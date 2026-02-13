Keşfedilmeyi bekleyen beyaz: Davraz kayak merkezi
Türkiye’de kış turizmi denince akla ilk gelen kayak merkezleri belli. Ancak bu haritanın biraz dışına çıktığınızda, hâlâ kalabalıklara teslim olmamış, doğallığını koruyan ve sürprizlerle dolu bir adres var: Isparta’daki Davraz Kayak Merkezi. Türkiye’nin en büyük kayak merkezleri arasında olmasına rağmen, Davraz hâlâ “gizli bir cevher” olma özelliğini koruyor.
MUSTAFA YALÇIN
Toroslar’ın uzantısı olan Davraz Dağı, kış aylarında bembeyaz bir örtüyle kaplanırken, ziyaretçilerine yalnızca kayak değil, aynı zamanda sakinlik ve ferahlık vadediyor. Isparta şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta yer alan merkez, ulaşım kolaylığıyla da dikkat çekiyor. Antalya ve Burdur gibi önemli noktalara yakınlığı ise Davraz’ı hafta sonu kaçamakları için cazip bir alternatif hâline getiriyor.
Kalabalık yok, keyif çok
Davraz’ı benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri, henüz aşırı kalabalıklaşmamış olması. Uzun lift kuyrukları, tıklım tıklım pistler burada yok. Bu da hem yeni başlayanlar hem de deneyimli kayakçılar için daha konforlu bir deneyim anlamına geliyor. Farklı zorluk derecelerine sahip pistleri, snowboard ve dağ kayağına da elverişli yapısıyla geniş bir kitleye hitap ediyor.
Manzara sevenlere ayrı bir parantez
Davraz’da kayak yaparken bir yandan da Eğirdir Gölü’nün ve çevredeki dağ silsilelerinin manzarası size eşlik ediyor. Özellikle açık havalarda zirveden bakıldığında ortaya çıkan görüntü, Davraz’ı sadece bir spor merkezi değil, aynı zamanda güçlü bir doğa rotası hâline getiriyor. Fotoğraf tutkunları için de ciddi bir potansiyel barındırıyor. Bölgedeki konaklama tesisleri büyük ve gösterişli olmaktan çok, samimi ve işlevsel. Bu da Davraz’ı lüks arayışından ziyade doğayla temas etmek isteyenler için ideal kılıyor. Kayak sonrası sıcak bir çay, tertemiz dağ havası ve sessizlik… Davraz’ın sunduğu kış keyfi biraz da bu sadelikte saklı.
Neden şimdi?
Kış turizminin her geçen yıl daha da popülerleştiği Türkiye’de, Davraz gibi merkezler hâlâ keşfedilmeden yakalanabilecek nadir duraklardan biri. Doğallığını kaybetmeden, daha fazla insana ulaşmadan önce Davraz’ı görmek, belki de bu sezon yapılacak en iyi kış yolculuklarından biri olabilir. Davraz, vadettiklerini fazlasıyla yerine getiriyor. Belki de bu yüzden, onu keşfedenler genellikle bir kezle yetinmiyor.
Mutlaka ziyaret edin
Eğirdir – Göl kenarında kısa bir mola: Davraz Kayak Merkezi’ne kadar gelmişken, Eğirdir’e uğramamak olmaz. Göl manzarası ve sakin atmosferiyle burası, kayak sonrası için ideal bir durak.
Hızır Camii: Eğirdir’in en bilinen tarihî yapılarından. Küçük ama anlamlı bir ziyaret sunuyor. Hızır Camii’nin iç mekânındaki ahşap kolonlar, yapının en dikkat çekici mimari unsurlarındandır. Taşıyıcı olarak kullanılan bu ağaç sütunlar, camiye sıcak ve sade bir atmosfer kazandırırken geçmişin izlerini günümüze taşıyan özgün detaylar arasında.
Eğirdir Gölü kıyısı: Özellikle gün batımında göl kenarında yürüyüş yapmak, bu gezinin en huzurlu anlarından biri.
Yalvaç Müzesi: Antiokheia’dan çıkarılan heykeller, yazıtlar ve günlük yaşam eşyalarıyla antik alanı daha iyi anlamayı sağlıyor.
Yalvaç – Antik kent ve şehir keyfi: Biraz daha zaman ayırabilenler için Yalvaç şehir turu, Davraz gezisini bambaşka bir noktaya taşıyor.
Pisidia Antiokheia Antik Kenti: Tiyatrosu, sütunlu caddeleri ve kalıntılarıyla etkileyici bir tarih yolculuğu sunuyor. Aynı zamanda Anadolu’da Ay Tanrısı Men inancının önemli merkezlerinden biri. Antik kentteki izleri görmek, geziyi çok daha anlamlı kılıyor.
Misparta Koku Müzesi: Güller diyarı Isparta’da yer alan Koku Müzesi, şehrin simgesi hâline gelen gül başta olmak üzere lavanta ve aromatik bitkiler üzerinden kentin kültürünü anlatıyor. Kısa sürede gezilebilen bu müze, Davraz yolculuğuna farklı ve duyusal bir deneyim ekliyor.
Eğirdir Bedesteni: İlçenin geçmişteki ticaret hayatını yansıtan yapı, çevresindeki çarşıyla birlikte keyifli bir yürüyüş rotası oluşturuyor.
