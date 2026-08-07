Havyarın sürprizlerle dolu yolculuğu

AYDİL DURGUN

aydil.durgun@dunya.com

Geride bıraktığımız haftayı bir mağarada geçirmediyseniz eğer mutlaka tartışma yaratan havyar videosunu görmüşsünüzdür. Yalıkavak Marina'da kaydedildiği öne sürülen görüntülerde lüks saatlerinin kadranına havyar servis ederek yiyen üç bilek görünüyordu. Saatlere de lüks bileklikler eşlik ediyordu.

Bilnlerce kullanıcı görgüsüz ilan etti

Sosyal medyada ve basında geniş yer bulan görüntüler binlerce yorum aldı. MASAK'ı göreve çağıranlar mı istersiniz, görgüsüzlük diyenler mi, başka yerlerden havyar yemeyi önerenler mi... Söz her zamanki gibi Afrika'daki açlara kadar gelmişti yorumlarda.

Peki ne oldu da bir zamanların statü sembolü olan havyar, görgüsüzlük olarak nitelendirilen bir davranışın parçası oldu?

Havyar aslında bugünlerde her yerde. Genç tüketicilerin radarına girdiğinden beri TikTok akımlarının parçası oldu. Hikâyenin başı içinse geriye gitmek gerek; çok geriye, antik çağlara. Havyarın ilk olarak MÖ 5'inci yüzyılda Hazar Denizi ve Karadeniz çevresinde yaşayan topluluklar tarafından tüketildiği biliniyor. Bu sularda havyarın üretildiği mersin balığı (Acipenseridae) boldu. Hatta havyar kelimesinin Farsçada balık yumurtası anlamına gelen kelimeden türediği yönünde tahminler var. Tedavi edici ve güç veren özellikleri olduğuna inanılıyordu. Antik Yunan'da ticareti yapılırdı, hatta edebiyatında da kendine yer buldu.

Orta Çağ'da ise dünyaya yayılmaya başlamıştı. Özellikle Rus etkisiyle artık lüks ve statü sembolü olmuştu. 16'ncı yüzyıl ve sonrasında Rus çarları dünyanın en premium mersin balıklarından hasat edilen havyarların tadını çıkarıyordu. Avrupa saraylarına da yayıldı. Osmanlı saray mutfağında da özellikle sabah sofralarında yer alan bir ürün olmuştu. Beluga, Osetra gibi en üst kalite kabul edilen çeşitleri ayrışmaya başladı. Paris'ten Londra'ya dünya başkentlerinde varlıklı sofraların baş tacı oldu.

Susatsın diye bedava verildi

Derken resmin içine ABD girdi. Doğu Kıyısı ve Mississippi havzasındaki nehirlerde mersin balığı bolluğu sayesinde ABD kısa bir süreliğine başta Avrupa olmak üzere dünyanın en büyük ihracatçısı oldu. Hatta o kadar boldu ki şampanyanın eşlikçisi olarak ünlenen havyar adeta tuzlu fıstık muamelesi gördü. Mekânlarda biranın yanında servis ediliyor, müşterilerin bu tuzlu lezzet nedeniyle susayarak daha fazla içmesi amaçlanıyordu.

Her doğal kaynakta olduğu gibi mersin balığının da sömürülmesi sonucu popülasyonu giderek azaldı. Ve az bulunan her şey gibi lüks algısı yeniden yükselişe geçti. 1900'lerin başında dönemin büyük lüks otellerinde, diplomatik davetlerde, first class seyahatlerde rastlanır oldu.

Filmi biraz daha ileri sardığımızda popülasyonun azalması endişe verici boyutlara varıyor. Aşırı ve yasadışı avlanma, kirlilik ve baraj inşası gibi nedenlerle azalan mersin balığı popülasyonunu korumak için 1998'den bu yana Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Sözleşmesi'nin (CITES) maddeleri altında sıkı kurallara bağlanıyor. Ardından mersin balığı üretim çiftlikleri devreye giriyor ve lüks tüketimde adını giderek daha çok duymaya başladığımız Çin "ben de varım" diyor. 2024'te küresel satışların yüzde 44'ü Çin'den soruldu. Uluslararası Ticaret Merkezi verilerine göre Çin 2024'te 322 ton havyar ihraç etti. Ülkedeki Kaluga Queen dünyanın en büyük mersin balığı çiftliği. 2006'da üretime başlayan şirket Malta'nın neredeyse iki katı büyüklüğünde yapay bir gölde üretim yapıyor.

Hala lüks ama...

Bugün ise havyar hâlâ lüks tüketimin bir parçası. Ancak deneyimleme şekli oldukça değişti. Bir kere artık belli bir zümreye ait değil. Evet hâlâ herkes için ulaşılabilir değil, 50 gramının fiyatı yaklaşık 9 binden başlayan ve kalitesine göre 30 binlere yaklaşan bir üründen söz ediyoruz nihayetinde. Buna rağmen ulaşılamaz bir ürün olmaktan da çok uzak. Hatta ulaşılabilir ve sıradan bir ürün imajı genç nüfusun da etkisiyle giderek artıyor. Patates kızartması, çıtır tavuk gibi yemeklerle eşleşiyor. Fine-dining restoran sınırlarını çoktan aştı, bistro, kafe menülerine karşımıza çıkıyor. "Caviar-bump" trendi adı altında paylaşılan videolar TikTok'ta milyonlarca kez izleniyor.

Bu akıma dahil olmak isterseniz yumruk yaptığınız elinizin baş ve işaret parmağı arasına denk gelecek şekilde havyar koyup yemeniz yeterli. Elinizin ısısıyla birleşince havyarın aroması daha net biçimde ortaya çıkıyor. Her ne kadar havyar ticareti yapan tüccarların tadım yapmak için kullandığı bir yöntem olarak yüzyıllar öncesine dayansa da bugün hâlâ karşılığı olan bir tüketim şekli. Eşlikçileri olmadan havyar yemek onu daha lüks kılıyor; bu yöntemle yaklaşık 20 dolara avcunuzu yalamış oluyorsunuz.

Elbette tüketim alışkanlıkları değişebilir, havyar tüketiminin de Rus çarlarının, Avrupa prenslerinin ya da 500 yıl öncesinde soyluların tükettiği şekilde devam etmesi beklenemezdi. Ancak kimse olayın saat kadranı yalayacak boyutlara varacağını tahmin edemezdi.

Bir adabı vardır havyar yemenin

"Bir adabı vardır havyar yemenin" sözü olsa olsa 1900'lerin başında çıkmıştır. Bir kere çok soğuk servis edilir ama donmuş olarak değil. Buzdolabının derinliklerinde saklamak en iyisi. Servis öncesi ise kırılmış buzla dolu bir kasede, kendi kutusu içinde bekletilir. Sedeften yapılan mini kaşıkla servis edilir. Cam kaşık da kullanılabilir ancak metal kaşık tadını etkilediği gerekçesiyle tercih edilmez. Dolayısıyla saat kadranı da çok doğru bir tercih değil! Blin adı verilen mini krep veya pankek benzeri ürünlerin üzerine konarak yenir. Kızartılmış ve tereyağı ile tatlandırılmış mini ekmeklerin üzerinde de yenir. Bir başka altlık olarak kullanılan yemek ise haşlanmış yumurtadır. Soğan, sarımsak, baharat gibi havyarın o narin ancak etkili tadını bastıracak eşlikçileri hiç sevmez.