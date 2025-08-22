İstanbul’da Wingfoil rüzgarı
Deniz sporlarının en yenilikçi ve dinamik branşlarından biri olan wingfoil, bu yıl İstanbul'da düzenlenen etkinlikle su sporlarına yepyeni bir soluk getirdi.
Audi Türkiye’nin ana sponsorluğunda, Doğuş Marine Services’in katkılarıyla ve International WingFoil Class organizasyonuyla, Kalamış’ta hayata geçirilen Audi Wingfoil Racing Dünya Kupası, 14 ülkeden sporcuları İstanbul’da buluşturdu.
İstanbul’da ilk kez gerçekleşen bu uluslararası yarış, Audi ve Doğuş Marine Services’in mobilite ve denizcilik alanındaki sürdürülebilirlik odaklı vizyonlarını ortak bir zeminde buluşturdu. Rüzgarın gücüyle hareket eden wingfoil tahtaları, elektrikli mobiliteye dair geleceği simgeleyen sessiz ve emisyonsuz teknolojilerle birleşince, yarış alanı aynı zamanda bir inovasyon sahnesine dönüştü.
Son dönemin yükselen deniz trendlerinden biri olan wingfoil, “teknoloji, çeviklik ve cesaretin buluşma noktası” olarak tanımlanıyor.
Audi’nin yalnızca karayla sınırlı olmayan mobilite anlayışı, wingfoil gibi cesaret, denge ve çeviklik gerektiren su sporlarıyla daha da görünür hale gelirken; Doğuş Marine Services’in bu alandaki istikrarlı desteği, Türkiye’yi küresel deniz sporları haritasında daha görünür kılma hedefini taşıyor.
Organizasyonun destek sponsoru olan Doğuş Marine Services, Mayıs ayında İzmir Urla’da düzenlenen Formula Wing Avrupa Şampiyonası ve Türkiye Wingfoil Open Ligi gibi etkinliklere de katkı sağlayarak, genç sporcuların gelişimine uzun soluklu bir yatırımla destek oluyor.
Organizasyon, yalnızca sporu değil, aynı zamanda çevreci üretim anlayışı, düşük emisyonlu teknolojiler ve genç sporcuların gelişimi gibi sürdürülebilir geleceğe hizmet eden birçok farklı alanı da kapsıyor.
Audi’nin elektrikli su taşıtı Audi Aerofoils, bu etkinlik aracılığıyla Türkiye’de ilk kez geniş kitlelerle buluştu. Doğuş Marine Services distribütörlüğünde Türkiye’de satışa sunulan bu öncü ürün, sessiz, emisyonsuz ve yüksek performanslı bir deneyim sunarak, deniz üzerinde süzülür gibi ilerleyen bir geleceğin mümkün olduğunu gösteriyor.