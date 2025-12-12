Kış masalına açılan kapı: Prag

Prag, Orta Avrupa’nın nabzı gibi atar. Şehir, efsaneler­le, imparatorlarla ve direniş hikâyeleriyle yoğrulmuş bir des­tandır. “Altın Şehir”, “Masal Şeh­ri” ve “Yüz Kuleli Şehir” lakapla­rı, onun zamansız cazibesini fısıl­dar. Hikâyesi 8. yüzyıla uzanır: Çek prensesi Libuše, Vyšehrad Kale­si’nin eteklerinde “yıldızlara do­kunan bir şehir” vizyonunu görür. Efsaneye göre Prag adı, nehir ke­narında ev yapan bir adamın kapı­sından “práh”, yani “eşik” anlamına gelir. Slav kabilelerinin 9. yüzyılda bölgeye yerleşmesiyle şehir şekil­lenmeye başlar. Prens Bořivoj’un 870’te attığı Prag Kalesi’nin teme­li, bugün dünyanın en büyük antik kale komplekslerinden birine dö­nüşecek yapının habercisidir. An­cak gerçek büyü, 14. yüzyılda Kut­sal Roma İmparatoru IV. Karl dö­neminde başlar.

IV. Karl’ın altın çağı

IV. Karl, 1346–1378 arasın­da Prag’ın “Altın Çağı”nı ateşler. 1348’de Orta Avrupa’nın ilk üni­versitesi olan Charles Üniversite­si’ni kurar, St. Vitus Katedrali’nin inşasını başlatır ve 1357’de ikonik Karl Köprüsü’nü yaptırır. Bu dö­nemde Prag, imparatorluğun kal­bine dönüşür. Yahudi Mahallesi ise Rönesans ve Barok dönemleri bo­yunca kültürel açıdan zenginleşir. Přemyslid Hanedanı (800–1306) sırasında Bohemya’nın merke­zi hâline gelen şehir, 10. yüzyılda Hristiyanlaşır. Yahudi seyyah İbra­him ibn Yakub, 965’te Vltava Neh­ri’nin ticaret gücünü över, 973’te kurulan piskoposluk, Prag’ı dini ve kültürel bir mıknatıs hâline getirir.

Savaşlar, direniş ve kadife devrim

Prag, yalnızca ihtişamın değil, acının ve direnişin de tanığıdır. Otuz Yıl Savaşları’ndan Nazi işga­line (1939–1945), komünizm döne­minden (1948–1989) Kadife Dev­rim’e kadar uzanan bir yolculuk… II. Rudolf’un 1583–1611 arasındaki saltanatı, şehri bilim ve sanatın Av­rupa’daki merkezine taşır. I. Dün­ya Savaşı’ndan sonra Çekoslovak­ya’nın başkenti olan Prag, bugün UNESCO mirası, Kafka’nın hüznü, Mozart’ın notaları ve Kundera’nın felsefesiyle dolu, barışın, kültürün ve özgürlüğün sembolüdür. Tarihî dönüm noktaları bir saat kulesinin katmanları gibi yükselir. 14. yüz­yılda Karl’ın mirasıyla parlayan Kutsal Roma İmparatorluğu’nun başkenti, 1348’de Charles Üniver­sitesi’nin doğuşu, 16. yüzyılda II. Rudolf’un altın dönemi, 20. yüzyıl­da Kadife Devrim’in kalbi… Tüm bu birikim Prag’ı bugün 22 semtten oluşan büyülü bir labirent hâline getirir.

Eski Şehir’den başlayın. Burada, şehrin kalbinin attığını hissedersi­niz. Astronomik Saat’in (Orloj) sa­at başı sergilediği havariler geçidi büyüler; gotik Tyn Kilisesi’nin si­lueti Eski Şehir Meydanı’nın barok ışıltısıyla dans eder. Dar sokaklar sizi Yahudi Mahallesi’ne götürür: Kafka’nın doğduğu ev, Eski Yahu­di Mezarlığı ve sinagoglar hüzünlü ama etkileyici bir tarih dersi sunar.

Karl Köprüsü’nden geçip heykel­lerin gölgesinde Vltava’yı selamla­yın ve Malá Strana’ya inin. Pastel renkli evler, zarif bahçeler ve Len­non Duvarı’nın barış dolu grafiti­leri, bu semti romantik bir sığınak hâline getirir. Ardından dünyanın en büyük antik kalesi kabul edilen Prag Kalesi’ne çıkın; St. Vitus’un vitrayları, Eski Kraliyet Sarayı’nın salonları ve Kafka’nın Altın Yol’da­ki minik evi bir rüyayı andırır. Petřín Tepesi’ne tırmanarak mini Eyfel Kulesi’nden manzaranın ta­dını çıkarın; nehir turlarıyla şehrin nefesini içinize çekin.

