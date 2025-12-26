Futbol dolu bir yıl olacak

1 Kupa bereket getirecek

2026’nın hiç şüphesiz en büyük spor etkinliği ABD, Kanada ve Meksika’nın düzenleyeceği FIFA Dünya Kupası olacak. Yalnızca futbol ailesinin değil, spor pazarlamasının gözü de Kupa’da olacak. FIFA’nın OpenEconomics’le beraber hazırladığı rapora göre Kupa’nın 2026’da küresel ekonomiye toplam 80 milyar dolarlık etkisi olacak. Bunun 30 milyar dolarlık kısmı ABD’ye, diğer kısmı da dünyanın geri kalanına etki edecek. Muhtemelen dünya ülkelerin çok büyük bölümünde yılın en çok izlenen TV programı Dünya Kupası’ndan final ya da bir diğer maç olabilir.

2 Bir de Milli Takım giderse…

Dünya Kupası’nın Türkiye’deki bazı sektörlere etkisini bilmiyor değiliz. Mesela 2022 Dünya Kupası finali TRT’de yüzde 54’lük izlenme payıyla yılın en çok izlenen TV programı olmuştu. Keza Kupa’nın oynandığı aylarda TV satışları hep artar. Türkiye’de 2018’de yüzde 50, 2022’de yüzde 25 artış görülmüştü. Türk Milli Takımı’nın 31 Mart gecesi baraj maçını kazanıp Dünya Kupası vizesi alırsa bu etki katmerli olur. Ancak bir de madalyonun diğer yüzü var. Milli Takım’ın muhtemel grup maçları TSİ 5 ile 7’de başlayacak. Bu saatler izleyici sayısına olumsuz tesir edebilir.

3 Yayıncılıkta konsolidasyon

Stream yayıncılığının son birkaç yılda spor dünyasına tesirini görmeye başladık. Amazon, DAZN, Apple TV gibi yayıncılara YouTube ve Netflix’in de eklenmesiyle aboneli yayıncılar ve özel kanallar alışmadıkları bir rekabetin içinde buldular kendilerini. Netflix’in yeni dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi ihalesine bile gireceği konuşuluyor. Ancak, bu yeni devler bile rekabetin maliyetleri nasıl artırdığını fark etti. 2026’da yayın haklarını elinde bulunduran bazı grupların birleşmeye doğru gittiğini görebiliriz. Bu da bazı liglerin, federasyonların, takımların pazarlık gücünü zayıflatabilir.

4 Bahiste kısıtlama devri

Tüm dünyada spor bahis pazarının ne kadar büyüdüğünü biliyoruz. Ancak, bu büyüme birçok sorunu da beraberinde getirdi. ABD’den Avrupa’ya futbolcuların, basketbolcuların ve tenisçilerin karıştığı skandallar bir yana bahis kaynaklı bir sorunlar yumağı var. Özellikle milyonlarca bahisçinin içine düştüğü mali ve ruhsal bunalım bunların başında geliyor. Bu sebeple bahisle ilgili reklam ve tanıtım kısıtlamalarının arttığı bir döneme girebiliriz. Örneğin, İngiltere’de gelecek sezondan itibaren futbol takımlarının bahis şirketlerinden forma reklamı alması yasaklanıyor. Türkiye’de de Adalet, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları bahis reklamlarının yasaklanması için bir çalışma başlattı bile.

5 Halkalar kime gülecek?

2024 Olimpiyatları’na Paris ev sahipliği yaptı. 2028 Los Angeles’ta, 2032 Brisbane’da yapılacak. 2036 için Doha (Katar), Nusantara (Endonezya), Ahmedabad (Hindistan), Santiago’nun (Şili) yanı sıra İstanbul da adaylardan biri. Bundan sonraki 10 yılda Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) 18 milyar dolarlık geliri şimdiden garantilemiş durumda. 2036 Olimpiyatları ve ev sahibi seçimi sonraki dönemin Olimpik ekonomisini belirleyecek. Ancak hiçbir aday şehir IOC’yi tatmin etmiş gözükmüyor. Bu sebeple başvuru süreci uzatıldı. Oylama süreci 2027’ye, hatta 2028’e kadar uzayabilir.

