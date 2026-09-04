Kahvede yeni dalga yeni nesil tüketici

AYDİL DURGUN

aydil.durgun@dunya.com

Coffee Factory markasını kurarken sektörde na­sıl bir yer hedeflemişti­niz? Aradan geçen sekiz yılda hedeflerinize ulaştığınızı söy­leyebilir misiniz?

Coffee Factory’nin çıkış nok­tası, kahve tüketiminin ötesin­de insanların kendilerini ait his­sedebilecekleri bir marka deneyi­mi yaratma fikriydi. 2018 yılında sektöre baktığımızda, bir tarafta güçlü operasyonel yapılara sa­hip ancak kişisel dokunuşu­nu kaybetmiş zincirler, di­ğer tarafta ise samimi at­mosfer sunmasına rağmen ölçeklenebilirlik konusun­da zorluk yaşayan bağımsız iş­letmeler vardı. Biz bu iki dünyanın güçlü yönlerini bir araya getiren bir model oluşturmayı hedefledik. Önceliğimiz kaliteli kahve sunma­nın yanı sıra her şubede aynı stan­dartları koruyabilen, sürdürülebi­lir büyüyen ve misafirlerine tutarlı bir deneyim yaşatan bir yapı inşa etmekti. Bugün geldiğimiz noktada hedeflerimize önemli ölçüde ulaş­tığımızı söyleyebiliriz. Ürün kali­tesini, operasyonel disiplini ve eri­şilebilir fiyat politikasını bir araya getiren bir marka olarak büyüme­mizi sürdürüyoruz.

Büyüme hedeflerinizi belir­leyip çizdiğiniz yolda ilerler­ken sizi en çok zorlayan taraf­lar neler oldu? Önümüzdeki yıl için hedefleriniz neler?

Bizi büyüme sürecinde en çok zorlayan konulardan biri, hızlı büyüme ile sür­dürülebilir ve sağlıklı bir yapı kurmak arasındaki dengeyi doğru şekilde oluş­turmak oldu diyebilirim. Bu ne­denle her lokasyonda var olmak yerine, belirlediğimiz kriterlere uygun, potansiyeli güçlü ve uzun vadede değer yaratabilecek lokas­yonlara odaklandık. Aynı zaman­da bayilerimizin memnun olduğu ve operasyonel olarak yıpranma­dığı bir iş modeli kurmayı öncelik­lendirdik. Bu yaklaşım, büyürken marka değerimizi ve operasyonel standartlarımızı korumamızı sağ­ladı. Önümüzdeki dönemde kont­rollü ama istikrarlı büyümeye de­vam edeceğiz. Türkiye’de 200’ün üzerinde mağazaya ulaşmayı he­defliyoruz. Büyümeyi yalnızca yeni mağazalarla sınırlamıyoruz. Tüke­tici ihtiyaçlarına göre farklı mağa­za konseptleri geliştiriyoruz. Geniş oturum alanlarına sahip deneyim mağazalarının yanı sıra hızlı tüke­tim odaklı kiosk modellerimizi de yaygınlaştırıyoruz. Bunun yanın­da mobil uygulama, veri analitiği ve kişiselleştirilmiş müşteri dene­yimi alanlarında dijitalleşme yatı­rımlarımızı hızlandıracağız.

“Erişilebilir premium segmentte konumlanıyoruz”

Kahve tüketim kültürünün erken dönemde geliştiği ve dünyaya yayılmasında önemli bir rol oynayan bu coğrafyadan dünya çapında bir marka çık­ması için sizce ne yapmalı?

Global büyüme öncelikli başlık­larımızdan biri. Önümüzdeki beş yıl içerisinde beş farklı ülkede aktif operasyon yürüten bir marka ha­line gelmeyi hedefliyoruz. Global­leşme vizyonumuz doğrultusunda marka tescil süreçlerimizi 65 ülke­de tamamladık. Almanya, İngilte­re, Azerbaycan ve Orta Doğu paza­rında, orta vadede de Amerika’da aktif temaslarımız bulunuyor. Bu­radaki hedefimiz yalnızca yurt dı­şında mağaza açmaktan öte, Türk markası kimliğimizi koruyarak glo­bal ölçekte güçlü bir konum elde et­mek. Bu noktada ürün inovasyonu ve marka deneyimi de önemli bir rol oynayacak. Kendimizi erişilebilir premium segmentte konumlandı­rıyoruz. Yüksek kaliteyi sürdürüle­bilir bir operasyon modeliyle daha geniş kitlelere ulaştıran, yerel dina­miklere adapte olabilen ancak stan­dartlarını koruyan bir marka olarak global rekabette kalıcı bir oyuncu olmayı amaçlıyoruz.

Türkiye’de kahve tüketicile­rinin profilinde nasıl bir deği­şim gözlemlediniz?

