Keşfedilmeyi bekleyen beyaz: Davraz kayak merkezi

Toroslar’ın uzantısı olan Davraz Dağı, kış aylarında bembeyaz bir örtüyle kap­lanırken, ziyaretçilerine yalnızca kayak değil, aynı zamanda sakin­lik ve ferahlık vadediyor. Isparta şehir merkezine yaklaşık 25 kilo­metre uzaklıkta yer alan merkez, ulaşım kolaylığıyla da dikkat çeki­yor. Antalya ve Burdur gibi önem­li noktalara yakınlığı ise Davraz’ı hafta sonu kaçamakları için cazip bir alternatif hâline getiriyor.

Kalabalık yok, keyif çok

Davraz’ı benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri, he­nüz aşırı kalabalıklaşmamış ol­ması. Uzun lift kuyrukları, tıklım tıklım pistler burada yok. Bu da hem yeni başlayanlar hem de de­neyimli kayakçılar için daha kon­forlu bir deneyim anlamına ge­liyor. Farklı zorluk derecelerine sahip pistleri, snowboard ve dağ kayağına da elverişli yapısıyla ge­niş bir kitleye hitap ediyor.

Manzara sevenlere ayrı bir parantez

Davraz’da kayak yaparken bir yandan da Eğirdir Gölü’nün ve çev­redeki dağ silsilelerinin manzarası size eşlik ediyor. Özellikle açık ha­valarda zirveden bakıldığında or­taya çıkan görüntü, Davraz’ı sade­ce bir spor merkezi değil, aynı za­manda güçlü bir doğa rotası hâline getiriyor. Fotoğraf tutkunları için de ciddi bir potansiyel barındırı­yor. Bölgedeki konaklama tesisleri büyük ve gösterişli olmaktan çok, samimi ve işlevsel. Bu da Davraz’ı lüks arayışından ziyade doğayla te­mas etmek isteyenler için ideal kı­lıyor. Kayak sonrası sıcak bir çay, tertemiz dağ havası ve sessizlik… Davraz’ın sunduğu kış keyfi biraz da bu sadelikte saklı.

Neden şimdi?

Kış turizminin her geçen yıl da­ha da popülerleştiği Türkiye’de, Davraz gibi merkezler hâlâ keş­fedilmeden yakalanabilecek na­dir duraklardan biri. Doğallığını kaybetmeden, daha fazla insa­na ulaşmadan önce Davraz’ı gör­mek, belki de bu sezon yapılacak en iyi kış yolculuklarından bi­ri olabilir. Davraz, vadettiklerini fazlasıyla yerine getiriyor. Belki de bu yüzden, onu keşfedenler ge­nellikle bir kezle yetinmiyor.

Mutlaka ziyaret edin

Eğirdir – Göl kenarında kısa bir mola: Davraz Kayak Merke­zi’ne kadar gelmişken, Eğirdir’e uğramamak olmaz. Göl manza­rası ve sakin atmosferiyle burası, kayak sonrası için ideal bir durak.

Hızır Camii: Eğirdir’in en bi­linen tarihî yapılarından. Küçük ama anlamlı bir ziyaret sunuyor. Hızır Camii’nin iç mekânındaki ahşap kolonlar, yapının en dikkat çekici mimari unsurlarındandır. Taşıyıcı olarak kullanılan bu ağaç sütunlar, camiye sıcak ve sade bir atmosfer kazandırırken geçmi­şin izlerini günümüze taşıyan öz­gün detaylar arasında.

Eğirdir Gölü kıyısı: Özellikle gün batımında göl kenarında yürüyüş yapmak, bu gezinin en huzurlu anlarından biri.

Yalvaç Müzesi: Antiokheia’dan çıkarılan heykeller, yazıtlar ve günlük yaşam eşyalarıyla antik alanı daha iyi anlamayı sağlıyor.

Yalvaç – Antik kent ve şehir keyfi: Biraz daha zaman ayırabilenler için Yalvaç şehir turu, Davraz gezisini bambaşka bir noktaya taşıyor.

Pisidia Antiokheia Antik Kenti: Tiyatrosu, sütunlu caddeleri ve kalıntılarıyla etkileyici bir tarih yolculuğu sunuyor. Aynı zamanda Anadolu’da Ay Tanrısı Men inancının önemli merkezlerinden biri. Antik kentteki izleri görmek, geziyi çok daha anlamlı kılıyor.

Misparta Koku Müzesi: Güller diyarı Isparta’da yer alan Koku Müzesi, şehrin simgesi hâline gelen gül başta olmak üzere lavanta ve aromatik bitkiler üzerinden kentin kültürünü anlatıyor. Kısa sürede gezilebilen bu müze, Davraz yolculuğuna farklı ve duyusal bir deneyim ekliyor.

Eğirdir Bedesteni: İlçenin geçmişteki ticaret hayatını yansıtan yapı, çevresindeki çarşıyla birlikte keyifli bir yürüyüş rotası oluşturuyor.

