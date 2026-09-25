İstanbul’un yeni lüks adresi: Florentia Village
İstanbul Havalimanı’nın yanı başında yükselen Florentia Village, 250 milyon euroluk yatırımla kapılarını açtı. Türkiye’nin uluslararası standartlardaki ilk lüks designer outlet’i olarak konumlanan proje, alışverişi moda, gastronomi, sanat ve eğlenceyle buluştururken, İstanbul’un yeni uluslararası çekim merkezlerinden biri olmayı hedefliyor.
İstanbul’un yeni yüzlerinden biri, bu kez ışıklar, müzik ve moda eşliğinde sahneye çıktı. İstanbul Havalimanı’na yalnızca beş dakika mesafede konumlanan Florentia Village, görkemli bir açılış gecesiyle ilk misafirlerini ağırladı. Kalyon İnşaat ile İtalyan RDM-Fingen Group ortaklığında 250 milyon euro yatırımla hayata geçirilen Florentia Village’ın açılış gecesi, projenin yalnızca bir alışveriş merkezi olma iddiasının çok ötesindeydi. İş, sanat, spor ve cemiyet hayatından yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı gece, uluslararası ölçekte büyük organizasyonlara imza atan Balich Wonder Studio’nun hazırladığı özel gösteriyle başladı.
“Kesişen Dünyalar” adı verilen gösteride Türkiye ile İtalya, Doğu ile Batı, geçmiş ile gelecek aynı hikâyede buluştu. Opera, moda, müzik, dans ve ışık performansları Florentia Village’ın meydanlarına, sokaklarına ve bahçelerine yayıldı. Konuklar yalnızca bir gösteriyi izlemek yerine, projenin farklı noktalarına yayılan performansların arasında ilerleyerek gecenin bir parçası oldu. Gecenin dikkat çeken anlarından biri ise çağdaş bir yorumla tasarlanan Osmanlı kalyonunun müzik ve ışık gösterileri eşliğinde gökyüzünde belirmesi oldu. Kalyondan inen yolcuları simgeleyen modeller, 15 tasarımcının açılış gecesine özel hazırladığı kostümlerle moda performansı sergiledi. Gecenin finali ise Luxury Square’de gerçekleşti. Saatler 21.00’i gösterdiğinde Florentia Village’ın dünyaca ünlü markaları da kapılarını açtı ve ilk ziyaretçilerini ağırladı. Açılış gecesi, üst düzey devlet protokolünün yanı sıra iş, sanat, spor ve cemiyet dünyasından yoğun bir katılıma sahne oldu. Gecede Kalyon ailesi ev sahibi olarak konukları karşılarken, projenin arkasındaki Türk-İtalyan ortaklığı da açılışın merkezinde yer aldı.
Florentia Village’ın hikâyesinin merkezinde, klasik outlet anlayışının ötesine geçme hedefi bulunuyor. Proje; moda, gastronomi, kültür, sanat ve eğlenceyi aynı destinasyonda bir araya getiren açık hava alışveriş ve yaşam alanı olarak tasarlandı. Rönesans ve Antik Roma’dan izler taşıyan mimari anlayış, modern İtalyan estetiğiyle buluşuyor. Meydanlar, sokaklar, cepheler ve açık alanlar projenin tamamlayıcı unsurları olarak kurgulanırken, ziyaretçiye mağazalar arasında dolaşmanın ötesinde bir deneyim sunulması hedefleniyor. İlk fazı yaklaşık 1,5 yılda tamamlanan Florentia Village, 65 bin metrekare kiralanabilir alanda 190 mağazayı barındırıyor. Prada, Moncler, Ferragamo, Ralph Lauren, Hugo Boss gibi dünyaca tanınan markaların yer aldığı projede lüks ve premium outlet mağazaları ile tam fiyatlı perakende aynı çatı altında buluşuyor. Projede uluslararası markalar açısından dikkat çeken yatırımlar da bulunuyor. Ferragamo, Türkiye’deki ilk mono-brand butik yatırımını Florentia Village’da gerçekleştirirken, Nike yaklaşık 10 yılın ardından Türkiye’ye yeniden merkez ofis düzeyinde doğrudan yatırım yapıyor. Markalara ortalama yüzde 30 ila 70 arasında fiyat avantajıyla ulaşılması hedefleniyor.
Gastronomi de oyunun içinde
Florentia Village’ın destinasyon modelinde gastronomi de moda kadar önemli bir yer tutuyor. Casual dining ve fine dining restoranlardan Türk mutfağına, kahve noktalarından hızlı yeme-içme seçeneklerine kadar geniş bir yelpaze oluşturuldu. Doğuş Grubu’nun proje için geliştirdiği CASA markası ve farklı gastronomi deneyimlerini aynı çatı altında buluşturan The Shelter da Florentia Village’ın yeme-içme dünyasının parçaları arasında yer alıyor. Bu yapı, projenin hedeflediği yaşam alanı konseptinin de önemli bir parçası. Florentia Village’da ziyaretçinin mağazalara uğrayıp ayrılması yerine günün daha uzun bir bölümünü geçirebileceği bir destinasyon yaratılması amaçlanıyor.
