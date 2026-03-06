Formula 1'de ekonomi tıkırında
Düzenli artan gelirler, değeri yükselen yayın hakları, sponsor olmak için birbiriyle yarışan markalar, ev sahipliği yapmaya can atan yeni şehirler… Avustralya Grand Prix öncesi Formula 1 dünyasının ekonomik tarafında işler gayet yolunda. Bir de üzerindeki şu jeostratejik tehdidin gölgesi olmasa…
Formula 1’de yeni sezon geldi çattı. Bu hafta sonu Melbourne’deki Avustralya Grand Prix’siyle 2026 sezonu başlıyor. Bu sezon ilave yeni bir takımın yanı sıra bazı teknik yenilikler de var. Ama evvela şu Formula 1’in mali durumuna bir göz atalım. Formula 1’in sahibi Liberty grubunun son açıklamalarına ve takımların durumuna bakınca işler güllük gülistanlık.
Geçen yılın son çeyrek rakamları açıklandığı için 2025’in gelir tablosuna da hâkimiz artık. Buna göre Formula 1 geçen yıl 3 milyar 865 milyon dolar gelir elde etti. Böylece üst üste beşinci yıl gelirlerini artırmış oldu. 2017’de Liberty, Formula 1’i satın aldığında toplam gelirler 1 milyar 830 milyon dolar seviyesindeydi. 10 yıldan kısa sürede gelirleri iki katına çıkarmayı başardılar. Üstelik 2025’teki faaliyet kârı da 632 milyon dolara ulaştı. Yani geliri istikrarlı biçimde artırmaya devam ederken geçen senelerdeki gibi kârlılığı sağlamaya da devam ediyorlar.
Sponsor yağıyor
2025 bilançosuna bakınca her gelir kaleminde artış sağladıklarını görüyoruz. En büyük paya sahip gelir kalemi olan yayın hakları 1 milyar 210 milyon dolara yükseldi. Bunda geçen yıl tüm dünyada 550 milyon dolar gişe yapan ‘F1’ filminin telif hakkının da katkısı oldu. Bunun yanı sıra yarış organizasyon ücretlerinden 1 milyar 30 milyon dolar, ağırlama ve lisanslama faaliyetlerinden 785 milyon dolar gelir temin edildi. Özellikle ABD’deki Las Vegas grand prix’sinin ağırlama gelirlerine büyük katkısını hesaba katmak lazım F1, Las Vegas grand prix’sini doğrudan pazarlıyor ve giderlerin tamamını üstlendiği gibi gelirlerin de tamamını kasasına koyuyor. 2025’te Las Vegas hafta sonu için 300 bin biletin tamamı satıldı.
Bununa beraber en önemli gelir artışı ise sponsorluklardan geldi. Formula 1’in daha genç kuşaklara, kadınlara ve Kuzey Amerika’ya yönelik yaptığı pazarlama stratejisi iyi sonuç vermiş gözüküyor ki sponsorlar birbiri peşi sıra geliyor. Bu sayede 2024’teki 634 milyon dolarlık sponsorluk gelirleri 2025’te tam 840 milyon dolara yükseldi. LVMH grubunun çok sayıda markasıyla sponsorlar arasına katılması, yine Nestlé, Pepsi, Santander ve Allwyn’in de ticari partnerler arasına dahil olması bu gelir kaleminde çok ciddi bir artışı sağladı. Bu sayede toplam gelirler içinde sponsorlukların payı yüzde 20’yi geçti.
Bir büyük tehdit
Her şey iyi güzel ama ABD ve İsrail’in İran’a saldırısıyla beraber Ortadoğu karışmış durumda. Bunun, son 10 yılda bölgeye iyice yayılan F1’a son derece olumsuz etkileri olabilir. Bu hafta sonu Melbourne Grand Prix’sinde görev alacak 1000 personel uçuşlarını yeniden ayarlamak zorunda kaldı. 500 kadar personel için Avrupa’dan özel uçuşlar ayarlandı. Daha da büyük sorun 12 Nisan'daki Bahreyn ve 19 Nisan'daki Suudi Arabistan Grand Prix’lerinin durumu. Körfez’deki savaş yatışmazsa bu iki yarışın akıbeti son derece belirsiz hale gelir.
5 yenilik
Bu sezon Formula 1’de birtakım yenilikler de var. Onlara da bir göz atalım.
1- 11’İNCİ TAKIM: Bu sezon pistte 11 takım yarışacak: Bunun sebebi de yeni kurulan Cadillac takımı. Andretti Global motorsporları takımının GM’in Cadillac markasıyla ortaklığı kuruluş giderlerinin yanı sıra F1’a 450 milyon dolar giriş bedeli ödedi. Takımın bu sezon iki pilotu Valtteri Bottas ve Sergio Perez olacak.
2- YENİ İSİMLER: Bazı takımların isimlerinde ve isim sponsorlarında değişiklikler oldu. En başta aertık Audi’ye dönüşen Sauber takımı var. Haas takımı isim sponsoru Moneygram’la işbirliğini bitirdi. Bu sezon Toyota Gazoo Racing’in kısaltması TGR Hass adı altında yarışacaklar. McLaren takımı da yeni isim sponsoru olarak yılda 90 milyon dolara Mastercard’la anlaştı.
3- YEPYENİ MOTORLAR: Bu sezon, Audi, Sauber takımını devralınca Ferrari yerine kendi motorunu kullanmaya karar verdi. Aston Martin, Mercedes’ten Honda motorlarına geçerken Alpine takımı Renault yerine Mercedes motoruyla piste çıkacak. Red Bull takımı da defalarca şampiyonluk yaşadığı Ford’dan Honda motoruna geçti.
4- TAKVİME MAKYAJ: Sezonun ilk altı yarışında bir farklılık yok. Ama Kanada grand prix’si hazirandan mayısa kaydı ve Miami yarışının peşine takıldı. Yaz aylarında Imola yerine Madrid grand prix’si yapılacak. Altı sprint yarışında Çin ve Miami’nin yanında bu kez be Kanada, Britanya, Hollanda ve Singapur olacak.
5- TEKNİK MÜDAHALE: FIA, 2026 sezonu öncesinde bazı teknik özelliklerde değişiklikler yaptı. Araçların asgari ağırlığı 30 kg düşürülerek 767 kg’a çekildi. Ayrıca araçlar yaklaşık 20 cm daha kısa ve yaklaşık 10 cm daha dar, Ön lastikler 2,5 cm, arka lastikler 3 cm daha ince olacak. Motor ünite düzenlemeleriyle beraber FIA araçları daha çevik hale getirmeyi, pistte daha fazla geçiş fırsatı yaratmayı amaçlıyor.