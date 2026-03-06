İstanbul’un yeni rotası: Şair Nedim Caddesi

İstanbul’un kentsel hafızasın­da her sokağın bir karakteri vardır ancak çok azı ismini taşıdığı şairin ruhuyla bu kadar örtüşür. 18. yüzyılda "beşeri aşkı ve dünyevi zevkleri" şiirinin mer­kezine koyan Şair Nedim’in adını taşıyan herkesin gelip geçtiği ve hiç durmadan Beşiktaş, Maçka ve Akaretler’e devam ettiği bu cadde bağımsız ve yeni bir kimlikle İs­tanbul’un yeni gözdesi.

İki farklı dünya: Nişantaşı’nın şıklığı, beşiktaş’ın enerjisi

Şair Nedim Caddesi, İstan­bul’un en stratejik "geçiş koridor­larından" biri. Bir ucunda Nişan­taşı’nın yüksek moda ve lüks tü­ketim kodları, diğer ucunda ise Beşiktaş’ın kaotik, samimi ve de­vinim dolu öğrenci/esnaf ruhu... Şair Nedim Caddesi ise her iki dünyanın da en iyi özelliklerini bünyesinde topluyor. Nişantaşı kadar "seçkin" ama Beşiktaş ka­dar "içimizden" kalmayı başara­bilen nadir lokasyonlardan biri­ne dönüşüyor.

Hemen paralelindeki Akaret­ler yokuşu, görkemli sıraevle­ri, oteller ve marka zincir resto­ranlar barındırırken, Şair Nedim Caddesi mekanları erişilebi­lir fiyatlarla, alternatif mutfak­ları temsil ediyor ve mekanların enerjisi sokağa taşıyor. Kaldı­rıma atılmış taburelerde iyi bir cheesecake’i bekleyen kuyruk­ları ya da butik bir sandviççinin önünde ayaküstü sohbet edenleri görürsünüz. Her yaştan, zevk sa­hibi ve deneyime açık bir kitle…

Caddenin en dikkat çekici özel­liği, mutfaktaki mülkiyet yapısı­nın gençleşmiş olması. Şair Ne­dim, kurumsal zincirlerin tekdü­zeliğinden ziyade, eğitim almış ya da mutfaktan yetişmiş genç girişimcilerin kendi hayalleri­ni kurduğu bir laboratuvar gi­bi çalışıyor. Bir köşede Uzak Do­ğu’nun "bowl" kültürü, birkaç adım ötede modern bir pastane, hemen yanında ise "fine-street food" olarak tanımlayabileceği­miz gurme sokak lezzetleri... Me­kan tasarımları birbirinden fark­lı, menüler farklı ve tüm bu fark­lılıklar nalbur, telefoncu, tekel, tasarım mağazası, turşucu, pas­taneler, fırınlar, astroloji otomat­çısı ile mükemmel bir uyum için­de. Gastronomi başrolde tabii…

Bir gastronomi rotası olarak şair nedim

Nedim, meşhur bir beytinde "Gülelim, oynayalım, kam alalım dünyadan" diyordu. Bugün Şair Nedim Caddesi, bu "kam alma" (zevk alma) felsefesini modern bir gastronomi diliyle yeniden yo­rumluyor. Nişantaşı’nın kristal kadehleri ile Beşiktaş’ın çay bar­dakları arasında kurulan bu köp­rü, yeni İstanbul sokak kültürü­nün en cesur halini temsil ediyor.

B.Blok Bakery (San Sebastian, kahveler, kurabiyeler), Sprout Pizza (dilim pizzalar, tiramisu da atlanmasın), Maarna (cheap&f­resh makarna), Say Cheese, Sus­hi Lab, Gün Bakery, Cihan Pasta­nesi, Beny, Craft Beer Lab ve biraz ileride Mahal meze-meyhane… Ara sokaklarda da harika sand­viçler, kahveciler var.

Rotayı yeniden oluşturun, Şa­ir Nedim’den kam alın, ister Ni­şantaşı’na, ister çarşıya kıvrılın, bu kez kolayca geçmeyin, bir so­luklanın…