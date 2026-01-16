Gürültünün karşı kıyısı: Montevideo

Tarihi bir savunma hattı olarak kurulan, göçlerle şekillenen ve bugün hâlâ yavaşlığı bir değer olarak koruyan şehir, seyahati bir tüketim yarı­şından çok bir farkındalık deneyi­mine dönüştüren nadir başkent­lerden biri olarak öne çıkıyor.

Gürültüden uzak, kendi ritmini dinleyen ve ziyaretçisini de bu sa­kinliğe ortak etmek isteyen bir şe­hir Montevideo. Buenos Aires'in görkemli gölgesinde kalsa da, yak­laştıkça insanın içine işleyen, ses­siz ve derin bir cazibesi var. Mon­tevideo, hayatın yüksek sesle ya­şanmadığı, aceleye yer olmayan, Río de la Plata’nın uçsuz bucaksız sularına karşı mate çayı yudumla­yan insanların şehri.

Montevideo’nun kuruluş öykü­sü, bir savunma hattının hikâye­siyle başlar. 1726 yılında, Porte­kizlilerin bölgedeki ilerleyişini durdurmak için, İspanyollar tara­fından bir askeri kale olarak ku­rulur. Yani doğuşu romantik de­ğil, stratejiktir. Adının, denizcile­rin karaya yaklaşırken gördükleri tepe için söyledikleri “Monte vi­de eu” (Bir tepe görüyorum) söz­lerinden geldiği söylenir. Bugün o tepe, şehre hâkim bir noktada, geçmişin sessiz bir tanığı olarak durur; Fortaleza del Cerro'dan ba­kınca, Río de la Plata'nın enginli­ğini ve şehrin sakinliğini aynı an­da hissedersiniz.

19. yüzyıl, imparatorluklar ara­sında gidip gelen, kuşatmalar ya­şayan, mücadeleyle geçen bir dönemdir. 1828’de Uruguay’ın bağımsızlığını kazanmasıyla bir­likte, genç cumhuriyetin başken­ti olur. Avrupa’dan, özellikle İs­panya, İtalya ve Fransa’dan gelen göçmen dalgaları, şehrin kültürel dokusunu şekillendirir. Bugün so­kaklarında dolaşırken bir köşede Madrid’in, diğerinde Napoli’nin ruhunu hissedersiniz. Şehrin mi­marisinde, mutfağında ve günlük yaşamında kendini gösterir; Art Deco binalar kolonyal yapılarla yan yana durur.

La Rambla’da akan hayat

Montevideo’ya vardığınızda si­zi ne gösterişli gökdelenler ne de kaotik bir trafik karşılar. Onun yerine, geniş bulvarlar, yemyeşil parklar ve şehrin tam kalbine uza­nan 22 kilometrelik sahiliyle La Rambla sizi selamlar. Burası, gü­nün her saati yürüyüş yapan, bi­siklete binen, balık tutan veya sa­dece dalgaları izleyen insanlarla doludur. Mate demliği ve termo­suyla Rambla’da yürüyen birini görmek en sıradan manzaralar­dandır.

Bir ulusun ritüeli: Mate

Mate, yerba mate adlı bitkinin (Ilex paraguariensis) kurutulmuş ve öğütülmüş yapraklarından ya­pılan bir infüzyon; Güney Ame­rika’nın geleneksel içeceği, Uru­guay’ın milli içkisi. Guaraní yer­lilerinden miras kalan bu içecek, kafeinli bir uyarıcı etkisiyle (çay­dan güçlü, kahveden yumuşak) enerji verir, ama asıl gücü sosyal ritüelinde yatar. Bir calabash (ka­bak) kabına doldurulan yaprakla­ra sıcak su eklenir, metal bir pipet olan bombilla ile yudumlanır.

Grup halinde oturulur, mate sı­rayla elden ele geçer, herkes aynı kabı kullanır – bu, dostluk, güven ve paylaşımın sembolüdür. Uru­guay’da mate bitter (acı) içilir, tat­landırılmaz; termosla taşınır, her yerde , parkta, plajda, ofiste, hatta toplantılarda bile içilir. Bir Uru­guaylı için mate, yalnızlığı payla­şan bir arkadaş, sohbetin başla­tıcısı, günün ritmidir. Rambla’da yürürken yanınızdaki birinin ter­mosunu uzatması, sizi “tranqui­lo” (sakinlik) dünyasına davet et­mesidir.

Şehrin tarihi kalbi Ciudad Vie­ja, taş döşeli sokakları, zarif ko­lonyal binaları ve küçük kafeleriy­le geçmişe keyifli bir yolculuk su­nar. Demir yapısıyla dikkat çeken Mercado del Puerto (Liman Pa­zarı) ise şehrin mutfak ruhunun nabzının attığı yerdir. Burada, du­manı üzerinde tüten asado (ızgara et) kokuları, tangonun romantik notalarına karışır. Independen­cia Meydanı ise eski ile yeniyi bir­leştiren ana kavşaktır; bir ucunda ulusal kahraman José Artigas’ın anıt mezarı, diğer ucunda ise bir zamanlar Güney Amerika’nın en yüksek binası olan Palacio Salvo yükselir.

