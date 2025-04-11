Honda Jet sürdürülebilir yakıtla uçacak

Dünyanın önde gelen jet üreticilerinden biri olan Honda Aircraft Company, HondaJet'in yeni modeli olan Eli­te II ile havacılık dünyasında yeri­ni pekiştiriyor.

HondaJet Elite II modeli, Hon­da Aircraft Company tarafından tanıtılırken, Elite II, hafif , yük­sek menzilli ve verimli bir yakıt tüketimi sunmasıyla iş dünyasın­da aranan jet modellerinden biri oldu. Otomasyon teknolojilerinin hız kazanmasıyla Honda Aircraft Company, 2023'ün sonuna kadar Autothrottle adı verilen uçuş sıra­sında kullanılan güç yönetim oto­masyonunu da jetlerinde kullan­mayı planlıyor.

HondaJet modellerinin oto­masyon teknolojileri ile iyileş­tirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Şirketin CEO’su Yamasaki, gelecek yıl pazara sun­maya hazırlandıkları yeni tekno­lojiler ve otomasyon yolculuğunu ileriye taşımaktan heyecan duy­duklarını söyledi. Ayrıca Honda­Jet’in HF120 motoru Sürdürüle­bilir Havacılık Yakıtı (SAF) testi­ni tamamladı.

Petrol yerine yemeklik yağ

Jet yakıtı olarak petrol yerine biyolojik kökenli yemeklik yağ­lar ve atık yağlar gibi sürdürüle­bilir kaynaklardan üretilen SAF, GE Honda tarafından üretilen ve HondaJet modellerinde kullanı­lan HF120 motorundaki testi ta­mamlandı. Testin sonucu; yüzde 50’lik oranda SAF karışımları ile çalışan motorun, yüzde 100 SAF yakıtını kullanarak da çalışabile­ceğini gösteriyor.

Test sürecinde SAF yakıtı kul­lanımı ile diğer fosil kaynaklı jet yakıtlarına eşdeğer motor per­formansı da gözlendi. Honda’nın sürdürülebilirlik hedefleri için de önemli adım olan bu test ile HF120’nin karbon nötr çalışma­larına da katkı sağlaması planla­nıyor. Sınıfın yakıt konusunda en verimli motoru olmasıyla dikkat çeken HF120’nin yüzde 100 SAF kullanımı için testler ve geliştir­me çalışmaları devam ediyor.

Daha az sera gazi yayiyor

Honda Jet Elite II, sınıfının en hızlı ve en yüksek irtifada uçabi­len jeti. Benzersiz Kanat Üzeri Motor Montajı (OTWEM) kon­figürasyonu, Doğal Laminer Akış (NLF) tasarımlı burun ve kanat ile kompozit gövde dahil olmak üzere pek çok teknolojik yeniliği bünyesinde barındırıyor.

Uçak ayrıca GE Honda Aero motorları HF120 tarafından des­tekleniyor. Aerodinamik sürtün­meyi azaltan bu yapı performan­sı arttırırken yakıt verimliliği­ne katkı sağlıyor ve bu sınıftaki en geniş kabini mümkün kılıyor. Uçak, ergonomik olarak tasar­lanmış bir kokpite sahip olup ge­lişmiş ve kapsamı kişiselleştiril­miş Garmin G3000 havacılık pa­keti ile güvenlik ve insan-makine arayüz teknolojisinde standart­ları yeniden belirliyor.

HondaJet Elite II, benzer bo­yuttaki tüm çift motorlu iş jetle­rine oranla önemli oranda yakıt tasarrufu sağlarken aynı zaman­da daha az sera gazı yayıyor.

Vacheron’un son sanat eseri

Dünyanın en önemli sa­at fuarı olan, yakla­şık 55 bin kişinin zi­yaret ettiği ve dün­ya çapında 1600 gazetecinin bulun­duğu "Watches and Wonders" fu­arında biz de yeri­mizi aldık. Yakla­şık 40 milim yani dört santim çapın­daki bir kol saati­nin milyon dolarlar ettiğini, müzayede­lerde adeta kapışıldığı­nı saatle ilgili azıcık bil­gisi olanlar hatırlayacaktır.

2019 yılında 31 milyon do­lara satılan Patek Philippe Grand­master Chime 6300A-001, ya da dünyanın en önemli oyuncuların­dan Paul Newman’ın yaklaşık 17 milyon dolara satılan Rolex Day­tona’sı.

Kısacası, yaklaşık 300 yıllık sa­atçilik tarihinin sanat eserleri ola­rak müzayedelerde koleksiyoner­lerin rüya listelerini süsleyen pek çok saat var. Bu yıl Vacheron Cons­tantin’in tanıttığı ve 1521 parçalık dünyanın en komplike saati ola­rak tanıtılan Solaria Ultra Grande Complication da yakın dönemde yine müzayedelerin gözdesi ola­cak gibi gözüküyor.

41 farklı komplikasyon, 5 astro­nomi takvimi ve 8 yıllık araştırma ve geliştirme sürecinin ardından lanse edilen bu sanat eseri kol saati için marka şimdiden 13 patent al­mış. Fuarda adeta özel bir cam me­kan içerisinde saat severliğin ağ­zının suyu akarak izlediği bu özel kol saati, kalibre 3655 ile can bulu­yor. 45 mm çap, 14.99 kalınlık saa­tin teknik özelliklerinden birkaçı.

Çok uçanlara tavsiyeler

Özellikle tatil ve iş seyahatleri için benim gibi siz de çok fazla uçağı tercih ediyor­sanız ve hava yollarının iyi müşterisiyseniz size birkaç önerim var. Öncelikle havalima­nı otoparklarında, CIP salonlarda geçebi­lecek bir karta sahip olmanız. Özellikle son dönemlerde THY’nin yeni mil politikası ile birlikte mil programını korumak, yük­selmek oldukça zor. Avrupa uçuşları bile gerçekten çok düşük miller veri­yor ve sık uçanlar için “nerede o eski miller” dedirtiyor.

Dolayısıyla uçuş konforunu arttırabi­lecek en önemli şeylerin başında uçuş önce­si işleri hızlandırabilecek bir aidiyet kartı, ya da buna uygun bir banka kartına sahip olmak geliyor. Uçaklardaki düşen yemek kalitesi konusunda da lounge’lar daha iyi hizmetler, taze yemekler sunabiliyor. Eğer THY’nin ya da Star Alliance’ın Elite ya da Elite Plus kar­tına sahipsiniz zaten tıpkı Business yolcula­rı gibi öncelikli geçiş hakkınız, kontuarda da önceliğiniz var.

İkincisi yanınızda çok konuşan biri ya da ağlayan bir bebek olabilir ve siz de o sırada bir yazı yazıyor, bir kitap okuyor ya da çalışıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla “Noise Cancelling” özelliği olan yani dış sesi kesen iyi bir kulak­lık uçuştaki en büyük yardımcınız olacaktır.

Uçuş esnasında imkan varsa 30 dakikada bir kalkın, su tüketin, kabin çantanız varsa önemli eşyaları ulaşılır ön gözlere koymayın