İzmir’de çağdaş sanatın yeni adresi

Arkas Sanat’ın İzmir genelinde kurduğu sanat rotasının yedinci durağı Lucien Arkas Sanat Merkezi kapılarını açtı. Arkas Sanat, Centre Pompidou ile yürüttüğü işbirliği kapsamında önümüzdeki beş yıl boyunca Centre Pompidou koleksiyonundan yılda iki sergiyi İzmir’de sanatseverlerle buluşturacak.

Özlem SARSIN
İZMİR

Arkas Sanat’ın İzmir’de uzun yıllardır sürdürdüğü kültür ve sanat yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Bayraklı’daki Mistral İz­mir’de konumlanan Lucien Arkas Sanat Merkezi, modern ve çağdaş sanata odaklanan programıyla ka­pılarını açtı.

2.500 metrekarelik alana sahip merkez; sergilerin yanı sıra konfe­ranslar, öğrenme programları, gös­terimler ve kültürel buluşmalar için tasarlandı. Fuaye, konferans salonu ve atölye alanlarını da içe­ren yapı, sanatın farklı disiplinle­rini bir araya getiren yeni bir kültür mekânı olarak kurgulandı.

Açılış törenine, İzmir Büyük­şehir Belediye Başkanı Cemil Tu­gay ve eşi Öznur Tugay, Arkas Hol­ding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Monreve Group Yö­netim Kurulu Başkanı Merve Ar­kas, Fransa Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont, Centre Pompi­dou Başkanı Laurent Le Bon, Fran­sa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton da katıldı.

İzmir’e yayılan bir sanat rotası

Arkas Sanat, 2011 yılından bu yana İzmir’de farklı mekânlarda hayata geçirilen sanat merkezle­ri ve uluslararası sergilerle kentte süreklilik taşıyan bir kültür rota­sı oluşturuyor. Kent merkezinden Urla ve Alaçatı’ya uzanan bu sanat ağı; sergiler, öğrenme programla­rı ve etkinliklerle İzmir’de sanatın farklı izleyici gruplarıyla buluşma­sına katkı sağlıyor. Lucien Arkas Sanat Merkezi ise bu rotanın ye­dinci durağı olarak, ölçeği ve prog­ram yaklaşımıyla İzmir’deki sanat altyapısını yeni bir boyuta taşıyor.

Arkas Holding Yönetim Kuru­lu Başkanı Lucien Arkas, İzmir’in sanatla kurduğu bağın güçlenme­si için uzun yıllardır çalıştıklarını belirterek merkezin bu yolculuğun önemli bir adımı olduğunu söyledi: “İzmir’in yalnızca geçmişiyle değil, bugünü ve geleceğiyle de sanatla iç içe olması gerektiğine inanıyorum. İzmir’in kültür-sanat şehri olma­sı için 2011’den bu yana gayretimi­zi sürdürüyoruz. Bugün Arkas Sa­nat’ın İzmir’de hayata geçirdiği ye­dinci ve en büyük sanat merkezini açmanın gururunu yaşıyoruz.”

Centre Pompidou ile beş yıllık program

Lucien Arkas Sanat Merkezi ay­nı zamanda Arkas Sanat ile Paris merkezli Centre Pompidou arasın­da yürütülen uluslararası işbirliği­nin de yeni adresi olacak.

Lucien Arkas, “Centre Pompi­dou Başkanı Laurent Le Bon ile ta­nışıklığımız Picasso sergisi döne­mine uzanıyor. Centre Pompidou ile kurduğumuz bu işbirliği de o dö­nemde oluşan güvenin bir sonucu. Bu işbirliği sayesinde çağdaş sana­tın en önemli ve özel eserlerleriyle bu merkezi hayata geçirdik. Centre Pompidou işbirliği tek seferlik bir sergi değil. Planlanmış ve uzun va­deli bir program” diye konuştu.

Arkas Sanat ile Centre Pompidou arasında yürütülen program kapsa­mında önümüzdeki beş yıl boyunca Pompidou koleksiyonundan yılda iki sergi Lucien Arkas Sanat Mer­kezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Centre Pompidou Başkanı Laurent Le Bon ise Lucien Arkas Sanat Mer­kezi ile ilgili olarak şunları ifade etti: “Lucien Arkas Sanat Merke­zi, İzmir merkezli ve aynı zamanda uluslararası kültür sahnesiyle tam anlamıyla etkileşim içinde olan id­dialı bir kurum; bu yönüyle Centre Pompidou’nun Constellation prog­ramı için ideal bir ortak. Proje, ser­gilerimize ve koleksiyonumuzun en tanınmış başyapıtlarından ba­zılarına ev sahipliği yaparken, or­tak değerlerimiz olan farklı disip­linleri bir araya getirme, uyum sağ­lama yeteneği ve kültürel açıklık da ön plana çıkıyor. Bugün Sonia & Ro­bert Delaunay: Modern Rengin İca­dı seçkisiyle başlayan sergimiz Ey­lül ayında daha da büyüyecek.”

Çok Okunanlar