Modern Prag

Yeni Şehir (Nové Město), adı­nın aksine 14. yüzyılda kurulmuş­tur. Wenceslas Meydanı’nda alış­verişin ritmine kapılın; Ulusal Mü­ze’nin basamaklarında modern Prag’ı izleyin. Dans Eden Ev gibi modern dokunuşlar, geçmişle gele­ceği zarifçe birleştirir. Vinohrady, Havličkovy Sady parkı ve üzüm bağlarıyla yeşil bir nefes alanı­dır, Žižkov ise TV Kulesi’nin uzay­lı heykelli silueti ve pub kültürüy­le bohem bir duraktır. Holešovice çağdaş sanatın adresi DOX’la öne çıkar, Vyšehrad Kalesi ise mitik bir başlangıç noktası gibidir.

Bu semtlerin her biri Prag’ı çe­şitliliğin bir mozaiği hâline getirir. Turist kalabalıklarından kaçmak için ara sokaklara dalın; şehrin ru­hu oralarda saklıdır. Kısa sürede çok şey görmek isteyenler için: Sa­bah Eski Şehir’de başlayın, öğlen Karl Köprüsü’nden Kale’ye yürü­yün, akşamı Malá Strana’da bir ne­hir turuyla sonlandırın.

Noel pazarlarının ışıltısı

Kışın Prag, Noel pazarlarıyla bambaşka bir görünüme bürünür. 2025’te ana pazarlar 29 Kasım’da açılır ve 6 Ocak’a kadar ışıldar. Es­ki Şehir Meydanı’ndaki dev Noel ağacı, Bohemya kristalleri, el yapı­mı süsler ve kukla gösterileri, şehri masalsı bir sahneye çevirir. Wen­ceslas Meydanı modern bir ambi­yans sunar, küçük pazarlar ise şehri bir festival haritasına dönüştürür. Prag Kalesi’nin avluları, Malost­ranské Meydanı, Barış Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Kampa Ada­sı ve Jiřího z Poděbrad her biri ay­rı bir dünyanın kapısını aralar. 5–6 Aralık’ta sokakları Mikuláš, melek ve şeytan kostümleri doldurur, yıl­başı gecesi Vltava Nehri havai fi­şeklerle ışıldar. Prag, yıl boyunca bir şenlik kentidir. Rudolfinum’da Dvořák ve Mozart konserleri, Letní Letná’nın Ağustos coşkusu, Bohe­mia Caz Festivali’nin Temmuz rit­mi, Fringe’in tiyatro enerjisi, Ekim ayındaki Signal Işık Festivali’nin büyüleyici projeksiyonları… Ma­sopust Karnavalı’nın Şubat neşesi, Aziz Matthew Panayırı’nın yüzyıl­lık lunapark geleneği, Çek Bira Fes­tivali’nin Haziran coşkusu ve Pas­kalya pazarlarının renkleri yılın her dönemini benzersiz kılar.

Tüm bu hareketin içinde Çek mutfağı kışa meydan okur. Gulaš, svíčková, smažený sýr, domuz ros­tosu, kızarmış ördek… Tatlıda trdel­ník, içecekte svařák ve medovina…

Eski Şehir’de Lokál Dlouháá’da otantik gulaš deneyin; Vinohrad­y’de Výčep’in avcı etleri, Yeni Şe­hir’de Bredovský Dvůr’un modern svíčková yorumu, U Parlamen­tu’nun nehir manzarasında ördek menüsü sizi bekler. U Mlynáře ve U Delového Kříže yerel favoriler­dir; Žižkov’un pub’ları (özellikle U Kozla) çok çeşitli içecekler barın­dırır. Café Savoy kahvaltı için ide­aldir; Mlejnice geleneksel bir se­çenek sunar; Kampa Park ise ro­mantik bir akşam yemeği için mükemmeldir. Sokak lezzetleri se­venler için: pazarlardan bir sosis ve sıcak trdelník mutlaka denenmeli.

Şehir içi ulaşım metro, tramvay ve otobüs ağıyla son derece rahat­tır; 24–72 saatlik biletler avantaj sağlar. Merkez yürüyüş için olduk­ça elverişlidir. Taksi yerine Bolt ve­ya Uber tercih edebilirsiniz.