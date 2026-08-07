Influencer olmak yetmiyor bir de şaton olsun

Moda dünyasında son yılların en ilginç değişimlerinden biri podyumda değil, davet listelerinde yaşanıyor. Defilelerin ön sıralarında, kampanya çekimlerinde ve özel marka etkinliklerinde artık yalnızca oyuncuları, şarkıcıları ya da sosyal medya fenomenlerini görmüyoruz. Avrupa'nın köklü ailelerinden gelen genç aristokratlar da bu dünyanın yeni yıldızları arasında.

İlk bakışta bunun nedeni romantik bir "eski dünya" özlemi gibi görünebilir. Oysa işin arkasında çok daha hesaplı bir pazarlama stratejisi var. Çünkü lüks sektörü artık yalnızca bir ürün satmıyor; o ürünün ait olduğu hayatı satıyor. Tarihi bir malikâne, nesiller boyunca aynı ailede kalmış bir çiftlik evi, hafta sonu at binmeye gidilen bir çiftlik ya da yüz yıllık bir aile kütüphanesi... Bunların hiçbiri tesadüf değil. Hepsi, markaların anlatmaya çalıştığı hikâyenin bir parçası.

Üstelik bu değişim yalnızca moda evlerinin tercihi de değil. Tüketicinin beklentisi de değişti. Bir dönem milyonlarca takipçiye sahip olmak yeterliyken, bugün insanlar ekranın karşısında gördükleri hayatın gerçekten yaşanıp yaşanmadığına daha fazla dikkat ediyor. Belki de bu yüzden, son yılların en değerli lüks aksesuarı pahalı bir saat ya da sınırlı üretim bir çanta değil, inandırıcı bir geçmiş.

Milyon takipçi devri biraz yoruldu

Yaklaşık on yıl boyunca lüks markaların formülü oldukça basitti. Doğru fenomeni bulun, ürünü gönderin, birkaç paylaşım gelsin ve milyonlarca kişiye ulaşın. Sosyal medya büyüdükçe bu model de büyüdü. Bir çanta, bir ayakkabı ya da bir saat, doğru hesapta paylaşıldığında dakikalar içinde dünyanın öbür ucundaki tüketicinin radarına girebiliyordu.

Ancak bu modelin de bir ömrü vardı. Bugün tüketici, sponsorlu içerikleri birkaç saniye içinde ayırt edebiliyor. Aynı kişinin sabah cilt bakım ürünü, öğleden sonra spor ayakkabı, akşam ise 5 bin euroluk bir çantayı tanıtması artık eskisi kadar ikna edici bulunmuyor. Markalar da bunun farkında. Bu yüzden son dönemde daha az reklam kokan, daha doğal görünen hikâyelerin peşine düşmüş durumdalar.

Eski para yeniden moda oldu

"Old Money" (soylu zengin) estetiğinin neden bu kadar popüler olduğunu anlamak için sosyal medyada birkaç dakika geçirmek yeterli. Milyonlarca kez izlenen videolarda büyük logolar ya da gösterişli arabalar yerine taş malikâneler, yağmur çizmeleri, at ahırları, eski kütüphaneler ve aile yemekleri öne çıkıyor. Yani aslında satılan şey kıyafet değil, atmosfer. İnsanlar artık yalnızca ne giyildiğine değil, o kıyafetin hangi hayatın içinde durduğuna da bakılıyor artık. İşte aristokrat influencer'ların yükselişi tam da burada başlıyor.

Ralph Lauren yıllardır Amerikan aristokrasisinin hafta sonlarını satıyor. Burberry, İngiliz kırsalını, yağmurlu malikâneleri ve av partilerini estetik bir dile dönüştürüyor. Brunello Cucinelli, İtalya'nın taş kasabalarında geçen sakin hayatı koleksiyonlarının ayrılmaz bir parçası haline getiriyor.

Dior'un İskoçya'daki Drummond Castle'da gerçekleştirdiği Cruise defilesi ya da Chanel'in tarihi şatolar ve malikânelerde çektiği kampanyalar da aynı fikrin farklı yorumları.

Fenomen değil kontes

İşte bu yüzden son dönemde moda haftalarının ön sıralarında daha fazla aristokrat soyadı görüyoruz. İngiliz kraliyet ailesiyle akrabalığı bulunan Lady Amelia Windsor, Chanel, Bulgari, Penhaligon's ve Alaïa gibi markalarla çalışıyor. Yunanistan Prensesi Maria-Olympia, Louis Vuitton, Dior, Aquazzura ve Prada davetlerinin değişmeyen isimlerinden biri. İskoç aristokratı Lady Lola Bute, aile malikânesindeki yaşamını paylaşırken "Old Money" estetiğinin en güçlü temsilcilerinden biri olarak görülüyor.

