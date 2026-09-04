Gözler en zengin turnuvada

Yılın son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık geçen pazar günü New York’ta başladı. Daha ilk günden büyük bir sürprizle karşılaştık. Tek erkeklerde, yaşayan efsane Novak Djokovic henüz ilk turda Arjantinli Mariano Navone'ye yenilerek elendi. Neyse ki tenisseverleri meşgul edecek Alcaraz, Serena, Sabalenka gibi isimler var. Ama bugün konumuz ABD Açık’ta kortta olup bitenlerden ziyade kort dışındakiler…. Daha doğrusu tenis ekonomisinin merkezindeki bu turnuvanın yenilikçi yöntemlerle gelir artırma çabalarını ele alacağım.

En başta turnuva geçen hafta başladı diye yazdım ama burada kastettiğim ana tablo yani dünyanın en iyi kadın ve erkek tenisçilerinin korta çıktığı tekler maçlarıydı. Ancak, ABD Açık aslında neredeyse 10 gün önce, 21 Ağustos’ta başladı. Çünkü 2017’den beri eleme turnuvasının da oynandığı önceki hafta resmi bir üçüncü haftaya dönüşmüş durumda.

Bu ilk haftanın ismi ‘Fan Week’ yani ‘Seyirci Haftası’. Bu hafta boyunca önceden kaydolmak suretiyle tenisseverler hem elemelerde iddialı maçlar izliyor hem de paralel etkinliklere ücretsiz katılabiliyorlar. Bu sayede 10 yıl önce birkaç tenis meraklısının izlediği maçlar şimdi binlerce seyircinin önünde oynanıyor. USTA’nın sitesindeki bilgilere göre 2025’te ‘Seyirci Haftası’na toplam 230 bin kişi gelmiş. Bu yıl rakamın 280 bini geçmesi bekleniyor.

Seyirci haftası etkinlikleri

Elbette seyirci kitlesinin her yıl büyümesinde sayısı artan paralel etkinliklerin de payı var: Mesela bu sene açılışı The Lumineers grubunun verdiği konser yaptı. 23 Ağustos’taki ‘Çocuk Günü’ne 50 binden fazla kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Keza turnuvanın bir tür şova dönüştürdüğü karışık çiftler maçlarını neredeyse 20 bin kişi izledi. Bu yıl tüm bunlara bir de eski dünya bir numarası Roger Federer’in de raketini eline aldığı bir gösteri maçı eklenince tadından yenmez hale geldi.

Aynı zamanda, turnuvanın ve tesislerin sahibi olan ABD Tenis Federasyonu (USTA) bu ilk haftayı gelirleri artıracak bir itici güç gibi de kullanıyor. Doğru, ilk haftayı izlemek için bilet satın almak gerekmiyor ama Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi’ndeki yeme-içme ve hediyelik eşya satışları ciddi bir gelir kaynağı. Otopark dahil iki kişinin bir günlük harcaması asgari 100 doları bulabiliyor. Bir de bunu yüz binlere yansıtınca biletsiz haftadan turnuvanın elde ettiği geliri ciddi bir seviyeye çıkıyor.

800 milyon dolarlık yatırım

Son derece başarılı gittiği görülen bu Seyirci Haftası’na karşılık ABD Açık’ın asıl gelir kaynağı elbette yıldızların sahneye çıktığı ikinci ve üçüncü haftalar. Dünyanın en büyük turnuvalarından birine ve büyük tesislere sahip olmanın avantajıyla toplam seyirci sayısı 2024’te ilk kez 1 milyonu aşmıştı. Geçen yılki seyirci sayısı 1,1 milyonu buldu.

