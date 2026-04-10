İzmir’de çağdaş sanatın yeni adresi
Arkas Sanat’ın İzmir genelinde kurduğu sanat rotasının yedinci durağı Lucien Arkas Sanat Merkezi kapılarını açtı. Arkas Sanat, Centre Pompidou ile yürüttüğü işbirliği kapsamında önümüzdeki beş yıl boyunca Centre Pompidou koleksiyonundan yılda iki sergiyi İzmir’de sanatseverlerle buluşturacak.
Özlem SARSIN
İZMİR
Arkas Sanat’ın İzmir’de uzun yıllardır sürdürdüğü kültür ve sanat yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Bayraklı’daki Mistral İzmir’de konumlanan Lucien Arkas Sanat Merkezi, modern ve çağdaş sanata odaklanan programıyla kapılarını açtı.
2.500 metrekarelik alana sahip merkez; sergilerin yanı sıra konferanslar, öğrenme programları, gösterimler ve kültürel buluşmalar için tasarlandı. Fuaye, konferans salonu ve atölye alanlarını da içeren yapı, sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren yeni bir kültür mekânı olarak kurgulandı.
Açılış törenine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Monreve Group Yönetim Kurulu Başkanı Merve Arkas, Fransa Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont, Centre Pompidou Başkanı Laurent Le Bon, Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton da katıldı.
İzmir’e yayılan bir sanat rotası
Arkas Sanat, 2011 yılından bu yana İzmir’de farklı mekânlarda hayata geçirilen sanat merkezleri ve uluslararası sergilerle kentte süreklilik taşıyan bir kültür rotası oluşturuyor. Kent merkezinden Urla ve Alaçatı’ya uzanan bu sanat ağı; sergiler, öğrenme programları ve etkinliklerle İzmir’de sanatın farklı izleyici gruplarıyla buluşmasına katkı sağlıyor. Lucien Arkas Sanat Merkezi ise bu rotanın yedinci durağı olarak, ölçeği ve program yaklaşımıyla İzmir’deki sanat altyapısını yeni bir boyuta taşıyor.
Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, İzmir’in sanatla kurduğu bağın güçlenmesi için uzun yıllardır çalıştıklarını belirterek merkezin bu yolculuğun önemli bir adımı olduğunu söyledi: “İzmir’in yalnızca geçmişiyle değil, bugünü ve geleceğiyle de sanatla iç içe olması gerektiğine inanıyorum. İzmir’in kültür-sanat şehri olması için 2011’den bu yana gayretimizi sürdürüyoruz. Bugün Arkas Sanat’ın İzmir’de hayata geçirdiği yedinci ve en büyük sanat merkezini açmanın gururunu yaşıyoruz.”
Centre Pompidou ile beş yıllık program
Lucien Arkas Sanat Merkezi aynı zamanda Arkas Sanat ile Paris merkezli Centre Pompidou arasında yürütülen uluslararası işbirliğinin de yeni adresi olacak.
Lucien Arkas, “Centre Pompidou Başkanı Laurent Le Bon ile tanışıklığımız Picasso sergisi dönemine uzanıyor. Centre Pompidou ile kurduğumuz bu işbirliği de o dönemde oluşan güvenin bir sonucu. Bu işbirliği sayesinde çağdaş sanatın en önemli ve özel eserlerleriyle bu merkezi hayata geçirdik. Centre Pompidou işbirliği tek seferlik bir sergi değil. Planlanmış ve uzun vadeli bir program” diye konuştu.
Arkas Sanat ile Centre Pompidou arasında yürütülen program kapsamında önümüzdeki beş yıl boyunca Pompidou koleksiyonundan yılda iki sergi Lucien Arkas Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Centre Pompidou Başkanı Laurent Le Bon ise Lucien Arkas Sanat Merkezi ile ilgili olarak şunları ifade etti: “Lucien Arkas Sanat Merkezi, İzmir merkezli ve aynı zamanda uluslararası kültür sahnesiyle tam anlamıyla etkileşim içinde olan iddialı bir kurum; bu yönüyle Centre Pompidou’nun Constellation programı için ideal bir ortak. Proje, sergilerimize ve koleksiyonumuzun en tanınmış başyapıtlarından bazılarına ev sahipliği yaparken, ortak değerlerimiz olan farklı disiplinleri bir araya getirme, uyum sağlama yeteneği ve kültürel açıklık da ön plana çıkıyor. Bugün Sonia & Robert Delaunay: Modern Rengin İcadı seçkisiyle başlayan sergimiz Eylül ayında daha da büyüyecek.”