İstanbul’un yeni rotası: Şair Nedim Caddesi
Şair Nedim Caddesi, İstanbul’un en stratejik geçiş koridorlarından biri. Bir ucunda Nişantaşı’nın yüksek moda ve lüks tüketim kodları, diğer ucunda ise Beşiktaş’ın kaotik, samimi ve devinim dolu ruhu...
İstanbul’un kentsel hafızasında her sokağın bir karakteri vardır ancak çok azı ismini taşıdığı şairin ruhuyla bu kadar örtüşür. 18. yüzyılda "beşeri aşkı ve dünyevi zevkleri" şiirinin merkezine koyan Şair Nedim’in adını taşıyan herkesin gelip geçtiği ve hiç durmadan Beşiktaş, Maçka ve Akaretler’e devam ettiği bu cadde bağımsız ve yeni bir kimlikle İstanbul’un yeni gözdesi.
İki farklı dünya: Nişantaşı’nın şıklığı, beşiktaş’ın enerjisi
Şair Nedim Caddesi, İstanbul’un en stratejik "geçiş koridorlarından" biri. Bir ucunda Nişantaşı’nın yüksek moda ve lüks tüketim kodları, diğer ucunda ise Beşiktaş’ın kaotik, samimi ve devinim dolu öğrenci/esnaf ruhu... Şair Nedim Caddesi ise her iki dünyanın da en iyi özelliklerini bünyesinde topluyor. Nişantaşı kadar "seçkin" ama Beşiktaş kadar "içimizden" kalmayı başarabilen nadir lokasyonlardan birine dönüşüyor.
Hemen paralelindeki Akaretler yokuşu, görkemli sıraevleri, oteller ve marka zincir restoranlar barındırırken, Şair Nedim Caddesi mekanları erişilebilir fiyatlarla, alternatif mutfakları temsil ediyor ve mekanların enerjisi sokağa taşıyor. Kaldırıma atılmış taburelerde iyi bir cheesecake’i bekleyen kuyrukları ya da butik bir sandviççinin önünde ayaküstü sohbet edenleri görürsünüz. Her yaştan, zevk sahibi ve deneyime açık bir kitle…
Caddenin en dikkat çekici özelliği, mutfaktaki mülkiyet yapısının gençleşmiş olması. Şair Nedim, kurumsal zincirlerin tekdüzeliğinden ziyade, eğitim almış ya da mutfaktan yetişmiş genç girişimcilerin kendi hayallerini kurduğu bir laboratuvar gibi çalışıyor. Bir köşede Uzak Doğu’nun "bowl" kültürü, birkaç adım ötede modern bir pastane, hemen yanında ise "fine-street food" olarak tanımlayabileceğimiz gurme sokak lezzetleri... Mekan tasarımları birbirinden farklı, menüler farklı ve tüm bu farklılıklar nalbur, telefoncu, tekel, tasarım mağazası, turşucu, pastaneler, fırınlar, astroloji otomatçısı ile mükemmel bir uyum içinde. Gastronomi başrolde tabii…
Bir gastronomi rotası olarak şair nedim
Nedim, meşhur bir beytinde "Gülelim, oynayalım, kam alalım dünyadan" diyordu. Bugün Şair Nedim Caddesi, bu "kam alma" (zevk alma) felsefesini modern bir gastronomi diliyle yeniden yorumluyor. Nişantaşı’nın kristal kadehleri ile Beşiktaş’ın çay bardakları arasında kurulan bu köprü, yeni İstanbul sokak kültürünün en cesur halini temsil ediyor.
B.Blok Bakery (San Sebastian, kahveler, kurabiyeler), Sprout Pizza (dilim pizzalar, tiramisu da atlanmasın), Maarna (cheap&fresh makarna), Say Cheese, Sushi Lab, Gün Bakery, Cihan Pastanesi, Beny, Craft Beer Lab ve biraz ileride Mahal meze-meyhane… Ara sokaklarda da harika sandviçler, kahveciler var.
Rotayı yeniden oluşturun, Şair Nedim’den kam alın, ister Nişantaşı’na, ister çarşıya kıvrılın, bu kez kolayca geçmeyin, bir soluklanın…