İstanbul’un yeni lüks adresi: Florentia Village

İstanbul’un yeni yüzlerinden biri, bu kez ışıklar, müzik ve moda eşliğinde sahneye çık­tı. İstanbul Havalimanı’na yalnız­ca beş dakika mesafede konum­lanan Florentia Village, görkemli bir açılış gecesiyle ilk misafirlerini ağırladı. Kalyon İnşaat ile İtalyan RDM-Fingen Group ortaklığında 250 milyon euro yatırımla hayata geçirilen Florentia Village’ın açılış gecesi, projenin yalnızca bir alış­veriş merkezi olma iddiasının çok ötesindeydi. İş, sanat, spor ve cemi­yet hayatından yaklaşık 4 bin kişi­nin katıldığı gece, uluslararası öl­çekte büyük organizasyonlara im­za atan Balich Wonder Studio’nun hazırladığı özel gösteriyle başladı.

“Kesişen Dünyalar” adı verilen gösteride Türkiye ile İtalya, Do­ğu ile Batı, geçmiş ile gelecek ay­nı hikâyede buluştu. Opera, moda, müzik, dans ve ışık performansları Florentia Village’ın meydanlarına, sokaklarına ve bahçelerine yayıl­dı. Konuklar yalnızca bir gösteri­yi izlemek yerine, projenin farklı noktalarına yayılan performans­ların arasında ilerleyerek gecenin bir parçası oldu. Gecenin dikkat çe­ken anlarından biri ise çağdaş bir yorumla tasarlanan Osmanlı kal­yonunun müzik ve ışık gösterileri eşliğinde gökyüzünde belirmesi ol­du. Kalyondan inen yolcuları sim­geleyen modeller, 15 tasarımcının açılış gecesine özel hazırladığı kos­tümlerle moda performansı sergi­ledi. Gecenin finali ise Luxury Squ­are’de gerçekleşti. Saatler 21.00’i gösterdiğinde Florentia Village’ın dünyaca ünlü markaları da kapıla­rını açtı ve ilk ziyaretçilerini ağır­ladı. Açılış gecesi, üst düzey dev­let protokolünün yanı sıra iş, sa­nat, spor ve cemiyet dünyasından yoğun bir katılıma sahne oldu. Ge­cede Kalyon ailesi ev sahibi olarak konukları karşılarken, projenin ar­kasındaki Türk-İtalyan ortaklığı da açılışın merkezinde yer aldı.

Florentia Village’ın hikâyesinin merkezinde, klasik outlet anlayı­şının ötesine geçme hedefi bulu­nuyor. Proje; moda, gastronomi, kültür, sanat ve eğlenceyi aynı des­tinasyonda bir araya getiren açık hava alışveriş ve yaşam alanı ola­rak tasarlandı. Rönesans ve An­tik Roma’dan izler taşıyan mimari anlayış, modern İtalyan estetiğiy­le buluşuyor. Meydanlar, sokak­lar, cepheler ve açık alanlar proje­nin tamamlayıcı unsurları olarak kurgulanırken, ziyaretçiye mağa­zalar arasında dolaşmanın ötesin­de bir deneyim sunulması hedef­leniyor. İlk fazı yaklaşık 1,5 yılda tamamlanan Florentia Village, 65 bin metrekare kiralanabilir alanda 190 mağazayı barındırıyor. Prada, Moncler, Ferragamo, Ralph Lau­ren, Hugo Boss gibi dünyaca tanı­nan markaların yer aldığı projede lüks ve premium outlet mağaza­ları ile tam fiyatlı perakende ay­nı çatı altında buluşuyor. Projede uluslararası markalar açısından dikkat çeken yatırımlar da bulu­nuyor. Ferragamo, Türkiye’deki ilk mono-brand butik yatırımını Flo­rentia Village’da gerçekleştirir­ken, Nike yaklaşık 10 yılın ardın­dan Türkiye’ye yeniden merkez ofis düzeyinde doğrudan yatırım yapıyor. Markalara ortalama yüzde 30 ila 70 arasında fiyat avantajıyla ulaşılması hedefleniyor.

Gastronomi de oyunun içinde

Florentia Village’ın destinasyon modelinde gastronomi de moda kadar önemli bir yer tutuyor. Ca­sual dining ve fine dining resto­ranlardan Türk mutfağına, kahve noktalarından hızlı yeme-içme se­çeneklerine kadar geniş bir yelpa­ze oluşturuldu. Doğuş Grubu’nun proje için geliştirdiği CASA mar­kası ve farklı gastronomi deneyim­lerini aynı çatı altında buluşturan The Shelter da Florentia Village’ın yeme-içme dünyasının parçaları arasında yer alıyor. Bu yapı, proje­nin hedeflediği yaşam alanı kon­septinin de önemli bir parçası. Flo­rentia Village’da ziyaretçinin ma­ğazalara uğrayıp ayrılması yerine günün daha uzun bir bölümünü ge­çirebileceği bir destinasyon yara­tılması amaçlanıyor.

