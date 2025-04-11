Honda Jet sürdürülebilir yakıtla uçacak
Otomobil, motosiklet, deniz araçları gibi pek çok konuda üst düzey işler başaran Japon marka Honda’nın iş jetleri de ürettiğini biliyor muydunuz? İşte sürdürülebilir yakıt ile uçan Honda jet.
Dünyanın önde gelen jet üreticilerinden biri olan Honda Aircraft Company, HondaJet'in yeni modeli olan Elite II ile havacılık dünyasında yerini pekiştiriyor.
HondaJet Elite II modeli, Honda Aircraft Company tarafından tanıtılırken, Elite II, hafif , yüksek menzilli ve verimli bir yakıt tüketimi sunmasıyla iş dünyasında aranan jet modellerinden biri oldu. Otomasyon teknolojilerinin hız kazanmasıyla Honda Aircraft Company, 2023'ün sonuna kadar Autothrottle adı verilen uçuş sırasında kullanılan güç yönetim otomasyonunu da jetlerinde kullanmayı planlıyor.
HondaJet modellerinin otomasyon teknolojileri ile iyileştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Şirketin CEO’su Yamasaki, gelecek yıl pazara sunmaya hazırlandıkları yeni teknolojiler ve otomasyon yolculuğunu ileriye taşımaktan heyecan duyduklarını söyledi. Ayrıca HondaJet’in HF120 motoru Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) testini tamamladı.
Petrol yerine yemeklik yağ
Jet yakıtı olarak petrol yerine biyolojik kökenli yemeklik yağlar ve atık yağlar gibi sürdürülebilir kaynaklardan üretilen SAF, GE Honda tarafından üretilen ve HondaJet modellerinde kullanılan HF120 motorundaki testi tamamlandı. Testin sonucu; yüzde 50’lik oranda SAF karışımları ile çalışan motorun, yüzde 100 SAF yakıtını kullanarak da çalışabileceğini gösteriyor.
Test sürecinde SAF yakıtı kullanımı ile diğer fosil kaynaklı jet yakıtlarına eşdeğer motor performansı da gözlendi. Honda’nın sürdürülebilirlik hedefleri için de önemli adım olan bu test ile HF120’nin karbon nötr çalışmalarına da katkı sağlaması planlanıyor. Sınıfın yakıt konusunda en verimli motoru olmasıyla dikkat çeken HF120’nin yüzde 100 SAF kullanımı için testler ve geliştirme çalışmaları devam ediyor.
Daha az sera gazi yayiyor
Honda Jet Elite II, sınıfının en hızlı ve en yüksek irtifada uçabilen jeti. Benzersiz Kanat Üzeri Motor Montajı (OTWEM) konfigürasyonu, Doğal Laminer Akış (NLF) tasarımlı burun ve kanat ile kompozit gövde dahil olmak üzere pek çok teknolojik yeniliği bünyesinde barındırıyor.
Uçak ayrıca GE Honda Aero motorları HF120 tarafından destekleniyor. Aerodinamik sürtünmeyi azaltan bu yapı performansı arttırırken yakıt verimliliğine katkı sağlıyor ve bu sınıftaki en geniş kabini mümkün kılıyor. Uçak, ergonomik olarak tasarlanmış bir kokpite sahip olup gelişmiş ve kapsamı kişiselleştirilmiş Garmin G3000 havacılık paketi ile güvenlik ve insan-makine arayüz teknolojisinde standartları yeniden belirliyor.
HondaJet Elite II, benzer boyuttaki tüm çift motorlu iş jetlerine oranla önemli oranda yakıt tasarrufu sağlarken aynı zamanda daha az sera gazı yayıyor.
Vacheron’un son sanat eseri
Dünyanın en önemli saat fuarı olan, yaklaşık 55 bin kişinin ziyaret ettiği ve dünya çapında 1600 gazetecinin bulunduğu "Watches and Wonders" fuarında biz de yerimizi aldık. Yaklaşık 40 milim yani dört santim çapındaki bir kol saatinin milyon dolarlar ettiğini, müzayedelerde adeta kapışıldığını saatle ilgili azıcık bilgisi olanlar hatırlayacaktır.
2019 yılında 31 milyon dolara satılan Patek Philippe Grandmaster Chime 6300A-001, ya da dünyanın en önemli oyuncularından Paul Newman’ın yaklaşık 17 milyon dolara satılan Rolex Daytona’sı.
Kısacası, yaklaşık 300 yıllık saatçilik tarihinin sanat eserleri olarak müzayedelerde koleksiyonerlerin rüya listelerini süsleyen pek çok saat var. Bu yıl Vacheron Constantin’in tanıttığı ve 1521 parçalık dünyanın en komplike saati olarak tanıtılan Solaria Ultra Grande Complication da yakın dönemde yine müzayedelerin gözdesi olacak gibi gözüküyor.
41 farklı komplikasyon, 5 astronomi takvimi ve 8 yıllık araştırma ve geliştirme sürecinin ardından lanse edilen bu sanat eseri kol saati için marka şimdiden 13 patent almış. Fuarda adeta özel bir cam mekan içerisinde saat severliğin ağzının suyu akarak izlediği bu özel kol saati, kalibre 3655 ile can buluyor. 45 mm çap, 14.99 kalınlık saatin teknik özelliklerinden birkaçı.
Çok uçanlara tavsiyeler
Özellikle tatil ve iş seyahatleri için benim gibi siz de çok fazla uçağı tercih ediyorsanız ve hava yollarının iyi müşterisiyseniz size birkaç önerim var. Öncelikle havalimanı otoparklarında, CIP salonlarda geçebilecek bir karta sahip olmanız. Özellikle son dönemlerde THY’nin yeni mil politikası ile birlikte mil programını korumak, yükselmek oldukça zor. Avrupa uçuşları bile gerçekten çok düşük miller veriyor ve sık uçanlar için “nerede o eski miller” dedirtiyor.
Dolayısıyla uçuş konforunu arttırabilecek en önemli şeylerin başında uçuş öncesi işleri hızlandırabilecek bir aidiyet kartı, ya da buna uygun bir banka kartına sahip olmak geliyor. Uçaklardaki düşen yemek kalitesi konusunda da lounge’lar daha iyi hizmetler, taze yemekler sunabiliyor. Eğer THY’nin ya da Star Alliance’ın Elite ya da Elite Plus kartına sahipsiniz zaten tıpkı Business yolcuları gibi öncelikli geçiş hakkınız, kontuarda da önceliğiniz var.
İkincisi yanınızda çok konuşan biri ya da ağlayan bir bebek olabilir ve siz de o sırada bir yazı yazıyor, bir kitap okuyor ya da çalışıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla “Noise Cancelling” özelliği olan yani dış sesi kesen iyi bir kulaklık uçuştaki en büyük yardımcınız olacaktır.
Uçuş esnasında imkan varsa 30 dakikada bir kalkın, su tüketin, kabin çantanız varsa önemli eşyaları ulaşılır ön gözlere koymayın