Futbolun doğduğu şehir

Montevideo’da futbol, bir tut­ku, bir kimlik, neredeyse bir din. Sokaklarda top koşturan çocuk­lar, barlarda maç izleyen kala­balıklar, her köşede Peñarol ve­ya Nacional formaları... Bu tutku, 1930’da zirveye ulaşır: Futbolun ilk Dünya Kupası burada, Monte­video’da düzenlenir. FIFA’nın ka­rarıyla Uruguay ev sahipliği ya­par; 90 bin kapasiteli, o dönemin en büyük stadyumu Estadio Cen­tenario, “futbolun tapınağı” ola­rak inşa edilir. Tüm maçlar Mon­tevideo’da oynanır.

13 Temmuz’da açılır turnu­va; Final, 30 Temmuz’da, Urugu­ay-Argentina arasında oynanır .93 bin seyirci önünde Uruguay 4-2 kazanır.Sokaklar günlerce kutlamaya sahne olur; oyuncula­ra ev ve arazi hediye edilir. Bu za­fer, Uruguay’ın gururudur; Esta­dio Centenario hâlâ ayakta, müze gibi ziyaret edilir.

Zamanın ve mevsimlerin ritmi

Montevideo’yu ziyaret etmek için en güzel zamanlar, baharın ve sonbaharın şehri yumuşak bir ılıklıkla kucakladığı aylardır. İlk­bahar ve sonbahar havanın en el­verişli, turist kalabalığının en az olduğu dönemlerdir. Yaz ayları sı­cak ve canlıdır; plajlar hareketle­nir. Kış ise serin ve rüzgârlı geçer, size şehrin daha içe dönük, sakin yüzünü gösterir.

Türkiye’den direkt uçuş olma­dığı için Buenos Aires, Madrid, Paris veya Sao Paulo üzerinden aktarma yapmak gerekir. Ancak, keyifli bir alternatif, Buenos Ai­res’ten feribotla Colonia’ya geçip, oradan otobüsle Montevideo’ya ulaşmaktır. Bu yolculuk, Rio de la Plata’nın engin sularında, bir şe­hirden diğerine geçişin büyüsü­nü yaşatır.

Montevideo, keşifleriniz için mükemmel bir üs görevi görür. UNESCO Dünya Mirası listesin­deki Colonia del Sacramento, Por­tekiz sömürge mimarisiyle bü­yüleyici, yaklaşık 2,5 saatlik bir mesafededir. Doğuya doğru gider­seniz, lüks plajları ve gece haya­tıyla ünlü Punta del Este veya da­ha sakin bir sahil kasabası olan Pi­riapolis sizi bekler.

Nerede kalmalı, ne yemeli?

Konaklama konusunda şehir her zevke hitap ediyor. Tarihi do­kuyu solumak isteyenler Eski şe­hirdeki butik otelleri, sahile ve modern hayata yakın olmak iste­yenler Pocitos veya Punta Carre­tas semtlerini, bütçesini düşünen gezginler ise Centro bölgesini ter­cih edebilir.

Montevideo’nun kültür haya­tı, dünyanın en uzun süren kar­navalıyla (Ocak-Mart) ateşlenir. 2026’da da Ocak sonundan Mart başına uzanan bu festival, Afrika kökenli candombe davullarının ritmiyle sokakları doldurur; mur­ga tiyatroları, geçit törenleri, Las Llamadas geçitleri... Yıl boyunca tango festivalleri, açık hava kon­serleri ve tiyatro etkinlikleri bu kültürel canlılığı besiyor.

Uruguay mutfağının kalbinde et vardır. Asado bir öğünden çok bir sosyal ritüeldir. Chivito, ince dilimlenmiş biftek, domuz pastır­ması, peynir ve sebzelerle hazırla­nan efsanevi bir sandviçtir. Tattı­ğınız her şeyde İtalyan ve İspanyol etkisi hissedilir.

Montevideo, kendini ispatla­maya çalışmaz. O, olduğu gibi­dir. Gösterişsiz, sakin, kendinden emin. Gürültüsüz ama derin. Bue­nos Aires’in gölgesinde kalmış bir mücevher gibidir; parlak ışıklar altında değil, kendi huzurlu ışıltı­sıyla parlar.

Eğer seyahatten beklediğiniz şey, tüketmek değil yaşamak, koş­turmak değil hissetmek, kalaba­lıkta kaybolmak değil kendinizle baş başa kalmaksa; Montevideo tam size göre bir şehir.