yük­seldi. Bunda geçen yıl tüm dünyada 550 milyon dolar gişe yapan ‘F1’ filminin te­lif hakkının da katkısı oldu. Bunun yanı sıra yarış organi­zasyon ücretlerinden 1 mil­yar 30 milyon dolar, ağırla­ma ve lisanslama faaliyet­lerinden 785 milyon dolar gelir temin edildi. Özellikle ABD’deki Las Vegas grand prix’sinin ağırlama gelirle­rine büyük katkısını hesa­ba katmak lazım F1, Las Ve­gas grand prix’sini doğrudan pazarlıyor ve giderlerin ta­mamını üstlendiği gibi gelir­lerin de tamamını kasasına koyuyor. 2025’te Las Vegas hafta sonu için 300 bin bile­tin tamamı satıldı.

Bununa beraber en önem­li gelir artışı ise sponsorluk­lardan geldi. Formula 1’in daha genç kuşaklara, kadın­lara ve Kuzey Amerika’ya yö­nelik yaptığı pazarlama stra­tejisi iyi sonuç vermiş gözü­küyor ki sponsorlar birbiri peşi sıra geliyor. Bu sayede 2024’teki 634 milyon do­larlık sponsorluk gelirleri 2025’te tam 840 milyon do­lara yükseldi. LVMH grubu­nun çok sayıda markasıyla sponsorlar arasına katılma­sı, yine Nestlé, Pepsi, San­tander ve Allwyn’in de ticari partnerler arasına dahil ol­ması bu gelir kaleminde çok ciddi bir artışı sağladı. Bu sa­yede toplam gelirler içinde sponsorlukların payı yüzde 20’yi geçti.

Bir büyük tehdit

Her şey iyi güzel ama ABD ve İsrail’in İran’a saldırısıyla beraber Ortadoğu karışmış durumda. Bunun, son 10 yılda bölgeye iyice yayılan F1’a son derece olumsuz etkileri olabilir. Bu hafta sonu Melbourne Grand Prix’sinde görev alacak 1000 personel uçuşlarını yeniden ayarlamak zorunda kaldı. 500 kadar personel için Avrupa’dan özel uçuşlar ayarlandı. Daha da büyük sorun 12 Nisan'daki Bahreyn ve 19 Nisan'daki Suudi Arabistan Grand Prix’lerinin durumu. Körfez’deki savaş yatışmazsa bu iki yarışın akıbeti son derece belirsiz hale gelir.

5 yenilik

Bu sezon Formula 1’de birtakım yenilikler de var. Onlara da bir göz atalım.

1- 11’İNCİ TAKIM: Bu sezon pistte 11 takım yarışacak: Bunun sebebi de yeni kurulan Cadillac takımı. Andretti Global motorsporları ta­kımının GM’in Cadillac markasıyla ortaklığı kuruluş giderlerinin ya­nı sıra F1’a 450 milyon dolar giriş bedeli ödedi. Takımın bu sezon iki pilotu Valtteri Bottas ve Sergio Pe­rez olacak.

2- YENİ İSİMLER: Bazı takımların isimlerinde ve isim sponsorların­da değişiklikler oldu. En başta aer­tık Audi’ye dönüşen Sauber takımı var. Haas takımı isim sponsoru Moneygram’la işbirliğini bitirdi. Bu sezon Toyota Gazoo Racing’in kı­saltması TGR Hass adı altında ya­rışacaklar. McLaren takımı da yeni isim sponsoru olarak yılda 90 mil­yon dolara Mastercard’la anlaştı.

3- YEPYENİ MOTORLAR: Bu sezon, Audi, Sauber takımını devralınca Ferrari yerine kendi motorunu kul­lanmaya karar verdi. Aston Martin, Mercedes’ten Honda motorlarına geçerken Alpine takımı Renault yerine Mercedes motoruyla piste çıkacak. Red Bull takımı da defalar­ca şampiyonluk yaşadığı Ford’dan Honda motoruna geçti.

4- TAKVİME MAKYAJ: Sezonun ilk altı yarışında bir farklılık yok. Ama Kanada grand prix’si hazirandan mayısa kaydı ve Miami yarışının peşine takıldı. Yaz aylarında Imola yerine Madrid grand prix’si yapı­lacak. Altı sprint yarışında Çin ve Miami’nin yanında bu kez be Ka­nada, Britanya, Hollanda ve Singa­pur olacak.

5- TEKNİK MÜDAHALE: FIA, 2026 sezonu öncesinde bazı teknik özelliklerde değişiklikler yaptı. Araçların asgari ağırlığı 30 kg dü­şürülerek 767 kg’a çekildi. Ayrıca araçlar yaklaşık 20 cm daha kısa ve yaklaşık 10 cm daha dar, Ön lastikler 2,5 cm, arka lastikler 3 cm daha ince olacak. Motor ünite dü­zenlemeleriyle beraber FIA araç­ları daha çevik hale getirmeyi, pistte daha fazla geçiş fırsatı yarat­mayı amaçlıyor.