6 Yatırımcılar geliyor

Önce ABD sporlarında gördük. Şimdi Avrupa futboluna da geliyorlar. Özel sermayenin (private equity) profesyonel sporda ortak olmasının önü giderek açılıyor. NBA ve NFL’de takım sahiplerine yatırım kolaylığı sağlamak için yüzde 15’e kadar pay almasına izin verilmişti özel sermaye şirketlerinin. Birçok takım bundan faydalandı. Şimdi Real Madrid de benzer bir anlaşmanın eşiğinde.

7 Futbol ve oyun iç içe

Dijital dünyayı ve futbolu harmanlayarak yeni kuşakları stada ve ekran başına çekme stratejileri giderek gelişiyor. Mesela Alman futbol ligi Bundesliga Roblox’la işbirliğine gitti. Roblox evreninde beş farklı Bundesliga oyunu yer alıyor. Keza ABD’deki Major League Soccer (MLS) EA Sports FC oyunu üzerinden canlı maç izleme imkânı veriyor. Son olarak FIFA ve Netflix beraber bir oyun projesi için işbirliğine girdiklerini duyurdu. Oyun ve futbol dünyasının iç içe geçtiği bir dönemin başlangıcında olabiliriz.

8 Taraftarlar mobilde

Futbol ve sosyal medya ayrılmaz ikili haline gelmiş durumda. Nielsen’in araştırmasına göre futbol seyircisinin yüzde 60’ı kulüpleriyle ve oyuncularla sosyal medya kanalları üzerinden etkileşime giriyor. Genç kuşaklarda bu etki daha da bariz. Mesela Z kuşağı kullanıcıların yüzde 56’sı günde ortalama üç saatini cep telefonunda geçiriyor. Bu sebeple mobil stratejiler her zamankinden daha önem kazanıyor. Türkiye’de üç büyük kulübün geliştirdiği gibi Super App’ler birçok hizmeti içerecek şekilde yaygınlaşabilir ve önemli bir gelir kaynağı yaratabilir.

9 NBA Avrupa için geri sayım

Eğer NBA, Avrupa’daki basketbol ligi projesi konusunda ciddiyse ve başlangıç tarihi gerçekten 2027 sonbaharı olacaksa gelecek yıl takımların ve yatırımcılarının belirlenmesi şart. NBA Avrupa’da yer alması beklenen 12 takımın şu şehirlerde olması bekleniyor: Londra, Manchester, Paris, Lyon, Madrid, Barcelona, Roma, Milano, Berlin, Münih, Atina ve İstanbul. Muhtemel takımların birer büyük futbol kulübünün şubesi olması tercih sebebi olacak gibi.

10 Suudiler tasarruf peşinde

Suudi Arabistan’ın birkaç yıldır futbola ne kadar çok para harcadığını görüyoruz. Yıldız, oyuncu transferleri, kulüp satın almalar derken aslında asıl büyük projenin 2034 Dünya Kupası ev sahipliği olduğunu unutmayalım. Bu turnuva için 25 milyarı yeni stat inşaatlarına ayrılmış toplam 150 milyar dolarlık yatırım vaat etmişlerdi. Ancak, evdeki hesap çarşıya uymamış gözüküyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşle beraber 2034 bütçesinde şimdiden tasarruf kararı aldılar. Yeni inşa edilecek 11 stadın mimarlık şirketlerine projelerini gözden geçirip fiyat kırma talebi gitti bile. Hatta toplam 15 olması beklenen stadyum sayısını bile azaltmayı düşünüyorlar. Kısacası 2026, Suudi Arabistan’ın futbola daha az para saçtığı bir yıl olabilir…