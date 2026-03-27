Futbol gelirinde paylaşım savaşları
Avrupa futbol ekonomisinin büyüklüğü 30 milyar euroya yaklaşırken, kıtanın her tarafında gelir eşitsizliğiyle ilgili homurtular yükseliyor. Hatta gelir paylaşımının değiştirilmesiyle ilgili birbiri ardına öneriler geliyor. Hadi bu eleştirilere ve önerilere biraz yakından bakalım.
Öncelikle ilk mücadele alanı olan Avrupa kupalarındaki duruma bir göz atalım. UEFA’nın düzenlediği üç ayrı kupadan, yani Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nden elde edilen sezonluk gelir 4,4 milyar euroyu bulmuş durumda. UEFA, masraflar ve federasyon payları çıkarıldıktan sonra bunun 3,3 milyar euroluk kısmını bu üç turnuvaya katılan takımlar arasında bölüştürüyor.
Ancak, burada aslan payını Şampiyonlar Ligi takımları alıyor. Gelirin yüzde 74’ünü onlar paylaşıyor. Avrupa Ligi takımlarına yüzde 17’lik ve Konferans Ligi takımlarına sadece yüzde 9’luk bir pay kalıyor. Üstüne üstlük Şampiyonlar Ligi’nin gediklisi Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Bayern, PSG gibi devler bu en zengin turnuvada en büyük payı alıyor genelde. Âdeta zenginlerin daha da zenginleştiği bir sistem söz konusu. Orta sınıf takımlar ya da diğer iki küçük kupadakiler aynı ölçüde faydalanamıyor bu gelir havuzundan.
Bu sezonun rakamlarına bakınca bunu çok net görebiliriz. Şampiyonlar Ligi’ndeki altı takım şimdiden 100 milyon euronun üzerinden ödüle hak kazandı: Bayern 112 milyon, Arsenal ve Liverpool 109’ar milyon, PSG 106 milyon, Real Madrid 102 milyon ve Barcelona 100 milyon euroyu garantiledi. Halbuki Portekiz takımı Sporting de çeyrek finale yükseldi ama geliri 80 milyon euro civarında. Keza son 16 turunda elenen Norveç takımı Bodo’nun ve Galatasaray’ın bu sezonki UEFA gelir 50-55 milyon euro bandında kaldı.
İki kupaya kırıntılar kalıyor
Diğer iki kupadaki rakamlar daha çarpıcı. Mesela Avrupa Ligi’nde en yüksek geliri garantilemiş Aston Villa, Real Betis ve Porto’nun garantilediği meblağ 20 milyonun biraz üzerinde. Konferans Ligi’ndeki en iyi takımlar Şahtar, Strasbourg ve Rayo Vallecano’nun geliri 11 milyonu zorlukla geçmiş. Kısacası hem Şampiyonlar Ligi’nin kendi içinde hem diğer kupalarla arasında büyük bir gelir dağılımı eşitsizliği var.
Önceki hafta Sofya’da toplanan European Leagues (Avrupa Ligleri) zirvesinde Union of European Clubs (UEC-Avrupa Kulipler Birliği) bir sunumla teklifini açıkladı:
1 Öncelikle UEFA’nın büyük liglerin büyük takımlarını gözetmek için koyduğu ‘Value Pillar’ (değer ayağı) iptal edilsin. Bu rakam da genel gelir havuzuna alınsın.
2 Üç kupanın gelirden aldığı payların dağılımı yüzde 74-17-9 yerine yüzde 50-30-20 olsun.
3 Ayrıca üç Avrupa kupasına katılanlar toplam gelirin yüzde 85’ini paylaşırken yüzde 15’lik kısmı da diğer küçük liglere aktarılsın.
Bu öneriler bile eşitlik getirmez ama büyük kulüplerin orta boy ve küçük kulüpleri bir parça daha az ezmesini sağlar.
Ada’da alt liglere destek talebi
İngiltere’de de uzun süredir Premier Lig’in ülke içindeki hegemonyasına ve mali üstünlüğüne karşı bir tepki var. Bu amaçla beş yıl önce başlayan bir sürecin sonunda ‘Bağımsız Futbol Denetleme Kurulu’ oluşturuldu. Kurul gelecek yıl yayınlayacağı raporla ülkede futbola dair sorunların bir röntgenini çekecek.
Mevcut duruma göre yıllık 3,2 milyar sterlinlik yayın hakları pastası Premier Lig için büyük bir mali güç. Hem diğer ülke liglerine hem de İngiltere’deki alt liglere karşı rakipsiz hale getiriyor onları. Bu rakamın yüzde 88’ini PL takımları paylaşırken, yüzde yedisi destek amacıyla ‘paraşüt ödemesi’ adı altında alt lige düşen takımlara gidiyor. Sadece yüzde 5’lik kısım ise İngiltere’deki diğer 138 profesyonel takıma pay ediliyor. Yani onlarca köklü takıma bu kadarı layık görülüyor.
Ama sporda etkin düşünce kuruluşları boş durmuyor. Geçen hafta ‘Fair Game’ 90 sayfalık bir rapor yayınlayarak daha adil bir paylaşım modeli önerdi. Öneriye göre 3,2 milyarlık yayın hakları pastasının yüzde 25’i daha aşağıdaki liglere gidecek. Sadece Championship değil, League 1, League 2, hatta lig sistemi dışındaki National League kulüpleri de bundan yararlanacak. Ayrıca paraşüt ödemeleri üç yerine iki yıl devam edecek. Bu sayede PL takımları en az 96 milyon sterlinlik rakam ve ayrıca performans primlerini alacaklar. Öte yandan da altıncı seviye ligdeki takımlar bile yılda en 2 milyon 880 bin sterlin pay alacak pastadan.
Süper Lig’deki dağılıma Anadolu itirazı
Türkiye’de de gelir paylaşımına dair şikayetler bir süredir duyuluyordu. Dört büyükler dışındaki özellikle Anadolu kulüpleri gelirlerinin çok düşük kaldığını ve ligde büyük bir dengesizlik ortaya çıktığını öne sürdüler. 10 gün evvel de Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklama yaparak yayın geliri dağıtımındaki kıstaslardan biri olan ve geçmişte şampiyonluk yaşamış altı takıma dağıtılan ‘şampiyonlar payı’nı gelecek sezondan itibaren kaldıracağını duyurdu. Buna göre yeni sezonla birlikte yüzde 11'lik bu pay tüm kulüplere eşit pay edilecek ve yayın gelirinin yüzde 48'i tüm takımlara eşit şekilde dağıtılmış olacak. Halbuki, Türkiye’de havuz sisteminin kurulduğu 1996’dan bu yana şampiyonlar payı uygulanıyordu. 30 yıl önce yayın gelirinin yüzde 40’ı eşit paylaşılırken şampiyonlara tam yüzde 25’lik bir pay ayrılıyordu. Başta Galatasaray olmak üzere büyükler itiraz etse de galiba eski şampiyonların kayrıldığı dönemin sonuna geliyoruz Süper Lig’de….