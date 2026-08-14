Grand Seiko Evolution 9 koleksiyonu yenilendi

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Dokuz yeni referansı kapsayan koleksiyonda en dikkat çekici yeniliklerden biri, aletsiz kullanılabilen üç kademeli mikro ayar sistemine sahip yeni bilezik tokası oldu. 2 mm’lik hassas ayar imkânı sunan sistem, daha kişiselleştirilmiş bir kullanım sağlıyor.

Koleksiyondaki yedi model, yüksek parlaklığı ve korozyon direnciyle öne çıkan ever-brilliant steel çelikten üretilirken, iki model ise paslanmaz çeliğe göre yaklaşık yüzde 30 daha hafif olan High-Intensity Titanium kasaya sahip.

Sprıng drive ve mekanik geleneği

Yenilenen Evolution 9 Koleksiyonu, Grand Seiko’nun iki önemli teknolojisini bir araya getiriyor. Spring Drive mekanizmalar ile yüksek frekanslı mekanik kalibreler, markanın hassasiyet anlayışını farklı yaklaşımlarla temsil etmeyi sürdürüyor.

Koleksiyonun öne çıkan modellerinden SLGB007, Suwa Gölü’nün gece manzarasından ilham alan siyah dokulu kadranı ve yıllık ±20 saniyelik hassasiyet sunan Spring Drive U.F.A. calibre 9RB2 mekanizmasıyla dikkat çekiyor.

Aynı mekanizmayı kullanan SLGB009 ise Shinshu bölgesindeki beyaz huş ormanlarından esinlenen kadran tasarımıyla Grand Seiko’nun ikonik doğa temasını modern teknolojiyle buluşturuyor.