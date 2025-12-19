Her alışveriş bir çocuğun dileğini gerçekleştirecek

3–17 yaş arası riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini gerçekleştirerek onların hayata umutla bağlanmalarını sağlayan Make- A-Wish Türkiye, her yıl en az 400 çocuğun dileğini gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Shop for Wishes etkinliğinde yapılacak her alışveriş, bir çocuğun dileğinin gerçekleşmesine katkı sağlayacak. Etkinlikte birçok seçkin marka yer alacak.

Ziyaretçiler, sürpriz etkinlikler, ilham veren söyleşiler ve canlı müzik performansları eşliğinde keyifli bir yılbaşı alışveriş deneyimi yaşarken, aynı zamanda çocukların dileklerinin gerçekleşmesine destek olma fırsatı bulacak.