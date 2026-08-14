Kaçkarlar'da zirve zamanı

Hayati ARIGAN

Karadeniz’in sisli ormanları, yüksek yaylaları, geleneksel köyleri ve Kaçkar Dağları’nın görkemli zirveleri, eylül ayında dünyanın dört bir yanından gelecek patika koşucularına ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin ilk ve tek UTMB World Series etkinliği olan “Kaçkar by UTMB”de dört farklı parkurda düzenlenecek yarış, sporun heyecanını doğa, macera ve Karadeniz kültürüyle buluşturacak.

Tulum sesleri arasında sisli yaylalarda

Kaçkar by UTMB, 60’tan fazla ülkeden 2 binin üzerinde sporcuya rüya gibi bir deneyim sunacak. Sporcular start çizgisinden arkalarında Kaçkarlar’ın yemyeşil yamaçlarını alırken, önlerinde ise kilometrelerce uzanan zorlu dağ patikalarını aşacak. Bir yanda yüksek irtifa, teknik geçişler ve değişken hava koşulları; diğer yanda tulum sesleri, yaylalar, ahşap köyler ve Karadeniz insanının eşsiz misafirperverliği…

Geçtiğimiz yıl ilk kez gerçekleştirilen organizasyon, 59 ülkeden 1.878 sporcuyu Rize’de buluştururken bu yıl hedef daha büyük. Organizasyonun tüm parkurları Ayder Yaylası’ndan başlayacak. Sporcular; Kaçkar 100K, Kaçkar 50K,Kaçkar 20K ve Ayder 4K olmak üzere dört farklı parkurda yarışacak. En uzun parkur olan 100 kilometrelik Kaçkar 100K, sporcuların dayanıklılığını ve dağ koşusu deneyimini en üst düzeyde sınayacak.

Sadece koşu değil, büyük bir doğa deneyimi

Kaçkar by UTMB’yi diğer yarışlardan ayıran en önemli özelliklerden biri, sporun destinasyon deneyimiyle bütünleşmesi. Koşucular yalnızca kilometreleri geride bırakmayacak; Kaçkar Dağları’nın ormanlarını, yaylalarını, geleneksel köylerini ve yüksek irtifalı patikalarını keşfedecek.

Milli patika dağ koşucusu Beyza Güzel de Kaçkarlar’ın kendisi için yalnızca bir yarış alanı olmadığını belirtiyor. Kaçkar Dağları’nda birçok kez antrenman yaptığını anlatan Güzel, yüksek irtifa ve teknik parkurların yanı sıra doğanın her seferinde farklı bir deneyim sunduğunu ifade ediyor. Bölge halkının misafirperverliğinin de organizasyona ayrı bir anlam kattığını belirten Güzel, Kaçkarlar’ın yalnızca koşulacak değil, yaşanacak bir coğrafya olduğunu vurguluyor.

“Hedefimiz Kaçkarlar’ı kalıcı kılmak”

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, organizasyonun ikinci yılına ulaşmasının önemli olduğunu belirterek asıl hedefin sürdürülebilir bir uluslararası organizasyon oluşturmak olduğunu ifade ediyor. Temurci’ye göre başarı yalnızca bir yarış düzenlemekten değil, organizasyonu her yıl daha yüksek kaliteyle sürdürebilmekten ve dünya spor takviminde kalıcı hale getirmekten geçiyor.

Özellikle eylül ayında gerçekleştirilen yarış, yaz sezonunun ardından Rize’de turizm hareketliliğinin devam etmesine katkı sunuyor. Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, Kaçkarlar’ı “cennetin fragmanı” olarak tanımlıyor. Altun’a göre organizasyonun en önemli özelliklerinden biri, dünyanın farklı ülkelerinden gelen sporcularla bölge halkını aynı atmosferde buluşturması.

Kaçkarlar UTMB dünyasında özel bir yerde

Kaçkar by UTMB, kökleri 2003 yılına uzanan UTMB markasının uluslararası organizasyonlarından biri. Mont Blanc çevresinde Fransa, İtalya ve İsviçre’den geçen ikonik dağ koşusundan doğan UTMB, bugün dünyanın en önemli patika koşusu organizasyonları arasında gösteriliyor. UTMB World Series ise dünyanın önde gelen ‘trail running’ (patika koşusu) yarışlarını aynı çatı altında buluşturuyor. UTMB World temsilcisi Julian Festor, UTMB’nin dünya genelindeki 72 organizasyonu arasında Kaçkar’ın özel bir yere sahip olduğunu belirtiyor. Bunun temelinde ise Kaçkarlar’ın doğal ve kültürel özgünlüğü bulunuyor.

Uluslararası sporcuların oranı yüzde

43 Kaçkar by UTMB Türkiye Temsilcisi Georg Hartberger, bu yıl kayıtların yaklaşık yüzde 43’ünün uluslararası sporculardan oluştuğunu belirtiyor. Kadın sporcuların kayıtlar içindeki oranı ise yaklaşık yüzde 35 seviyesinde. Ancak Kaçkarlar’da yarışmanın yalnızca fiziksel hazırlıkla açıklanamayacak bir tarafı var. Yüksek dağlarda hava koşulları çok kısa sürede değişebiliyor.