İstanbul kaç perde?

İKSV çatısı altında 29’uncu edisyonuna ulaşan İstanbul Tiyatro Festivali bu yıl, ezber bozan bir Hamlet, Türkiye ve dünyadan edebiyat uyarlamaları, İstanbul’u sahneye dönüştüren yapımlarıyla karşımızda.

Meltem KERRAR
Tiyatroseverler için yılın en özel zamanlarından biri olan İstanbul Tiyat­ro Festivali 20 Ekim’de kapılarını açtı. Bu yıl Mehmet Birkiye küra­törlüğünde 29’uncusuna ulaşan festivalin açılışını yıldız koreog­raf Marcos Morau imzalı Kated­ral yaptı. Projede Hollanda’nın köklü dans topluluğu Scapino Ballet Rotterdam, Arvo Pärt’in ruhani müziğiyle buluşuyor.

Fransız-Katalan topluluk Ba­ro d’evel’in dans, sirk ve tiyatroyu harmanlayan “Biz Kimiz?” göste­risiyle devam eden festivalin 22 Kasım’a dek izlenebilecek prog­ramında 6 uluslararası, 10 yerli oyun yer alıyor.

Down sendromlu kadrodan Hamlet

Perulu Teatro La Plaza’nın Down sendromlu sekiz oyun­cuyla sahnelediği Hamlet, bu yılki festivalin yıldız oyunu di­yebiliriz. İKSV’nin kapsayıcılık ve erişilebilirlik çalışmalarının ilk adımlarından biri olan yapım, Shakespeare’in klasik metni­ni alışılmışın dışında yorumlu­yor. “Kim sahnede ve toplum­da konuşabiliyor?”, “Dünya sa­na var olma hakkını çoğu zaman tanımıyorsa ‘olmak’ ne demek­tir?” sorularıyla yola çıkan pro­jede oyuncular, soyut varoluş­sal dilemmaları sahnede temsil etmiyor, bizzat yaşıyorlar. New York’tan Edinburg’a pek çok fes­tivalde ayakta alkışlanan oyun, tiyatronun bağ kurmak ve dönüş­mek için bir alan sunduğunu ve başka mümkün gelecekleri hayal etmeye açılan bir kapı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

Festivalin öne çıkan yapımla­rında edebiyat uyarlamaları dik­kat çekiyor. Geçtiğimiz yıl kay­bettiğimiz yazar Paul Auster’ın son projelerden biri olan, polisiye kurgunun postmodern anlatıyla iç içe geçtiği “New York Üçleme­si” bunlardan biri. Yazar-yönet­men Igor Mendjisky’nin özgün rejisiyle tiyatroya uyarlanan pro­jeye, Fransa’nın en önemli sanat merkezlerinden Théâtre de la Ville Paris ortak yapımcı olarak destek veriyor. Sürprizlerden biri de kadrodaki “Call My Agent” di­zisindeki Colette Brancillon ka­rakteriyle tanınan Ophélia Kol­b-Kasapoğlu.

Heyecanla beklenen bir başka uyarlama ise Moda Sahnesi’n­den. Son yıllarda çağdaş dünya edebiyatında özgün diliyle dikkat çeken Édouard Louis’nin bu kez annesinin hayatını anlattığı “Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşüm­leri” isimli romanı, daha önce de farklı metinlerini sahneye taşı­yan Kemal Erdoğan rejisi ve ar­tık yazarla bütünleşen Onur Ün­sal oyunculuğuyla karşımızda. Alman edebiyatının ikonik yapıtı “Faust” ise Ayşe Emel Mesci re­jisi ve Ankara Devlet Tiyatrosu yapımıyla programda yer alıyor. Edebiyatımızın önemli yazar­larından Hikmet Hükümenoğ­lu’nun ilk tiyatro metni “Fora”nın prömiyeri de festivalin bir başka sürprizi.

İstanbul kaç perde? - Resim : 1İstanbul bir sahne

Artık bir festival klasiği olan “İstanbul Mon Amour”, şehri sah­neye, yürüyüşü anlatının bir par­çasına dönüştürmeye devam edi­yor. Işıl Kasapoğlu’nun 30 yıl ön­ce tasarladığı ve ilk kez 2022’deki festivalde izleyici karşısına çı­kan projenin bu yılki edisyonu, “Pera’nın Karanlık Odası” adıy­la Beyoğlu’nun çok katmanlı geç­mişinde yolculuğa çıkarıyor bizi. Yiğit Sertdemir’in sanat yönet­menliği ve Kumbaracı50 koordi­nasyonunda geliştirilen proje; İs­tiklal Caddesi boyunca Beyoğlu Spor Kulübü, Beyoğlu Sineması ve Metrohan gibi kent hafızasın­da yer etmiş üç mekânda Türki­ye’nin ilk kadın stüdyo fotoğrafçı­sı Maryam Şahinyan’dan ilham­la aynı kadrajda buluşmaya davet ediyor izleyicisini. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan dönemin renkli tarih yazarı Reşad Ekrem Koçu’nun kent öykülerinden bi­ri olan “Çerkes Rıdvan’ın Dolabı” ise İstanbul’un merkezindeki ta­rihi bir handa yeniden doğuyor. Lara Lakay’ın uyarlamasında ha­nın avluları, geçitleri, balkonları, anlatının taşıyıcılarına dönüşü­yor. 20’nci yüzyılın başındaki İs­tanbul’un gündelik yaşamı, eğlen­ce kültürü ve toplumsal dinamik­leri, canlı müzik eşliğinde hayata dönüyor. İstanbul Manifaturacı­lar Çarşısı’nda geçen, mekâna öz­gü ve katılımcı performans “Açık Mülk” ise izleyicileri emlak piya­sasının bir simülasyonunda ge­zinmeye davet ediyor. Dans, şarkı, monolog, çay ritüelleri ve günde­lik karşılaşmalarla örülü perfor­mans boyunca izleyici, hem bir yatırımcı gibi sunumlara katılı­yor hem de her durakta bir hikâ­yeye tanıklık ediyor.

Festival programının tamamı­na ve ücretsiz etkinlikler bilgile­rine festivalin internet sitesin­den ulaşabilirsiniz.

İstanbul kaç perde? - Resim : 2Artweeks’te son 3 gün

İstanbul güncel sanat ortamın­da izleyici/sanatçı/koleksiyo­ner ilişkisinde önemli bir hare­ketlilik sağlayan Artweeks İstan­bul bu yıl 12’nci edisyonuyla The Ritz-Carlton Residences, İstan­bul B Blok ve Akaretler Sıraev­ler’de gerçekleşiyor.

UBS ana sponsorluğunda ve Bilgili Holding’in kurucu spon­sorluğunda gerçekleşen etkinlik 26 Ekim’e dek devam edecek.

İki farklı karakterde fakat bir­birini tamamlayan bir sanat de­neyimi sunan mekanlarda çok katmanlı bir yapıyla Türkiye’nin önde gelen sanat galerilerin­den, bağımsız sanatçı projeleri­ne, enstalasyonlardan yeni med­ya işlerine uzanan geniş bir seçki sunuluyor.

The Ritz-Carlton Residences, B Blok’un farklı katlarına yayılan Curation Space, bu yılki edisyo­nun en dikkat çekici yenilikle­rinden biri. Geleneksel galeri su­numlarının ötesinde, sanatçılar ve yapıtlar arasında yeni diyalog­lar kurmak amaçlanmış burada. Etkinlik, önceki yıllarda olduğu gibi herkese açık ve ücretsiz.

İstanbul kaç perde? - Resim : 3