Türkiye’de kahve tüketicisinin beklentilerinin çeşitlendiğini göz­lemliyoruz. Tüketici artık yalnız­ca kahvenin kalitesine değil, ürün çeşitliliğine, içeriğine ve kendisi­ne sunulan deneyime de daha faz­la önem veriyor. Bu değişim, ürün geliştirme yaklaşımımıza da yansı­yor. Fonksiyonel içecekler, özel re­çeteler, sezonluk menüler ve temiz içerikli ürünlerin yanı sıra, matcha ve farklı soğuk içecek kategorileri­ni de yakından takip ediyoruz.

Özellikle Z jenerasyonunun başı çektiği “little treat” kültü­ründe kahve çeşitleri ve smoo­thie türü içecekler önemli bir yer tutuyor. Kolay ulaşılabilir olması ve anlık yarattığı keyif­le günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Siz bu ye­ni tüketim kültürünü nasıl yo­rumluyorsunuz?

“Little treat” kültürüyle birlikte kahvenin günlük rutinin bir parça­sı olmanın ötesinde, kişinin kendi­sine ayırdığı küçük bir keyif anına dönüştüğünü görüyoruz. Özellik­le yeni nesil tüketicide farklı tat­ları deneme ve yeni ürünler keş­fetme isteği öne çıkıyor. Biz de bu doğrultuda menümüzde farklı so­ğuk içecek reçetelerine ve yeni ne­sil tüketici beklentilerine yer veri­yoruz. Amacımız, bu değişen tüke­tim alışkanlıklarını yakından takip ederek misafirlerimize her ziyaret­lerinde yeni bir deneyim sunmak.

Kahve sektöründe yeni trendlere dair tahminleriniz neler? Son olarak üçüncü dalga kahvecilerde yaşadığımız gibi geniş çaplı trend sizce ne olur?

Kahve sektöründe önümüzdeki dönemde tek bir trendin öne çık­masından ziyade, tüketici beklen­tilerinin çeşitlendiği bir dönem gö­receğimizi düşünüyoruz. Haziran 2026’da yayımlanan 2026 Natio­nal Coffee Data Trends Specialty Coffee Report’a göre nitelikli kah­ve tüketimi güçlü seyrini korur­ken, özellikle genç tüketicilerin bu kategorideki ilgisi dikkat çekiyor. Bunun yanında tüketicilerin ken­di damak zevklerine göre içecek­lerini şekillendirme eğiliminin de giderek güçlendiğini görüyoruz. Kahvenin sütünü, aromasını, tat­lılık seviyesini değiştirebilmek gibi seçenekler, tüketicinin kendi zev­kine uygun bir içecek oluşturması­na olanak tanıyor. Güncel tüketici araştırmaları da özellikle gençlerin farklı, kişiselleştirilebilir ve ken­dilerine küçük bir keyif sunan içe­ceklere olan ilgisinin arttığına işa­ret ediyor. Bu gelişmeler doğrultu­sunda soğuk kahveler, farklı aroma ve reçeteler, fonksiyonel içecekler ve kişiye göre şekillendirilebilen ürünlerin önümüzdeki dönemde daha fazla öne çıkacağını düşünü­yoruz. Üçüncü dalgada olduğu gi­bi sektörü tek başına etkisi altına alan bir trend yerine, tüketi­cinin kendi zev­kine göre se­çim yapabildiği, farklı içecekle­rin bir arada yer aldığı ve deneyimin ön plana çıktığı bir dönem görüyoruz.

Sabah kahvesi lüks tüketime dönüşmüyor

Kahve çekirdeği iklim krizinden en çok etkilenen ürünlerden biri. Sizce de sabah kahvesi lüks tüketim olma yolunda ilerliyor mu?

Kahve çekirdeğinin iklim koşullarından etkilenmesi ve artan maliyetler sektör açısından önemli bir konu. Ancak sabah kahvesinin lüks tüketime dönüştüğünü düşünmüyoruz. Kahve artık günlük hayatın bir parçası ve geniş bir tüketici kitlesinin düzenli olarak tercih ettiği bir ürün. Biz de güçlü tedarik yapımız ve merkezi satın alma sistemimiz sayesinde kaliteli kahveyi mümkün olduğunca erişilebilir tutmaya odaklanıyoruz.

Günlük 8 bin 250 bardak kahve

* Bugün 10 ilde 45’in üzerinde mağazaya ve 300’ün üzerinde çalışana ulaşmış bir yapı kurduk.

* Mağazalarımızda günlük ortalama 8 bin 750 bardak kahve satışı gerçekleştiriyoruz.

* Günlük kullanılan kahve çekirdeği miktarı ise yaklaşık 140 kilogram seviyesinde.