Hedef 15 milyon ziyaretçi

Florentia Village’ın ölçeği de projenin hedefleri kadar iddialı. İlk fazdaki 65 bin metrekarelik kira­lanabilir alana ikinci fazda 45 bin metrekare daha eklenmesi planla­nıyor. Böylece toplam kiralanabilir alanın 110 bin metrekareye çıkarıl­ması hedefleniyor. Bu büyüklük­le Florentia Village’ın Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı outlet merkezlerinden biri olması amaç­lanıyor. Projenin yılda 15 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlaması ve 5 binden fazla kişiye doğrudan istih­dam sağlaması öngörülüyor. Ziya­retçi profilinde ise uluslararası tu­ristler önemli bir yer tutuyor. Av­rupa, Orta Doğu ve Orta Asya başta olmak üzere geniş bir coğrafyadan ziyaretçi çekmesi planlanan Flo­rentia Village’da, orta vadede ya­bancı ziyaretçilerin toplam ziya­retçiler içindeki payının yüzde 40’ın üzerine çıkarılması hedefle­niyor. Projenin büyüme planı ma­ğazalarla da sınırlı değil. İlk fazın ilerleyen dönemlerinde 5 yıldızlı bir otelin projeye eklenmesi plan­lanırken, Marriott Group ile görüş­melerde son aşamaya gelindi. Flo­rentia Village bünyesindeki 20 bin kişi kapasiteli konser ve etkinlik merkezinin ise yerli ve yabancı sa­natçıların performanslarının yanı sıra uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Florentia Village’ın en önem­li avantajlarından biri de konumu. İstanbul Havalimanı’na yalnızca beş dakika uzaklıkta bulunan pro­je, hemen girişindeki metro istas­yonu sayesinde şehir merkezine yaklaşık 25 dakikada ulaşım imkâ­nı sunuyor. Ana otoyol bağlantıla­rıyla İstanbul’un Avrupa ve Ana­dolu yakalarından da erişilebilen Florentia Village, havalimanı çev­resinde gelişmesi beklenen yeni ekonomik ve turistik ekosistemin önemli parçalarından biri olarak konumlanıyor. Bu nedenle proje­nin hedef kitlesi yalnızca İstan­bul’da yaşayan tüketicilerden oluş­muyor. Havalimanından geçen uluslararası yolcular, şehirde ko­naklayan turistler ve farklı ülkeler­den alışveriş amacıyla İstanbul’a gelecek ziyaretçiler de Florentia Village’ın uzun vadeli büyüme pla­nının önemli bir parçası.

250 milyon Euro'luk yatırım, 180 milyon Euro'luk yabancı kaynak

Kalyon İnşaat ve RDM-Fingen Group ortaklığında gerçekleştiri­len proje için 250 milyon euro ya­tırım yapıldı. Bu yatırım kapsa­mında Türkiye’ye 180 milyon euro yabancı kaynak girişi sağlandı. Yaklaşık 1,5 yılda tamamlanan ilk fazın ardından ikinci faz, otel ve et­kinlik merkezi yatırımlarıyla Flo­rentia Village’ın ölçeğinin daha da büyütülmesi planlanıyor. Floren­tia Village’ın arkasındaki vizyon ise yalnızca perakende yatırımıyla sınırlı değil. Kalyon tarafında pro­je, İstanbul Havalimanı çevresinde oluşturulması hedeflenen “Airport City” vizyonunun ilk adımı olarak tanımlanıyor.

Cemal Kalyoncu: Yeni bir ekonomik ve turistik ekosistemin başlangıç noktası

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Florentia Village’ı yalnızca bir perakende yatırımı olarak değil, İstanbul Havalimanı çevresinde gelişecek yeni ekonomik ve turistik ekosistemin önemli parçalarından biri olarak değerlendiriyor. Kalyoncu, İstanbul Havalimanı’na yalnızca 5 dakika mesafede bulunan projenin dünyaca ünlü markaları Türkiye’de ağırlarken, Türk markalarının da dünyaya açılan kapısı olmasını hedeflediklerini belirtiyor. Kalyon İnşaat ile İtalyan RDM-Fingen Group ortaklığında 250 milyon euro yatırımla hayata geçirilen projede Türkiye’ye 180 milyon euro yabancı kaynak girişi sağlandığını vurgulayan Kalyoncu, yatırımın hizmet ihracatı, istihdam ve doğrudan yabancı yatırım girişlerine katkı sağlamasını bekliyor. Kalyoncu’nun çizdiği çerçevede Florentia Village, İstanbul Havalimanı’nın yalnızca yolcu trafiğinden değil, çevresinde oluşacak ticaret, turizm, perakende ve yaşam alanlarından oluşan daha geniş bir ekonomik yapıdan güç alacağı vizyonun parçalarından biri.

Murathan Kalyoncu: İstanbul’a dünya standartlarında özel bir destinasyon kazandırdık

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu için Florentia Village, Türk ve İtalyan ortaklığının yanı sıra iki farklı kültürün aynı projede buluşmasının da örneği. Kalyoncu, RDM-Fingen Group’un uluslararası perakende deneyimini Kalyon İnşaat’ın mühendislik ve yatırım tecrübesiyle bir araya getirdiklerini belirtiyor. Projenin merkezinde ise yalnızca alışveriş değil, ziyaretçinin zaman geçireceği, keşfedeceği, eğleneceği ve farklı deneyimler yaşayacağı bir destinasyon yaratma fikri bulunuyor. Florentia Village’ın Airport City vizyonunun ilk adımı olduğunu vurgulayan Kalyoncu, İstanbul Havalimanı çevresinde gelişecek yeni ekonomik ve turistik ekosistemin başlangıç noktalarından birinin bu proje olacağını ifade ediyor. Açılış gecesinin uluslararası bir prodüksiyonla gerçekleştirilmesinin de bu vizyonun bir parçası olduğunu belirten Kalyoncu, Florentia Village’ın ruhuna uygun, alışılmışın dışında bir açılış deneyimi tasarlamak istediklerini aktarıyor.