Bu iki haftada elde edilen gelir aynı zamanda USTA’nın bütçesinin belkemiğini oluşturuyor. USTA’nın son açıkladığı rakamlara göre 2024’teki ABD Açık’tan toplam 559,6 milyon dolarlık gelir elde edildi. Buradan elde edilen kâr da 277,4 milyon doları buldu. Kısacası ABD Açık yüzde 49’luk bir kâr oranıyla faaliyet gösteriyor. USTA’nın kâr amacı gütmeyen kuruluş statüsünde olduğunu ve kurumlar vergisinden muaf tutulduğunu hatırlatalım.

Ancak, USTA için bu kadar yeterli değil. Turnuvayı daha da büyütmek ve gelirleri artırmak için projeler birbirini kovalıyor. Bunların en başındaysa turnuvanın merkez kortu olan Arthur Ashe Arena’daki yenileme çalışması geliyor. Arthur Ashe Arena 24 bin seyirci kapasitesine sahip ve dünyanın en büyük tenis tesisi. Geçen mayısta tam 800 milyon dolarlık ve bir buçuk yıl sürecek bir yenileme çalışmasının başladığını duyurdu turnuva.

USTA yetkililerine göre bu çalışmaların asıl amacı, her seviyedeki taraftar deneyimini iyileştirmek. Premium seyirciye ağırlamalı paket satarken Seyirci Haftası’nda çocuklara ücretsiz etkinlik sunabiliyorlar. Geçen cumartesi kapsamlı bir basın toplantısı yapan USTA’nın çiçeği burnunda direktörü Craig Tiley “Burası tenisin Disneyland'i haline gelecek. Oyuncuların, çocukların ve yetişkinlerin içeri gelip farklı deneyimler yaşamaları için pek çok fırsat sunacağız” diyerek niyetlerini belli etti.

Bu yenilemenin ilk aşaması bu yılki turnuvaya yetiştirildi: Toplam kapasite değişmedi ama stadyumdaki kort kenarı VIP koltuk sayısı 3000'den 5000'e çıkarıldı, yeni localar inşa edildi. Amaç elbette daha yüksek gelirli seyirci çekebilmek. Tüm turnuvayı kapsayan VIP paketlerin fiyatlarının 40 bin ila 85 bin dolar olduğunu yazdı Front Office Sports. 1700 paket hemen satılmış. Muhtemelen turnuvayla beraber sayı artmıştır.

Gelecek yıl tüm proje bittiğinde seyirci ve bilet gelirinin daha da artacağına kuşku yok. Bununla beraber ABD’yi kapsayan yeni yayın anlaşması da bu yıl başladı Buna göre ESPN 12 yıl için toplam 2 milyar dolar ödeyecek turnuvaya. Böylece sadece ABD yayın pazarından yıllık gelirleri 75 milyondan yaklaşık 170 milyon dolara çıktı. Ayrıca yeni sponsorlarla beraber istikrarlı bir gelir artışını şimdiden garanti etmiş durumdalar… Kısacası ABD Açık’ta işler tıkırında…

Oyunculara 108 milyon dolar

Tüm bu gelir artışından ve büyümeden oyuncular da paylarını alıyor. ABD Açık bu yıl oyunculara vereceği para ödülü ve diğer ödemelerin toplamını 108 milyon dolara yükseltti. Bu rakam geçen yıl 90 milyon dolardı. 108 milyonun yaklaşık 90 milyon dolarlık kısmı para ödülü olarak dağıtılacak. Tek erkekler ve tek kadınlar şampiyonları, geçen yılki 5 milyon dolarlık ödülün üzerine çıkarak 5,5 milyon dolar kazanacak. Geri kalan kısım oyuncuların seyahati ve konaklamasına harcanacak. Ayrıca oyuncu refahına yönelik 2 milyon dolarlık bir fon oluşturulacak. Bilindiği üzere kadın ve erkek tenisçiler Grand Slam turnuvalarının toplam gelirinden aldıkları payın artırılması talebini bir süredir dile getiriyor. ABD Açık henüz gelir üzerinden bir pazarlık etmeye niyetli değil ama bu seneki ödül parası artışı oyuncuları şimdilik memnun etmiş gibi gözüküyor.

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