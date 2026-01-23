Küresel eğilimler, dönüşümler ve yeni normal

Bana kalırsa bu yılın en ayırt edici tarafı tam da burada yatı­yor: sanat piyasası artık tek mer­kezli değil, çok katmanlı ve çok sesli bir yapı sunuyor.

Pazar ikiye ayrılıyor: Üst segment ve geniş taban

Art market artık homojen bir yapı değil. Uzun süredir gözlem­lediğimiz ama 2026’da iyice be­lirginleşen bir ayrışma var. Ultra yüksek fiyatlı eserler hala vitrin­leri süslüyor, müze bağışlarında ve büyük manşetlerde yer alıyor ama pazarın asıl hareketi artık daha geniş bir tabana yayılıyor.

10 milyon dolar ve üzeri işler, sembolik gücünü korusa da pa­zar içindeki ağırlığını kaybedi­yor. Bu, sadece alım satım hacmi­nin düşmesi değil. Aynı zaman­da prestij kavramının da yeniden tanımlanması anlamına geliyor. Eskiden yüksek fiyat otomatik olarak kültürel değerle eşleşir­ken, bugün bu bağ zayıflamış du­rumda.

Buna karşılık 500 ile 50.000 dolar aralığındaki işler ciddi bir canlılık gösteriyor. Bu segment, yeni koleksiyonerleri, genç alı­cıları ve sanatla ilk defa ciddi bir ilişki kuran insanları kapsıyor. Burada satın alma motivasyonu daha kişisel, daha sezgisel ve da­ha hikaye odaklı. Sanat, elit bir spor olmaktan çıkıp kültürel bir pratiğe dönüşüyor. Piyasa açı­sından bu, daha sürdürülebilir ama daha yavaş bir büyüme anla­mına geliyor.

Yüksek fiyatlı segmentin yaşadığı psikolojik kırılma

Son birkaç yılda üst segmentte yaşanan daralmayı sadece eko­nomik belirsizliklerle açıklamak eksik kalır. Asıl kırılma psiko­lojik. Uzun süre boyunca sanat, özellikle de blue-chip işler, gü­venli bir yatırım aracı olarak gö­rüldü. Bugün ise bu algı ciddi bi­çimde sorgulanıyor.

Mega fiyatlı eserler hala satılı­yor ama çok daha seçici, çok daha temkinli bir alıcı profiliyle. Ko­leksiyonerler artık “alırım, bek­lerim, değerlenir” refleksiyle ha­reket etmiyor. Bunun yerine, al­dıkları eserin kendi hayatlarında neye karşılık geldiğini sorgulu­yorlar. Bana kalırsa bu, sanatın tekrar özüne dönmesiyle ilgili bir durum. Sanat bir varlık sınıfı ol­maktan ziyade, tekrar bir anlam alanı olarak görülmeye başlıyor.

Bu durum müzayede evlerini, büyük galerileri ve hatta müzele­ri de etkiliyor. Büyük satışlar ha­la mümkün ama artık eskisi ka­dar otomatik değil.

Sanat satın alma davranışın­da çok net bir yön değişimi var. Önceki yıllarda yatırım getirisi, sanatçı kariyer eğrisi ve piyasa pozisyonu gibi parametreler ön plandayken, bugün alıcılar daha sezgisel hareket ediyor.

Eseri beğenmek, onunla duy­gusal bir bağ kurmak, sanatçının dünyasına yakın hissetmek çok daha belirleyici. Bu durum özel­likle orta segmentte güçlü bir şe­kilde hissediliyor. Koleksiyoner­ler kendilerine şu soruyu soru­yor: “Bu iş benim hayatımda neyi temsil ediyor?”

Bu yaklaşım, sanat piyasasını daha insani, daha kırılgan ama aynı zamanda daha samimi bir yere taşıyor. Psikolojik açıdan bakıldığında bu, belirsizlik ça­ğında anlam arayışının bir yansı­ması. İnsanlar artık sadece değer saklamak istemiyor, bir şeylere inanmak istiyor.

Mega satışlar geri dönüyor ama farklı bir şekilde

Tüm bu dönüşüme rağmen, 2025 sonu ve 2026 başında bü­yük fuarlar ve müzayede hafta­larında güçlü sonuçlar gördük. Frieze, Art Basel Paris ve New York merkezli satışlar, piyasa­nın tamamen durmadığını açık­ça gösterdi.

Ancak bu geri dönüş eskiye bir dönüş değil. Daha çok seçici, kü­ratöryel olarak güçlü ve hikaye­si net olan işlerin öne çıktığı bir tablo var. Mega satışlar artık pi­yasanın lokomotifi değil, daha çok zirve noktaları gibi çalışıyor. Pazar geneli ise daha yatay, daha dengeli bir şekilde ilerliyor.

Bu dalgalı yapı bana göre sağ­lıklı. Çünkü tek bir segmentin pi­yasayı domine etmediği, farklı ölçeklerin bir arada var olabildi­ği bir ekosistem yaratıyor.

Dijital sanat ve yeni koleksiyon biçimleri

Dijital sanat artık alternatif bir alan değil. 2026 itibarıyla klasik koleksiyon kategorileriyle aynı ciddiyetle ele alınıyor. NFT piya­sasının yaşadığı dalgalanmalar bu alanın değerini azaltmadı, ak­sine daha rafine hale getirdi.

Bugün dijital işlere yaklaşım daha bilinçli. Koleksiyonerler sadece teknolojiye değil, içerik, estetik ve kavramsal derinliğe bakıyor. Dijital sanat, gelenek­sel mecralarla rekabet etmekten çok, onlarla birlikte yeni anlatı biçimleri üretiyor.

Bu da sanat piyasasının sınırla­rını genişletiyor. Koleksiyoncu­luk artık sadece fiziksel bir nes­neye sahip olmak değil, bir fikri, bir sistemi ya da bir deneyimi sa­hiplenmek anlamına geliyor.

2026 ne söylüyor?

2026, bana kalırsa tek bir anla­tının geçerli olmadığı bir yıl. Ne sadece yüksek fiyatlı işler konu­şuluyor ne de yalnızca genç sa­natçılar. Sanat piyasası daha kar­maşık, daha insani ve daha duy­gusal bir yapıya evriliyor.

Sanat artık yalnızca finansal bir yatırım değil. Kültürel, duy­gusal ve hatta varoluşsal bir kar­şılık arıyor. Alt ve orta segment büyürken, üst segment daha se­çici hale geliyor. Dijital ve fizik­sel alanlar birbirini dışlamıyor, besliyor.

Ve belki de en önemlisi, sa­nat piyasası hiçbir zaman saf bir ekonomik gösterge olmadı. Her zaman dönemin ruhunu, kor­kularını ve umutlarını yansıttı. 2026 da tam olarak bunu yapıyor.