İtalyan kontesi Viola Arrivabene ise yalnızca aristokrat kimliğiyle değil, kurucularından olduğu ViBi Venezia markasıyla da dikkat çekiyor. Venedik'teki tarihi Palazzo Papadopoli'de çekilen fotoğrafları, birçok moda markasının yaratmaya çalıştığı atmosferi doğal biçimde yansıtıyor.

Bu isimlerin ortak noktası, en çok paylaşım yapan influencer'lar olmaları değil. Paylaştıkları hayatın zaten reklam gibi görünmemesi. Belki de onları değerli yapan tam olarak bu.

En pahalı aksesuar: Geçmiş

Büyük logo dönemi bitti, sessiz lüks dönemi başladı. Şimdi ise yarış biraz daha farklı bir noktaya taşındı. Kimin ailesi daha eski? Kim hangi malikânede büyümüş? Hangi ev üç kuşaktır aynı ailede? Elbette bunlar tek başına bir başarı ölçüsü değil. Ama lüks markaları açısından bakıldığında, güçlü bir hikâyenin en değerli parçaları. Çünkü iyi bir çanta tasarlayabilirsiniz. Harika bir reklam filmi de çekebilirsiniz. Ama geçmişi tasarlayamazsınız. Belki de bu yüzden moda dünyası yeniden aristokratlara dönmüş gibi görünüyor. Aslında peşinde olduğu şey unvanlar değil de satın alınamayan bir duygu. Gerçeklik hissi, köklü bir yaşam kültürü ve zamanın oluşturduğu bir estetik.

Demek ki influencer olmak hâlâ önemli. Ama belli ki artık bir de şaton olması gerekiyor.

Ortak özellikleri

Bu isimleri benzerlerinden ayıran şey milyonlarca takipçiye sahip olmaları değil. Lüks markalar için asıl değerleri, temsil ettikleri yaşam biçiminin gerçek olması. Tarihi aile evleri, köklü geçmişleri ve gösterişten uzak yaşam tarzları, "soylu zengin" ve "sessiz lüks"ün en inandırıcı örnekleri olarak görülüyor.

Lady Amelia Windsor

İngiliz kraliyet ailesinin akrabası olan Lady Amelia Windsor, son yıllarda moda dünyasının en çok konuşulan aristokrat isimlerinden biri. Chanel, Bvlgari ve Alaïa gibi markalarla çalıştı; Vogue, Tatler ve Harper's Bazaar gibi yayınlarda yer aldı. Klasik İngiliz zarafetini modern bir stille buluşturması nedeniyle "sessiz lüks" akımının en güçlü temsilcilerinden biri olarak görülüyor.

Prenses Maria-Olympia

Yunanistan eski kraliyet ailesinin üyesi olan Maria-Olympia, Dior, Louis Vuitton, Prada ve Aquazzura gibi markaların davetlerinde sıkça karşımıza çıkıyor. Moda çekimlerinin yanı sıra sanat etkinlikleri ve yardım organizasyonlarında da aktif rol alıyor.

India Hicks

Kral III. Charles'ın vaftiz kızı olan India Hicks, uzun yıllardır Bahamalar'daki yaşamını tasarım, dekorasyon ve yaşam stili markasıyla birleştiriyor. Moda kampanyalarında sık sık yer almasa da, aristokrat yaşam tarzını çağdaş bir marka kimliğine dönüştüren en başarılı isimlerden biri olarak gösteriliyor.

Lady Lola Bute

İskoçya'nın köklü ailelerinden birine mensup olan Lady Lola Bute, sosyal medyada paylaştığı kırsal yaşam kareleriyle "old money"nin en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Tarihi Mount Stuart House çevresindeki yaşamı, moda markalarının anlatmak istediği doğal lüks anlayışıyla örtüşüyor.

Viola Arrivabene Valenti Gonzaga

İtalyan kontesi Viola Arrivabene, yalnızca aristokrat kimliğiyle değil, kurucularından olduğu ViBi Venezia markasıyla da moda dünyasında kendine güçlü bir yer edindi. Venedik'teki tarihi saraylarda çekilen fotoğrafları ve zamansız giyim tarzı, İtalyan zarafetinin günümüzdeki simgelerinden biri kabul ediliyor.