Hedef 15 milyon ziyaretçi
Florentia Village’ın ölçeği de projenin hedefleri kadar iddialı. İlk fazdaki 65 bin metrekarelik kiralanabilir alana ikinci fazda 45 bin metrekare daha eklenmesi planlanıyor. Böylece toplam kiralanabilir alanın 110 bin metrekareye çıkarılması hedefleniyor. Bu büyüklükle Florentia Village’ın Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı outlet merkezlerinden biri olması amaçlanıyor. Projenin yılda 15 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlaması ve 5 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlaması öngörülüyor. Ziyaretçi profilinde ise uluslararası turistler önemli bir yer tutuyor. Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya başta olmak üzere geniş bir coğrafyadan ziyaretçi çekmesi planlanan Florentia Village’da, orta vadede yabancı ziyaretçilerin toplam ziyaretçiler içindeki payının yüzde 40’ın üzerine çıkarılması hedefleniyor. Projenin büyüme planı mağazalarla da sınırlı değil. İlk fazın ilerleyen dönemlerinde 5 yıldızlı bir otelin projeye eklenmesi planlanırken, Marriott Group ile görüşmelerde son aşamaya gelindi. Florentia Village bünyesindeki 20 bin kişi kapasiteli konser ve etkinlik merkezinin ise yerli ve yabancı sanatçıların performanslarının yanı sıra uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapması hedefleniyor.
Florentia Village’ın en önemli avantajlarından biri de konumu. İstanbul Havalimanı’na yalnızca beş dakika uzaklıkta bulunan proje, hemen girişindeki metro istasyonu sayesinde şehir merkezine yaklaşık 25 dakikada ulaşım imkânı sunuyor. Ana otoyol bağlantılarıyla İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakalarından da erişilebilen Florentia Village, havalimanı çevresinde gelişmesi beklenen yeni ekonomik ve turistik ekosistemin önemli parçalarından biri olarak konumlanıyor. Bu nedenle projenin hedef kitlesi yalnızca İstanbul’da yaşayan tüketicilerden oluşmuyor. Havalimanından geçen uluslararası yolcular, şehirde konaklayan turistler ve farklı ülkelerden alışveriş amacıyla İstanbul’a gelecek ziyaretçiler de Florentia Village’ın uzun vadeli büyüme planının önemli bir parçası.
250 milyon Euro'luk yatırım, 180 milyon Euro'luk yabancı kaynak
Kalyon İnşaat ve RDM-Fingen Group ortaklığında gerçekleştirilen proje için 250 milyon euro yatırım yapıldı. Bu yatırım kapsamında Türkiye’ye 180 milyon euro yabancı kaynak girişi sağlandı. Yaklaşık 1,5 yılda tamamlanan ilk fazın ardından ikinci faz, otel ve etkinlik merkezi yatırımlarıyla Florentia Village’ın ölçeğinin daha da büyütülmesi planlanıyor. Florentia Village’ın arkasındaki vizyon ise yalnızca perakende yatırımıyla sınırlı değil. Kalyon tarafında proje, İstanbul Havalimanı çevresinde oluşturulması hedeflenen “Airport City” vizyonunun ilk adımı olarak tanımlanıyor.
Cemal Kalyoncu: Yeni bir ekonomik ve turistik ekosistemin başlangıç noktası
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Florentia Village’ı yalnızca bir perakende yatırımı olarak değil, İstanbul Havalimanı çevresinde gelişecek yeni ekonomik ve turistik ekosistemin önemli parçalarından biri olarak değerlendiriyor. Kalyoncu, İstanbul Havalimanı’na yalnızca 5 dakika mesafede bulunan projenin dünyaca ünlü markaları Türkiye’de ağırlarken, Türk markalarının da dünyaya açılan kapısı olmasını hedeflediklerini belirtiyor. Kalyon İnşaat ile İtalyan RDM-Fingen Group ortaklığında 250 milyon euro yatırımla hayata geçirilen projede Türkiye’ye 180 milyon euro yabancı kaynak girişi sağlandığını vurgulayan Kalyoncu, yatırımın hizmet ihracatı, istihdam ve doğrudan yabancı yatırım girişlerine katkı sağlamasını bekliyor. Kalyoncu’nun çizdiği çerçevede Florentia Village, İstanbul Havalimanı’nın yalnızca yolcu trafiğinden değil, çevresinde oluşacak ticaret, turizm, perakende ve yaşam alanlarından oluşan daha geniş bir ekonomik yapıdan güç alacağı vizyonun parçalarından biri.
Murathan Kalyoncu: İstanbul’a dünya standartlarında özel bir destinasyon kazandırdık
Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu için Florentia Village, Türk ve İtalyan ortaklığının yanı sıra iki farklı kültürün aynı projede buluşmasının da örneği. Kalyoncu, RDM-Fingen Group’un uluslararası perakende deneyimini Kalyon İnşaat’ın mühendislik ve yatırım tecrübesiyle bir araya getirdiklerini belirtiyor. Projenin merkezinde ise yalnızca alışveriş değil, ziyaretçinin zaman geçireceği, keşfedeceği, eğleneceği ve farklı deneyimler yaşayacağı bir destinasyon yaratma fikri bulunuyor. Florentia Village’ın Airport City vizyonunun ilk adımı olduğunu vurgulayan Kalyoncu, İstanbul Havalimanı çevresinde gelişecek yeni ekonomik ve turistik ekosistemin başlangıç noktalarından birinin bu proje olacağını ifade ediyor. Açılış gecesinin uluslararası bir prodüksiyonla gerçekleştirilmesinin de bu vizyonun bir parçası olduğunu belirten Kalyoncu, Florentia Village’ın ruhuna uygun, alışılmışın dışında bir açılış deneyimi tasarlamak istediklerini aktarıyor.