Kırmızının ustasına veda

Moda dünyası, asaleti bir imzaya dönüştüren büyük bir isme veda ediyor. Valentino Garavani, yalnızca bir tasarımcı değil, haute couture’ün yaşayan hafızası, modern kadın silüetinin sessiz mimarıydı. Onun ardından yazmak, bir dönemin estetik sözlüğünü kapatmak gibi: Kelimeler yetmiyor ama kırmızı konuşuyor.

Gülbin Özbey
Valentino Garavani, ardında defilelerden, elbiselerden ve kırmızı halı anlarından çok daha fazlasını bırakarak hayata veda etti. O, modanın geçici heves­lere teslim olmadan da güçlü olabi­leceğini gösteren bir ustaydı. Onun dünyasında ihtişam hiçbir zaman gürültülü olmadı, asalet her zaman sakin, ama sarsıcıydı.

1932 yılında İtalya’nın Voghera kentinde dünyaya gelen Valenti­no, çocuk yaşta modaya duyduğu tutkuyu çizgilerle kurdu. Ailesi­nin desteğiyle Paris’e gittiğinde, haute couture’ün disiplinli dün­yasıyla tanıştı. École des Bea­ux-Arts ve Chambre Syndicale de la Couture Parisienne’de aldı­ğı eğitim, onun estetik anlayışını biçimlendirdi: Kusursuz kesim, mutlak oran ve abartıdan arınmış bir ihtişam. Cristóbal Balenciaga ve Hubert de Givenchy’nin disip­lininden süzülen bir zarafet anla­yışıyla Roma’ya döndü.

Paris’te öğrendiği her şey, Ro­ma’ya döndüğünde kendi diline dö­nüşecekti. 1960 yılında Via Con­dotti’de açılan Valentino atölyesi, kısa sürede İtalyan modasının kal­binin attığı adreslerden biri oldu. Roma aristokrasisi, Hollywood yıl­dızları ve politik figürler bu kapı­dan içeri girmeye başladı.

Valentino kadını: Sessiz güç

Valentino’nun yarattığı kadın imgesi, asla zamana teslim olma­dı. Ne aşırı genç, ne de mesafeli… Valentino kadını, bulunduğu or­tamda bağırmadan fark edilen bir güçtü. Vücudu saran ama asla sık­mayan kalıplar, tenle uyumlu ku­maşlar ve abartıdan uzak süsleme­ler, bu kimliğin temel taşlarıydı.

Onun tasarımlarında kadın, el­bisenin taşıyıcısı değil; elbisenin varlık sebebiydi. Valentino için moda, kadını dönüştürmek değil, onun zaten sahip olduğu asaleti görünür kılmaktı. Bu nedenle ko­leksiyonları trendlerden bağım­sız ilerledi; çünkü o, zamana değil, zamansızlığa yatırım yaptı.

Kraliçeler, First Lady’ler ve Hollywood ünlüleri

Valentino’nun müşteri listesi, modern tarihin görsel hafızası gi­biydi. Jacqueline Kennedy Onas­sis, eşi Başkan John F. Kenned­y’nin suikastından sonra giydiği sade ama çarpıcı siyah Valentino elbiseleyle yasın bile zarafetle ta­şınabileceğini gösterdi. Yine Jac­kie Kennedy, Aristotle Onassis ile evliliğinde de Valentino tercih ede­rek tasarımcıyı moda tarihinin en sembolik anlarından birine taşıdı.

Hollywood’da ise Valenti­no’nun adı adeta bir güven damga­sıydı. Elizabeth Taylor’ın teatral ihtişamı, Audrey Hepburn’ün sa­de şıklığı ve Sophia Loren’in güçlü feminenliği, Valentino’nun tasa­rımlarında farklı ama uyumlu bi­çimlerde vücut buldu. Yıllar son­ra Julia Roberts, Oscar gecesinde giydiği Valentino elbiseyle moda­nın sessiz ama kesin bir manifesto sunacağını kim bilebilirdi?

Bir renkten fazlası: Valentino kırmızısı

Valentino’yu diğer tüm tasa­rımcılardan ayıran en güçlü im­zalardan biri, hiç kuşkusuz Va­lentino kırmızısı oldu. Valenti­no’nun kırmızıyla kurduğu bağın kökeni, gençlik yıllarında Barse­lona’da izlediği bir opera gecesi­ne dayanır. Sahnedeki kadınların giydiği kırmızı tonlarının yarat­tığı etki, Valentino’nun zihninde silinmez bir iz bırakır. Tasarımcı kırmızıyı “hayata duyulan sevin­cin ve İtalyan ruhunun en saf ha­li” olarak tanımlar.

Valentino kırmızısı ne tama­men ateşli, ne de mesafelidir. İçinde sıcaklık kadar denge var­dır. Tasarımcı için kırmızı, dra­matik bir jest değil; kontrollü bir tutkuydu. Bu yüzden kırmızı bir Valentino elbisesi, hiçbir zaman karmaşık olmazdı. Kesim sadele­şir, detaylar geri çekilir; renk baş­role geçerdi. Moda tarihinde na­diren bir renk, bir isimle bu kadar özdeşleşir. Valentino kırmızısı, yalnızca bir ton değil; bir imza, bir hafıza ve bir çağrışım oldu.

Valentino, kırmızıya saplantı­lı bir tasarımcı değildi. Hatta kari­yerinin en radikal anlarından biri, neredeyse renkten tamamen arın­dırılmış koleksiyonlarıydı. Beyaz, fildişi, kemik ve ten tonlarından oluşan bu çalışmalar, onun esas meselesinin renk değil, oran, yapı ve siluet olduğunu açıkça göster­di. Kırmızı bir imzaydı ama imza, metnin kendisi değildi.

Valentino, kariyerinin hiçbir döneminde hızın cazibesine ka­pılmadı. Moda endüstrisi gide­rek daha hızlı, daha tüketilebilir ve daha gürültülü hale gelirken, o yavaşlığı savundu. Haute couture onun için bir lüks değil, bir sorum­luluktu. El işçiliği, sabır ve ustalık olmadan yapılan hiçbir şeyi ger­çek moda olarak görmedi. 2008 yı­lında podyumlara veda ettiğinde, bu bir geri çekilme değil; bilinç­li bir kapanıştı. Alkışlar, yalnızca bir kariyere değil; bir duruşa geldi. Valen­tino, mo­danın bir endüstri ol­madan önce bir kültür oldu­ğunu hatırlatan son büyük usta­lardan biriydi.

Zamana iz bırakan tasarımcı

Valentino Garava­ni’nin ardında yalnızca koleksiyon arşivleri ya da vitrinleri kalmadı. O, modaya bakma biçimi­mizi değiştirdi. Sessizli­ğin de güçlü olabileceğini, zarafetin zamana direne­bileceğini ve bir rengin bir hayata eşlik edebileceğini gösterdi.

Bugün Valentino’nun ar­dından konuşurken, aslında şunu kabul etmeliyiz: Bazı ta­sarımcılar sezonları tanımlar, bazıları ise çağları. Valentino Garavani, kırmızının içinden geçerek zamana iz bırakanlar­dan biriydi. Moda dünyası on­suz devam edecek belki, ama artık biraz daha sessiz, biraz daha eksik… Ve kesinlikle daha az kırmızı.

