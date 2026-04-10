İzmir’de çağdaş sanatın yeni adresi

Özlem SARSIN

İZMİR

Arkas Sanat’ın İzmir’de uzun yıllardır sürdürdüğü kültür ve sanat yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Bayraklı’daki Mistral İz­mir’de konumlanan Lucien Arkas Sanat Merkezi, modern ve çağdaş sanata odaklanan programıyla ka­pılarını açtı.

2.500 metrekarelik alana sahip merkez; sergilerin yanı sıra konfe­ranslar, öğrenme programları, gös­terimler ve kültürel buluşmalar için tasarlandı. Fuaye, konferans salonu ve atölye alanlarını da içe­ren yapı, sanatın farklı disiplinle­rini bir araya getiren yeni bir kültür mekânı olarak kurgulandı.

Açılış törenine, İzmir Büyük­şehir Belediye Başkanı Cemil Tu­gay ve eşi Öznur Tugay, Arkas Hol­ding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Monreve Group Yö­netim Kurulu Başkanı Merve Ar­kas, Fransa Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont, Centre Pompi­dou Başkanı Laurent Le Bon, Fran­sa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton da katıldı.

İzmir’e yayılan bir sanat rotası

Arkas Sanat, 2011 yılından bu yana İzmir’de farklı mekânlarda hayata geçirilen sanat merkezle­ri ve uluslararası sergilerle kentte süreklilik taşıyan bir kültür rota­sı oluşturuyor. Kent merkezinden Urla ve Alaçatı’ya uzanan bu sanat ağı; sergiler, öğrenme programla­rı ve etkinliklerle İzmir’de sanatın farklı izleyici gruplarıyla buluşma­sına katkı sağlıyor. Lucien Arkas Sanat Merkezi ise bu rotanın ye­dinci durağı olarak, ölçeği ve prog­ram yaklaşımıyla İzmir’deki sanat altyapısını yeni bir boyuta taşıyor.

Arkas Holding Yönetim Kuru­lu Başkanı Lucien Arkas, İzmir’in sanatla kurduğu bağın güçlenme­si için uzun yıllardır çalıştıklarını belirterek merkezin bu yolculuğun önemli bir adımı olduğunu söyledi: “İzmir’in yalnızca geçmişiyle değil, bugünü ve geleceğiyle de sanatla iç içe olması gerektiğine inanıyorum. İzmir’in kültür-sanat şehri olma­sı için 2011’den bu yana gayretimi­zi sürdürüyoruz. Bugün Arkas Sa­nat’ın İzmir’de hayata geçirdiği ye­dinci ve en büyük sanat merkezini açmanın gururunu yaşıyoruz.”

Centre Pompidou ile beş yıllık program

Lucien Arkas Sanat Merkezi ay­nı zamanda Arkas Sanat ile Paris merkezli Centre Pompidou arasın­da yürütülen uluslararası işbirliği­nin de yeni adresi olacak.

Lucien Arkas, “Centre Pompi­dou Başkanı Laurent Le Bon ile ta­nışıklığımız Picasso sergisi döne­mine uzanıyor. Centre Pompidou ile kurduğumuz bu işbirliği de o dö­nemde oluşan güvenin bir sonucu. Bu işbirliği sayesinde çağdaş sana­tın en önemli ve özel eserlerleriyle bu merkezi hayata geçirdik. Centre Pompidou işbirliği tek seferlik bir sergi değil. Planlanmış ve uzun va­deli bir program” diye konuştu.

Arkas Sanat ile Centre Pompidou arasında yürütülen program kapsa­mında önümüzdeki beş yıl boyunca Pompidou koleksiyonundan yılda iki sergi Lucien Arkas Sanat Mer­kezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Centre Pompidou Başkanı Laurent Le Bon ise Lucien Arkas Sanat Mer­kezi ile ilgili olarak şunları ifade etti: “Lucien Arkas Sanat Merke­zi, İzmir merkezli ve aynı zamanda uluslararası kültür sahnesiyle tam anlamıyla etkileşim içinde olan id­dialı bir kurum; bu yönüyle Centre Pompidou’nun Constellation prog­ramı için ideal bir ortak. Proje, ser­gilerimize ve koleksiyonumuzun en tanınmış başyapıtlarından ba­zılarına ev sahipliği yaparken, or­tak değerlerimiz olan farklı disip­linleri bir araya getirme, uyum sağ­lama yeteneği ve kültürel açıklık da ön plana çıkıyor. Bugün Sonia & Ro­bert Delaunay: Modern Rengin İca­dı seçkisiyle başlayan sergimiz Ey­lül ayında daha da büyüyecek.”