İstanbul’da Wingfoil rüzgarı

Audi Türkiye’nin ana spon­sorluğunda, Doğuş Mari­ne Services’in katkılarıyla ve International WingFoil Class organizasyonuyla, Kalamış’ta hayata geçirilen Audi Wingfo­il Racing Dünya Kupası, 14 ül­keden sporcuları İstanbul’da buluşturdu.

İstanbul’da ilk kez gerçekle­şen bu uluslararası yarış, Audi ve Doğuş Marine Services’in mobilite ve denizcilik alanın­daki sürdürülebilir­lik odaklı viz­yonlarını ortak bir zeminde buluş­turdu. Rüzga­rın gücüy­le hareket eden wingfoil tahtaları, elektrikli mobiliteye dair geleceği simgeleyen sessiz ve emisyonsuz teknolojilerle birleşince, yarış alanı aynı za­manda bir inovasyon sahnesi­ne dönüştü.

Son dönemin yükselen deniz trendlerinden biri olan wing­foil, “teknoloji, çeviklik ve ce­saretin buluşma noktası” ola­rak tanımlanıyor.

Audi’nin yalnızca karayla sı­nırlı olmayan mobilite anlayı­şı, wingfoil gibi cesaret, denge ve çeviklik gerektiren su spor­larıyla daha da görünür hale gelirken; Doğuş Marine Ser­vices’in bu alandaki istikrarlı desteği, Türkiye’yi küresel de­niz sporları haritasında daha görünür kılma hedefini taşıyor.

Organizasyonun destek sponsoru olan Doğuş Marine Services, Mayıs ayında İzmir Urla’da düzenlenen Formula Wing Avrupa Şampiyonası ve Türkiye Wingfoil Open Ligi gi­bi etkinliklere de katkı sağlaya­rak, genç sporcuların gelişimi­ne uzun soluklu bir yatırımla destek oluyor.

Organizasyon, yalnızca spo­ru değil, aynı zamanda çevre­ci üretim anlayışı, düşük emis­yonlu teknolojiler ve genç sporcuların gelişimi gibi sür­dürülebilir geleceğe hizmet eden birçok farklı alanı da kap­sıyor.

Audi’nin elektrikli su taşı­tı Audi Aerofoils, bu etkinlik aracılığıyla Türkiye’de ilk kez geniş kitlelerle buluştu. Do­ğuş Marine Services distribü­törlüğünde Türkiye’de satışa sunulan bu öncü ürün, sessiz, emisyonsuz ve yüksek perfor­manslı bir deneyim sunarak, deniz üzerinde süzülür gibi ilerleyen bir geleceğin müm­kün olduğunu gösteriyor.